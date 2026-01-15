Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της

Σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης βρίσκεται η ελληνική ναυτιλία μετά τις επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, με την ελληνική κυβέρνηση να εκδίδει αυστηρές συστάσεις προς τον εμπορικό στόλο και τους αρμόδιους υπουργούς να συντονίζουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, η Ελλάδα απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση προς τον εμπορικό της στόλο, καλώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να επανεξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας τους κατά τον πλου προς τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. Η κίνηση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση στις επιθέσεις με drones που δέχθηκαν δύο δεξαμενόπλοια ελληνικής διαχείρισης αυτή την εβδομάδα.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας, μέσω σχετικών οδηγιών, συνέστησε στους υπευθύνους ασφαλείας των ναυτιλιακών εταιρειών και στους πλοιάρχους να προχωρήσουν σε επικαιροποιημένη αξιολόγηση κινδύνου (threat assessment) για τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή. Οι επιθέσεις, οι οποίες έπληξαν μεταξύ άλλων ένα πλοίο ναυλωμένο από τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό Chevron, καθώς και το δεξαμενόπλοιο Matilda της εταιρείας Thenamaris, έχουν ήδη προκαλέσει άλμα στο κόστος των ασφαλίστρων πολέμου.

Αν και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αξιωματούχος της Thenamaris δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία έχει ενισχύσει τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας, δίνοντας εντολή στα πληρώματα να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στο κατάστρωμα. Το περιστατικό υπογραμμίζει τους αυξανόμενους κινδύνους σε έναν ζωτικής σημασίας θαλάσσιο διάδρομο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Συνάντηση Κικίλια – Γεραπετρίτη

Θυμιζουμε πως χθες πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών μεταξύ του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, και του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο συντονισμός των ενεργειών μετά τα πλήγματα στα δύο τάνκερ. Ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος νωρίτερα είχε παρευρεθεί στην κοπή της πίτας της ΠΕΠΕΝ, έστειλε σαφές μήνυμα λέγοντας ότι «πάνω απ’ όλα προέχει η ασφάλεια των πληρωμάτων της ελληνόκτητης ναυτιλίας και των πλοίων». Διαβεβαίωσε επίσης ότι το υπουργείο βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους ανθρώπους της ναυτιλίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα πλοία που δέχθηκαν επίθεση ήταν το MT Matilda και το MT Delta Harmony.

Το MT Matilda (διαχείρισης Thenamaris) υπέστη περιορισμένες υλικές ζημιές χωρίς να υπάρχουν Έλληνες στο πλήρωμα.

Το MT Delta Harmony (διαχείρισης Delta Tankers) υπέστη επίσης ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά η οποία κατασβέστηκε άμεσα από το πλήρωμα. Στο συγκεκριμένο πλοίο επιβαίνουν δύο Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Και τα δύο πλοία απομακρύνθηκαν με ίδια μέσα από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ οι δύο υπουργοί παρακολουθούν στενά την κατάσταση για την προστασία των ελληνικών συμφερόντων στην περιοχή.