Πέρκα: Πολλοί βουλευτές της ΝΔ κουβαλούν πατριαρχικό σύνδρομο – Στα όρια του φασισμού ο Κυρανάκης

«Δεν είμαι στην κουζίνα μου, είμαι στη Βουλή», τόνισε η βουλεύτρια Φλώρινας, Πέτη Πέρκα, σχολιάζοντας τη χθεσινή επίθεση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

«Αυτό πια δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλά δεν είναι ότι του ξέφυγε. Ήταν πολύ ψύχραιμος, πολύ ήρεμος και είπε αυτήν την κουβέντα. Η ΝΔ και ο πρωθυπουργός θα πρέπει κάπως να αντιδράσουν», υπογράμμισε η κ. Πέρκα, μιλώντας στο MEGA NEWS.

Συνέχισε λέγοντας πως «είναι στα όρια του φασισμού. Αυτά τα άτομα πρέπει να περιοριστούν. Πιθανόν να μιλάει έτσι και στη γυναίκα του και σε οποιαδήποτε γυναίκα». Σύμφωνα με την ίδια, «αυτό που αποδεικνύεται κάθε φορά είναι το πατριαρχικό σύνδρομο που κουβαλούν πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τυχαίες κουβέντες, απευθύνονται πάντα σε γυναίκες»

Όσα είπε στο MEGA NEWS η Πέτη Πέρκα:

Πώς προκλήθηκε η ένταση

Υπενθυμίζεται ότι χθες στη Βουλή, στη διάρκεια της καταληκτικής τοποθέτησης του κ. Κυρανάκη, κατά τη συζήτηση της αναθεωρημένης σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με την Hellenic Train, η κ. Πέρκα παρενέβαινε εκτός μικροφώνου από τα έδρανα, με τον κ. Κυρανάκη να λέει: «Για το Θεό, ηρεμήστε, μην τσιρίζετε κυρία μου. Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας. Είναι κοινοβούλιο εδώ πέρα, να μην τσιρίζετε».

Αμέσως, προκλήθηκε ένταση, με την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς να ωρύεται κυριολεκτικά από τα έδρανα και να φωνάζει στον υπουργό «είσαι φασίστας» και τον προεδρεύοντα να προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα.

Η βουλεύτρια, μιλώντας λίγη ώρα αργότερα σε δημοσιογράφους, χαρακτήρισε σεξιστικό το σχόλιο του υπουργού, σημειώνοντας πως «σε έναν άντρα δεν θα το έλεγε. Είναι σαφώς σεξιστικό, το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα, ‘πήγαινε στην κουζίνα σου’. Άσχετος και αγενής», υπογράμμισε.