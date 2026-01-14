Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στον τελικό του League Cup
Με γκολ των Σεμένιο και Σερκί η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε με 2-0 από την έδρα της Νιούκαστλ και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του League Cup.
Στο ντεμπούτο του με τη Μάντσεστερ Σίτι πριν τρεις μέρες ο Σεμένιο είχε γκολ και ασίστ απέναντι στην Έξετερ για το FA Cup.
Στη δεύτερη συμμετοχή του με τους «Πολίτες» ο άσος από την Γκάνα σκόραρε ξανά και άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη με 2-0 επί της Νιούκαστλ στο «St James’ Park» για τον πρώτο ημιτελικό του League Cup. Στις 4/2 η ρεβάνς στο «Etihad», Τσέλσι-Άρσεναλ ο άλλος ημιτελικός.
Μετά από ένα κακό πρώτο μέρος, στο δεύτερο το ματς πήρε «φωτιά». Στο 50 μία κεφαλιά του Βισά πήρε περίεργη τροχιά και σταμάτησε στο δοκάρι της Σίτι η οποία δύο λεπτά μετά άνοιξε το σκορ με κοντινό πλασέ του Σεμένιο από ασίστ του Μπερνάρντο Σίλβα.
Δέκα λεπτά μετά ο Σεμένιο σκόραρε ξανά, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ και το 0-2 διαμορφώθηκε στο 90+8′. Η Νιούκαστλ πίεζε για την ισοφάριση, αλλά οι παίκτες της Σίτι συνδυάστηκαν όμορφα στην επίθεση και από ασίστ του Νουρί ο Σερκί με πλασέ μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό 0-2.
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Μάιλι, Τιαό, Μπότμαν, Χολ, Ράμσεϊ (59′ Τονάλι), Γκιμαράες (87′ Τρίπιερ), Ζοέλιντον, Μέρφι (45+2′ Μπαρνς), Γουισά (59′ Βολτεμάντε), Γκόρντον (59′ Ελάνγκα)
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Τράφορντ, Νούνες (62′ Λιούις), Κουσάνοφ, Αλέιν, Ακέ (87′ Αΐτ-Νουρί), Ο’Ράιλι (63′ Ρόδρι), Σεμένιο, Σίλβα, Φόντεν (62′ Ράιντερς), Ντοκού (77′ Τσερσκί, Χάλαντ
Tο πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των ημιτελικών του League Cup
Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2 (53′ Σεμένιο, 90+9′ Τσερκί)
14/01 20:00 Τσέλσι – Άρσεναλ
04/02 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ
03/02 22:00 Άρσεναλ – Τσέλσι
