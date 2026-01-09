To υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ κατηγορεί τα θύματα του Πόρτλαντ πως «χρησιμοποίησαν το όχημα ως όπλο»

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ «στις 2:19, πράκτορες της Αμερικανικής Συνοριακής Φρουράς πραγματοποιούσαν έναν στοχευμένο έλεγχο οχήματος στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Ο επιβάτης του οχήματος και στόχος είναι ένας παράνομος μετανάστης από τη Βενεζουέλα, ο οποίος συνδέεται με τον διεθνή κύκλο πορνείας Tren de Aragua και εμπλέκεται σε πρόσφατη ένοπλη επίθεση στο Πόρτλαντ».

«Ο οδηγός του οχήματος πιστεύεται ότι είναι μέλος της βίαιης βενεζουελάνικης συμμορίας Tren de Aragua. Όταν οι πράκτορες προσδιόρισαν την ταυτότητά τους στους επιβάτες του οχήματος, ο οδηγός χρησιμοποίησε το όχημά του ως όπλο και προσπάθησε να πατήσει τους πράκτορες της αστυνομίας».

«Φοβούμενος για τη ζωή και την ασφάλειά του, ένας πράκτορας πυροβόλησε αμυντικά. Ο οδηγός έφυγε με τον επιβάτη, διαφεύγοντας από τον τόπο του συμβάντος. Η κατάσταση εξελίσσεται και περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα». Πλέον και το FBI το αντιμετωπίζει ως «επίθεση κατά ομοσπονδιακών αξιωματικών».

At 2:19 PST, US Border Patrol agents were conducting a targeted vehicle stop in Portland, Oregon. The passenger of the vehicle and target is a Venezuelan illegal alien affiliated with the transnational Tren de Aragua prostitution ring and involved in a recent shooting in… — Homeland Security (@DHSgov) January 9, 2026

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ είδε έξαρση στις επιθέσεις εναντίον αστυνομικών του ICE και του CBP. Όμως επειδή το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις, πρέπει να αναζητηθεί το ενδεχόμενο, τρομαγμένοι μετανάστες να προσπαθούν να διαφύγουν και όχι να επιτεθούν για να μην απελαθούν ή επειδή πολίτες όπως η Ρενέ Νικόλ Γκουντ φοβούνται όταν ένοπλοι κουκουλοφόροι με κακή φήμη επιχειρούν να τους ανοίξουν την πόρτα ή τραβούν όπλο και επίσης προσπαθούν να διαφύγουν.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Γουίλσον «Μόλις μία μέρα μετά τα φρικτά βίαια επεισόδια στη Μινεσότα από ομοσπονδιακούς πράκτορες, η κοινότητά μας εδώ στο Πόρτλαντ αντιμετωπίζει τώρα ένα άλλο βαθιά ανησυχητικό περιστατικό. Νωρίτερα σήμερα το απόγευμα, δύο άτομα πυροβολήθηκαν και τραυματίστηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη γειτονιά Χέιζελγουντ».

«Δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδρανείς ενώ οι συνταγματικές προστασίες υπονομεύονται και η αιματοχυσία αυξάνεται» είπε ο δήμαρχος. Το Πόρτλαντ δεν είναι «πεδίο εκπαίδευσης» για στρατιωτικοποιημένους πράκτορες, και η «πλήρης δύναμη» με την οποία απειλεί η κυβέρνηση έχει θανατηφόρες συνέπειες. Ως δήμαρχος, καλώ την ICE να τερματίσει όλες τις επιχειρήσεις στο Πόρτλαντ μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης έρευνα».

Ο δήμαρχος συμπλήρωσε πως η ομοσπονδιακή στρατιωτικοποίηση υπονομεύει την αποτελεσματική, κοινοτική δημόσια ασφάλεια και αντιβαίνει στις αξίες που χαρακτηρίζουν την περιοχή μας. Θα χρησιμοποιήσω κάθε διαθέσιμο νομικό και νομοθετικό μέσο για να προστατεύσω τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων μας.

Ο Δήμαρχος ζητά από τους πολίτες του Πόρτλαντ να μην απαντήσουν με βία

«Καλώ όλους τους κατοίκους του Πόρτλαντ να εκπροσωπήσουν τις αξίες μας και να δείξουν ηρεμία και αποφασιστικότητα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Το Πόρτλαντ δεν ανταποκρίνεται στη βία με βία. Ανταποκρινόμαστε με σαφήνεια, ενότητα και δέσμευση για δικαιοσύνη. Πρέπει να σταθούμε ενωμένοι για να προστατεύσουμε το Πόρτλαντ».

«Η πόλη του Πόρτλαντ θα συνεχίσει να παρέχει ενημερώσεις καθώς αυτές θα γίνονται διαθέσιμες. Είμαστε ευγνώμονες στους πρώτους ανταποκριτές για την υποστήριξή τους προς τα θύματα».