League 1: Ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων μέχρι τα μέσα της σεζόν

Ανεβαίνουν οι αριθμοί στο γαλλικό ποδόσφαιρο. Και επειδή, αναφερόμαστε σε ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων στα γήπεδα της πρώτης κατηγορίας αυτό σημαίνει ότι η League 1 ευημερεί και οι αρμόδιοι δεν θα μπορούσαν παρά να είναι ευχαριστημένοι από την εικόνα στις κερκίδες των γηπέδων. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν η πληρότητα των γηπέδων σε όλη τη League 1, στο πρώτο μισό της σεζόν έφτασε το 88%, σημειώνοντας αύξηση 1,6% σε ετήσια βάση, με οκτώ συλλόγους να έχουν πληρότητα πάνω από 90%.!

Η μεγαλύτερη προσέλευση φιλάθλων σε αγώνα σημειώθηκε στο εντός έδρας παιχνίδι της Μαρσέιγ με την Μπρεστ (στις 8/11 που έληξε με νίκη υπέρ της γηπεδούχου με 3-0). Σε αυτό το ματς στο γήπεδο ήταν 66.279 οπαδοί, ενώ, συνολικά, 57 αγώνες παίχτηκαν με πλήρη χωρητικότητα στο πρώτο γύρο της League 1, όπου μετέχουν 18 ομάδες. Λεπτομέρεια με σημασία είναι ότι τα sold out στη Γαλλία δεν περιορίζονται πλέον σε μια μικρή ομάδα πρωταγωνιστικών συλλόγων.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων 17 αγωνιστικών της σεζόν 2025/26, συνολικά 4,21 εκατομμύρια θεατές παρακολούθησαν τα παιχνίδια της League 1. Η ανοδική τάση στην παρουσία των φιλάθλων στις κερκίδες των γαλλικών γηπέδων παρατηρείται εδώ και πολλά χρόνια.

Η μέση προσέλευση θεατών ανά αγώνα είναι 27.505 ανά αγώνα. Η Μαρσέιγ, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Λιόν, η Λιλ και η Λανς είχαν κατά μέσο όρο περισσότερους από 35.000 θεατές.

Δεν περνά απαρατήρητο ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης αλλού. Η Παρί, η Στρασμπούρ και η Λοριάν κατέγραψαν αυξήσεις 40%, 31% και 29% αντίστοιχα. Αυτό το εύρος είναι επίσης ορατό στην αξιοποίηση της χωρητικότητας.

Κατά την πενταετή περίοδο της μελέτης, τα μέσα ποσοστά πληρότητας έχουν αυξηθεί από λίγο πάνω από 70% στα υψηλά της δεκαετίας του 1980. Σε αυτό συμβάλει και η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας. Τα δεδομένα για τα εισιτήρια διαρκείας προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο ανάπτυξης, καθώς οι σύλλογοι ανέφεραν συλλογικά 330.000 πωλήσεις καρτών, μέσος όρος 18.200 ανά σύλλογο.