Μουζακίτης: «Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσεις τη χρονιά» (pic)
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με κούπα το 2026 και ο Χρήστος Μουζακίτης σημείωσε ότι αυτό ήταν... σωστό για τους «ερυθρόλευκους» και τον τρόπο με τον οποίο μπήκαν στη νέα χρονιά!
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Betsson Super Cup με το 3-0 επί του ΟΦΗ και πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της φετινής σεζόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μετά το περσινό νταμπλ. Ανάμεσα στους διακριθέντες για τους «ερυθρόλευκους» -αν όχι ο καλύτερος του αγώνα- ήταν ο Χρήστος Μουζακίτης.
Με μια ανάρτηση στα social media μάλιστα, ο νεαρός χαφ των «ερυθρόλευκων» έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια, αναφερόμενος φυσικά στον ιδανικό τρόπο με τον οποίο μπήκε το νέο έτος για την ομάδα του και τον ίδιο.
Η ανάρτηση του Μουζακίτη:
«Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσεις τη χρονιά».
