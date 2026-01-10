Η Αργεντινή αποπλήρωσε τις ΗΠΑ για τη συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων

Την αποπληρωμή της οικονομικής στήριξης, που παρείχαν οι ΗΠΑ, στην Αργεντινή ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και η κεντρική τράπεζα της νοτιοαμερικανικης χώρας.

Οπως είπε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ η Αργεντινή αποπλήρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων που της παρείχε στα τέλη του 2025 για τη σταθεροποίηση της οικονομίας της.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι, αντανακλώντας την ενισχυμένη χρηματοοικονομική της θέση, η Αργεντινή αποπλήρωσε γρήγορα και πλήρως το περιορισμένο ποσό που είχε αντλήσει από τη συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα το Ταμείο Σταθεροποίησης Συναλλάγματος να μην κατέχει επί του παρόντος κανένα πέσο», δήλωσε ο Bessent σε ανάρτησή του στο X.

.@POTUS’s policy of Peace Through Economic Strength is transforming Latin America in ways that are America First, surrounding the United States with stability and prosperity. President @JMilei continues to deliver with full force on his renewed mandate from the Argentine people… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) January 9, 2026

Ο Αμερικανός υπουργός προσθέτει ακόμη ότι «η Αργεντινή έχει επανέλθει με επιτυχία στις χρηματοπιστωτικές αγορές και έχει κάνει ενθαρρυντικές αλλαγές στο πλαίσιο της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής της».

«Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την ενθουσιώδη υποστήριξή μας προς τον Πρόεδρο Milei και την Αργεντινή», πρόσθεσε.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής πρόσθεσε ότι είχε διευθετήσει τη συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων τον Δεκέμβριο, δύο μήνες μετά την ανακοίνωσή της.

Η κρίσιμη συμφωνία για την Αργεντινή

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα La Nacion, 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια από τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια που ήταν διαθέσιμα είχαν χρησιμοποιηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Πηγή με γνώση του θέματος δήλωσε στο Reuters ότι η συμφωνία παρέμεινε σε ισχύ σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους.

Η συμφωνία υπογράφηκε λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, εν μέσω ανησυχιών για την οικονομία της Αργεντινής που αντιμετωπίζει δυσκολίες. Η συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων παρείχε ένα δίχτυ ασφαλείας σε δολάρια που η κεντρική τράπεζα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να στηρίξει την αξία του πέσο και να αποτρέψει την υποτίμηση πριν από τις εκλογές.

Πηγή: ΟΤ