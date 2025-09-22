Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν 1-0: Ο Αγκέρ έβαλε «φωτιά» στην κορυφή της Ligue 1

Για πρώτη φορά μετά το 2011 η Μαρσέιγ νίκησε την Παρί Σεν Ζερμέν στο «Βελοντρόμ»! Η ομάδα του Ντε Τσέρμπι επικράτησε με 1-0 εκείνης του Λουίς Ενρίκε στο ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής της Ligue 1, την υποχρέωσε στην πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα και προκάλεσε χαμό στην κορυφή όπου ισοβαθμούν πλέον τέσσερις ομάδες. Το παιχνίδι ήταν να γίνει κανονικά χθες, αλλά αναβλήθηκε λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Το γκολ που έκρινε το ματς σημειώθηκε στο 5ο μόλις λεπτό όταν ο Αγκέρ με κεφαλιά έκανε το 1-0. Μάλιστα στο 25′ η Μαρσέιγ είχε και δοκάρι με τον Γκουϊρί ενώ νωρίτερα ο Ρούλι είχε σώσει την ομάδα του σε προσπάθειες των Βιτίνια και Ρουίθ. Στο 27′ ακυρώθηκε γκολ του Έμερσον ενώ μέχρι την ανάπαυλα Κβαρατσχέλια και Παϊσάο είχαν από μία καλή στιγμή για τις δύο ομάδες.

Στο δεύτερο μέρος η Παρί πίεσε, αλλά ο Ρούλι κράτησε «όρθια» την ομάδα του σε μεγάλες ευκαιρίες με Χακίμι και Βιτίνια. Στο φινάλε ο Ομπαμεγιάνγκ είχε ευκαιρία για δεύτερο γκολ, αλλά δεν κατάφερε να το πετύχει.

Θυμίζουμε οτι το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Κυριακή (21/9), ωστόσο η πρόβλεψη για ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία έπλητταν την περιοχή της Μασσαλίας, οδήγησε τους ιθύνοντες τους γαλλικού πρωταθλήματος να το αναβάλλουν κατά μία ημέρα.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 19/9

Λιόν-Ανζέ 1-0

Σάββατο 20/9

Ναντ-Ρεν 2-2

Μπρεστ-Νις 4-1

Λανς-Λιλ 3-0

Κυριακή 21/9

Παρί-Στρασβούργο

Οσέρ-Τουλούζ 1-0

Χάβρη-Λοριάν 1-1

Μονακό-Μετς 5-2

Δευτέρα 22/9

(εξ αναβολής) Μαρσέιγ-Παρί Σεν Ζερμέν 1-0

Η βαθμολογία στη Ligue 1

Η επόμενη (6η) αγωνιστική:

Παρασκευή 26/9

Στρασβούργο-Μαρσέιγ (21:45)

Σάββατο 27/9

Λοριάν-Μονακό (18:00)

Τουλούζ-Ναντ (20:00)

Παρί Σεν Ζερμέν-Οσέρ (22:05)

Κυριακή 28/9

Νις-Παρί (16:00)

Ανζέ-Μπρεστ (18:15)

Λιλ-Λιόν (18:15)

Μετς-Χάβρη (18:15)

Ρεν-Λανς (21:45)