Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
MEGA: Έπιασε κορυφή στην τηλεθέαση με τη μετάδοση του Betsson Super Cup
Media 05 Ιανουαρίου 2026 | 15:51

MEGA: Έπιασε κορυφή στην τηλεθέαση με τη μετάδοση του Betsson Super Cup

Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΟΦΗ για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, έστειλε το MEGA στην κορυφή της τηλεθέασης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους: Δεν είναι η μόνη λύση για καλύτερη υγεία

Απώλεια βάρους: Δεν είναι η μόνη λύση για καλύτερη υγεία

Spotlight

Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς κρίθηκε στο MEGA και η ζωντανή μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός – ΟΦΗ για το Betsson Super Cup, το απόγευμα του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου, κυριάρχησε στους πίνακες τηλεθέασης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του σταθμού στα μεγάλα αθλητικά ραντεβού.

Η αναμέτρηση που χάρισε στην ομάδα του Πειραιά το ιστορικό τρεμπλ, έφερε το MEGA στην πρώτη θέση με ποσοστό 22,8% στο γενικό σύνολο. Η μετάδοση του ματς ήταν πρώτη και στο δυναμικό κοινό 18-54, όπου κατέγραψε ποσοστό 21%.

Το ενδιαφέρον των φιλάθλων κορυφώθηκε σε επιμέρους ανδρικά κοινά, όπου η μετάδοση άγγιξε το εντυπωσιακό 31,8%. Η κάλυψη του ματς ξεπέρασε τους 1,2 εκατ. τηλεθεατές.

Το φίλαθλο κοινό παρέμεινε συντονισμένο στο MEGA και για την απονομή του τροπαίου στους νικητές. Η τελετή απονομής του Betsson Super Cup διατήρησε την πρωτιά με ποσοστό 14,6% στο σύνολο και 16,2% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Το MEGA – πάντα παρόν στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα – υπήρξε για ακόμα μια φορά ο κυρίαρχος αθλητικός προορισμός, προσφέροντας θέαμα και συγκινήσεις υψηλού επιπέδου στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Πού εστιάζουν για ισχυρές ενδείξεις οι επενδυτές μετά τη Βενεζουέλα – Τα 5 σημεία

Αγορές: Πού εστιάζουν για ισχυρές ενδείξεις οι επενδυτές μετά τη Βενεζουέλα – Τα 5 σημεία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απώλεια βάρους: Δεν είναι η μόνη λύση για καλύτερη υγεία

Απώλεια βάρους: Δεν είναι η μόνη λύση για καλύτερη υγεία

Μεταφορές
Χρίστος Δήμας: Υπομονή μέχρι το 2028, για σύγχρονη αεροναυτιλία

Χρίστος Δήμας: Υπομονή μέχρι το 2028, για σύγχρονη αεροναυτιλία

inWellness
inTown
Media
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο
Media 29.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο

Γιατί επέστρεψαν οι παραβιάσεις • Τι κρύβουν οι ξαφνικές αναταράξεις στα ελληνοτουρκικά που οδήγησαν και στην πρώτη εμπλοκή με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έπειτα από 34 μήνες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το τζογάρισμα Τραμπ – Τίποτα δεν προμηνύεται ρόδινο
The Economist 05.01.26

Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το τζογάρισμα Τραμπ – Τίποτα δεν προμηνύεται ρόδινο

Η Βενεζουέλα είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα σε πετρέλαιο στον κόσμο. Μετά τη σύλληψη Μαδούρο, ο Τραμπ είπε ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές θα επενδύσουν εκεί. Υπάρχει όμως κάτι που δεν λέει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Hercules the Bear: A Love Story»: Η ιστορία της αρκούδας που μεγάλωσε ως το παιδί ενός ζευγαριού
Έζησε σαν άνθρωπος 05.01.26

Η αρκούδα που μεγάλωσε σαν το παιδί ενός ζευγαριού - Η ιστορία του Ηρακλή στο νέο ντοκιμαντέρ του BBC

Σε μια εποχή που η σχέση του ανθρώπου με την άγρια φύση ορίζεται κυρίως από αποστάσεις, κανόνες και απαγορεύσεις, η ιστορία του Άντι και της Μάγκι Ρόμπιν μοιάζει σχεδόν αδιανόητη.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Θα είναι το 2026 η χρονιά της ύφεσης των σχέσεων; Πώς η άνοδος των singles αλλάζει τον κόσμο μας
Eργένικη ζωή 05.01.26

Θα είναι το 2026 η χρονιά της ύφεσης των σχέσεων; Πώς η άνοδος των singles αλλάζει τον κόσμο μας

Η δημογραφική ομάδα των singles - εργένηδων και εργενισσών - αυξάνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα στις ανεπτυγμένες οικονομίες, υποστηρίζουν οι ειδικοί. Τι ισχύει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής υπεύθυνος για την υπόθεση Μαδούρο – Θα κοντράρει ξανά τον Τραμπ η δικαιοσύνη;
Κόσμος 05.01.26

Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής υπεύθυνος για την υπόθεση Μαδούρο – Θα κοντράρει ξανά τον Τραμπ η δικαιοσύνη;

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ, ο οποίος εμπόδισε την κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει τα έκτακτα μέτρα απέλασης φοιτητών που υποστηρίζουν τη Γάζα, επιβλέπει τώρα τη δίωξη του Νικολά Μαδούρο

Σύνταξη
Το άσπρο μαύρο κάνουν Χατζηδάκης και Πλεύρης για να δικαιολογήσουν τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
Νέες δηλώσεις 05.01.26

Το άσπρο μαύρο κάνουν Χατζηδάκης και Πλεύρης για να δικαιολογήσουν τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο υπουργός Μετανάστευσης επιχείρησαν να «εξηγήσουν» τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα - Επίθεση στην αντιπολίτευση

Σύνταξη
Νικολάς Μαδούρο: Μεταφέρθηκε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης – Με χειροπέδες ο πρόεδρος της Βενεζουέλας
Δείτε βίντεο 05.01.26 Upd: 15:28

Στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης μεταφέρθηκε ο Νικολάς Μαδούρο - Με χειροπέδες ο πρόεδρος της Βενεζουέλας

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη για τη μεταφορά του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες - Στις 19:00 η ώρα Ελλάδας θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή

Σύνταξη
Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ βγήκε εκτός εαυτού στη χθεσινή (4/1) συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Γιουνάιτεντ με τη Λιντς και ξέσπασε εναντίον της διοίκησης και φαίνεται πως ήταν ο βασικός λόγος που απολύθηκε

Σύνταξη
Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί
Πρώτη δημοσκόπηση 05.01.26

Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να πλησιάζουν, οι περισσότεροι Αμερικανοί εναντιώνονται στην επιχείρηση απαγωγής του Μαδούρο, ωστόσο, αυτή η πλειονότητα δεν φαίνεται τόσο ισχυρή ώστε να καταδικάσει τους Ρεπουμπλικάνους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα
Δηλώσεις Π. Μαρινάκη 05.01.26

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσιάστηκε βασιλικότερος του βασιλέως σε σχέση με τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Ελλάδα 05.01.26

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σε μια εποχή που η ειρήνη αποτελεί το μεγάλο διακύβευμα, η Ένωση υπογραμμίζει ότι «τα θεμελιώδη δικαιώματα της αυτοδιάθεσης των λαών και της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτα»

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο