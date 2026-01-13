Υπόθεση Novartis: Ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη

Ένοχοι όπως και πρωτοδίκως κηρύχθηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας και οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην πολύκροτη υπόθεση της Novartis Φιλίστορας Δεστεμπασίδης, ο οποίος είχε την κωδική ονομασία Μάξιμος Σαράφης και Μαρία Μαραγγέλη ,η οποία είχε την κωδική ονομασία Αικατερίνη Κελέση .

Το δικαστήριο με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας έκανε δεκτή την πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας και κήρυξε ενόχους τους δυο κατηγορουμένους για ψευδή κατάθεση σε βάρος πολιτικών προσώπων που βρέθηκαν εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με βάση τις δικές τους καταθέσεις, ενώ στη συνέχεια με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης δεν προέκυψε κανένα στοιχείο σε βάρος τους και οι φάκελοι είτε τέθηκαν στο αρχείο είτε έκλεισαν με την έκδοση αμετάκλητη απαλλακτικού βουλεύματος .

Συγκεκριμένα, οι δικαστές ομόφωνα έκριναν ένοχο τον Φ. Δεστεμπασίδη για δύο πράξεις. Η Μ. Μαραγγέλη κρίθηκε ένοχη όπως πρωτοδίκως για ψευδή κατάθεση και για τη ψευδή καταμήνυση, ενοχή για Άδωνη Γεωργιαδη, Γιάννη Στουρνάρα, Αντώνη Σαμαρά και Ανδρέα Λοβέρδο (εκτός τριών πράξεων που παραγράφηκαν). Με την ίδια απόφαση παύει η ποινική της δίωξη για πράξεις σε βάρος του Μάριου Σαλμά. Όπως πρωτοδίκως τους χορηγήθηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου