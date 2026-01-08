Η ATP χαλαρώνει το καλεντάρι και επενδύει στην τεχνολογία

Η ATP προχωρά σε σημαντικές παρεμβάσεις στο αγωνιστικό και οργανωτικό της μοντέλο, επιχειρώντας να αποσυμπιέσει το ολοένα και πιο φορτωμένο καλεντάρι των κορυφαίων παικτών του τένις. Από τη σεζόν 2026, οι τριάντα πρώτοι της παγκόσμιας κατάταξης – όπως αυτή θα διαμορφωθεί στο τέλος του 2025 – θα υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε τουλάχιστον τέσσερα τουρνουά κατηγορίας ATP 500, αντί για πέντε που ίσχυε έως σήμερα.

Πρόκειται για μια αλλαγή με σαφή στόχο τη μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των κορυφαίων αθλητών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν εκφράσει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους για τους εξαντλητικούς ρυθμούς της σεζόν.

Παρά τη μείωση αυτή, ο βασικός κορμός των υποχρεώσεων παραμένει ανέπαφος. Η συμμετοχή στα Masters 1000 και στα ATP Finals του Τορίνο εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική για τους κορυφαίους παίκτες, διατηρώντας τον κεντρικό ρόλο αυτών των διοργανώσεων στη δομή του tour. Σε συνολικό επίπεδο, ο αριθμός των τουρνουά που προσμετρώνται στη βαθμολογία των κορυφαίων μειώνεται από 19 σε 18, μια φαινομενικά μικρή αλλά ουσιαστική αλλαγή, που επιτρέπει καλύτερη διαχείριση φυσικής και ψυχικής κόπωσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ATP εισάγει και μια κοινωνικά ευαίσθητη ρύθμιση: παίκτες που θα αποσυρθούν από Masters 1000 ή ATP 500 λόγω γέννησης ή υιοθεσίας παιδιού δεν θα χάνουν πλέον τους βαθμούς που έχουν κερδίσει έως εκείνο το σημείο στο τουρνουά. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια πιο σύγχρονη προσέγγιση απέναντι στην ισορροπία επαγγελματικής καριέρας και προσωπικής ζωής.

Αλλαγές έρχονται και στο αγωνιστικό ημερολόγιο. Η προθεσμία πρόκρισης για τα ATP Finals μεταφέρεται μία εβδομάδα νωρίτερα, με τη «γραμμή τερματισμού» να πέφτει πλέον στο Masters 1000 του Παρισιού, στις 8 Νοεμβρίου. Έτσι, οι βαθμοί από τουρνουά ATP 250 που διεξάγονται την επόμενη εβδομάδα – όπως συνέβη το 2025 με Μετς και Αθήνα – δεν θα επηρεάζουν πλέον την τελική οκτάδα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην τεχνολογική διάσταση του παιχνιδιού. Η ATP επιβεβαίωσε ότι από το 2026 η δυνατότητα χρήσης βίντεο για επανεξέταση φάσεων θα επεκταθεί σε όλα τα τουρνουά ATP 500, ανεξαρτήτως γηπέδου, δίνοντας στους παίκτες ένα επιπλέον εργαλείο αμφισβήτησης κρίσιμων αποφάσεων. Παράλληλα, ο στόχος είναι η πλήρης επέκταση της συγκεκριμένης τεχνολογίας και στα ATP 250 από το 2027.

Τέλος, το ηλεκτρονικό σύστημα διαιτησίας σε πραγματικό χρόνο, που έχει αντικαταστήσει τους επόπτες γραμμών στα περισσότερα τουρνουά, θα διατηρηθεί καθολικά και το 2026, παρά τις ενστάσεις ορισμένων παικτών – κυρίως για την αξιοπιστία του στο χώμα. Η ATP δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει μπροστά, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι η συζήτηση γύρω από την τεχνολογία και τα όριά της στο τένις θα παραμείνει ανοιχτή.

Αν μη τι άλλο οι αλλαγές για το 2026 αποτυπώνουν μια προσπάθεια εξισορρόπησης: λιγότερη αγωνιστική υποχρέωση για τους κορυφαίους, περισσότερη θεσμική ευελιξία και ταυτόχρονα σταθερή επένδυση στην τεχνολογία, σε ένα tour που αναζητά πλέον βιωσιμότητα τόσο για το προϊόν όσο και για τους πρωταγωνιστές του.