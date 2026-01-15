science
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
15.01.2026 | 18:08
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
Πώς η Microsoft ελπίζει να πετύχει «αρνητικές εκπομπές άνθρακα» έως το 2030
Περιβάλλον 15 Ιανουαρίου 2026 | 18:30

Πώς η Microsoft ελπίζει να πετύχει «αρνητικές εκπομπές άνθρακα» έως το 2030

Η Microsoft σχεδιάζει να αντισταθμίσει τις εκπομπές της συμμετέχοντας σε προγράμματα που δεσμεύουν το CO2 στο έδαφος.

Παρά την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας στα κέντρα δεδομένης της, η Microsoft ανακοίνωσε ότι έως το 2030 θα πετύχει «αρνητικές» εκπομπές άνθρακα αγοράζοντας πιστώσεις αντιστάθμισης σε πρόγραμμα αναγεννητικής γεωργίας, το οποίο επιταχύνει την απορρόφηση ατμοσφαιρικού CO2 από το έδαφος.

Η Microsoft, η οποία ήταν ήδη ο μεγαλύτερος αγοραστής πιστώσεων αφαίρεσης άνθρακα, υπέγραψε 12ετή συμφωνία με την εταιρεία Indigo Carbon για 2,85 εκατομμύρια πιστωτικά μόρια.

Αν και οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν ανακοινώθηκαν, πηγή του Reuters εκτίμησε το κόστος στα 60 με 80 δολάρια ανά τόνο διοξειδίου του άνθρακα, κάτι που θα αποτιμούσε τη συνεργασία στα 171-228 εκατ. δολάρια.

Η αναγεννητική γεωργία περιλαμβάνει μια γκάμα πρακτικών που ενισχύουν τη δέσμευση οργανικής ύλης στο έδαφος, όπως η μείωση του οργώματος, η χρήση εδαφοκαλυπτικών καλλιεργειών και η ελεύθερη βόσκηση.

Το σκεπτικό είναι ότι οι ποσότητες CO2 που δεσμεύονται από τα προγράμματα πιστώσεων όχι μόνο θα αντισταθμίσουν αλλά θα ξεπεράσουν τις εκπομπές άνθρακα από τις δραστηριότητες της Microsoft.

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Sylvera, η ζήτηση για πιστώσεις αναγεννητικής γεωργίας αυξήθηκαν πέρυσι, όταν η Microsoft αγόρασε 2,6 εκατ. πιστωτικά μόρια από την Agoro Carbon, συμφωνία που μέχρι τώρα κατείχε το ρεκόρ.

«Η Microsoft είναι ενθουσιασμένη με την προσέγγιση της Indigo στην αναγεννητική γεωργία, η οποία αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα μέσω επαληθευμένων πιστώσεων και πληρωμών προς τους παραγωγούς», δήλωσε ο Φίλιπ Γκούντμαν, διευθυντής Αφαίρεσης Άνθρακα της εταιρείας.

Οι μεγαλύτεροι αγοραστές πιστώσεων αφαίρεσης άνθρακα από την ατμόσφαιρα. H Microsoft έρχεται πρώτη με διαφορά (Reuters)

Πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι τα προγράμματα πιστώσεων άνθρακα είναι απαραίτητα προκειμένου να επιβραδυνθεί η κλιματική αλλαγή όσο συνεχίζεται η χρήση ορυκτών καυσίμων σε ενεργοβόρους κλάδους.

Οι επικριτές, από την άλλη, παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τέτοιων προγραμμάτων.

Προειδοποιούν επίσης ότι οι πιστώσεις άνθρακα αποσπούν την προσοχή από τις προσπάθειες απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

