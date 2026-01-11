Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
11.01.2026 | 11:10
Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά στο Κορωπί – Έκαψε δύο αποθήκες
11.01.2026 | 09:39
Σεισμός ανοιχτά της Σαντορίνης
Ποια κοινά συντηρητικά των τροφίμων μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο διαβήτη
Υγεία 11 Ιανουαρίου 2026 | 12:50

Ποια κοινά συντηρητικά των τροφίμων μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο διαβήτη

Συντηρητικά σε επεξεργασμένα τρόφιμα τα οποία καταναλώνονται καθημερινά από εκατομμύρια ανθρώπους φάνηκε ότι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

ΚείμενοΘεοδώρα Ν. Τσώλη
Vita.gr
Οι 7 επιστημονικές ανακαλύψεις που μας δίνουν λόγο να ελπίζουμε

Οι 7 επιστημονικές ανακαλύψεις που μας δίνουν λόγο να ελπίζουμε

Spotlight

Περιέχονται σε πλήθος τροφίμων με στόχο να τους προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ωστόσο πολλά συντηρητικά των τροφίμων, περί ων ο λόγος, μάλλον δεν φροντίζουν για τη… δική μας διάρκεια ζωής, σύμφωνα με μια νέα μεγάλη μελέτη, την πρώτη του είδους της παγκοσμίως, η οποία δείχνει ότι πολλά πρόσθετα των τροφίμων συνδέονται με αύξηση του κινδύνου για διαβήτη τύπου 2. Και είναι άκρως ανησυχητικό το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα συντηρητικά που φαίνεται τώρα ότι «εγκυμονούν» διαβήτη χρησιμοποιούνται ευρέως σε πλήθος επεξεργασμένων τροφίμων που καταναλώνονται καθημερινά από εκατομμύρια ανθρώπους.

Μεγάλη ερευνητική ομάδα

Η νέα μελέτη που βασίστηκε σε δεδομένα περισσότερων από 100 χιλιάδων ενηλίκων και η οποία δημοσιεύθηκε στο Nature Communications διεξήχθη από ερευνητές του Γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ιατρικών Ερευνών (ΙΝSERM), του Εθνικού Ινστιτούτου Ερευνας για τη Γεωργία, την Τροφή και το Περιβάλλον της Γαλλίας (INRAE), του Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord, του Πανεπιστημίου Paris Cité και του ερευνητικού ιδρύματος CNAM ( Conservatoire national des arts et métiers) – αυτή η μεγάλη ερευνητική ομάδα αποτελεί μέρος της Εθνικής Ερευνητικής Ομάδας για την Επιδημιολογία της Διατροφής (CRESS-EREN).

Προηγούμενες πειραματικές μελέτες είχαν δείξει ότι ορισμένα συντηρητικά πιθανώς προκαλούν βλάβες στα κύτταρα ή στο DNA

Τα συντηρητικά ανήκουν σε μια ευρύτερη κατηγορία προσθέτων των τροφίμων που χρησιμοποιούνται ευρέως από τη βιομηχανία τροφίμων. Και όταν λέμε ότι χρησιμοποιούνται ευρέως το εννοούμε. Το 2024 στη διεθνή βάση δεδομένων Open Food Facts World Database περιλαμβάνονταν περί τα 3,5 εκατομμύρια διαφορετικά τρόφιμα και ποτά – περισσότερα από 700 χιλιάδες εξ αυτών περιείχαν τουλάχιστον ένα συντηρητικό.

Δύο μεγάλες κατηγορίες συντηρητικών

Στο πλαίσιο της ανάλυσής τους οι ερευνητές χώρισαν τα συντηρητικά σε δύο κύριες κατηγορίες. Η πρώτη περιελάμβανε τα μη αντιοξειδωτικά συντηρητικά τα οποία αυξάνουν τη διάρκεια ζωής των τροφίμων περιορίζοντας την ανάπτυξη μικροβίων ή επιβραδύνοντας τις χημικές αντιδράσεις στα τρόφιμα. Η δεύτερη αφορούσε τα αντιοξειδωτικά τα οποία βοηθούν στη διατήρηση των τροφίμων ελέγχοντας την έκθεση των συσκευασιών σε οξυγόνο.

Στις ετικέτες των τροφίμων αυτά τα πρόσθετα συνήθως αναγράφονται ως Ε, από το Ε200 ως το Ε299 (στην κατηγορία των αυστηρά θεωρούμενων συντηρητικών) καθώς και από το Ε300 ως το Ε399 (σε ό,τι αφορά την κατηγορία των αντιοξειδωτικών προσθέτων).

Οι προηγούμενες ανησυχητικές μελέτες

Προηγούμενες πειραματικές μελέτες είχαν προκαλέσει ανησυχία καθώς είχαν δείξει ότι ορισμένα συντηρητικά πιθανώς προκαλούν βλάβες στα κύτταρα ή στο DNA και παρεμβαίνουν στις φυσικές μεταβολικές διεργασίες. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν άμεσες ενδείξεις σχετικά με τη σύνδεση των συντηρητικών με τον διαβήτη τύπου 2 σε μεγάλους πληθυσμούς.

Προσπαθώντας να κατανοήσει καλύτερα αυτή την πιθανή σύνδεση, η γαλλική ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τη Ματίλντ Τουβιέ, διευθύντρια ερευνών του INSERM, εξέτασε τη μακροπρόθεσμη έκθεση σε συντηρητικά τροφίμων καθώς και τη συχνότητα εμφάνισης του διαβήτη τύπου 2 αξιοποιώντας λεπτομερή δεδομένα της μελέτης NutriNet-Santé.

H συντριπτική πλειονότητα των συσκευασμένων τροφίμων περιέχει συντηρητικά

H συντριπτική πλειονότητα των συσκευασμένων τροφίμων περιέχει συντηρητικά

Μακροπρόθεσμη μελέτη σε πάνω από 100 χιλιάδες ενηλίκους

Οι ερευνητές παρακολούθησαν περισσότερους από 100 χιλιάδες γάλλους ενηλίκους μεταξύ του 2009 και του 2023. Οι συμμετέχοντες παρείχαν σε συστηματική βάση στοιχεία σχετικά με το ιατρικό ιστορικό τους, το κοινωνικο-δημογραφικό υπόβαθρό τους, τη φυσική δραστηριότητά τους, τον τρόπο ζωής τους και το γενικότερο προφίλ της υγείας τους. Παρείχαν επίσης αναλυτικές καταγραφές σχετικά με το τι έτρωγαν σε πολλαπλές 24ωρες περιόδους.

Μέσα από την ανάλυση των στοιχείων οι επιστήμονες εντόπισαν στα τρόφιμα που κατανάλωναν οι εθελοντές 58 συντηρητικά (33 συντηρητικά με τη στενή έννοια του όρου και 27 αντιοξειδωτικά πρόσθετα). Από αυτά τα συντηρητικά 17 αναλύθηκαν μεμονωμένα καθώς καταναλώνονταν από τουλάχιστον το 10% των συμμετεχόντων στη μελέτη.

Προκειμένου να εξαγάγουν τα συμπεράσματά τους οι ερευνητές έλαβαν υπόψη τους πολλούς παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη όπως η ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, το κάπνισμα, το αλκοόλ αλλά και η συνολική ποιότητα της διατροφής (αριθμός θερμίδων, ζάχαρη, αλάτι, κορεσμένα λιπαρά, φυτικές ίνες κ.λ.π.).

47% μεγαλύτερος κίνδυνος για διαβήτη

Κατά τη διάρκεια των σχεδόν 15 ετών της μελέτης εντοπίστηκαν 1.131 περιπτώσεις διαβήτη τύπου 2 σε σύνολο 108.723 εθελοντών. Η ανάλυση έδειξε ότι σε σύγκριση με τα άτομα που κατανάλωναν τα χαμηλότερα επίπεδα συντηρητικών των τροφίμων, όσοι κατανάλωναν τα περισσότερα συντηρητικά είχαν 47% μεγαλύτερο κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2. Συγκεκριμένα τα μη αντιοξειδωτικά συντηρητικά συνδέονταν με αύξηση του κινδύνου διαβήτη της τάξεως του 49% και τα αντιοξειδωτικά πρόσθετα με αύξηση του κινδύνου κατά 40%.

Τα 12 πιο «ένοχα» συντηρητικά

Από τα 17 συντηρητικά που εξετάστηκαν μεμονωμένα, η υψηλή κατανάλωση 12 εξ αυτών φάνηκε να σχετίζεται με αύξηση του κινδύνου για διαβήτη τύπου 2. Αυτά ήταν τα ευρέως χρησιμοποιούμενα μη αντιοξειδωτικά συντηρητικά σορβικό κάλιο (Ε202), μεταδιθειώδες κάλιο (Ε224), νιτρώδες νάτριο (E250), οξικό ή αιθανικό οξύ (E260), οξικό νάτριο (E262) και προπιονικό ασβέστιο (E282) καθώς και τα αντιοξειδωτικά πρόσθετα ασκορβικό νάτριο (E301), άλφα-τοκοφερόλη (E307), ερυθορβικό νάτριο (E316), κιτρικό οξύ (E330), φωσφορικό οξύ (E338) και εκχύλισμα δενδρολίβανου (E392).

Η πρώτη μελέτη του είδους της παγκοσμίως

«Αυτή είναι η πρώτη μελέτη στον κόσμο σχετικά με τη σύνδεση των συντηρητικών των τροφίμων με τη συχνότητα εμφάνισης του διαβήτη τύπου 2. Παρότι τα ευρήματά μας χρειάζεται να επιβεβαιωθούν από περαιτέρω μελέτες, συνάδουν με τα πειραματικά στοιχεία που δείχνουν την επιβλαβή επίδραση ορισμένων συντηρητικών» ανέφερε η δρ Τουβιέ.

Απαιτείται επανεξέταση των κανονισμών

Από την πλευρά της η Αναΐς Χασενμπέλερ, διδακτορική ερευνήτρια της ομάδας ΕREN που διεξήγαγε τις αναλύσεις τόνισε ότι «τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι χρειάζεται επανεξέταση των κανονισμών που διέπουν τη χρήση προσθέτων τροφίμων από τη βιομηχανία προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των καταναλωτών».

Οι συστάσεις προς τους καταναλωτές

Κλείνοντας η δρ Τουβιέ συνέστησε στους καταναλωτές να προτιμούν φρέσκα τρόφιμα που έχουν υποστεί τη μικρότερη δυνατή επεξεργασία και να περιορίσουν κατά το δυνατόν την κατανάλωση άχρηστων προσθέτων των τροφίμων.

Business
TITAN: Με ελληνικά τσιμέντα ένα στα τρία data centers στις ΗΠΑ

TITAN: Με ελληνικά τσιμέντα ένα στα τρία data centers στις ΗΠΑ

Vita.gr
Οι 7 επιστημονικές ανακαλύψεις που μας δίνουν λόγο να ελπίζουμε

Οι 7 επιστημονικές ανακαλύψεις που μας δίνουν λόγο να ελπίζουμε

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις
Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής
Στην ψυχή της μηχανής 09.01.26

Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής

Μοντέλα ΑΙ που υποβλήθηκαν σε ψυχοθεραπεία παραπονέθηκαν για άγχος και ψυχικά τραύματα. Όμως η ερμηνεία των ερευνητών περί «εσωτερικευμένου αφηγήματος» δεν βρίσκει σύμφωνους άλλους συναδέλφους τους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»
Συναγερμός 09.01.26

Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»

Λόγω του ιατρικού απορρήτου, το όνομα του αστροναύτη και η φύση του προβλήματος δεν διευκρινίστηκαν. Είναι η πρώτη φορά που η NASA ανακοινώνει εσπευσμένη επιστροφή.

Σύνταξη
Θησαυρός κάτω από τον πάγο – Γιατί ο Τραμπ θα δυσκολευτεί να φτάσει τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας
Περιβάλλον 09.01.26

Θησαυρός κάτω από τον πάγο – Γιατί ο Τραμπ θα δυσκολευτεί να φτάσει τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας

Τα σχέδια Τραμπ δείχνουν να αγνοούν τους κινδύνους που εγκυμονεί η γεωλογική αστάθεια της Γροιλανδίας καθώς η κλιματική αλλαγή λιώνει τον πάγο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης
Με κακόβουλη παρέμβαση 09.01.26

Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν προστατεύονται από κακόβουλους χειρισμούς, με κίνδυνο για υπόδειξη εξαιρετικά επιβλαβών συστάσεων για φάρμακα και θεραπείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τρεις και τραυμάτισε εννιά ανθρώπους – Στους 21 οι νεκροί από το κρύο
Νέες επιθέσεις 11.01.26

Το Ισραήλ σκότωσε τρεις και τραυμάτισε εννιά ανθρώπους στη Γάζα - Στους 21 οι νεκροί από το κρύο

Ανάμεσα στους 21 που έχουν πεθάνει από υποθερμία στη Γάζα, τα 18 ήταν παιδιά - Με το σταγονόμετρο εισέρχεται η ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα λόγω των περιορισμών από το Ισραήλ

Σύνταξη
Αυτό είναι το πρόστιμο για τις αντιολισθητικές αλυσίδες – Πού είναι υποχρεωτικές
Ελλάδα 11.01.26

Αυτό είναι το πρόστιμο για τις αντιολισθητικές αλυσίδες – Πού είναι υποχρεωτικές

Η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων καθίσταται υποχρεωτική μόνο έπειτα από σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων Αρχών, όπως οι Αστυνομικές Διευθύνσεις, οι Διευθύνσεις Τροχαίας και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
«Βαρέθηκε να είναι τελευταία»: Η Γιούλη Τσαγκαράκη για το Ηράκλειο, τις «Σέρρες», την θεία Σταματίνα και το «ΙΚΤΟΛΑ»
LGBTQI+ 11.01.26

«Βαρέθηκε να είναι τελευταία»: Η Γιούλη Τσαγκαράκη για το Ηράκλειο, τις «Σέρρες», την θεία Σταματίνα και το «ΙΚΤΟΛΑ»

«Ο καθένας μας βρίσκει τη μοναξιά μέσα του για διάφορους λόγους. Απλώς η Σταματίνα έτυχε να την έχει μέσα της για αυτό το λόγο», δήλωσε μεταξύ άλλων η Γιούλη Τσαγκαράκη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Χιόνια: Στα λευκά βόρεια και κεντρική Ελλάδα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ήρθαν τα χιόνια! 11.01.26

Στα λευκά βόρεια και κεντρική Ελλάδα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στη Β. Ελλάδα, οι κάτοικοι ξύπνησαν στη θέα ενός μαγευτικού τοπίου, με γραφικά χωριά στα Ιωάννινα να έχουν ντυθεί στα λευκά - Χιόνια πέφτουν στα ορεινά της Θεσσαλονίκης - Οι περιοχές που είδαν νιφάδες

Σύνταξη
Ιράν: Άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών – Η Τεχεράνη λέει ότι έχουν σκοτωθεί 109 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας
Νέα δήλωση Πεζεσκιάν 11.01.26

Άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών στο Ιράν - Η Τεχεράνη λέει ότι έχουν σκοτωθεί 109 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας

Οι αρχές του Ιράν αντιμετωπίζουν με σκληρή καταστολή τις διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια που έχουν πάρει και αντικυβερνητικό χαρακτήρα - Ο Πεζεσκιάν κατηγορεί Ισραήλ και ΗΠΑ για υποκίνηση

Σύνταξη
Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»
Ελλάδα 11.01.26

Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, συγγενής θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί», από πρόεδρος του συλλόγου

Σύνταξη
Άρης: Ο Καντεβέρε θα αντικαταστήσει τον Μορόν στο ματς με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ο Καντεβέρε θα αντικαταστήσει τον Μορόν στο ματς με την ΑΕΚ

Ο Άρης θέλει να πετύχει τη δεύτερη σερί νίκη της στο νέο έτος στο σημερινό (11/1, 19.30) ντέρμπι στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο φορ από τη Ζιμπάμπουε θα αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Μορόν στην επίθεση.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ανασκόπηση χωρίς αναφορά στους αγρότες – Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ για τη Βενεζουέλα
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Μητσοτάκης: Ανασκόπηση χωρίς αναφορά στους αγρότες – Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ για τη Βενεζουέλα

Ο κ. Μητσοτάκης στην πρώτη ανασκόπηση της χρονιάς, δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στους αγρότες, παρότι αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους τους την Τρίτη - Η συμμετοχή σε «θαλάσσια επιτήρηση» για την Ουκρανία και η αναφορά σε μια «νέα πραγματικότητα» όπου «η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη»

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Μην ξεχνάτε τις αντιολισθητικές αλυσίδες, λέει η ΓΓΠΠ – Τι εξέτασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
Ελλάδα 11.01.26

Κακοκαιρία: Μην ξεχνάτε τις αντιολισθητικές αλυσίδες, λέει η ΓΓΠΠ – Τι εξέτασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Η κακοκαιρία, φέρνει έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βοριάδες και τοπικές χιονοπτώσεις, με τη ΓΓΠΠ να υπενθυμίζει ότι οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα

Σύνταξη
Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα
Επιχείρηση μετάλλιο 11.01.26

Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα

H Eθνική Ομάδα πόλο μπαίνει σήμερα στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι με φιλοδοξίες για μία θέση στο βάθρο. Ποιο είναι το νέο σύστημα διεξαγωγής.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Gen Z και εργασία: Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται – Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται - Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση για την Gen Z

Ενώ οι προηγούμενες γενιές ανέβηκαν με συνέπεια την εταιρική ιεραρχία σκαλί-σκαλί, η Gen Z επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός
Stoiximan GBL 11.01.26

LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός

LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καρδίτσα – Ολυμπιακός για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Οι τέχνες δεν είναι πολυτέλεια για πλούσιους: Ο Ζοχράν Μαμντάνι μοίρασε δωρεάν εισιτήρια για θέατρα της Νέας Υόρκης
Culture Live 11.01.26

Οι τέχνες δεν είναι πολυτέλεια για πλούσιους: Ο Ζοχράν Μαμντάνι μοίρασε δωρεάν εισιτήρια για θέατρα της Νέας Υόρκης

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, επεκτείνει την ατζέντα της προσιτότητας στον πολιτισμό, μοιράζοντας 1.500 δωρεάν εισιτήρια για το φεστιβάλ Under the Radar και δηλώνοντας ότι οι τέχνες δεν πρέπει να είναι προνόμιο λίγων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σέρρες: Ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού του 17χρονου σε μεταγενέστερο χρόνο
Τραγωδία στις Σέρρες 11.01.26

Ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού του 17χρονου σε μεταγενέστερο χρόνο - Τι λέει ο δικηγόρος του

Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες στις Σέρρες είχαν ενεργήσει εγκαίρως και επαρκώς, ίσως είχε αποτραπεί το έγκλημα που «ερχόταν με μαθηματική ακρίβεια», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο