Κλασικές funko pop φιγούρες για να εμπλουτίσεις τη συλλογή σου
Τα Νέα της Αγοράς 07 Ιανουαρίου 2026 | 10:00

Κλασικές funko pop φιγούρες για να εμπλουτίσεις τη συλλογή σου

Από διαχρονικούς ήρωες μέχρι pop icons που δεν πρέπει να λείπουν από καμία funko pop συλλογή.

Σύνταξη
Task snacking: Η παραγωγικότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ

Task snacking: Η παραγωγικότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ

Spotlight

Οι Funko Pop φιγούρες είναι κάτι περισσότερο από απλά συλλεκτικά αντικείμενα. Είναι μικρά κομμάτια pop κουλτούρας που φέρνουν νοσταλγία, χαρά και προσωπικότητα σε κάθε ράφι. Είτε είσαι φανατικός συλλέκτης είτε απλώς θέλεις να προσθέσεις μια πινελιά από τον αγαπημένο σου χαρακτήρα στο χώρο σου, οι κλασικές Funko Pop φιγούρες είναι πάντα μια ασφαλής και λατρεμένη επιλογή.

Για αυτό και εμείς συγκεντρώσαμε μερικές από τις πιο iconic φιγούρες — από Disney και Marvel μέχρι anime, σειρές και κινηματογραφικούς θρύλους — για να εμπλουτίσεις τη συλλογή σου με κομμάτια που πραγματικά ξεχωρίζουν. Θα τις βρεις όλες, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή,  μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε gaming merchandise ενώ θα τα παραλάβεις όλα εύκολα και γρήγορα, στην πόρτα σου, στην ώρα τους, χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας όπου κι αν βρίσκεσαι αλλά και σε μία μόνο παράδοση χάρη στην καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

 Funko pop! Disney Classics

Για όσους λατρεύουν τη μαγεία, τη νοσταλγία και τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες όλων των εποχών:

Lilo & Stitch

Ο Stitch σε μία από τις πιο χαριτωμένες εκδοχές του. Καθιστός, χαμογελαστός και έτοιμος να φωτίσει κάθε συλλογή. Μια φιγούρα που αποτυπώνει τέλεια τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του αγαπημένου εξωγήινου.

Cinderella – 100th Anniversary Edition

Μια επετειακή φιγούρα που τιμά τα 100 χρόνια Disney. Η Σταχτοπούτα εμφανίζεται πιο λαμπερή από ποτέ, με λεπτομέρειες που κάνουν τη φιγούρα πραγματικό κόσμημα για κάθε Disney fan.

Bambi – Disney Classics

Ο Bambi, ένα από τα πιο τρυφερά πλάσματα της Disney, σε μια φιγούρα που αποπνέει γλυκύτητα και νοσταλγία. Ιδανική για όσους αγαπούν τις κλασικές ταινίες animation.

 Funko pop! Pop culture icons

Για τους λάτρεις των σειρών, των ταινιών και των χαρακτήρων που άφησαν εποχή:

Stranger Things – Eleven

Η Eleven σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές της εμφανίσεις. Μια φιγούρα που δεν πρέπει να λείπει από κανέναν fan της σειράς που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.

Friends – Phoebe Buffay

Η πιο quirky και αγαπημένη φίλη της παρέας. Η Phoebe με το χαρακτηριστικό της στυλ είναι μια φιγούρα που φέρνει χαμόγελο και… λίγο “Smelly Cat” vibe σε κάθε ράφι.

Harry Potter – Severus Snape

Ο Snape, ο σκοτεινός και επιβλητικός καθηγητής της σχολής μαγείας του Hogwarts. Μια φιγούρα που κάθε Potterhead θέλει στη συλλογή του.

Pirates of the Caribbean – Jack Sparrow (Special Edition)

Ο πιο iconic πειρατής του κινηματογράφου σε μια special edition φιγούρα γεμάτη λεπτομέρειες. Από τις πλεξούδες μέχρι το χαρακτηριστικό βλέμμα, είναι ένα must‑have κομμάτι.

Star Wars – Darth Vader

Ο απόλυτος villain του σύμπαντος Star Wars. Η φιγούρα του Darth Vader είναι κλασική, επιβλητική και απαραίτητη για κάθε fan του franchise.

Funko pop! Superheroes και κόμικς

Για όσους μεγάλωσαν με υπερήρωες και θρύλους των κόμικς:

Marvel X‑Men – Rogue (20th Anniversary)

Η Rogue σε μια επετειακή έκδοση που τιμά τα 20 χρόνια των X‑Men. Δυναμική, στιλάτη και γεμάτη attitude — μια φιγούρα που ξεχωρίζει.

Garfield – Classic Garfield

Ο πιο iconic γάτος της pop κουλτούρας. Ο Garfield με το χαρακτηριστικό του ύφος είναι η τέλεια προσθήκη για όσους αγαπούν το χιούμορ και τα κλασικά κόμικς.

Funko pop! Anime legends

Για τους fans του anime που θέλουν να φέρουν τους αγαπημένους τους ήρωες στη συλλογή τους:

Naruto Shippuden – Itachi Uchiha (Young)

Ο Itachi σε νεαρή ηλικία, μια φιγούρα που κάθε fan του Naruto θα λατρέψει. Λεπτομερής, ατμοσφαιρική και απόλυτα πιστή στο anime.

One Piece – Nami (S2)

Η Nami, μία από τις πιο αγαπημένες ηρωίδες του One Piece, σε μια φιγούρα γεμάτη ζωντάνια και προσωπικότητα. Ιδανική για κάθε Straw Hat συλλέκτη.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Παραμένει εποικοδομητική η JP Morgan

Χρηματιστήριο Αθηνών: Παραμένει εποικοδομητική η JP Morgan

Vita.gr
Task snacking: Η παραγωγικότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ

Task snacking: Η παραγωγικότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ

Business
Αλουμίνιο: Σε επίπεδα ρεκόρ οι τιμές – Οι ευκαιρίες για Metlen

Αλουμίνιο: Σε επίπεδα ρεκόρ οι τιμές – Οι ευκαιρίες για Metlen

inWellness
inTown
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Plus
Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν για την ΚΑΠ «πουλάει» ο Μητσοτάκης για τους αγρότες
Πολιτική 07.01.26

Πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν για την ΚΑΠ «πουλάει» ο Μητσοτάκης για τους αγρότες

Σε μία ανάρτηση με θριαμβολίες για τα ευρωπαϊκά κονδύλια της ΕΕ προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τους αγρότες

Σύνταξη
ΚΚΕ: «Η ‘νέα εποχή’ του ν/σ των Ενόπλων Δυνάμεων αφορά την πολεμική προετοιμασία ΝΑΤΟ και ΕΕ»
Η ανακοίνωση 07.01.26

Η «νέα εποχή» του ν/σ των Ενόπλων Δυνάμεων αφορά την πολεμική προετοιμασία ΝΑΤΟ και ΕΕ, διαμηνύει το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ εκφράζει τη στήριξή του στα δίκαια αιτήματα των υπαξιωματικών, αξιωματικών, των φοιτητών και των γυναικών και δηλώνει ότι θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για την ικανοποίησή τους

Σύνταξη
Νέο ειδικό σχολείο στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων
Ίσες ευκαιρίες 07.01.26

Νέο ειδικό σχολείο στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

Σημαντικό έργο για την εκπαιδευτική κοινότητα και τις οικογένειες στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, σηματοδοτεί η ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Προβλήματα και πάλι στα Τζουμέρκα από τις έντονες βροχοπτώσεις
Ελλάδα 07.01.26

Κακοκαιρία: Προβλήματα και πάλι στα Τζουμέρκα από τις έντονες βροχοπτώσεις

Η κακοκαιρία με τις έντονες βροχοπτώσεις πλήττει από χθες τα Τζουμέρκα, περιοχή η οποία είχε έρθει ξανά αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, τον περασμένο Νοέμβριο

Σύνταξη
Επίθεση στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Ομολόγησε σε βίντεο ο δράστης πριν αυτοκτονήσει
Κόσμος 07.01.26

«Είμαι ζώο όπως και ο Τραμπ»: Ο δράστης της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν ομολόγησε σε βίντεο πριν αυτοκτονήσει

Ο δράστης της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν ομολόγησε τις πράξεις του σε βίντεο που εντοπίστηκε στην αποθήκη όπου βρέθηκε νεκρός

Σύνταξη
Δίπλωμα οδήγησης: Πότε απαιτείται αντικατάσταση του χάρτινου – Τι ισχύει για την κατηγορία 65+
Άδεια νέου τύπου 07.01.26

Πότε απαιτείται αντικατάσταση του χάρτινου διπλώματος οδήγησης - Τι ισχύει για την κατηγορία 65+

Ειδικές προβλέψεις ισχύουν για τις μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ το δίπλωμα που ανανεώνεται απαιτεί και σειρά ιατρικών εξετάσεων - Ανοίγει ο δρόμος και για την πλήρη ψηφιακή μορφή

Σύνταξη
Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ηττήθηκαν στο διπλό και η Ελλάδα αποκλείστηκε από τις ΗΠΑ στα προημιτελικά του United Cup
Τένις 07.01.26

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ηττήθηκαν στο διπλό και η Ελλάδα αποκλείστηκε από τις ΗΠΑ στα προημιτελικά του United Cup

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε απέναντι στις ΗΠΑ και αποκλείστηκε στα προημιτελικά του United Cup, παρότι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη πάλεψαν κόντρα σε Χάρισον και Γκοφ.

Σύνταξη
Τι είπε ο Μπόλντγουιν για τις γρατσουνιές στο σώμα του: «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού, κλασικές ελληνικές ομάδες» (vid)
Euroleague 07.01.26

Τι είπε ο Μπόλντγουιν για τις γρατσουνιές στο σώμα του: «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού, κλασικές ελληνικές ομάδες» (vid)

Μετά τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και ο Ουέιντ Μπόλντγουιν προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις για τον Ολυμπιακό και τις ελληνικές ομάδες, έχοντας την… αβάντα τις Τουρκάλας δημοσιογράφου. Ντενίζ Ακσόι

Σύνταξη
Social: Στο μικροσκόπιο των Αρχών βίντεο με σούζες και επικίνδυνους ελιγμούς από influencer μοτοσικλετιστή
Στα social 07.01.26

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βίντεο με σούζες και επικίνδυνους ελιγμούς από influencer μοτοσικλετιστή

Για τα... likes, ο influencer οδηγός δεν διστάζει να παραβιάσει κόκκινα φανάρια, να προχωρήσει σε επικίνδυνους ελιγμούς και να κάνει σούζες με ένα χέρι ανεβάζοντας στη συνέχεια βίντεο στο διαδίκτυο

Σύνταξη
Ιράν: Ρίψη δακρυγόνων σε διαδηλωτές δίπλα σε νοσοκομείο – Εκτελέστηκε άνδρας με την κατηγορία της κατασκοπείας
Δείτε βίντεο 07.01.26

Ιράν: Ρίψη δακρυγόνων σε διαδηλωτές δίπλα σε νοσοκομείο - Εκτελέστηκε άνδρας με την κατηγορία της κατασκοπείας

Συνεχίζονται για 10η ημέρα οι μαζικές κινητοποιήσεις στο Ιράν ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής - Ο άνδρας που εκτελέστηκε είχε κριθεί ένοχος για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Σύνταξη
Η Καρυστιανού παίρνει από τα… δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ – ο Φαραντούρης έτοιμος για το… νέο κίνημα και οι φευγάτοι βουλευτές
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Η Καρυστιανού παίρνει από τα… δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ – ο Φαραντούρης έτοιμος για το… νέο κίνημα και οι φευγάτοι βουλευτές

Εξηγήσεις από τον ευρωβουλευτή ζήτησε ο Φάμελλος, τάσεις φυγής από την Κουμουνδούρου και φλερτ βουλευτών με τα «κόμματα» Τσίπρα και Καρυστιανού

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση
Διεθνής Οικονομία 07.01.26

Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση

Ο ανώνυμος παίκτης crypto κέρδισε σχεδόν 436.000 δολάρια από τη «σύλληψη» του Μαδούρο, λίγο πριν αυτή ανακοινωθεί - Οι υποψίες για υπήρξε εσωτερική πληροφόρηση και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Σύνταξη
Πάτρα: Σήμερα στις 12 το μεσημέρι η κηδεία του 30χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου
Πόνος και οργή 07.01.26

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι η κηδεία του 30χρονου που ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα στην Πάτρα

Την Παρασκευή η απολογία των τριών συλληφθέντων για τον άγριο ξυλοδαρμό του 30χρονου έξω σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα - Διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

