Αλγερία – Νιγηρία 0-2: Ονιεμαέτσι εναντίον Ελ Κααμπί στους «4» του Κόπα Άφρικα!
Η Νιγηρία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι νίκησε εύκολα 2-0 την Αλγερία στον προημιτελικό του Κόπα Άφρικα και πέρασε στους «4» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα ενός άλλου παίκτη του Ολυμπιακού, το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
- Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ
- Άντρας στη Ζάκυνθο έβαλε φωτιά σε ασθενοφόρο – Τι βρέθηκε στην κατοχή του
- Από τα blockbuster του Χόλιγουντ στη νέα πραγματικότητα του 2026
- Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε… γκρεμό – Εγκλωβίστηκε μία γυναίκα
Η Νιγηρία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι «καθάρισε» με 2-0 την Αλγερία και έκλεισε θέση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Εκεί, θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο (στις 14/1) του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο Ραμπάτ, σε μία μάχη με πολύ έντονο… «ερυθρόλευκο» φόντο.
Περισσότερα σε λίγο…
- Αλγερία – Νιγηρία 0-2: Ονιεμαέτσι εναντίον Ελ Κααμπί στους «4» του Κόπα Άφρικα!
- Ο Γουόρντ κι ένα σημαντικό σερί
- Μάκλσφιλντ: Η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του FA Cup και η δήλωση της χρονιάς από τον πρόεδρό της! (vids)
- LIVE: Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη
- LIVE: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
- LIVE: Ατρόμητος – Ολυμπιακός
- Κηφισιά-ΑΕΛ NOVIBET 1-1: «’Εμφραγμα» στο 89’ για τη Θεσσαλική ομάδα στο σούπερ ματς της Νεάπολης
- ΠΑΟΚ: Η 11άδα του «δικεφάλου» για το παιχνίδι με Παναιτωλικό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις