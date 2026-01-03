Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/1): Δράση στο MEGA με τον τελικό του Betsson Super Cup
Ο τελικός του Betsson Super Cup (17:00 / MEGA) αποτελεί το... κυρίως πιάτο από τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/1), με τη δράση να περιλαμβάνει και αγώνες των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.
Πλήρης είναι η αθλητική δράση το Σάββατο, με το κυρίως «μενού» της ημέρας να περιλαμβάνει φυσικά τον μεγάλο τελικό του Betsson Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, ο οποίος θα μεταδοθεί από το MEGA (17:00).
Από κει και πέρα, κανονικά συνεχίζονται τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο. Για την Premier League, στις 14:30 η Άστον Βίλα φιλοξενεί τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ στις 19:30 η Άρσεναλ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπόρνμουθ. Μπάλα παίζεται και στην Ιταλία, με το Κόμο – Ουντινέζε να ξεκινά το πρόγραμμα το μεσημέρι (13:30) και η συνέχεια να δίνεται με τους αγώνες της Γιουβέντους και της Ρόμα αργότερα μέσα στην ημέρα.
Από το ισπανικό πρωτάθλημα ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι της Βαρκελώνης ανάμεσα σε Εσπανιόλ και Μπαρτσελόνα στις 22:00, ενώ για το Κόπα Άφρικα, το Μάλι αντιμετωπίζει την Τυνησία στις 21:00. Τέλος, δράση υπάρχει και στο ελληνικό μπάσκετ, με τους αγώνες της Stoiximan GBL.
Αναλυτικά, όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/1):
13:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Αθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κόμο – Ουντινέζε Serie A
14:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σέλτικ – Ρέιντζερς Scottish Premiership
15:00 Novasports 1HD Θέλτα – Βαλένθια La Liga
15:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μύκονος Betsson – ΠΑΟΚ GBL
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Πάρμα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Τζένοα – Πίζα Serie A
17:00 Novasports Premier League Γουλβς – Γουέστ Χαμ Premier League
17:00 Novasports Prime Μπράιτον – Μπέρνλι Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Νταντί Scottish Premiership
17:00 MEGA Ολυμπιακός – ΟΦΗ Super Cup
17:15 Novasports 1HD Οσασούνα – Μπιλμπάο La Liga
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ΑΠΟΕΛ – ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – ΑΕΚ GBL
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Τενερίφη ACB Liga Endesa
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Λέτσε Serie A
19:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Άρσεναλ Premier League
19:30 Novasports 1HD Έλτσε – Βιγιαρεάλ La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Τααβούν Roshn Saudi League
20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Εστορίλ Liga Portugal
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάλι – Τυνησία Κύπελλο Εθνών Αφρικής
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Ρόμα Serie A
22:00 Novasports Prime Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα La Liga
