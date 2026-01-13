Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
13.01.2026 | 09:20
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Από το περιβάλλον στην ισότιμη πρόσβαση: Πώς η Bayer Ελλάς επενδύει στη βιωσιμότητα με πράξεις
Τα Νέα της Αγοράς 13 Ιανουαρίου 2026 | 09:00

Από το περιβάλλον στην ισότιμη πρόσβαση: Πώς η Bayer Ελλάς επενδύει στη βιωσιμότητα με πράξεις

Η βιωσιμότητα για τη Bayer Ελλάς δεν αποτελεί επικοινωνιακό αφήγημα ούτε μια αυτόνομη πρωτοβουλία εταιρικής ευθύνης.

Για τη Αντίθετα Bayer Ελλάς η βιωσιμότητα αποτυπώνεται σε ένα σύνολο επιλογών που υλοποιούνται σταθερά στον χρόνο και μεταφράζονται σε δράσεις με ουσιαστικό αποτύπωμα για το περιβάλλον και την κοινωνία. Με οδηγό την αποστολή της:  «Υγεία και Τροφή για Όλους», η εταιρεία και το 2025 επένδυσε σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία και μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο.

Σύμφωνα με την κ. Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Βιώσιμης Ανάπτυξης και Επικεφαλής των Προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Bayer Ελλάς, η κοινωνική προσφορά δεν αντιμετωπίζεται ως ένα παράλληλο κεφάλαιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά ως οργανικό κομμάτι της στρατηγικής της εταιρείας. Η έννοια της βιωσιμότητας διατρέχει κάθε πτυχή της λειτουργίας της Bayer, από τις εσωτερικές πολιτικές και τις επενδύσεις στην καινοτομία, μέχρι τις συνεργασίες με φορείς και οργανώσεις που δημιουργούν μετρήσιμο θετικό αντίκτυπο.

Οι στρατηγικοί πυλώνες της Bayer για το περιβάλλον και την κοινωνία

Η Bayer Ελλάς λειτουργεί βάσει ενός συνεκτικού πλαισίου βιωσιμότητας που συνδέει το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.  Ενσωματώνει συστηματικά τις αρχές ESG στον τρόπο που λειτουργεί: από την υπεύθυνη χρήση πόρων, στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, σε τεχνολογίες που προωθούν τη βιώσιμη γεωργία και σε πρωτοβουλίες κοινωνικής συνοχής που στηρίζουν κοινότητες με αυξημένες ανάγκες. Με πάνω από 70 χρόνια παρουσία στην Ελλάδα, η εταιρεία στοχεύει, να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τις τοπικές κοινωνίες, όχι μόνο μέσα από τα προϊόντα και τις λύσεις της, αλλά και μέσα από τον τρόπο που στέκεται ενεργά δίπλα στην κοινωνία.

Για μία ακόμη χρονιά, η δέσμευση της Bayer προς τη χώρα αποτυπώθηκε σε δύο βασικούς άξονες: τη βιωσιμότητα και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στις τοπικές κοινότητες που βρίσκονται σε αυξημένη ανάγκη.

YouTube thumbnail

Ένας νέος κύκλος περιβαλλοντικών δράσεων

Η συνεργασία της Bayer Ελλάς με την περιβαλλοντική οργάνωση We4All βρίσκεται στην τέταρτη συνεχόμενη χρονιά της, εξελισσόμενη σε έναν στρατηγικό πυλώνα της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας της εταιρείας. Όπως αναφέρει η κ. Μουσαβερέ, “αυτή η συνεργασία συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πλέον ουσιαστικές περιβαλλοντικές μας πρωτοβουλίες. Αυτή τη χρονιά μάλιστα, ενθαρρύναμε ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή των εργαζομένων και των οικογενειών τους, επεκτείνοντας τη δράση μας και σε άλλες περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε άμεση ανάγκη. Για εμάς, η ενίσχυση της βιωσιμότητας αποτελεί σταθερή δέσμευση που διατρέχει οριζόντια κάθε πτυχή της στρατηγικής μας”. Με στόχο ένα μέλλον πιο ανθεκτικό, πιο πράσινο και πιο δίκαιο για όλους, η εταιρεία επισημαίνει ότι η αποστολή της για “Υγεία και Τροφή για Όλους” αποτυπώνεται έμπρακτα σε κάθε δράση και συνεργασία, καθιστώντας την αειφόρο ανάπτυξη και την εταιρική υπευθυνότητα ως βασικές προτεραιότητες.

Παράλληλα, η Bayer Ελλάς συνεχίζει να υποστηρίζει το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης “Green Future” της We4All, που απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης και βιωματικά εργαστήρια, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις και ανακαλύπτουν πώς η δική τους καθημερινή στάση μπορεί να συμβάλει στην προστασία του πλανήτη. Η επένδυση στις νεότερες γενιές είναι κρίσιμη, καθώς η αλλαγή νοοτροπίας σε θέματα περιβάλλοντος ξεκινά από την εκπαίδευση και τη συνειδητοποίηση από μικρή ηλικία.

Ισότιμη πρόσβαση για όλους

Μέσα από μία ακόμα πολυετή της συνεργασία, αυτή με την Ομάδα Αιγαίου, η Bayer Ελλάς συμμετείχε στον 31ο Διάπλου του Αιγαίου Πελάγους.

Κατά τη φετινή αποστολή, η εταιρεία στήριξε έμπρακτα το νησί της Σχοινούσας, συγχρηματοδοτώντας την κατασκευή και εγκατάσταση ράμπας αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα τύπου SEA TRAC στην παραλία Λιβάδι. Η συγκεκριμένη υποδομή δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με κινητικές δυσκολίες να απολαμβάνουν τη θάλασσα με μεγαλύτερη αυτονομία και ασφάλεια, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά το επίπεδο προσβασιμότητας του νησιού.

Η κ. Μουσαβερέ, η οποία μάλιστα βρέθηκε στη Σχοινούσα για την παράδοση του έργου, τονίζει ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις αποτελούν «πράξεις ισότητας και σεβασμού» προς όλους τους πολίτες. “Η αξιοποίηση της επιστήμης και της καινοτομίας μας έχει νόημα όταν μεταφράζεται σε απτές λύσεις για καθημερινές ανάγκες – ειδικά όταν αυτές αφορούν ευάλωτες ομάδες ή κοινότητες που βρίσκονται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.”

Η δράση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός εξίσου σημαντικού άξονα της κοινωνικής στρατηγικής της Bayer που σχετίζεται με την ισότιμη πρόσβαση σε υποδομές και υπηρεσίες, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, στηρίζοντας τον κοινωνικό ιστό και προωθώντας την αρχή της ισότιμης ανάπτυξης για όλους.

Η μακροχρόνια συνεργασία με την Ομάδα Αιγαίου εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική στήριξης των νησιωτικών περιοχών, όπου η πρόσβαση σε βασικές υποδομές, υπηρεσίες υγείας και ευκαιρίες ανάπτυξης δεν είναι δεδομένη.

Μέριμνα τη στιγμή της κρίσης, συνέπεια την επόμενη ημέρα

Τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας έχει βρεθεί αντιμέτωπη με επαναλαμβανόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως καταστροφικές πυρκαγιές και σφοδρές πλημμύρες. Η Bayer Ελλάς έχει επιλέξει να ανταποκρίνεται πάντα στις κρίσεις με τρόπο που συνδυάζει την άμεση ανακούφιση με τη μακροπρόθεσμη αποκατάσταση.

Σε συνεργασία με εξειδικευμένους οργανισμούς αλλά και τους τοπικούς φορείς, η εταιρεία έχει στηρίξει πληγείσες περιοχές, τόσο υποστηρίζοντας έκτακτα μέτρα ανακούφισης, όσο και συμβάλλοντας σε έργα υποδομής, αναδάσωσης και επανεκκίνησης των τοπικών καλλιεργειών. Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι να βρίσκεται δίπλα στις κοινότητες τόσο τη στιγμή της κρίσης όσο και στην επόμενη ημέρα, όταν ξεκινά η δύσκολη διαδικασία ανασυγκρότησης, με στόχο όχι μόνο την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, συνδέοντας την περιβαλλοντική αποκατάσταση με την οικονομική βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών.

ESG, βιώσιμη γεωργία και περιβαλλοντική διαχείριση

Η στρατηγική της Bayer για το περιβάλλον και την κοινωνία ευθυγραμμίζεται με τις αρχές του ESG, τις οποίες η εταιρεία ενσωματώνει συστηματικά στη λειτουργία της. Σε επίπεδο επιχειρησιακής πρακτικής, αυτό σημαίνει και μέτρα για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας και την υπεύθυνη χρήση πρώτων υλών.

Ιδιαίτερα στον τομέα της γεωργίας, η Bayer επενδύει στη μετάβαση προς την αναγεννητική γεωργία, ένα μοντέλο παραγωγής που στοχεύει όχι μόνο στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και στη βελτίωση της υγείας του εδάφους, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην ανθεκτικότητα των καλλιεργειών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Μέσα από προηγμένες τεχνολογίες και ψηφιακές εφαρμογές, στηρίζει τους αγρότες στην αποδοτικότερη διαχείριση των καλλιεργειών τους, στη βέλτιστη χρήση των εισροών και στη μακροπρόθεσμη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, συμβάλλοντας σε ένα πιο βιώσιμο αγροδιατροφικό μοντέλο.

Οι άνθρωποι στο επίκεντρο

Η Bayer Ελλάς επενδύει στην ενδυνάμωση των εργαζομένων της, προάγοντας τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, καθώς και την ψυχική και σωματική ευημερία. Η  εταιρεία  δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον όπου ο καθένας μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα, να αναπτύξει τις δεξιότητές του και να συμμετέχει ενεργά σε δράσεις με κοινωνικό αντίκτυπο. Πίσω από κάθε πρόγραμμα, άλλωστε, εταιρικής υπευθυνότητας βρίσκονται οι άνθρωποι που το υλοποιούν και η ενεργός εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων σε όλες τις δράσεις της  επιβεβαιώνει, ότι η κουλτούρα της συνυπευθυνότητας έχει ριζώσει βαθιά στον οργανισμό.

Μια σχέση που μετράει ήδη 70 χρόνια

Από το 1955 έως σήμερα, η Bayer Ελλάς αποτελεί ενεργό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, με ισχυρή παρουσία στους τομείς της υγείας, της αγροδιατροφής αλλά και της κοινωνικής υπευθυνότητας. Το σημαντικότερο όμως είναι πως τελικά το αποτύπωμα της Bayer Ελλάς δεν αξιολογείται μόνο με οικονομικούς δείκτες, αλλά και με βάση τη συνεισφορά της στη διαμόρφωση ενός πιο υγιούς, πιο δίκαιου και πιο βιώσιμου κόσμου. Με στρατηγικές συνεργασίες και στοχευμένες παρεμβάσεις, η εταιρεία δεσμεύεται πως θα συνεχίσει να επενδύει με συνέπεια στο μέλλον της χώρας.

Πετρέλαιο
HELLENiQ ENERGY: Ξεκίνησε η ροή πετρελαίου προς Σκόπια – Το μέτωπο των γεωτρήσεων

HELLENiQ ENERGY: Ξεκίνησε η ροή πετρελαίου προς Σκόπια – Το μέτωπο των γεωτρήσεων

Τράπεζες
Δάνεια: Συντηρητικοί στις χρηματοδοτικές επιλογές τους πλέον οι Έλληνες

Δάνεια: Συντηρητικοί στις χρηματοδοτικές επιλογές τους πλέον οι Έλληνες

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς
Betsson Super Cup: Μια μοναδική εμπειρία
Τα Νέα της Αγοράς 05.01.26

Betsson Super Cup: Μια μοναδική εμπειρία

Σε πολυεπίπεδη ποδοσφαιρική γιορτή, που ξεπέρασε τα αγωνιστικά όρια και έβαλε στο επίκεντρο το θέαμα, τον φίλαθλο και το κοινωνικό αποτύπωμα, αναδείχτηκε το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, το οποίο αναβίωσε έπειτα από πρωτοβουλία της ΕΠΟ, σε συνεργασία με τη Betsson, Μεγάλο και Ονομαστικό Χορηγό του θεσμού.

Σύνταξη
Betsson: Σούπερ προσφορά* στο Betsson Super Cup!
Τα Νέα της Αγοράς 01.01.26

Betsson: Σούπερ προσφορά* στο Betsson Super Cup!

Το Betsson Super Cup επιστρέφει μετά από 18 χρόνια και φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια σπουδαία ποδοσφαιρική στιγμή. Ολυμπιακός και ΟΦΗ κοντράρονται στον μεγάλο τελικό, σε ένα ματς που ανοίγει το νέο έτος με τρόπαιο.

Σύνταξη
Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 30.12.25

Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup

Το Super Cup επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο ύστερα από 18 ολόκληρα χρόνια, σηματοδοτώντας την αναβίωση ενός θεσμού που στο παρελθόν πρόσφερε σπουδαίες στιγμές και έντονες συγκινήσεις.

Σύνταξη
Gift card από τα Public: Χριστούγεννα χωρίς το άγχος της επιλογής
Τα Νέα της Αγοράς 29.12.25

Gift card από τα Public: Χριστούγεννα χωρίς το άγχος της επιλογής

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Σύνταξη
Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις
Τα Νέα της Αγοράς 29.12.25

Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις

Οι πιο χαλαρές μέρες των γιορτών είναι ιδανικές για εξορμήσεις ή ολιγοήμερες αποδράσεις παρέα με τους αγαπημένους σου και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να σου μείνουν αξέχαστες!

Σύνταξη
Νόσος του Crohn: Πώς μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να την προβλέψει χρόνια πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων
Υγεία 13.01.26

Νόσος του Crohn: Πώς μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να την προβλέψει χρόνια πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων

Η νόσος του Crohn είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση του γαστρεντερικού σωλήνα που προκαλεί επίμονα συμπτώματα, πόνο και κόπωση, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής.

Σύνταξη
Η ειδική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν για τον Τζόουνς – Γιατί δεν παίζει στο Βελιγράδι
Euroleague 13.01.26

Η ειδική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν για τον Τζόουνς – Γιατί δεν παίζει στο Βελιγράδι

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό στην Καρδίτσα, όμως δεν θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι – Ποιος είναι ο λόγος που συμφώνησαν… άτυπα με την Παρτιζάν οι Ερυθρόλευκοι και γιατί μπορεί να «σπάσει».

Σύνταξη
Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στο αγροτικό
Πολιτική 13.01.26

Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στο αγροτικό

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των μπλόκων που πρωτοστατούσαν στις κινητοποιήσεις οδηγήθηκε σε ναυάγιο με ευθύνη της κυβέρνησης. Ομαδικά πυρά κατά της κυβέρνησης για το αγροτικό

Σύνταξη
Συνελήφθη 53χρονος καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 13.01.26

Συνελήφθη 53χρονος καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη

σε βάρος του 53χρονου εκκρεμούσε απόφαση δικαστηρίου της Ρόδου, με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 16 ετών για γενετήσιες πράξεις και κατάχρηση ανηλίκου, όπου το θύμα δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του

Σύνταξη
Τουρκία: Γιατί λέει στη Δύση κάτω τα χέρια από το Ιράν
Φόβος και συμφέροντα 13.01.26

Τουρκία: Γιατί λέει στη Δύση κάτω τα χέρια από το Ιράν

Για την Τουρκία, αν καταρρεύσει το συνορεύον Ιράν με τα 90 εκατομμύρια κατοίκων -εκ των οποίων τα οκτώ Κούρδοι- θα δημιουργηθεί μια άνευ προηγουμένου χαοτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την οποία θα πληρώσει εν πολλοίς και η Άγκυρα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό στο «4»: Ο «ντεφορμέ» Μήτογλου, ο Χουάντσο και ο… Χέιζ-Ντέιβις
Euroleague 13.01.26

Τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό στο «4»: Ο «ντεφορμέ» Μήτογλου, ο Χουάντσο και ο… Χέιζ-Ντέιβις

Ο τραυματισμός και το ντεφορμάρισμα του Ντίνου Μήτογλου άνοιξαν τη συζήτηση για την απόκτηση παίκτη στον Παναθηναϊκό, ωστόσο το πρόβλημα είναι βαθύτερο στην πράσινη frontline.

Σύνταξη
Αλμέιδα: «Τι να κάνω, να αρχίσω να κλαίω;»
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Αλμέιδα: «Τι να κάνω, να αρχίσω να κλαίω;»

Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα δεν είναι σε καλή κατάσταση και μετά τη νέα εντός έδρας ήττα της από την Θέλτα, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ αναρωτήθηκε για το τι πρέπει να κάνει...

Σύνταξη
Πρόσβαση στη συνταγογράφηση φαρμάκων για την παχυσαρκία ζητούν οι παθολόγοι
Ελλάδα 13.01.26

Πρόσβαση στη συνταγογράφηση φαρμάκων για την παχυσαρκία ζητούν οι παθολόγοι

Οι εκπρόσωποι των γιατρών ζητούν την αποκλειστικά ηλεκτρονική συνταγογράφηση αυτού του είδους φαρμάκων, ακόμα και ως μη αποζημιούμενων, προκειμένου να αποφευχθεί η επικίνδυνη τάση της αυτοθεραπείας

Σύνταξη
Πώς μπορεί να απασχολήσει τη Euroleague ο τραυματίας Έξουμ: Όλες οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του
Euroleague 13.01.26

Πώς μπορεί να απασχολήσει τη Euroleague ο τραυματίας Έξουμ: Όλες οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Ντάντε Έξουμ αποτελεί έναν πολύ ιδιαίτερο παίκτη που έχει σοβαρό τραυματισμό, δεν υπολογίζεται στους Μάβερικς και τα σενάρια για το μέλλον του σε NBA και Euroleague δίνουν και παίρνουν…

Σύνταξη
Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»
«Δεν είναι παίξε γέλασε η ζωή μας» 13.01.26

Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»

«Όχι» στα παιχνίδια της κυβέρνησης είπαν οι αγρότες, που ετοιμάζονται για τη νέα κλιμάκωση - Αύριο η Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Το Μαξίμου καταφεύγει σε απειλές και συκοφάντηση και ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί ραντεβού με όσους «πρόθυμους» καταφέρει να συγκεντρώσει

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ιράν: Το Πεντάγωνο παρουσιάζει στον Τραμπ ευρεία γκάμα επιλογών για επίθεση, λένε πηγές των New York Times
Κρίσιμες ώρες 13.01.26 Upd: 10:21

Το Πεντάγωνο παρουσιάζει στον Τραμπ ευρεία γκάμα επιλογών για επίθεση στο Ιράν, λένε πηγές των New York Times

Τουλάχιστον 648 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις στο Ιράν - Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 25% σε όποια χώρα έχει εμπορικές συναλλαγές με την Τεχεράνη

Σύνταξη
