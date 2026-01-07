Κλασικές funko pop φιγούρες για να εμπλουτίσεις τη συλλογή σου

Οι Funko Pop φιγούρες είναι κάτι περισσότερο από απλά συλλεκτικά αντικείμενα. Είναι μικρά κομμάτια pop κουλτούρας που φέρνουν νοσταλγία, χαρά και προσωπικότητα σε κάθε ράφι. Είτε είσαι φανατικός συλλέκτης είτε απλώς θέλεις να προσθέσεις μια πινελιά από τον αγαπημένο σου χαρακτήρα στο χώρο σου, οι κλασικές Funko Pop φιγούρες είναι πάντα μια ασφαλής και λατρεμένη επιλογή.

Για αυτό και εμείς συγκεντρώσαμε μερικές από τις πιο iconic φιγούρες — από Disney και Marvel μέχρι anime, σειρές και κινηματογραφικούς θρύλους — για να εμπλουτίσεις τη συλλογή σου με κομμάτια που πραγματικά ξεχωρίζουν.

Funko pop! Disney Classics

Για όσους λατρεύουν τη μαγεία, τη νοσταλγία και τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες όλων των εποχών:

Lilo & Stitch

Ο Stitch σε μία από τις πιο χαριτωμένες εκδοχές του. Καθιστός, χαμογελαστός και έτοιμος να φωτίσει κάθε συλλογή. Μια φιγούρα που αποτυπώνει τέλεια τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του αγαπημένου εξωγήινου.

Cinderella – 100th Anniversary Edition

Μια επετειακή φιγούρα που τιμά τα 100 χρόνια Disney. Η Σταχτοπούτα εμφανίζεται πιο λαμπερή από ποτέ, με λεπτομέρειες που κάνουν τη φιγούρα πραγματικό κόσμημα για κάθε Disney fan.

Bambi – Disney Classics

Ο Bambi, ένα από τα πιο τρυφερά πλάσματα της Disney, σε μια φιγούρα που αποπνέει γλυκύτητα και νοσταλγία. Ιδανική για όσους αγαπούν τις κλασικές ταινίες animation.

Funko pop! Pop culture icons

Για τους λάτρεις των σειρών, των ταινιών και των χαρακτήρων που άφησαν εποχή:

Stranger Things – Eleven

Η Eleven σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές της εμφανίσεις. Μια φιγούρα που δεν πρέπει να λείπει από κανέναν fan της σειράς που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.

Friends – Phoebe Buffay

Η πιο quirky και αγαπημένη φίλη της παρέας. Η Phoebe με το χαρακτηριστικό της στυλ είναι μια φιγούρα που φέρνει χαμόγελο και… λίγο “Smelly Cat” vibe σε κάθε ράφι.

Harry Potter – Severus Snape

Ο Snape, ο σκοτεινός και επιβλητικός καθηγητής της σχολής μαγείας του Hogwarts. Μια φιγούρα που κάθε Potterhead θέλει στη συλλογή του.

Pirates of the Caribbean – Jack Sparrow (Special Edition)

Ο πιο iconic πειρατής του κινηματογράφου σε μια special edition φιγούρα γεμάτη λεπτομέρειες. Από τις πλεξούδες μέχρι το χαρακτηριστικό βλέμμα, είναι ένα must‑have κομμάτι.

Star Wars – Darth Vader

Ο απόλυτος villain του σύμπαντος Star Wars. Η φιγούρα του Darth Vader είναι κλασική, επιβλητική και απαραίτητη για κάθε fan του franchise.

Funko pop! Superheroes και κόμικς

Για όσους μεγάλωσαν με υπερήρωες και θρύλους των κόμικς:

Marvel X‑Men – Rogue (20th Anniversary)

Η Rogue σε μια επετειακή έκδοση που τιμά τα 20 χρόνια των X‑Men. Δυναμική, στιλάτη και γεμάτη attitude — μια φιγούρα που ξεχωρίζει.

Garfield – Classic Garfield

Ο πιο iconic γάτος της pop κουλτούρας. Ο Garfield με το χαρακτηριστικό του ύφος είναι η τέλεια προσθήκη για όσους αγαπούν το χιούμορ και τα κλασικά κόμικς.

Funko pop! Anime legends

Για τους fans του anime που θέλουν να φέρουν τους αγαπημένους τους ήρωες στη συλλογή τους:

Naruto Shippuden – Itachi Uchiha (Young)

Ο Itachi σε νεαρή ηλικία, μια φιγούρα που κάθε fan του Naruto θα λατρέψει. Λεπτομερής, ατμοσφαιρική και απόλυτα πιστή στο anime.

One Piece – Nami (S2)

Η Nami, μία από τις πιο αγαπημένες ηρωίδες του One Piece, σε μια φιγούρα γεμάτη ζωντάνια και προσωπικότητα. Ιδανική για κάθε Straw Hat συλλέκτη.