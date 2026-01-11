Ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα σκηνικό συνέβη στην Αλεξανδρούπολη όπου εκτυλίχθηκαν σκηνές πανικού όταν ανεμοστρόβιλος έπληξε την πόλη με ριπές που ξεπέρασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος χτυπάει το κέντρο της Αλεξανδρούπολης.

Έσπασε η τζαμαρία

Από τις ισχυρές ριπές η τζαμαρία σε ένα εστιατόριο διαλύεται. Τα τζάμια εκσφενδονίζονται πάνω στους θαμώνες, οι οποίοι αρχίζουν και τρέχουν πανικόβλητοι για να καλυφθούν.

Ακούν το βουητό που προηγείται, αλλά δεν μπορούν να αντιληφθούν τι συμβαίνει.

Τα θραύσματα από το τζάμι που σπάει ο ανεμοστρόβιλος πέφτουν πάνω στον κόσμο. Άλλοι σκύβουν κάτω από τα τραπέζια και άλλοι προσπαθούν να καλύψουν τα μικρά παιδιά, για να μην χτυπήσουν.

Οι θαμώνες τρέχουν όλοι στο εσωτερικό της κουζίνας, μη γνωρίζοντας τι έχει συμβεί. Καλύπτουν τα κεφάλια τους και συνωστίζονται πίσω από τους πάγκους της κουζίνας, παίρνοντας παιδιά στην αγκαλιά μέχρι να σιγουρευτούν ότι είναι ασφαλείς.

Ριπές ανέμου 154χλμ

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι ριπές που ξεπέρασαν τα 150 χιλιόμετρα ξεριζώνουν δέντρα και παρασέρνουν τα πάντα στο πέρασμα τους

Σε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα καταστήματος καταγράφεται η μανία του φαινομένου, τη στιγμή που παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά του.

Το κέντρο της πόλης στη δίνη του ανεμοστρόβιλου. Δέντρα ξεριζώνονται, αντικείμενα παρασύρονται και άνθρωποι προσπαθούν να προφυλαχθούν.

Εκτεταμένες ζημιές

Ο οδηγός μίας μηχανής προσπαθεί να σηκώσει το όχημά του που το έριξε ο αέρας. Γρήγορα, όμως, απομακρύνεται, για να γλιτώσει από τη μανία του ανέμου μεγαλώνει.

Μέσα σε λίγα λεπτά, δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν και ολόκληρα πάρκα καταστράφηκαν. Ολόκληροι κορμοί αλλά και κλαδιά έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα και προκάλεσαν διακοπή της κυκλοφορίας.

Σε ένα περίπτερο τα ψυγεία αναποδογύρισαν και όλο το εμπόρευμα εκσφενδονίστηκε στο πεζοδρόμιο.

Το φαινόμενο δεν διήρκεσε περισσότερο από 15 λεπτά, προκάλεσε ωστόσο μεγάλες ζημιές.

Στο δημοτικό κάμπινγκ της Αλεξανδρούπολης τροχόσπιτα καταπλακώθηκαν από τα τεράστια δέντρα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δέκα να καταστραφούν ολοσχερώς ενώ στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος», από τους θυελλώδεις ανέμους τρία εκπαιδευτικά αεροσκάφη ανατράπηκαν και έσπασαν η τζαμαρία στην είσοδο επιβίβασης, ψευδοροφές και η κεντρική πόρτα εισόδου των οχημάτων.

Όλη νύχτα δυνάμεις της Πυροσβεστικής απομάκρυναν κορμούς δέντρων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών.