Αγωνία στους Νικς με τον τραυματισμό του Μπράνσον
Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις των Νικς μετά τον τραυματισμό του Τζέιλεν Μπράνσον στο δεξί αστράγαλο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους Κινγκς.
«Παγωμάρα» προκάλεσε στις τάξεις των Νικς ο τραυματισμός του Τζέιλεν Μπράνσον στο δεξί αστράγαλο, μόλις στα μισά του πρώτου δωδεκαλέπτου.
Ο σούπερ σταρ της ομάδας της Νέας Υόρκης γύρισε τον αστράγαλό του τη στιγμή που ντρίμπλαρε, έχασε την ισορροπία του και έπεσε απότομα στο παρκέ, με τον ίδιο λίγα λεπτά αργότερα να τίθεται εκτός αναμέτρησης.
Τι έκανε ο Μπράνσον στο ματς με τους Σακραμέντο Κινγκς
Ο Μπράνσον πρόλαβε να σημειώσει μόνο τέσσερις πόντους όσο αγωνίστηκε και φυσικά, οι Νικς αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, καθώς πρόκειται για έναν παίκτη που έχει τραυματιστεί ξανά στον αστράγαλο, τόσο τον προηγούμενο Νοέμβρη, αλλά και τον περασμένο Μάρτιο.
Αναφορικά με τον αγώνα των Νικς, οι Νεοϋορκέζοι ηττήθηκαν με 112-101 εκτός έδρας από τους Σακραμέντο Κινγκς.
