Τι σημαίνει στην πράξη να είσαι ο καλύτερος εργοδότης στην Ελλάδα;

Σε έναν κόσμο εργασίας που αλλάζει διαρκώς, όλοι αναζητούν κάτι παραπάνω από μια απλή δουλειά. Η ευελιξία, η εξέλιξη, η συμπερίληψη και το ουσιαστικό νόημα στην εργασία δεν αποτελούν πλέον προνόμια, αλλά βασικές προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο και βιώσιμο εργασιακό περιβάλλον. Οι εταιρείες που ξεχωρίζουν είναι εκείνες που επενδύουν σταθερά στους ανθρώπους τους και μετατρέπουν τις αξίες τους σε καθημερινή πράξη.

Για τη Vodafone Ελλάδας, το να είσαι Top Employer δεν είναι απλώς ένας τίτλος αλλά καθημερινή πραγματικότητα για τους ανθρώπους της, από την πρώτη μέρα έως κάθε νέα πρόκληση που αναλαμβάνουν. Και τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.

Παροχές που υποστηρίζουν την αρμονία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Τι σημαίνει η διάκριση αυτή στην πράξη; Σημαίνει ότι οι άνθρωποι της Vodafone εργάζονται σε ένα περιβάλλον που σέβεται και υποστηρίζει την αρμονία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Το υβριδικό μοντέλο εργασίας επιτρέπει σε όλους να συνδυάζουν τηλεργασία και εργασία από το γραφείο, ενώ μπορούν να δουλέψουν μέχρι και 20 ημέρες τον χρόνο από το εξωτερικό. Παράλληλα, οι δύο επιπλέον ημέρες άδειας Vodafone Day και Family Day αποδεικνύουν ότι η εταιρεία αναγνωρίζει έμπρακτα τη σημασία της αρμονίας μεταξύ ζωής – εργασίας. Ενώ, κάθε νέος γονέας, ανεξαρτήτως φύλου, δικαιούται πλήρως αμειβόμενη γονική άδεια 16 εβδομάδων για να αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο στην ανατροφή του παιδιού που απέκτησε είτε βιολογικά είτε με υιοθεσία ή αναδοχή.

Δια βίου εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη

Η εκπαίδευση και η προσωπική ανάπτυξη είναι βασικά στοιχεία της κουλτούρας της Vodafone και έρχονται στη ζωή μέσα από διαφορετικά μέσα, εργαλεία, προγράμματα και ακαδημίες που δεν σταματούν ποτέ. Ειδικότερα μέσα από την πλατφόρμα Grow with Vodafone, όλοι έχουν πρόσβαση σε μαθήματα και πιστοποιήσεις από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, όπως MIT και Harvard, ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες αιχμής, από την κυβερνοασφάλεια έως την τεχνολογική ηγεσία. Επιπλέον, σε κάθε άτομο δίνεται απεριόριστη πρόσβαση σε πηγές, προγράμματα upskilling και reskilling καθώς εξατομικευμένες εμπειρίες μάθησης που διαμορφώνονται με τη χρήση του AI. Απόδειξη των παραπάνω αποτελούν οι περισσότερες από 51.000 ώρες εκπαίδευσης που ολοκληρώθηκαν την τελευταία χρονιά.

Η ευεξία στο επίκεντρο

Η ευεξία των ανθρώπων βρίσκεται στο επίκεντρο της λειτουργίας της Vodafone. Οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε γυμναστήριο, συμμετέχουν σε αθλητικές ομάδες Καλαθοσφαίρισης, Ποδοσφαίρου και Δρομέων, ενώ μέσα από τον Μήνα Ευεξίας και τα σεμινάρια ψυχικής και σωματικής υγείας καλλιεργείται μια κουλτούρα ολιστικής φροντίδας. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία εφαρμόζει πολιτικές μηδενικής ανοχής σε κάθε μορφή βίας, παρενόχλησης ή εκφοβισμού, δημιουργώντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για κάθε άτομο.

Ένα περιβάλλον για να είσαι ο εαυτός σου

Η συμπερίληψη δεν είναι σύνθημα, είναι πράξη. Δίκτυα όπως το LGBT+ Friends, το Women’s Network, το Youth Network και το Neurodiversity & Allies Network δημιουργούν ένα περιβάλλον αποδοχής και ενεργής συμμετοχής. Η δεκαετής παρουσία στο Athens Pride είναι απτή απόδειξη της σταθερής αυτής δέσμευσης στην ισότητα. Και η νέα γενιά δεν μένει πίσω. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ταλέντων Vodafone Discover έχει δώσει, τα τελευταία 13 χρόνια, πολύτιμη εμπειρία σε περισσότερα από 500 νέα ταλέντα, ανοίγοντας τον δρόμο για την καριέρα τους στον συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο της τεχνολογίας.

Όλα αυτά υπηρετούν έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της Vodafone: την εμπειρία των πελατών. Μέσα από τα Spirit of Vodafone Days και τα Customer Days, οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στην εξυπηρέτηση, κατανοούν ουσιαστικά τις ανάγκες των πελατών και δημιουργούν λύσεις που κάνουν πραγματική διαφορά στην καθημερινότητά τους. Μια κουλτούρα που επενδύει στους ανθρώπους της, φροντίζει για τη συνεχή εξέλιξή τους και κοιτά σταθερά μπροστά, γιατί το να είσαι στη Vodafone σημαίνει πως είσαι πολύ μπροστά.

Μάθετε περισσότερα: https://www.vodafone.gr/vodafone-ellados/kariera/vodafone-life