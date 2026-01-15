Πώς η Microsoft ελπίζει να πετύχει «αρνητικές εκπομπές άνθρακα» έως το 2030
Η Microsoft σχεδιάζει να αντισταθμίσει τις εκπομπές της συμμετέχοντας σε προγράμματα που δεσμεύουν το CO2 στο έδαφος.
- ΠΑΣΟΚ: Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ επιβεβαίωσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσε μια εγκληματική οργάνωση»
- «Λύγισε» η Ελεονώρα Μελέτη: Ξέσπασε σε λυγμούς στο Ευρωκοινοβούλιο για την κακοποίηση που έχει δεχτεί
- Είχαν στήσει κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας, έστελναν παραπλανητικά sms και υπέκλεπταν τραπεζικές κάρτες
- «Έφυγε» ο Γιάννης Ξυλούρης: Πένθος στην Κρήτη για τον δεξιοτέχνη του λαούτου
Παρά την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας στα κέντρα δεδομένης της, η Microsoft ανακοίνωσε ότι έως το 2030 θα πετύχει «αρνητικές» εκπομπές άνθρακα αγοράζοντας πιστώσεις αντιστάθμισης σε πρόγραμμα αναγεννητικής γεωργίας, το οποίο επιταχύνει την απορρόφηση ατμοσφαιρικού CO2 από το έδαφος.
Η Microsoft, η οποία ήταν ήδη ο μεγαλύτερος αγοραστής πιστώσεων αφαίρεσης άνθρακα, υπέγραψε 12ετή συμφωνία με την εταιρεία Indigo Carbon για 2,85 εκατομμύρια πιστωτικά μόρια.
Αν και οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν ανακοινώθηκαν, πηγή του Reuters εκτίμησε το κόστος στα 60 με 80 δολάρια ανά τόνο διοξειδίου του άνθρακα, κάτι που θα αποτιμούσε τη συνεργασία στα 171-228 εκατ. δολάρια.
Η αναγεννητική γεωργία περιλαμβάνει μια γκάμα πρακτικών που ενισχύουν τη δέσμευση οργανικής ύλης στο έδαφος, όπως η μείωση του οργώματος, η χρήση εδαφοκαλυπτικών καλλιεργειών και η ελεύθερη βόσκηση.
Το σκεπτικό είναι ότι οι ποσότητες CO2 που δεσμεύονται από τα προγράμματα πιστώσεων όχι μόνο θα αντισταθμίσουν αλλά θα ξεπεράσουν τις εκπομπές άνθρακα από τις δραστηριότητες της Microsoft.
Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Sylvera, η ζήτηση για πιστώσεις αναγεννητικής γεωργίας αυξήθηκαν πέρυσι, όταν η Microsoft αγόρασε 2,6 εκατ. πιστωτικά μόρια από την Agoro Carbon, συμφωνία που μέχρι τώρα κατείχε το ρεκόρ.
«Η Microsoft είναι ενθουσιασμένη με την προσέγγιση της Indigo στην αναγεννητική γεωργία, η οποία αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα μέσω επαληθευμένων πιστώσεων και πληρωμών προς τους παραγωγούς», δήλωσε ο Φίλιπ Γκούντμαν, διευθυντής Αφαίρεσης Άνθρακα της εταιρείας.
Πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι τα προγράμματα πιστώσεων άνθρακα είναι απαραίτητα προκειμένου να επιβραδυνθεί η κλιματική αλλαγή όσο συνεχίζεται η χρήση ορυκτών καυσίμων σε ενεργοβόρους κλάδους.
Οι επικριτές, από την άλλη, παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τέτοιων προγραμμάτων.
Προειδοποιούν επίσης ότι οι πιστώσεις άνθρακα αποσπούν την προσοχή από τις προσπάθειες απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.
- BHMAGAZINO: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ και νέα super star Camilla Morone στο εξώφυλλο
- Λόρα: Η σχέση της με τους γονείς της – Έτρεμε τον πατέρα της – «Μας έλεγε ότι δεχόταν ψυχολογική βία» λέει φίλη της
- Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινό χτύπημα – Ανάμεσά τους ανώτερο στέλεχος της Χαμάς
- LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός
- Το Αμβούργο απέλυσε τον Στέφαν Κουντς, μετά από καταγγελίες για ανάρμοστη σωματική επαφή
- Φον ντερ Λάιεν: Αυτό που συμβαίνει στο Ιράν είναι αποτρόπαιο – Εξετάζουμε περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων
- Γιατί οι Γερμανοί διαιτητές έβγαλαν κόκκινη κάρτα στον Λανουά
- Άγριος καυγάς Κυρανάκη – Πέρκα στη Βουλή: «Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις