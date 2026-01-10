Απίθανος διαδραστικός χάρτης δείχνει κάθε κτίριο στον πλανήτη σε 3D – Ακόμα και το σπίτι σας

Από ιστορικά σπίτια στο Εδιμβούργο μέχρι τους πανύψηλους ουρανοξύστες της Σαγκάης, πλέον είναι δυνατό να εξερευνήσει κανείς κάθε κτίριο στον πλανήτη χωρίς να φύγει από το σπίτι του.

Ένας νέος, εντυπωσιακός ψηφιακός χάρτης καταγράφει τη θέση και το μέγεθος 2,75 δισεκατομμυρίων κτιρίων παγκοσμίως, με εξαιρετική τρισδιάστατη λεπτομέρεια. Ονομάζεται GlobalBuildingAtlas και περιλαμβάνει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο επιπλέον κτίρια σε σύγκριση με το έως τώρα μεγαλύτερο διαθέσιμο σύνολο δεδομένων.

Ο χάρτης είναι διαθέσιμος στο κοινό μέσω διαδραστικής πλατφόρμας, επιτρέποντας στους χρήστες να αναζητήσουν οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου.

Το GlobalBuildingAtlas δημιουργήθηκε από ερευνητές του Πολυτεχνείου του Μονάχου (TUM), οι οποίοι αξιοποίησαν τεράστιο όγκο δορυφορικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, συνδύασαν σχεδόν 800.000 δορυφορικές εικόνες του 2019 με έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος υπολογίζει το ύψος και τον όγκο κτιρίων που δεν είχαν καταγραφεί, βασιζόμενος στα χαρακτηριστικά των γειτονικών τους δομών.

Όπως εξηγεί ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, καθηγητής Xiaoxiang Zhu, οι τρισδιάστατες πληροφορίες προσφέρουν πολύ ακριβέστερη εικόνα της αστικοποίησης και των κοινωνικών συνθηκών σε σχέση με τους παραδοσιακούς δισδιάστατους χάρτες.

«Δεν βλέπουμε μόνο το αποτύπωμα των κτιρίων, αλλά και τον όγκο τους, γεγονός που επιτρέπει πιο αξιόπιστα συμπεράσματα για τις συνθήκες διαβίωσης», σημειώνει.

Για την πλοήγηση στον χάρτη, όπως αναφέρει και η Daily Mail, οι χρήστες αρκεί να εισαγάγουν μια διεύθυνση στη σχετική γραμμή αναζήτησης. Η πλατφόρμα εμφανίζει τρισδιάστατα μοντέλα περιοχών σε ολόκληρο τον κόσμο, βασισμένα σε δεδομένα δορυφόρων σε τροχιά. Ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, η ανάλυση είναι έως και 30 φορές υψηλότερη σε σύγκριση με αντίστοιχες βάσεις δεδομένων, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Η απήχηση του χάρτη ήταν άμεση: μέσα σε λίγες ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του, ο ιστότοπος ξεπέρασε τις 280.000 επισκέψεις, γεγονός που έχει οδηγήσει κατά διαστήματα σε καθυστερήσεις φόρτωσης.

Πέρα από την εντυπωσιακή του απεικόνιση, ο GlobalBuildingAtlas έχει σημαντική επιστημονική και πρακτική αξία. Στο παρελθόν, η χαρτογράφηση των κτιρίων απαιτούσε εξειδικευμένους δορυφόρους λέιζερ, καθιστώντας αδύνατη την πλήρη και υψηλής ακρίβειας κάλυψη του πλανήτη. Η νέα προσέγγιση συνδυάζει περιορισμένα δεδομένα λέιζερ με τεχνητή νοημοσύνη, καλύπτοντας τα κενά.

Το αποτέλεσμα είναι ένας παγκόσμιος χάρτης που μπορεί να αξιοποιηθεί για τη μελέτη της αστικής ανάπτυξης, τον χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και την προετοιμασία και πρόληψη φυσικών καταστροφών.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων, η Ασία συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό κτιρίων, με 1,22 δισεκατομμύρια – σχεδόν τα μισά παγκοσμίως. Ακολουθεί η Αφρική με περίπου 540 εκατομμύρια, η Ευρώπη με 403 εκατομμύρια, ενώ η Βόρεια και η Νότια Αμερική καταγράφουν 295 και 264 εκατομμύρια κτίρια αντίστοιχα. Η Ωκεανία διαθέτει μόλις 14 εκατομμύρια.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι ερευνητές εισήγαγαν έναν νέο δείκτη κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης: τον όγκο κτιρίων ανά κάτοικο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο διαθέσιμος χώρος ανά άτομο, τόσο υψηλότερο θεωρείται το επίπεδο ευημερίας.

Η Φινλανδία, για παράδειγμα, κατατάσσεται πρώτη στην Ευρώπη με περισσότερα από 3.900 κυβικά μέτρα κτιριακού όγκου ανά κάτοικο, ενώ συγκαταλέγεται σταθερά στις πιο ευτυχισμένες χώρες. Αντίθετα, η Ελλάδα εμφανίζει περίπου έξι φορές μικρότερο αντίστοιχο δείκτη, αντανακλώντας τις μακροχρόνιες οικονομικές της δυσκολίες.

Στο μέλλον, οι δημιουργοί του GlobalBuildingAtlas εκτιμούν ότι τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να συμβάλουν στον καλύτερο σχεδιασμό κατοικιών και δημόσιων υποδομών, καθώς και στην εκτίμηση των περιοχών που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο από φυσικές καταστροφές.