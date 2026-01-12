Νέο κέρδος για τη Λέτσε: το σχέδιο εξυγίανσης απέδωσε

Σε ένα ιταλικό ποδόσφαιρο που χαρακτηρίζεται διαχρονικά από οικονομικές ανισορροπίες, η Λέτσε εξελίσσεται σε σπάνια εξαίρεση – και ταυτόχρονα σε case study. Στην πρόσφατη γενική συνέλευση των μετόχων εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης έως τις 30 Ιουνίου 2025, με καθαρό κέρδος 20,2 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη καλύτερη επίδοση στη Serie A, πίσω μόνο από την Αταλάντα και την Ίντερ.

Η επίδοση αυτή δεν προέκυψε συγκυριακά. Το 2022, με τον διορισμό του Sandro Mencucci στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, τέθηκε σε εφαρμογή ένα τριετές σχέδιο εξυγίανσης, με στόχο την αυτάρκεια του συλλόγου. Η ανάγκη ήταν επιτακτική: στις δύο προηγούμενες χρήσεις είχαν συσσωρευτεί ζημίες 27 εκατ. ευρώ, λόγω υποβιβασμού και της πανδημίας. Οι μέτοχοι, υπό τον πρόεδρο Saverio Sticchi Damiani, είχαν ήδη συνεισφέρει πάνω από 20 εκατ. ευρώ σε ίδια κεφάλαια. Δεν υπήρχε άλλο περιθώριο.

Η σταθερή παρουσία στη Serie A για τρεις συνεχόμενες σεζόν αποτέλεσε τη βάση, εξασφαλίζοντας κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατ. ευρώ και αγωνιστική «βιτρίνα». Το καθοριστικό στοιχείο, ωστόσο, ήταν το player trading. Υπεύθυνος: ο τεχνικός διευθυντής Pantaleo Corvino. Στη χρήση 2024-25, η Λέτσε κατέγραψε 52,5 εκατ. ευρώ σε υπεραξίες και συνολικά 57,1 εκατ. ευρώ έσοδα από μεταγραφές. Η πώληση του Βέλγου Ντόργκου στη Μάντσεστερ Γιουναϊτεντ έναντι 28,5 εκατ. ευρώ, αλλά και οι περιπτώσεις Πονγκράτσιτς και Ζαντρί, αποτυπώνουν ένα μοντέλο εντοπισμού ταλέντων χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης.

Η αύξηση των εσόδων έφερε και αύξηση της αμοιβής του Κορβίνο, ο οποίος βάσει συμβολαίου λαμβάνει ποσοστό επί των πωλήσεων: 4,2 εκατ. ευρώ τη σεζόν 2024-25, από 1,6 εκατ. την προηγούμενη. Παράλληλα, ο σύλλογος απορρόφησε τη μείωση των τηλεοπτικών εσόδων (από 40,3 σε 33,1 εκατ.), διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά του και αυξάνοντας ελεγχόμενα το μισθολογικό κόστος στα 42,1 εκατ. ευρώ – από τα χαμηλότερα της κατηγορίας.

Η εξυγίανση ολοκληρώθηκε και σε επίπεδο ισολογισμού. Με κέρδη 35 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία, τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 29,2 εκατ., επαρκή για την πλήρη κάλυψη των παλαιών ζημιών. Το τραπεζικό χρέος μειώθηκε δραστικά, ενώ οι φορολογικές υποχρεώσεις εξοφλούνται κανονικά. Παράλληλα, η Λέτσε επενδύει 14 εκατ. ευρώ στο νέο ιδιόκτητο αθλητικό κέντρο στο Μαρτινιάνο και επωφελείται από την ανακαίνιση του σταδίου Via del Mare ενόψει των Μεσογειακών Αγώνων 2026.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο ίσως βρίσκεται στην ίδια την έκθεση της διοίκησης: ακόμη και σε περίπτωση υποβιβασμού, η βιωσιμότητα θεωρείται διασφαλισμένη, χάρη στην αξία του ρόστερ και στους μηχανισμούς «αλεξίπτωτου». Για τη Λέτσε, η οικονομική υγεία δεν είναι αποτέλεσμα συγκυρίας, αλλά συνειδητής στρατηγικής. Και αυτό, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, είναι το πραγματικό κατόρθωμα.