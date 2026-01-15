Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
15.01.2026 | 08:41
«Κόκκινος» ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Mirrorless κάμερες: Γιατί είναι η πρώτη επιλογή για φωτογραφία & βίντεο
Τα Νέα της Αγοράς 15 Ιανουαρίου 2026 | 09:00

Mirrorless κάμερες: Γιατί είναι η πρώτη επιλογή για φωτογραφία & βίντεο

Ετοιμάζεσαι για νέα φωτογραφική μηχανή και αναρωτιέσαι σε ποια τεχνολογία να πας; Η απάντηση είναι mirrorless!

H φωτογραφία τόσο σαν τέχνη όσο και σαν καθημερινό προϊόν πλησιάζει τα εκατό πενήντα χρόνια ζωής. Τόσο σαν τέχνη αλλά πολύ περισσότερο σαν εργαλείο επικοινωνίας έχει περάσει πολλές τεχνολογικές μεταλλάξεις που επιδρούν τόσο στον τρόπο χρήσης όσο και στην αισθητική. Η φωτογραφική μηχανή σαν τεχνολογία έχει αλλάξει πολλές φορές και ειδικά από όταν έγινε ψηφιακή οι τεχνολογικές εξελίξεις την επηρεάζουν ακόμα περισσότερο. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η μηχανή δεν κάνει ούτε τον φωτογράφο ούτε την φωτογραφία! Όμως οι τεχνολογικές αλλαγές πάντα κάτι δίνουν διαφορετικό είτε σαν δυνατότητες είτε σαν ευκολία χρήσης. Σε περιόδους που υπάρχουν παράλληλα δύο τεχνολογίες διαθέσιμες η επιλογή δυσκολεύει, αυτό συμβαίνει τώρα με τις επιλογές σε cameras. Ο καταναλωτής πρέπει να επιλέξει και κατασκευαστή και ανάμεσα σε DSLR ή mirrorless μηχανή.

Ας κάνουμε το πρώτο βήμα εξηγώντας τι σημαίνει ο όρος mirrorless. Ο όρος DSLR σημαίνει Digital Single Lens Reflex. Στο παρελθόν οι κάμερες είχαν δύο φακούς, από τον έναν έβλεπε ο χειριστής και ο άλλος έστελνε το φως στο φιλμ για να βγει η φωτογραφία. Οι SLR, που μετά έγιναν ψηφιακές και πήραν ένα D στην αρχή, το άλλαξαν βάζοντας έναν καθρέφτη από τον οποίο έπαιρνε εικόνα ο φωτογράφος και στην λήψη ο καθρέφτης έπεφτε και το φως δημιουργούσε εικόνα στο φιλμ ή πλέον στον αισθητήρα.

Αυτόν ακριβώς τον καθρέφτη αφαίρεσε η τεχνολογία των mirrorless! Πλέον ο χρήστης βλέπει πάντα εικόνα από το τι διαβάζει ο αισθητήρας είτε μέσα από την οθόνη είτε μέσα από το EVF ( Electronic Viewfinder). Αυτή είναι η βασική τεχνολογική διαφορά που διαχωρίζει τις δύο επιλογές!

Ας περάσουμε στο κρίσιμο ερώτημα, γιατί να επιλέξεις mirrorless. Πρώτα από όλα γιατί καλώς ή κακώς αυτή είναι η τεχνολογία που έχουν αποφασίσει να στηρίξουν όλοι οι κατασκευαστές. Μπορεί ακόμα να είμαστε σε ένα ενδιάμεσο στάδιο που υπάρχουν και νέα μοντέλα DSLR αλλά σταδιακά το βάρος περνάει στις mirrorless. Αυτό πρακτικά μας λέει ότι η συζήτηση ανάμεσα στο ποια τεχνολογία είναι η βέλτιστη δεν έχει σημασία πέρα από την φιλοσοφική. Εφόσον οι κατασκευαστές βλέπουν το μέλλον στις mirrorless, εκεί θα πάει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σαν χρήστης δεν έχει πλεονεκτήματα η τεχνολογία mirrorless!

  1. Χωρίς Καθρέφτη

Η αφαίρεση του καθρέφτη από το σώμα της μηχανής αλλάζει την εσωτερική αρχιτεκτονική. Τα σώματα των φωτογραφικών είναι μικρότερα, ελαφρύτερα και πιο αθόρυβα. Αυτό μεταφράζεται σε δημιουργική ελευθερία. Με μικρότερο σώμα η λήψη φωτογραφίας δρόμου ή ντοκουμέντου είναι πιο εύκολη και διακριτική. Η πιο αθόρυβη λειτουργία σου επιτρέπει να βγάζεις φωτογραφίες χωρίς να ενοχλείς, ειδικά σε θεατρικές παραστάσεις η διαφορά είναι τεράστια! Το μικρότερο βάρος σου επιτρέπει να έχεις μαζί σου την μηχανή πιο συχνά και πιο ξεκούραστα. Τέλος η αφαίρεση του καθρέφτη αφαιρεί ένα μεγάλο μηχανισμό με πολλά κινούμενα μέρη που συχνά ήταν αιτία δυσλειτουργιών ή βλαβών.

2. Νέα Μοντούρα Φακού 

Η αλλαγή της αρχιτεκτονικής του σώματος της φωτογραφικής μηχανής και κάποιες νέες τεχνολογίες εστίασης αλλάζουν την σχετική θέση του αισθητήρα με τον φακό. Αυτή η αλλαγή φέρνει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα χρήσης. Πρώτα οι νέοι φακοί είναι ειδικά σχεδιασμένοι για τις νέες συνθήκες και αποδίδουν πολύ καλύτερα στην αυτόματη εστίαση προσθέτοντας πολλά νέα δυναμικά χαρακτηριστικά. Το δεύτερο πλεονέκτημα της αλλαγής αυτής είναι ότι πλέον υπάρχουν πολλοί νέοι αντάπτορες φακών που σου επιτρέπουν να κάνεις συνδυασμούς και χρήση φακών που μέχρι σήμερα ήταν αδύνατη, προσφέροντάς σου απίστευτες δημιουργικές επιλογές!

3. EVF

Ο νέος τρόπος προεπισκόπησης μέσω του EVF είναι μια ιδιαίτερη αλλαγή που μοιάζει να ενοχλεί κάπως τους πιο έμπειρους φωτογράφους όμως είναι πολύ θετική για τους πιο αρχάριους. Ασχέτως βαθμού εμπειρίας όμως το EVF είναι ξεκάθαρα πλεονέκτημα. Με τους νέους αισθητήρες να είναι ικανοί να φωτογραφίσουν σε εξαιρετικά σκοτεινές συνθήκες μόνο με ένα EVF μπορείς να δεις τι θα φωτογραφίσεις. Επειδή βλέπεις πληροφορία όπως την αντιλαμβάνεται ο αισθητήρας βλέπεις ακριβώς τι θα τραβήξεις!

4. Λειτουργία Βίντεο

Όταν οι DSLR αρχίσαν να τραβάνε βίντεο οι αλλαγές ήταν σημαντικές! Παρότι η λειτουργία βίντεο εξελίχθηκε και στις DSLR αρκετά γρήγορα η αλήθεια είναι ότι οι DSLR ήταν πρωτίστως φωτογραφικές μηχανές, οι mirrorless είναι σχεδιασμένες ειδικά για αυτή την υβριδική χρήση: φωτογραφία και βίντεο παράλληλα. Αυτό σημαίνει ότι αποδίδουν ακόμα καλύτερα στη λειτουργία βίντεο με αυξημένες επιδόσεις!

Μην το σκέφτεσαι άλλο, mirrorless και καλές λήψεις!

Τράπεζες: Εν αναμονή της εξειδίκευσης των νέων business plans η αγορά

Τράπεζες: Εν αναμονή της εξειδίκευσης των νέων business plans η αγορά

Ιράν: Το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης ξανά στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και της οικονομικής ασφυξίας

Ιράν: Το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης ξανά στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και της οικονομικής ασφυξίας

inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς
Betsson Super Cup: Μια μοναδική εμπειρία
Τα Νέα της Αγοράς 05.01.26

Betsson Super Cup: Μια μοναδική εμπειρία

Σε πολυεπίπεδη ποδοσφαιρική γιορτή, που ξεπέρασε τα αγωνιστικά όρια και έβαλε στο επίκεντρο το θέαμα, τον φίλαθλο και το κοινωνικό αποτύπωμα, αναδείχτηκε το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, το οποίο αναβίωσε έπειτα από πρωτοβουλία της ΕΠΟ, σε συνεργασία με τη Betsson, Μεγάλο και Ονομαστικό Χορηγό του θεσμού.

Σύνταξη
Betsson: Σούπερ προσφορά* στο Betsson Super Cup!
Τα Νέα της Αγοράς 01.01.26

Betsson: Σούπερ προσφορά* στο Betsson Super Cup!

Το Betsson Super Cup επιστρέφει μετά από 18 χρόνια και φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια σπουδαία ποδοσφαιρική στιγμή. Ολυμπιακός και ΟΦΗ κοντράρονται στον μεγάλο τελικό, σε ένα ματς που ανοίγει το νέο έτος με τρόπαιο.

Σύνταξη
Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 30.12.25

Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup

Το Super Cup επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο ύστερα από 18 ολόκληρα χρόνια, σηματοδοτώντας την αναβίωση ενός θεσμού που στο παρελθόν πρόσφερε σπουδαίες στιγμές και έντονες συγκινήσεις.

Σύνταξη
Νάξος: Στην κορυφή της λίστας με τους καλύτερους προορισμούς του 2026
Διεθνής διάκριση 15.01.26

Το ελληνικό νησί που κατέκτησε την κορυφή των καλύτερων προορισμών του 2026

«Η Νάξος είναι το νησί των χρυσών παραλιών, οι ντόπιοι λατρεύουν τα παιδιά, τα εστιατόρια δεν σε κάνουν ποτέ να νιώθεις ανεπιθύμητος» γράφει η βραβευμένη blogger Μάρτα Οστόγια

Σύνταξη
Λέσβος: Διάσωση ή έγκλημα; Aκτιβιστές στο εδώλιο
Deutsche Welle 15.01.26

Λέσβος: Διάσωση ή έγκλημα; Aκτιβιστές στο εδώλιο

Στη μεγαλύτερη υπόθεση ποινικοποίησης της αλληλεγγύης στην Ευρώπη, η Σάρα Μαρντίνι από τη Συρία και άλλοι ακτιβιστές κινδυνεύουν με κάθειρξη έως και 20 χρόνια για τη διάσωση ανθρώπων στο Αιγαίο.

Σύνταξη
Το NBA στην Ευρώπη: Το τελετουργικό που επαναλαμβάνεται εδώ και 15 χρόνια
Μπάσκετ 15.01.26

Το NBA στην Ευρώπη: Το τελετουργικό που επαναλαμβάνεται εδώ και 15 χρόνια

Από ένα πείραμα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 σε έναν σταθερό πυλώνα του παγκόσμιου NBA – γιατί οι αγώνες regular season στο ευρωπαϊκό έδαφος γνωρίζουν τόσο μεγάλη επιτυχία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μπλόκα: Στάση αναμονής από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Οι κόκκινες γραμμές
Agro-in 15.01.26

Μπλόκα: Στάση αναμονής από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Οι κόκκινες γραμμές

Οι αγρότες ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό σημειώνουν ότι «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν» - Επικρατέστερες ημερομηνίες για τη συνάντηση, είναι η Παρασκευή ή η Δευτέρα 19/1

Σύνταξη
Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία
«Ντροπή» 15.01.26

Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία

Οι απεργοί πείνας θα μείνουν στη μνήμη πολλών στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο, «ως μια καθοριστική στιγμή ξεκάθαρης ανυπακοής, μια ντροπή για το βρετανικό κράτος»

Σύνταξη
Γιατί ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ μπορούν να εξασφαλίσουν League Phase στην Ευρώπη αν κατακτήσουν το Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Γιατί ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ μπορούν να εξασφαλίσουν League Phase στην Ευρώπη αν κατακτήσουν το Κύπελλο

Ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ έχουν μπροστά τους μια σπουδαία ευκαιρία να παίξουν σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης – Τι ισχύει αν μία εκ των δύο κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά….
Η εκτίμηση 15.01.26

Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά….

Η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία, δεν πωλείται λέει ο πρωθυπουργός της και οι κάτοικοι αλλά ο Τραμπ επιμένει ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα την αποκτήσει. Σε μια εποχή που όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται οι «ειδικοί» έβγαλαν τα κομπιουτεράκια και ξεκίνησαν τους… υπολογισμούς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»
Κόσμος 15.01.26

Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»

Αντιφατικά μηνύματα στέλνει η ΕΕ ως προς τη λειτουργία της, καθώς Συμβούλιο και Κομισιόν λειτουργούν κόντρα στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου (EUAA), θέτοντας χιλιάδες μετανάστες σε θανάσιμο κίνδυνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

