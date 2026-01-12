Το ποσοστό εγκληματικότητας στη βρετανική πρωτεύουσα έχει μειωθεί στο κατώτερο επίπεδο εδώ και πάνω από μια δεκαετία, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πόλη γίνεται ασφαλέστερη, είπε ο αρχηγός της αστυνομίας του Λονδίνου Μαρκ Ρούλι.

Με αυτό τον τρόπο ο Μαρκ Ρούλι, απάντησε στα σχόλια του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε μιλήσει σχετικά με το βίαιο έγκλημα στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε ιστορικό χαμηλό το ποσοστό εγκληματικότητας στο Λονδίνο

Ο Μαρκ Ρούλι, επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, δήλωσε ότι το ποσοστό εγκληματικότητας στο Λονδίνο βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό σε κεφαλαία βάση και η πόλη είναι ασφαλέστερη από το Λος Αντζελες και τη Νέα Υόρκη αλλά και από πολλές άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Όπως είπε ο Ρούλι, τα περιστατικά σοβαρού, βίαιου εγκλήματος στο Λονδίνο μειώνονται, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας και με εισαγωγές στο νοσοκομείο.

«Παρά τους ισχυρούς που κυκλοφορούν διαδικτυακά, μεταξύ άλλων των βίντεο με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, που προκαλούν πλασματικά, κάποιοι σχολιαστές προέρχονται από ένα αφήγημα που τους βολεύει, δεν φαίνεται από το ότι τα γεγονότα περιγράφουν μια εντελώς εντελώς. διαφορετική κατάσταση», έγραψε ο ίδιος στην εφημερίδα The Times.

Ο Νοέμβριο ο Τραμπ είχε πει ότι υπάρχουν «επικίνδυνες» περιοχές για την αστυνομία στο Λονδίνο και είχε κατηγορήσει τον δήμαρχο της πρωτεύουσας Σαντίκ Καν ότι «άφησε το έγκλημα να ξεφύγει».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι επικριτικός απέναντι στον Καν εδώ και χρόνια.

Τραμπ εναντίον του Δημάρχου του Λονδίνου

«Κοιτάξτε την εγκληματικότητα στο Λονδίνο. ‘Άνθρωποι που τους μαχαιρώνουν στο πισινό ή ακόμη χειρότερα», δήλωσε ο Τραμπ τον Νοέμβριο στο βρετανικό δίκτυο GB News.

Τον Σεπτέμβριο ο ιδιοκτήτης του Χ Ίλον Μασκ είχε εμφανιστεί μέσω βιντεοσύνδεσης σε ακροδεξιά συγκέντρωση στο Λονδίνο, όπου είπε στο πλήθος ότι «έρχεται βία» και ότι «είτε αντιστέκεσαι, είτε πεθαίνεις».

Τα στοιχεία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δείχνουν ότι το 2025 σημειώθηκαν 97 ανθρωποκτονίες στο Λονδίνο, μείωση κατά 11% σε σχέση με το 2024, και ότι τα περιστατικά που καταλήγουν σε τραυματισμό έχουν μειωθεί κατά ένα πέμπτο από το 2014.

«Στο Λονδίνο, είναι ξεκάθαρες οι αποδείξεις. Κερδίζουμε τη μάχη κατά του βίου εγκλήματος», έγραψε σήμερα στην εφημερίδα Guardian ο Σαντίκ Καν.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο βίαιο έγκλημα αλλά στην αντίληψη πολλών Βρετανών συμβαίνει το αντίθετο δεδομένης της αύξησης σε αδικήματα όπως οι κλοπές από καταστήματα, που τον περασμένο χρόνο σημειώνουν ιστορικό υψηλό.