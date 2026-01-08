Το ραντεβού του Μαρτσίνιακ με το Ρεκόρ Γκίνες και η πρόταση από τη Σαουδική Αραβία

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο Πολωνός διαιτητής Σιμόν Μαρτσίνιακ, ο οποίος την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου έγινε 45 ετών και στο παρελθόν θα έπρεπε να κρεμάσει τη σφυρίχτρα του, όμως η FIFA και η UEFA κατάργησαν τα ηλικιακά όρια. Έτσι, παραμένει ανοιχτός ο δρόμος για να συνεχίσει ως εν ενεργεία διαιτητής με θέα και το Ρεκόρ Γκίνες στο Μουντιάλ του καλοκαιριού (που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά) όπως και το ρεκόρ περισσότερων αγώνων στο Champions League. Παράλληλα, στον αντίποδα, υπάρχει και η πρόκληση να πει «αντίο» στην ευρωπαϊκή διαιτησία και να εργαστεί στη Σαουδική Αραβία. Προς το παρόν τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο, καθώς ο Μαρτσίνιακ δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του.

Μπορεί ο Σιμόν Μαρτσίνιακ να μπει στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες; Στο Μουντιάλ του καλοκαιριού δεν στοχεύει σε απλή συμμετοχή, λέγεται ότι μίλησε και με τον αρχιδιαιτητή της FIFA τον Κολίνα επ’ αυτού, αλλά θέλει να γίνει ο διαιτητής που έχει σφυρίξει περισσότερα ματς σε Μουντιάλ και έτσι να σπάσει το Ρεκόρ Γκίνες. Το κατέχει ο Ραβσάν Ιρμάτοφ από το Ουζμπεκιστάν με 11 ματς σε Μουντιάλ, ενώ ο Ματσίνιακ έχει 5. Με 6 ή 7 ορισμούς στο Μουντιάλ του 2026, κάτι απολύτως πιθανό λόγω του αυξημένου αριθμού αγώνων, θα μπορούσε να ισοφαρίσει ή να ξεπεράσει το ρεκόρ και να μπει στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες. Από οκτώ αγώνες διηύθυναν οι Ζοέλ Κινιού (Γαλλία), Μπενίτο Αρτσούντια (Μεξικό) και Χόρχε Λαριόντα (Ουρουγουάη).

Μια ακόμη πρόκληση για τον Σιμόν Μαρτσίνιακ έχει σχέση και με το Champions League. Μπορεί να κυνηγήσει και το ρεκόρ συμμετοχών στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, όπου έχει 59 αγώνες, έναντι 69 του Φέλιξ Μπριχ. Για να το πετύχει, θα πρέπει να συνεχίσει τουλάχιστον μία ή δύο ακόμη σεζόν στην UEFA, κάτι που θα του άνοιγε επίσης τον δρόμο για το Euro 2028 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, διοργάνωση που λείπει από το βιογραφικό του και ο Μαρτσίνιακ σκέφτεται να προσθέσει.

Όμως, υπάρχει και μια άλλη πρόκληση. Είναι οι σειρήνες από τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Μαρτσίνιακ έχει πρόταση να αναλάβει κομβικό ρόλο ως στέλεχος της διαιτησίας και, αν θέλει, ταυτόχρονα να σφυρίζει αγώνες ή να μπαίνει ως VAR. Αν προτιμήσει τη Σαουδική Αραβία μπορεί να αναλάβει συντονιστής, ίσως ακόμη και επικεφαλής, και σίγουρα ένα πρόσωπο που θα συνέβαλλε στην ανάπτυξη της διαιτησίας στην περιοχή. Οι Σαουδάραβες δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτό, επειδή θέλουν να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα φιλοξενήσουν το 2034. Οι σεΐχηδες εξακολουθούν να περιμένουν τον Ματσίνιακ και στο μεταξύ τον προσκαλούν σε μεμονωμένους αγώνες, όταν ο Πολωνός έχει «παράθυρο» στο πρόγραμμά του.