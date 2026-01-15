Streaming Guide 2026: Οι σειρές που θα γίνουν το επόμενο talk of the town

Καλώς ήρθες στον απόλυτο οδηγό ψυχαγωγίας για τη νέα σεζόν. Αν θεωρείς ότι το 2025 ήταν γεμάτο εκπλήξεις, ετοιμάσου, γιατί το 2026 μπαίνει πολύ δυναμικά. Οι μεγαλύτεροι δημιουργοί περιεχομένου φέρνουν στην οθόνη μας, μέσα από το Vodafone TV σε ένα μέρος, ιστορίες που έχουν τα πάντα: από ιατρικό δράμα που κόβει την ανάσα και επικές μάχες με ιππότες, μέχρι σκοτεινά οικονομικά παιχνίδια και τολμηρά sci-fi θρίλερ που σοκάρουν.

Είτε είσαι λάτρης της δράσης, είτε αναζητάς το επόμενο μεγάλο ρομάντζο που θα σε ταξιδέψει, οι επιλογές που ακολουθούν είναι διαλεγμένες έτσι ώστε να ικανοποιήσουν κάθε γούστο. Φτιάξε ποπ κορν, κάλεσε φίλους (ή και όχι) και πάμε να δούμε αναλυτικά πώς θα ανεβάσεις θερμοκρασία τα κρύα βράδια του χειμώνα.

The Pitt (2ος κύκλος)

Βραβευμένο με Emmy Καλύτερης Δραματικής σειράς και 2 βραβείων Golden Globes, το The Pitt επιστρέφει με έναν δεύτερο ακόμα πιο καταιγιστικό κύκλο. Ετοιμάσου, γιατί η ένταση στο νοσοκομείο του Πίτσμπουργκ ανεβαίνει επικίνδυνα και οι αντοχές γιατρών, νοσοκόμων και ασθενών δοκιμάζονται εκ νέου στα όρια.

Αν έχασες το ξεκίνημα, η σειρά είναι το νέο μεγάλο ιατρικό δράμα που επανέφερε τον θρυλικό Noah Wyle (τον αγαπημένο μας Dr. Carter από το ER) στην πρώτη γραμμή των επειγόντων. Η σειρά κέρδισε αμέσως κοινό και κριτικούς για τον ρεαλισμό και τον καταιγιστικό της ρυθμό, συγκεντρώνοντας διθυραμβικά σχόλια για την αυθεντική απεικόνιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι «ήρωες με τις λευκές μπλούζες» στη σκληρή σύγχρονη Αμερική.

Τι περιμένουμε στον 2ο Κύκλο; Μετά το εκρηκτικό φινάλε της πρώτης σεζόν, οι ισορροπίες αλλάζουν: Φρέσκα πρόσωπα μπαίνουν στην ομάδα, φέρνοντας μαζί τους μυστικά και ανακατατάξεις στις σχέσεις των πρωταγωνιστών. Οι γιατροί μας καλούνται να πάρουν αποφάσεις ζωής και θανάτου κάτω από τρομερή πίεση, με την αδρεναλίνη να χτυπάει κόκκινο σε κάθε επεισόδιο. Επιπλέον, θα κάνουμε ένα ταξίδι βαθύτερα στην ψυχολογία του κεντρικού χαρακτήρα, καθώς το παρελθόν του έρχεται να τον στοιχειώσει.

Fun Fact: Η παραγωγή συνεργάζεται στενά με αληθινούς γιατρούς για να διασφαλίσει ότι κάθε ιατρική πράξη που βλέπουμε είναι 100% ακριβής.

Διαθέσιμο από HBO Max και μέσα από το Vodafone TV.

A Knight of the Seven Kingdoms

Σου έλειψε το Γουέστερος; Η HBO έρχεται να απαλύνει τη νοσταλγία με το μοναδικό καινούργιο TV series A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS. Πρόκειται για μια γερή δόση ιπποτικής τιμής και μπόλικης περιπέτειας που μας θυμίζει γιατί λατρέψαμε τον κόσμο του George R.R. Martin.

Τι είναι το «A Knight of the Seven Kingdoms»; Ξέχνα τους δράκους που καίνε στο πέρασμά τους τα πάντα. Η σειρά βασίζεται στις αγαπημένες νουβέλες «Tales of Dunk and Egg» και διαδραματίζεται περίπου 100 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones. Ακολουθούμε τον αφελή αλλά καλόκαρδο ιππότη Ser Duncan the Tall και τον μικρό του ιπποκόμο, τον Egg, ο οποίος κρύβει ένα τεράστιο βασιλικό μυστικό, ενώ η δυναστεία των Ταγκάριεν βασιλεύει ακόμα.

Γιατί ανυπομονούμε; Το ύφος είναι πιο αισιόδοξο και περιπετειώδες σε σχέση με το House of the Dragon. Είναι ένα τρόπον τινά «road trip» στον κόσμο των Επτά Βασιλείων. Μάλιστα, ο ίδιος ο Martin συμμετέχει ενεργά στο σενάριο, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα της ατμόσφαιρας. Παρόλο που οι δράκοι λείπουν (γεγονός που μπορεί να λείψει σε όλους τους dragon lovers), θα δούμε εντυπωσιακούς ιπποτικούς αγώνες σε μια εποχή που οι ιππότες ήταν πραγματικοί θρύλοι.

Πρεμιέρα από 19/01 από την HBO Max και μέσα από το Vodafone TV.

Heated Rivalry

Αν ψάχνεις την απόλυτη ιστορία που συνδυάζει αδρεναλίνη, ένταση και έναν έρωτα που απαγορεύεται από τους κανόνες του παιχνιδιού, τότε το «Heated Rivalry» είναι το επόμενο «κόλλημά» σου. Αφηγείται μια ιστορία έντονης έλξης που γεννιέται εκεί όπου κυριαρχεί ο ανταγωνισμός.

Τι είναι το «Heated Rivalry»; Βασισμένο στο λογοτεχνικό φαινόμενο της Rachel Reid, ακολουθεί δύο σούπερ σταρ του χόκεϊ, τον Shane Hollander και τον Ilya Rozanov. Είναι αντίπαλοι από τα 18 τους, παίζουν σε εχθρικές ομάδες και υποτίθεται πως μισιούνται θανάσιμα. Όμως η κρυφή τους σχέση, γεμάτη πάθος και συγκρούσεις, κρατάει χρόνια, δοκιμάζοντας τα όρια της καριέρας και της δημόσιας εικόνας τους.

Γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτό; Η χημεία μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών θα μπορούσε να λιώσει το… παγοδρόμιο. Το τέλειο «enemies-to-lovers» σενάριο είναι δοσμένο με χιούμορ και ρεαλισμό. Όσο για το βιβλίο έχει τεράστιο fanbase παγκοσμίως που λατρεύει την εξέλιξη των χαρακτήρων από αλαζονικά είδωλα σε ανθρώπους που ρισκάρουν τα πάντα για την αγάπη.

Διαθέσιμο αποκλειστικά από 23/01 από την HBO Max και μέσα από το Vodafone TV.

Industry (4η σεζόν)

Φτιάξε καφέ (ή καλύτερα ένα δυνατό μαρτίνι) και πάρε θέση: Ο κόσμος των διεθνών χρηματοοικονομικών μπαίνει σε μια νέα, πιο ασταθή φάση στην 4η σεζόν του Industry. Καθώς οι αγορές αλλάζουν, η φιλοδοξία συγκρούεται με την ηθική και το χρηματιστηριακό ταμπλό παίρνει φωτιά.

Τι είναι το «Industry»; Φαντάσου ένα Succession με μία δόση από Euphoria σε μια επενδυτική τράπεζα του Λονδίνου. Θεωρείται μία από τις κορυφαίες δραματικές σειρές για τη γενιά των millennials και Gen Z, με δυνατές κριτικές.

Τι περιμένουμε στην 4η Σεζόν; Το cast ενισχύεται με τους Charlie Heaton (Stranger Things), Kiernan Shipka (Mad Men) και Max Minghella. Η Harper και η Yasmin βρίσκονται πλέον σε ένα παγκόσμιο παιχνίδι «γάτας και ποντικιού» στον χώρο του Fintech, ενώ ο Henry Muck επιστρέφει και ο γάμος του με τη Yasmin θα βρεθεί στο επίκεντρο.

Fun Fact: Οι δημιουργοί είναι πρώην τραπεζίτες, οπότε όλη η ένταση και οι ορολογίες είναι πραγματικές αληθινές.

Διαθέσιμο από 12/01 από την HBO Max και μέσα από το Vodafone TV.

Και μην ξεχνάς όλο το περιεχόμενο της HBO Max μαζί με το περιεχόμενο της σκανδιναβικής πλατφόρμας Viaplay και περισσότερα από 25 τηλεοπτικά κανάλια τα απολαμβάνεις στο Vodafone TV μόνο από 6,30€/μήνα

The Beauty

Έφτασε η στιγμή για την πιο λαμπερή, αλλά και πιο spooky πρεμιέρα με μια νέα σειρά του Disney+, το «The Beauty», που έρχεται για να μας αποδείξει ότι η τελειότητα μπορεί να είναι θανατηφόρα.

Τι είναι το «The Beauty»; Σε έναν κόσμο όπου ένα φάρμακο σε μεταμορφώνει στο απόλυτο πρότυπο ομορφιάς, το τίμημα αποδεικνύεται φρικτό. Η σειρά του Ryan Murphy είναι ένα sci-fi θρίλερ που εξερευνά την εμμονή μας με την εμφάνιση. Όταν διάσημα top models πεθαίνουν μυστηριωδώς, το FBI στέλνει δύο πράκτορες στο Παρίσι για να λύσουν το μυστήριο.

Γιατί θα γίνει το επόμενο κόλλημά σου; Ο Evan Peters επιστρέφει μαζί με τη Rebecca Hall. Ο Ashton Kutcher υποδύεται έναν αινιγματικό tech δισεκατομμυριούχο. Ενώ η δράση ταξιδεύει από το Παρίσι και τη Βενετία μέχρι τη Ρώμη και τη Νέα Υόρκη.

Fun Fact: Η σειρά αποτελεί ένα καυστικό σχόλιο για την «κουλτούρα του Ozempic» και τη μανία για γρήγορες αισθητικές παρεμβάσεις.

Έρχεται στις 21 Ιανουαρίου στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV

Wonder Man

Ετοιμάσου για την πιο «meta» και διασκεδαστική στιγμή του MCU. Το «Wonder Man» έρχεται στο Disney+ στις 28 Ιανουαρίου 2026 και υπόσχεται να φέρει τα πάνω κάτω στον κόσμο των υπερηρώων με μια γερή δόση χιούμορ και φυσικά Χόλιγουντ.

Τι είναι το «Wonder Man»; Ξέχασε όσα ήξερες από αυτό το φανταστικό σύμπαν με τα βαριά δράματα και τις κοσμογονικές απειλές. Εδώ ακολουθούμε τον Simon Williams (τον υποδύεται ο εξαιρετικός Yahya Abdul-Mateen II), έναν άνεργο ηθοποιό που προσπαθεί απεγνωσμένα να κάνει καριέρα στη βιομηχανία του θεάματος. Η ειρωνεία; Πηγαίνει σε οντισιόν για να υποδυθεί έναν υπερήρωα, τον Wonder Man, μόνο που καταλήγει να αποκτά ο ίδιος υπερδυνάμεις στην πραγματικότητα. Είναι μια σάτιρα της βιομηχανίας του κινηματογράφου μέσα από τα μάτια της Marvel.

Γιατί ανυπομονούμε; Γιατί πρόκειται για την επιστροφή του Trevor Slattery. Ο Ben Kingsley επιστρέφει ως ο απολαυστικός (και αποτυχημένος) ηθοποιός που γνωρίσαμε στο Iron Man 3, προσφέροντας εγγυημένο γέλιο. Η σειρά περιγράφεται ως μια «love letter» στη βιομηχανία του θεάματος, με αισθητική που θυμίζει κωμωδίες καταστάσεων, ξεφεύγοντας από την κλασική φόρμουλα των ταινιών δράσης. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Destin Daniel Cretton (Shang-Chi), διασφαλίζοντας ότι η δράση, όταν έρχεται, θα είναι κορυφαίου επιπέδου.

Fun Fact: Στα κόμικς, ο Simon Williams είναι όντως ηθοποιός και κασκαντέρ, γεγονός που κάνει τη σειρά μια από τις πιο πιστές και ταυτόχρονα πρωτότυπες μεταφορές χαρακτήρων.

Αν ψάχνετε για το επόμενο μεγάλο binge-watching που θα σας κάνει να γελάσετε, ο Wonder Man είναι ο άνθρωπός σας και θα τον απολαύσετε στο Disney+, από τις 28 Ιανουαρίου.

Ο Ιανουάριος του 2026 προμηνύεται εκρηκτικός. Είτε επιλέξεις τον ρεαλισμό του The Pitt, την επική φαντασία του A Knight of the Seven Kingdoms, το camp θρίλερ του The Beauty ή μια κωμωδία -για αλλαγή- από το σύμπαν της Marvel, το σίγουρο είναι ότι η ψυχαγωγία φέτος δεν έχει όρια.

Το Vodafone TV, ήτοι η πλουσιότερη πλατφόρμα ψυχαγωγίας, είναι η ιδανική λύση για όσους λατρεύουν να παρακολουθούν ό,τι πιο δημοφιλές – βραβευμένο – αγαπημένο κυκλοφορεί. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα όλο το περιεχόμενο της υπηρεσίας HBO Max μαζί με το δημοφιλές περιεχόμενο από το Disney+ & Viaplay είναι μαζί σε ένα μέρος.

Δες πως μπορείς να αποκτήσεις το Vodafone TV είτε ως standalone υπηρεσία ή κάνοντας νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber έως 1Gbps σε προνομιακή τιμή.