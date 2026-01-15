Mirrorless κάμερες: Γιατί είναι η πρώτη επιλογή για φωτογραφία & βίντεο

H φωτογραφία τόσο σαν τέχνη όσο και σαν καθημερινό προϊόν πλησιάζει τα εκατό πενήντα χρόνια ζωής. Τόσο σαν τέχνη αλλά πολύ περισσότερο σαν εργαλείο επικοινωνίας έχει περάσει πολλές τεχνολογικές μεταλλάξεις που επιδρούν τόσο στον τρόπο χρήσης όσο και στην αισθητική. Η φωτογραφική μηχανή σαν τεχνολογία έχει αλλάξει πολλές φορές και ειδικά από όταν έγινε ψηφιακή οι τεχνολογικές εξελίξεις την επηρεάζουν ακόμα περισσότερο. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η μηχανή δεν κάνει ούτε τον φωτογράφο ούτε την φωτογραφία! Όμως οι τεχνολογικές αλλαγές πάντα κάτι δίνουν διαφορετικό είτε σαν δυνατότητες είτε σαν ευκολία χρήσης. Σε περιόδους που υπάρχουν παράλληλα δύο τεχνολογίες διαθέσιμες η επιλογή δυσκολεύει, αυτό συμβαίνει τώρα με τις επιλογές σε cameras. Ο καταναλωτής πρέπει να επιλέξει και κατασκευαστή και ανάμεσα σε DSLR ή mirrorless μηχανή.

Ας κάνουμε το πρώτο βήμα εξηγώντας τι σημαίνει ο όρος mirrorless. Ο όρος DSLR σημαίνει Digital Single Lens Reflex. Στο παρελθόν οι κάμερες είχαν δύο φακούς, από τον έναν έβλεπε ο χειριστής και ο άλλος έστελνε το φως στο φιλμ για να βγει η φωτογραφία. Οι SLR, που μετά έγιναν ψηφιακές και πήραν ένα D στην αρχή, το άλλαξαν βάζοντας έναν καθρέφτη από τον οποίο έπαιρνε εικόνα ο φωτογράφος και στην λήψη ο καθρέφτης έπεφτε και το φως δημιουργούσε εικόνα στο φιλμ ή πλέον στον αισθητήρα.

Αυτόν ακριβώς τον καθρέφτη αφαίρεσε η τεχνολογία των mirrorless! Πλέον ο χρήστης βλέπει πάντα εικόνα από το τι διαβάζει ο αισθητήρας είτε μέσα από την οθόνη είτε μέσα από το EVF ( Electronic Viewfinder). Αυτή είναι η βασική τεχνολογική διαφορά που διαχωρίζει τις δύο επιλογές!

Ας περάσουμε στο κρίσιμο ερώτημα, γιατί να επιλέξεις mirrorless. Πρώτα από όλα γιατί καλώς ή κακώς αυτή είναι η τεχνολογία που έχουν αποφασίσει να στηρίξουν όλοι οι κατασκευαστές. Μπορεί ακόμα να είμαστε σε ένα ενδιάμεσο στάδιο που υπάρχουν και νέα μοντέλα DSLR αλλά σταδιακά το βάρος περνάει στις mirrorless. Αυτό πρακτικά μας λέει ότι η συζήτηση ανάμεσα στο ποια τεχνολογία είναι η βέλτιστη δεν έχει σημασία πέρα από την φιλοσοφική. Εφόσον οι κατασκευαστές βλέπουν το μέλλον στις mirrorless, εκεί θα πάει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σαν χρήστης δεν έχει πλεονεκτήματα η τεχνολογία mirrorless!

Χωρίς Καθρέφτη

Η αφαίρεση του καθρέφτη από το σώμα της μηχανής αλλάζει την εσωτερική αρχιτεκτονική. Τα σώματα των φωτογραφικών είναι μικρότερα, ελαφρύτερα και πιο αθόρυβα. Αυτό μεταφράζεται σε δημιουργική ελευθερία. Με μικρότερο σώμα η λήψη φωτογραφίας δρόμου ή ντοκουμέντου είναι πιο εύκολη και διακριτική. Η πιο αθόρυβη λειτουργία σου επιτρέπει να βγάζεις φωτογραφίες χωρίς να ενοχλείς, ειδικά σε θεατρικές παραστάσεις η διαφορά είναι τεράστια! Το μικρότερο βάρος σου επιτρέπει να έχεις μαζί σου την μηχανή πιο συχνά και πιο ξεκούραστα. Τέλος η αφαίρεση του καθρέφτη αφαιρεί ένα μεγάλο μηχανισμό με πολλά κινούμενα μέρη που συχνά ήταν αιτία δυσλειτουργιών ή βλαβών.

2. Νέα Μοντούρα Φακού

Η αλλαγή της αρχιτεκτονικής του σώματος της φωτογραφικής μηχανής και κάποιες νέες τεχνολογίες εστίασης αλλάζουν την σχετική θέση του αισθητήρα με τον φακό. Αυτή η αλλαγή φέρνει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα χρήσης. Πρώτα οι νέοι φακοί είναι ειδικά σχεδιασμένοι για τις νέες συνθήκες και αποδίδουν πολύ καλύτερα στην αυτόματη εστίαση προσθέτοντας πολλά νέα δυναμικά χαρακτηριστικά. Το δεύτερο πλεονέκτημα της αλλαγής αυτής είναι ότι πλέον υπάρχουν πολλοί νέοι αντάπτορες φακών που σου επιτρέπουν να κάνεις συνδυασμούς και χρήση φακών που μέχρι σήμερα ήταν αδύνατη, προσφέροντάς σου απίστευτες δημιουργικές επιλογές!

3. EVF

Ο νέος τρόπος προεπισκόπησης μέσω του EVF είναι μια ιδιαίτερη αλλαγή που μοιάζει να ενοχλεί κάπως τους πιο έμπειρους φωτογράφους όμως είναι πολύ θετική για τους πιο αρχάριους. Ασχέτως βαθμού εμπειρίας όμως το EVF είναι ξεκάθαρα πλεονέκτημα. Με τους νέους αισθητήρες να είναι ικανοί να φωτογραφίσουν σε εξαιρετικά σκοτεινές συνθήκες μόνο με ένα EVF μπορείς να δεις τι θα φωτογραφίσεις. Επειδή βλέπεις πληροφορία όπως την αντιλαμβάνεται ο αισθητήρας βλέπεις ακριβώς τι θα τραβήξεις!

4. Λειτουργία Βίντεο

Όταν οι DSLR αρχίσαν να τραβάνε βίντεο οι αλλαγές ήταν σημαντικές! Παρότι η λειτουργία βίντεο εξελίχθηκε και στις DSLR αρκετά γρήγορα η αλήθεια είναι ότι οι DSLR ήταν πρωτίστως φωτογραφικές μηχανές, οι mirrorless είναι σχεδιασμένες ειδικά για αυτή την υβριδική χρήση: φωτογραφία και βίντεο παράλληλα. Αυτό σημαίνει ότι αποδίδουν ακόμα καλύτερα στη λειτουργία βίντεο με αυξημένες επιδόσεις!

Μην το σκέφτεσαι άλλο, mirrorless και καλές λήψεις!