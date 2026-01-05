newspaper
Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
Η παρουσία Ανδρουλάκη στο Φανάρι και η νέα κόντρα με το Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 05 Ιανουαρίου 2026 | 10:01

Η παρουσία Ανδρουλάκη στο Φανάρι και η νέα κόντρα με το Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική

Στο Φανάρι μεταβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης ενόψει των Θεοφανίων, λίγες ώρες μετά την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ΠΑΣΟΚ – Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική, με αιχμή τη δήλωση Μητσοτάκη για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα.

Spotlight

Ιδιαίτερη μέρα είναι η 5η του Γενάρη για το ΠΑΣΟΚ, με δεδομένο ότι συμπληρώνεται ένας χρόνος από το θάνατο του Κώστα Σημίτη, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στην πορεία της παράταξης όσο και της χώρας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε ενημερωθεί για το τραγικό συμβάν τη μέρα που θα βρισκόταν στο Φανάρι ενόψει της μεγάλης γιορτής των Θεοφανίων.

Πριν από ακριβώς έναν χρόνο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, περνώντας την πόρτα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, είχε κάνει ειδική μνεία στον εκλιπόντα πρώην πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα, είχε χαρακτηρίσει το έργο του «πυξίδα για το μέλλον». Παράλληλα, είχε δώσει έμφαση στο κοινωνικό κράτος, τους ισχυρούς θεσμούς, τις ανεξάρτητες αρχές αλλά και την εθνική επιτυχία της ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε. με άλυτο το Κυπριακό.

Συνάντηση με τον Βαρθολομαίο

Έναν χρόνο μετά, υπό άλλες φυσικά συνθήκες, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξαναβρίσκεται στο Φανάρι. Σήμερα στις 17.00, θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ενώ αύριο θα παραστεί στον αγιασμό των υδάτων στον Κεράτιο Κόλπο.

Η παρουσία του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην Τουρκία λαμβάνει χώρα μόλις λίγες ώρες μετά την σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη για τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με τα γεγονότα της Βενεζουέλας.

Τα ερωτήματα του Ανδρουλάκη στον Μητσοτάκη

Γραμμή Σάντσεθ ακολούθησε επί της ουσίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, παίρνοντας σαφή θέση για την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Ο ίδιος πήρε αποστάσεις από την διακυβέρνηση Μαδούρο, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και όταν ήταν Ευρωβουλευτής είχε ζητήσει στοχευμένες κυρώσεις εναντίον του προέδρου της χώρας, ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να κάνει «παζάρια» γύρω από την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου. Κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το γεγονός ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός επέλεξε να κάνει αυτή τη δήλωση μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον ενίσχυσης του αναθεωρητισμού.

Με καυστικό τρόπο σχολίασε την αναφορά του κ. Μητσοτάκη ότι «δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών», υπογραμμίζοντας ότι η εν λόγω δήλωση πραγματοποιήθηκε από τον πρωθυπουργό μίας χώρας «που στηρίζει διαχρονικά την εξωτερική της πολιτική στη διεθνή νομιμότητα και φέρει ακόμα το τραύμα της παράνομης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο».

«Με ποιο δικαίωμα και με ποια στόχευση μπορεί ένας Πρωθυπουργός να μεταβάλλει τη θεμελιώδη βάση της εθνικής εξωτερικής πολιτικής;», διερωτήθηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συμπληρώνοντας το εξής: «Πώς μπορεί η χώρα μας να στηρίζει την εφαρμογή των διεθνών κανόνων, όταν η Κυβέρνησή της αποδέχεται ρητώς την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και του δικαίου του ισχυρού;».

Σκληραίνει τη γραμμή της η Χαριλάου Τρικούπη

Είχε προηγηθεί «πόλεμος» ανακοινώσεων μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Μαξίμου, με το ΠΑΣΟΚ να επιμένει ότι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση είναι βαθιά εκτεθειμένοι για την απομάκρυνση από τις ρίζες της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Μιλώντας στο mega και τις «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΡΑ», ο τομεάρχης Εξωτερικών του Κινήματος, Δημήτρης Μάντζος χαρακτήρισε τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη «ντροπιαστική». Σημείωσε ότι μέσω αυτής «πιστοποιείται ότι η κυβέρνηση της ΝΔ έχει εγκαταλείψει οριστικά και αμετάκλητα τη διαχρονική ελληνική εξωτερική πολιτική προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο, απέναντι στις παραβιάσεις του, είτε στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είτε παντού αλλού στον κόσμο».

Η επιλογή της σύγκρουσης με την κυβέρνηση και το Μαξίμου μόνο τυχαία δεν πρέπει να θεωρείται. Στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίαζαν ότι η σκλήρυνση της «γραμμής» απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, αποτελεί μονόδρομο εφόσον το ΠΑΣΟΚ θέλει να δείξει ότι μπορεί να εκφράσει τον κύριο ανταγωνιστικό πόλο απέναντι στο γαλάζιο στρατόπεδο.

Η στρατηγική αυτή προϋποθέτει πολιτική αρχών και όχι θέσεις a la carte, σημείωναν οι ίδιες πηγές. Υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο μήκος κύματος είχε κινηθεί το ΠΑΣΟΚ και τις προηγούμενες ημέρες για το ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών, όταν και το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη ακολούθησε λογική «διμέτωπου» απέναντι στη ΝΔ και τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Πάντως, όσον αφορά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, η Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι διατεθειμένη να δώσει κανένα περιθώριο ελιγμών. Ήδη, από τις 16 Οκτωβρίου, στην ολομέλεια της Βουλής, ο αρχηγός του Κινήματος είχε «ξεδιπλώσει» μία συγκεκριμένη στρατηγική για τα εθνικά ζητήματα και δη για τα ελληνοτουρκικά, περιγράφοντας την ανάγκη ενός «νέου Ελσίνκι». Στην ίδια ομιλία, είχε κρούσει, επίσης, τον κώδωνα του κινδύνου για το γεγονός ότι στη διεθνή πολιτική σκακιέρα «ο αυταρχισμός ηγεμονεύει, ο αναθεωρητισμός επιβραβεύεται και η συναλλαγή επικρατεί έναντι των κανόνων».

