newspaper
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 10:14
Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χαρίτσης: Τη δουλειά της Alt Right στην Ελλάδα την κάνει η ΝΔ – Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία
Πολιτική Γραμματεία 10 Ιανουαρίου 2026 | 11:05

Χαρίτσης: Τη δουλειά της Alt Right στην Ελλάδα την κάνει η ΝΔ – Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία

O πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για στροφή 180 μοιρών του Κυριάκου Μητσοτάκη - «Δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις το διεθνές δίκαιο αλά καρτ», επισήμανε

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
7 πρωινές επιλογές που σε γεμίζουν ενέργεια

7 πρωινές επιλογές που σε γεμίζουν ενέργεια

Spotlight

Σφοδρά πυρά κατά της ΝΔ και του πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, επισημαίνοντας πως «δεν πρέπει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Δεξιάς να έχουν τρίτη ευκαιρία».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς μίλησε αρχικώς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο MEGA NEWS, για «πολύ σκοτεινή περίοδο την οποία διανύουμε σε παγκόσμιο επίπεδο» καθώς, όπως είπε, φαίνεται ότι επιστρέφουμε σε λογικές αποικιοκρατικές που παραπέμπουν σε παλιότερες σκοτεινές περιόδους της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι η απαγωγή του προέδρου ενός ανεξάρτητου κράτους, ξαναβάζει στο τραπέζι ζητήματα «που τα θεωρούσαμε και τα θεωρούμε αυτονόητα: της εθνικής ανεξαρτησίας και εδαφικής κυριαρχίας, του σεβασμού των συνόρων, του κράτους δικαίου και του διεθνούς δικαίου».

Αναφερόμενος στη στάση της Ευρώπης σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί ως παρακολούθημα του Τραμπ, δικαιολογώντας επί της ουσίας την πλήρη καταπάτηση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης είπε ότι «μέσα σε αυτήν την αμήχανη, δειλή, υποκριτική Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία είναι κατά τη γνώμη μου χειρότερη όλων».

«Δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις το διεθνές δίκαιο αλά καρτ»

Έκανε λόγο για δήλωση «ντροπιαστική για τον ελληνικό λαό, για την ιστορία αυτού του λαού», αλλά και «επικίνδυνη για μία χώρα που έχει επενδύσει διπλωματικά εδώ και δεκαετίες στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου». Σύμφωνα με τον ίδιο, «όταν  μιλάς για το Αιγαίο, για τις παραβιάσεις από την Τουρκία, όταν μιλάς για την Κύπρο, και για τον Αττίλα του 74 δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις το διεθνές δίκαιο αλά καρτ».

Εκτίμησε ότι ο πρωθυπουργός συνδέει το προσωπικό του πολιτικό μέλλον με τη διακυβέρνηση Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες και προσπαθεί να δώσει τα διαπιστευτήριά του στον Αμερικανό πρόεδρο ότι «τη δουλειά της Αlt Right στην Ελλάδα θα την κάνει η Νέα Δημοκρατία». Αναφέρθηκε δε, σε πρώην στελέχη του ΛΑ.ΟΣ. και «σε μια κυβέρνηση που έχει υπουργούς που λένε αυτά ακριβώς που λένε και οι τραμπικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής». Πρόσθεσε ότι «θεωρώ ότι ο βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση, όχι απλή αναντιστοιχία, σε αντίθεση με τα συμφέροντα της χώρας μας και είναι πάρα πολύ επικίνδυνος αυτός ο δρόμος τον οποίο έχει επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης», τόνισε.

Όσα είπε ο Αλέξης Χαρίτσης στο MEGA NEWS:

O πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για στροφή 180 μοιρών του Κ. Μητσοτάκη που ως νέος πρωθυπουργός της χώρας μιλούσε στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και πράσινη μετάβαση και τώρα παρουσιάζει ως μεγάλη ιδέα τις συμφωνίες με ενεργειακούς κολοσσούς των Ηνωμένων Πολιτειών για νέες εξορύξεις, που «είναι το περίφημο drill baby drill του Ντ. Τραμπ».

Ο κ. Χαρίτσης μίλησε επίσης για «μια κυβέρνηση που κατά τα πρότυπα Τραμπ, στη δική μας κλίμακα βεβαίως επιλέγει και προσπαθεί να λειτουργήσει με όρους καθεστώτος» και αναφέρθηκε σε μια σειρά από εσωτερικά μέτωπα: «από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους αγρότες και εν γένει κοινωνικές ομάδες που διαμαρτύρονται μέχρι τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη».

Για το επικείμενο προγραμματικό συνέδριο της Νέας Αριστεράς, ο κ. Χαρίτσης χαρακτήρισε κρίσιμο το να απαντηθούν δύο πολύ βασικά ζητήματα που θέτει η ίδια η κοινωνία και «κυρίως εκείνα τα στρώματα που μας ενδιαφέρουν, τα λαϊκά στρώματα και οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται στην αριστερά και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο Το ένα είναι το ζήτημα της ενότητας. Και το δεύτερο ζήτημα είναι να πέσει η κυβέρνηση της Δεξιάς και να υπάρξει μια διαφορετική προοπτική για τον τόπο. Έχουμε μπροστά μας ένα προγραμματικό συνέδριο, το οποίο φιλοδοξούμε να γίνει το προγραμματικό οπλοστάσιο, που χρειαζόμαστε να έχουμε στα χέρια μας για να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι απέναντι σε μια κοινωνία που αυτή τη στιγμή ασφυκτιά».

«Βασικός στόχος η αποτροπή εδραίωσης του καθεστώτος Μητσοτάκη»

Σχετικά με τις συνεργασίες ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι το Λαϊκό Μέτωπο, περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δυνάμεις, από τη ριζοσπαστική αριστερά μέχρι και τη σοσιαλδημοκρατία και τις δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας, που αντιλαμβάνονται ότι στις σημερινές συνθήκες πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση και μια συνεργασία όλων εκείνων οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα δεν θα συνεχίσουν να πηγαίνουν έτσι και ότι στην κοινωνία πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική προοπτική.

«Με αυτή την έννοια μπορούμε να συζητήσουμε με όλους και όλες που μπαίνουν σε αυτή τη συζήτηση με προγραμματικούς όρους. Εγώ δεν περιμένω ότι θα συμφωνήσουμε 100% με όλους, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Με αυτούς που συμφωνείς 100% κάνεις κόμμα. Δεν κάνεις μέτωπο», υπογράμμισε.

Καταληκτικά ο κ. Χαρίτσης είπε ότι η Νέα Αριστερά κάνει τις προγραμματικές της επεξεργασίες, παρεμβαίνει πολιτικά και κοινωνικά σε όλα τα μέτωπα και βρίσκεται εδώ για να μπορέσει να είναι κοινωνικά χρήσιμη επισημαίνοντας ότι «κοινωνικά χρήσιμος είσαι όταν παλεύεις να αλλάξεις τους συσχετισμούς. Και για να αλλάξεις τους συσχετισμούς χρειάζεται να μπεις και σε μια λογική συνεννόησης και συνεργασίας και με άλλες πολιτικές δυνάμεις» αναφερόμενος στον βασικό στόχο που είναι η αποτροπή της εδραίωσης του καθεστώτος Μητσοτάκη στη χώρα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Airbnb: Επεκτείνεται το «μπλόκο» στη βραχυχρόνια μίσθωση [πίνακας]

Airbnb: Επεκτείνεται το «μπλόκο» στη βραχυχρόνια μίσθωση [πίνακας]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
7 πρωινές επιλογές που σε γεμίζουν ενέργεια

7 πρωινές επιλογές που σε γεμίζουν ενέργεια

Τρόφιμα – ποτά
Μασούτης: Τι φέρνει η εξαγορά της Κρητικός – Οι νέες ισορροπίες στα σούπερ μάρκετ

Μασούτης: Τι φέρνει η εξαγορά της Κρητικός – Οι νέες ισορροπίες στα σούπερ μάρκετ

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Stream newspaper
ΚΥΣΕΑ: Παράταση θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, αστυνομίας και πυροσβεστικής
Πολιτική Γραμματεία 10.01.26

Παράταση θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, αστυνομίας και πυροσβεστικής, αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών των γενικών επιτελείων στρατού, του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας και του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ

Ο Μάκης Βορίδης δήλωσε πως στη δική του θητεία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «δεν υπήρξε καν κινητοποίηση. Όχι μπλόκο, ούτε συνέλευση δεν έγινε», με το ΠΑΣΟΚ να θυμίζει πως είναι ο υπουργός για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να ερευνηθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur
Επικαιρότητα 09.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τη γνωστή αδιαφορία, άγνοια και αναλγησία της, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται ως ο 'πρόθυμος και βολικός εταίρος', κόντρα στα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Δένδιας: Η Τουρκία αμφισβητεί τα σύνορα του Ελληνισμού – Απαραίτητες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 09.01.26

Δένδιας: Η Τουρκία αμφισβητεί τα σύνορα του Ελληνισμού – Απαραίτητες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο Δένδιας κατήγγειλε την αντιπολίτευση για ψηφοθηρική στάση στο ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και διεμήνυσε ότι δεν θα βρεθεί ξανά πρωθυπουργός στη θέση του Καραμανλή το 1974 να μην μπορεί να αντιδράσει στην τουρκική προκλητικότητα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανδρουλάκης σε αγρότες: Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και πάγιο στα 5 ευρώ/μήνα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ
Δυτική Μακεδονία 09.01.26

Ανδρουλάκης σε αγρότες: Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και πάγιο στα 5 ευρώ/μήνα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

«Η πρόταση της κυβέρνησης αφορά μόνο όσους δεν χρωστούν μέχρι σήμερα - πρόκειται για εμπαιγμό των αγροτών που είναι βυθισμένοι στα χρέη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης 

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες
Επικαιρότητα 09.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη

Σύνταξη
Μαίνεται η κόντρα Καιρίδη – Δένδια: «Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή, κάνει κάτι άστοχο και ατυχές»
Νέες δηλώσεις 09.01.26

Μαίνεται η κόντρα Καιρίδη - Δένδια: «Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή, κάνει κάτι άστοχο και ατυχές»

Ο Δημήτρης Καιρίδης επανήλθε με δηλώσεις του στα όσα έγιναν την Πέμπτη στη Βουλή - «Στηρίζουμε» τον Δένδια, αλλά «τον πρώτο λόγο στη Βουλή έχουν οι βουλευτές»

Σύνταξη
Αποστάσεις Νίκου Παναγιωτόπουλου για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις: «Με προβληματίζει το εύρος των αντιδράσεων»
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

Αποστάσεις Νίκου Παναγιωτόπουλου για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις: «Με προβληματίζει το εύρος των αντιδράσεων»

Ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος ζητά να υπάρξουν μεταβατικές ρυθμίσεις για τους υπαξιωματικούς

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δένδιας: Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ του ’80 γιατί πλησιάζουν εκλογές
Πολιτική 09.01.26

Δένδιας: Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ του ’80 γιατί πλησιάζουν εκλογές

Ο Δένδιας απάντησε στην κριτική ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, στην Ολομέλεια της Βουλής, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εφαρμόζει νόμους του ΠΑΣΟΚ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μέγαρο Μαξίμου: Τι επιδιώκει από τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

Μέγαρο Μαξίμου: Τι επιδιώκει από τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες

Τα «μαστίγια» και τα «καρότα» του Μαξίμου. Στην κυβέρνηση μιλούν για διάλογο, αλλά επιμένουν να αποκλείουν περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα. Ποια θέματα αφήνουν ανοιχτά ως παράθυρο εκτόνωσης της κρίσης, ενόψει της συνάντησης του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Υποκλοπές: Η Krikel, τα εικονικά τιμολόγια και ο λογιστής που ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει στην έρευνα
Πολιτική 09.01.26

Υποκλοπές: Η Krikel, τα εικονικά τιμολόγια και ο λογιστής που ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει στην έρευνα

Η δίκη για τις υποκλοπές αρχίζει και πάλι και το in καταγράφει άλλο ένα σημαντικό κενό στην έρευνα της δικαιοσύνης, Παρά το γεγονός ότι η Krikel του Γιάννη Λαβράνου ήταν μπλεγμένη σε εικονικά τιμολόγια εκατ. ευρώ ο λογιστής της ουδέποτε κατέθεσε στις αρχές.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Μαζεύουν την πρωθυπουργική δήλωση για Βενεζουέλα λέγοντας ανοησίες και τους αγρότες από τους δρόμους με σικέ υποσχετικές και αστυνόμους
in Confidential 09.01.26

Μαζεύουν την πρωθυπουργική δήλωση για Βενεζουέλα λέγοντας ανοησίες και τους αγρότες από τους δρόμους με σικέ υποσχετικές και αστυνόμους

Η κυβέρνηση πάει να μαζέψει την εντελώς άκυρη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα αντιλαμβανόμενοι πόσο επιζήμια ήταν μέρες μετά. Τι επικρατεί στους αγρότες λίγο πριν κατέβουν στην Αθήνα και επισκεφτούν το Μαξίμου

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εξηγήσεις με εντάσεις Δένδια – Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» – «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»
Με... εντάσεις 08.01.26

Εξηγήσεις Δένδια - Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» - «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»

Έντονο διάλογο είχαν στο καφενείο της Βουλής οι κ. Δένδιας και Καιρίδης, μετά τα όσα συνέβησαν στην Ολομέλεια.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σέρρες: Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού για τον 16χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο
Στις Σέρρες 10.01.26

Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού για τον 16χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο - Τι είπε η θεία του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την τραγωδία στις Σέρρες και συγκεκριμένα για τον ανήλικο που κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος χτύπησε βάναυσα τον 17χρονο που αποτέλεσμα ο τελευταίος να καταλήξει ύστερα από διαπληκτισμό που είχαν για ένα κορίτσι. Μιλώντας στο MEGA η θεία του 16χρονου επεσήμανε ότι η αδιαφορία όλων οδήγησε […]

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)
Μπάσκετ 10.01.26

Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την φανέλα του Λεμπρόν Τζέιμς που πήρε μετά το ματς, αλλά και το ενδεχόμενο να βρέθηκαν αντιμέτωποι για τελευταία φορά.

Σύνταξη
Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Υπόθεση αρπαγής 13χρονης από 24χρονο – Έμενε σπίτι του, της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες
Ελλάδα 10.01.26

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Υπόθεση αρπαγής 13χρονης από 24χρονο – Έμενε σπίτι του, της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η ανήλικη διέμεινε στην οικία 24χρονου από το Αφγανιστάν και ότι πραγματοποιήθηκαν μεταξύ τους γενετήσιες πράξεις

Σύνταξη
ΚΥΣΕΑ: Παράταση θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, αστυνομίας και πυροσβεστικής
Πολιτική Γραμματεία 10.01.26

Παράταση θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, αστυνομίας και πυροσβεστικής, αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών των γενικών επιτελείων στρατού, του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας και του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος

Σύνταξη
Ο στρατηγός που φέρεται να «κοίμισε» τις άμυνες της Βενεζουέλας και να πρόδωσε τον Μαδούρο
Προδότης «σύντροφος»; 10.01.26

Ο στρατηγός που φέρεται να «κοίμισε» τις άμυνες της Βενεζουέλας και να πρόδωσε τον Μαδούρο

Για ένα καθεστώς που κυβερνάει επί 26 χρόνια τη Βενεζουέλα θα είναι μεγάλο πλήγμα εάν επιβεβαιωθεί ότι ο στενότερος στρατηγός του Μαδούρο τον πρόδωσε.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Μου απομένουν λίγες μέρες»
Ποδόσφαιρο 10.01.26

«Μου απομένουν λίγες μέρες»

Η συγκλονιστική εξομολόγηση του πρώην παίκτη της Τσέλσι, Λαμίσα Μουσόντα, και το κύμα συμπαράστασης από τον κόσμο του ποδοσφαίρου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;
Διεθνής Οικονομία 10.01.26

Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;

Μια πρόσφατη μελέτη διαπιστώνει ότι η υποστήριξη για το ευρώ παραμένει υψηλή σε ολόκληρη την ΕΕ, με τους ερευνητές να υποστηρίζουν ότι το νόμισμα έχει διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα

Σύνταξη
Αγρότες: Αποφασίζουν σήμερα την τακτική τους για το ραντεβού με τον Μητσοτάκη
Τι αποφασίζουν 10.01.26

Τα βλέμματα στη Νίκαια: Σήμερα οι κρίσιμες αποφάσεις για τη «γραμμή» διαλόγου και το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Οι αγρότες αποφασίζουν σήμερα τις «κόκκινες γραμμές» για τη συνάντησή τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Βάση διαλόγου» οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης - Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχειας των κινητοποιήσεων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο Μπενίτεθ διαβάζει τη μάχη του τίτλου
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Ο Μπενίτεθ διαβάζει τη μάχη του τίτλου

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ πρώην Ιντερ και Νάπολι μίλησε στην ιταλική gazzetta για το ιταλικό ντέρμπι – τι είπε για τον ΠΑΟ

Γεώργιος Μαζιάς
Περιστέρι: Χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε κουζίνα διαμερίσματος
Τραγωδία 10.01.26

Περιστέρι: Χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε κουζίνα διαμερίσματος

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 08:50, στην κουζίνα του διαμερίσματος που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, στο Περιστέρι

Σύνταξη
Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν – Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ
Κόσμος 10.01.26

Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν - Μαρτυρίες για πάνω από 200 νεκρούς - Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και τη νύχτα της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν - Σύμφωνα με μαρτυρία γιατρού στο περιοδικό TIME με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 200

Σύνταξη
Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές – Πώς θα λειτουργούν, οι προωθούμενες ρυθμίσεις
Υπ. Ανάπτυξης 10.01.26

Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές – Πώς θα λειτουργούν, οι προωθούμενες ρυθμίσεις

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει έτοιμη τη νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει ριζικά την λειτουργία των λαϊκών αγορών, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα γραφειοκρατίας και διευκολύνοντας έμπρακτα την είσοδο νέων πωλητών

Σύνταξη
H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες
Σε ιστορικό χαμηλό 10.01.26

H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες

Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του USC Annenberg Inclusion Initiative για το 2025 αποκαλύπτουν μια ανησυχητική πραγματικότητα. Η συμπερίληψη και εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους μειώνεται ραγδαία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία
Πανταχόθεν απειλή 10.01.26

Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία

Η ζωή είναι γεμάτη πλαστικό. Aυτό δεν αφορά μόνο συσκευασίες τροφίμων ή αντικειμένων. Από σκεύη κουζίνας έως χαλιά και ηλεκτρικές συσκευές, όλα περιέχουν αιώνια χημικά, τα οποία επηρεάζουν την υγεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο