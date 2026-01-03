Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/1): Δράση στο MEGA με τον τελικό του Betsson Super Cup

Πλήρης είναι η αθλητική δράση το Σάββατο, με το κυρίως «μενού» της ημέρας να περιλαμβάνει φυσικά τον μεγάλο τελικό του Betsson Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, ο οποίος θα μεταδοθεί από το MEGA (17:00).

Από κει και πέρα, κανονικά συνεχίζονται τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο. Για την Premier League, στις 14:30 η Άστον Βίλα φιλοξενεί τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ στις 19:30 η Άρσεναλ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπόρνμουθ. Μπάλα παίζεται και στην Ιταλία, με το Κόμο – Ουντινέζε να ξεκινά το πρόγραμμα το μεσημέρι (13:30) και η συνέχεια να δίνεται με τους αγώνες της Γιουβέντους και της Ρόμα αργότερα μέσα στην ημέρα.

Από το ισπανικό πρωτάθλημα ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι της Βαρκελώνης ανάμεσα σε Εσπανιόλ και Μπαρτσελόνα στις 22:00, ενώ για το Κόπα Άφρικα, το Μάλι αντιμετωπίζει την Τυνησία στις 21:00. Τέλος, δράση υπάρχει και στο ελληνικό μπάσκετ, με τους αγώνες της Stoiximan GBL.

Αναλυτικά, όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/1):

13:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Αθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κόμο – Ουντινέζε Serie A

14:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σέλτικ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

15:00 Novasports 1HD Θέλτα – Βαλένθια La Liga

15:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μύκονος Betsson – ΠΑΟΚ GBL

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Πάρμα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Τζένοα – Πίζα Serie A

17:00 Novasports Premier League Γουλβς – Γουέστ Χαμ Premier League

17:00 Novasports Prime Μπράιτον – Μπέρνλι Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Νταντί Scottish Premiership

17:00 MEGA Ολυμπιακός – ΟΦΗ Super Cup

17:15 Novasports 1HD Οσασούνα – Μπιλμπάο La Liga

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ΑΠΟΕΛ – ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – ΑΕΚ GBL

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Τενερίφη ACB Liga Endesa

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Λέτσε Serie A

19:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Άρσεναλ Premier League

19:30 Novasports 1HD Έλτσε – Βιγιαρεάλ La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Τααβούν Roshn Saudi League

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Εστορίλ Liga Portugal

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάλι – Τυνησία Κύπελλο Εθνών Αφρικής

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Ρόμα Serie A

22:00 Novasports Prime Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα La Liga