Τσέλσι – Άρσεναλ 2-3: Διπλό και προβάδισμα πρόκρισης για τους Κανονιέρηδες

Η Άρσεναλ έφυγε με σπουδαίο διπλό από το «Στάμφορντ Μπριτζ», νικώντας 2-3 στην έδρα της Τσέλσι, στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό για το League Cup Αγγλίας. Στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών, η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε 2-0 τη Νιούκαστλ στην έδρα της.

Οι ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης με τα γκολ των Γουάιτ (7′), Γιόκερες (49′) και Θουμπιμέντι (71′), ενώ στο μεταξύ είχε μειώσει δύο φορές ο Γκαρνάτσο (57′, 83′) για τους Λονδρέζους.

Οι «κανονιέρηδες» ξεκίνησαν με το πόδι στο γκάζι και μόλις στο 7ο λεπτό, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ράις και κακή αντίδραση του Σάντσεθ, ο Γουάιτ με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα ανοίγοντας το σκορ. Μάλιστα, η ομάδα του Αρτέτα δεν… βολεύτηκε και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου (49′) διπλασίασε το προβάδισμά της με τον Γιόκερες. Ο Σάκα έφυγε στην αντεπίθεση έδωσε στον Γουάιτ και αυτός έκανε το γύρισμα στη μικρή περιοχή με τον Σουηδό από τη μικρή περιοχή να κάνει το 0-2.

Η Τσέλσι αντέδρασε και στο 57′ μείωσε με τον Γκαρνάτσο, μετά από γέμισμα του Νέτο από τα δεξιά, ωστόσο η χαρά δεν κράτησε για πολύ. Στο 71′ ο Θουμπιμέντι τελείωσε το ματς, όταν κινήθηκε άψογα στην περιοχή και με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα, μετά από ασίστ του Γιόκερες, κάνοντας το 1-3. Οι Λονδρέζοι έμειναν ζωντανοί ενόψει της ρεβάνς, με τον Γκαρνατσο να σκοράρει και πάλι (83′), στην εξέλιξη ενός κόρνερ που είχαν κερδίσει οι «μπλε».

Οι συνθέσεις:

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσεθ, Κουκουρέγια (81’ Ανταραμπιόγο), Φοφανά (75’ Χάτο), Τσαλόμπα, Ατσεαμπόνγκ (53’ Γκαρνάτσο), Φερνάντες, Αντρέι Σάντος, Νέτο, Γκιού (53’ Μπαντιασίλ), Εστεβάο, Πέδρο (81’ Εμεουκά)

ΑΡΣΕΝΑΛ: Κέπα, Τίμπερ, Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Γουάιτ, Έντεγκααρντ (68’ Μερίνο), Θουμπιμένδι, Ράις (82’ Χάβερτς), Σακά, Τροσάρ (67’ Μαρτινέλι), Γκιόκερες (82’ Ζεσούς).

Tα αποτελέσματα των πρώτων ημιτελικών του League Cup

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2 (53′ Σεμένιο, 90+9′ Τσερκί)

Τσέλσι – Άρσεναλ 2-3 (57′, 83′ Γκαρνάτσο – 7′ Γουάιτ, 49′ Γκιόκερες, 71′ Ζουπιμέντι)

Η ρεβάνς των ημιτελικών του League Cup

03/02 22:00 Άρσεναλ – Τσέλσι

04/02 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ