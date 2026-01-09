Πώς να αναζητήσετε τα χαμένα ένσημα

Πολύτιμα είναι όλα τα ένσημα που διαθέτει ο ασφαλισμένος προκειμένου να επιτύχει, τόσο την έκδοση της σύνταξή του, όσο και για τη διαμόρφωση του τελικού ποσού της σύνταξης

Συνεπώς για την θεμελίωση του δικαιώματος το δικαίωμα ταχύτερης συνταξιοδότησης, κάθε ένσημο είναι καθοριστικό.

Τα χαμένα ένσημα λίγο πριν τη σύνταξη

Η αναζήτηση χαμένων ενσήμων, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, υπάρχουν όμως διάφοροι τρόποι που βοηθούν τους ασφαλισμένους να αναζητήσουν αυτό που δικαιωματικά τους ανήκει και να αποχωρήσουν κάνοντας χρήση ευνοϊκότερων διατάξεων χωρίς να χρειαστεί να αναμένουν το γενικό όριο του 67ου έτους της ηλικίας.

Πάντως, απαραίτητη προϋπόθεση πριν την αίτηση συνταξιοδότησης, είναι ο έλεγχος των ενσήμων και η πλήρης καταμέτρησή τους.

Τα οκτώ βήματα

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ένσημα πριν το 2002, δεν έχουν – πλήρως – μηχανογραφηθεί είναι – κυρίως – χειρόγραφα και πολλές φορές δεν καταχωρήθηκαν σωστά. Οι τρόποι ανεύρεσης των ενσήμων είναι οι εξής:

Ο δικαιούχος μπαίνει στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του ΕΦΚΑ «Συνοπτικό Ιστορικό Ασφάλισης» όπου μπορεί να ενημερωθεί για όλα τα διαστήματα ασφάλισής του – ανά φορέα – με συγκεντρωτική απεικόνιση. Εκεί μπορεί ο ασφαλισμένος να διαπιστώσει τα διαστήματα που του λείπουν ένσημα. Στην περίπτωση κατά την οποία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2001 δεν υπάρχουν ασφαλιστικά στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναζητείστε καταρχάς το «χαμένο χρόνο» στην εφαρμογή «Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης» του μηχανογραφικού συστήματος στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.efka.gov.gr. Η αναζήτηση θα γίνει με το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ και στην συνέχεια στις Οδηγίες Χρήσης τις οποίες ακολουθείτε για να εμφανιστεί ο λογαριασμός σας. Εκεί εμφανίζεται αναλυτικά η καρτέλα του ασφαλισμένου με όλα τα ένσημα και τις αποδοχές. Έχετε λοιπόν τη δυνατότητα να δείτε και να εκτυπώσετε το χρόνο ασφάλισης που έχετε τεκμηριώσει. Εάν ο χρόνος προκύπτει από την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ, είναι ανακεφαλαιωμένος και διανυθείς στην ασφάλιση, δεν θα απαιτείται άλλη ενέργεια. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει χρόνος από την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ ή ο ασφαλισμένος αιτείται περισσότερο χρόνο από τον ήδη ανακεφαλαιωμένο, τότε θα πρέπει να υποβάλλετε στην Υπηρεσία Συντάξεων σχετικό αίτημα και Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου. Το έντυπο της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους δύναται να αντληθεί από ηλεκτρονική διεύθυνση (internet.efka.gov.gr) στο σχετικό πεδίο των εντύπων του αρμόδιου τμήματος Μητρώου. (Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου. Κατά την παραλαβή του αιτήματος από τον ασφαλισμένο, η υπηρεσία θα ελέγξει την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων. Παράλληλα, θα αναζητήσει το βιβλιάριο υγείας της επίμαχης χρονικής περιόδου, η οποία αναφέρεται στην υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου. Το αίτημα θα διαβιβάζεται από την υπηρεσία συντάξεων στο υποκατάστημα του τόπου απασχόλησης. Εφόσον τα ένσημα βρεθούν, θα εκδοθεί απόφαση από το υποκατάστημα του τόπου απασχόλησης, η οποία θα την κοινοποιεί στον ασφαλισμένο και στην αρμόδια υπηρεσία Συντάξεων που είχε υποβληθεί το αίτημα. Η απόφαση έχει την ισχύ ενσήμων. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου, ενώ μαζί συνυποβάλλονται το προηγούμενο και επόμενο του χαμένου, ασφαλιστικά βιβλιάρια και το βιβλιάριο υγείας της χρονικής περιόδου για την οποία ζητείται η αναγνώριση.

Πηγή: OT