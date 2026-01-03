newspaper
Σημαντική είδηση:
03.01.2026 | 22:45
Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα για τη Βενεζουέλα
Συγκλονιστικά βίντεο με τη διάσωση του Βούλγαρου ψαρά στις εκβολές του Στρυμόνα – Νεκρός ανασύρθηκε ο φίλος του
Ελλάδα 03 Ιανουαρίου 2026 | 22:42

Συγκλονιστικά βίντεο με τη διάσωση του Βούλγαρου ψαρά στις εκβολές του Στρυμόνα – Νεκρός ανασύρθηκε ο φίλος του

Οι δύο ερασιτέχνες ψαράδες βρέθηκαν στη θάλασσα όταν η βάρκα τους ανατράπηκε λόγω των ισχυρών ανέμων στις εκβολές του Στρυμόνα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Συγκλονίζουν τα βίντεο με τους δύο Βούλγαρους ψαράδες που βρέθηκαν στη θάλασσα όταν ανατράπηκε η βάρκα τους λόγω των θυελλωδών ανέμων στις εκβολές του Στρυμώνα.

Δυστυχώς ο ένας έχασε τη ζωή του ενώ ο δεύτερος σώθηκε από έναν σέρφερ που βούτηξε στη θάλασσα και τον ανέσυρε ημιλιπόθυμο.

Συγκλονιστικό βίντεο

Τις δραματικές στιγμές ανάρτησαν στο facebook μέλη του Αλιευτικού Συλλόγου Ποσειδών Στρυμονικού Κόλπου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η ερασιτεχνική βάρκα με τους δύο αλιείς ανατράπηκε την ώρα που προσέγγιζε το λιμάνι λόγω ισχυρών νοτιάδων. Ο ένας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ο δεύτερος ανασύρθηκε με τις αισθήσεις του, με υποθερμία από δύτες στην ακτή.


Για το συμβάν ενημερώθηκε το Λιμενικό και υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση. Στις έρευνες υπό τον συντονισμό του ΕΣΚΕΔ, συμμετείχαν 3 αλιευτικά σκάφη και όχημα του Λιμενικού, από ξηράς.

Επίσης συμμετέχει και ελικόπτερο Super Puma, για την πιθανότητα να υπάρχει τρίτο άτομο.


World
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Και τώρα τι;

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Και τώρα τι;

Κόσμος
Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην Αράχωβα
Ελλάδα 03.01.26

Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην Αράχωβα

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ στην Αράχωβα από φωτιά που ξέσπασε σε διώροφη κατοικία και έλαβε μεγάλες διαστάσεις.

Σύνταξη
Αγρότες: Προς γενικό «μπλακ άουτ» στους δρόμους από 7 Γενάρη και κάθοδο στην Αθήνα
Ελλάδα 03.01.26

Αγρότες: Προς γενικό «μπλακ άουτ» στους δρόμους από 7 Γενάρη και κάθοδο στην Αθήνα

Η κυβέρνηση παρέμεινε αδρανής στην προθεσμία που είχε λάβει από τους αγρότες για συγκεκριμένες δεσμεύσεις και πλέον όλα δείχνουν πως η επικρατούσα τάση στα Μάλγαρα θα είναι αυτή της κλιμάκωσης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πορεία στην Αμερικανική πρεσβεία για την στρατιωτική εισβολή στη Βενεζουέλα
Ελλάδα 03.01.26 Upd: 19:56

Πορεία στην Αμερικανική πρεσβεία για την στρατιωτική εισβολή στη Βενεζουέλα

Πολιτικά κόμματα, συλλογικότητες και κοινωνικοί φορείς εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον λαό της Βενεζουέλας καταδικάζοντας την επέμβαση και κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σύνταξη
Σέρρες: Αναγνωρίστηκε η σορός του πυροσβέστη που είχε εξαφανιστεί – Αυτό είναι το σημείο που εντοπίστηκε
Ελλάδα 03.01.26

Σέρρες: Αναγνωρίστηκε η σορός του πυροσβέστη που είχε εξαφανιστεί – Αυτό είναι το σημείο που εντοπίστηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πυροσβέστης ήταν ημίγυμνος με τα ρούχα του σε κοντινή απόσταση, ενώ περίπου ένα χιλιόμετρο από το σημείο που εντοπίστηκε η σορός του, εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του.

Σύνταξη
Χανιά: Σοβαρά επεισόδια στον προσωρινό χώρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά – Στο νοσοκομείο 8 αλλοδαποί
Ελλάδα 03.01.26

Χανιά: Σοβαρά επεισόδια στον προσωρινό χώρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά – Στο νοσοκομείο 8 αλλοδαποί

Στον εκθεσιακό χώρο στην Αγυιά οι συνθήκες είναι ασφυκτικές με περισσότερα από 470 άτομα από διαφορετικές εθνικότητες κυρίως άνδρες, να κρατούνται σε ακατάλληλες συνθήκες.

Σύνταξη
Συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις κατά της στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Αναβρασμός 03.01.26

Συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις κατά της στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο - Καλέσματα από το ΚΚΕ, την ΚΝΕ και οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς

Σύνταξη
Μαγνησία: Στο νοσοκομείο 67χρονη μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της
Στη Μαγνησία 03.01.26

Στο νοσοκομείο 67χρονη μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της

Η άτυχη γυναίκα σοκαρίστηκε όταν είδε τη φωτιά και δεν μπορούσε να αντιδράσει - Γείτονάς της έτρεξε να τη βοηθήσει και την προέτρεπε να βγει οδηγώντας την με τις φωνές του προς την έξοδο

Σύνταξη
Κηφισιά: Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία του μεθυσμένου οδηγού
Τα σάρωσε όλα 03.01.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία του μεθυσμένου οδηγού στην Κηφισιά

Στα πλάνα από κάμερα ασφαλείας διακρίνεται ο σουρωμένος οδηγός να παίρνει σβάρνα το δέντρο και τα αυτοκίνητα στην Κηφισιά - Η κυκλική πορεία που ακολούθησε μέχρι να ακινητοποιηθεί

Σύνταξη
Εύβοια: Αίσιο τέλος για τέσσερις νέους που εγκλωβίστηκαν για ώρες στα χιόνια στην περιοχή της Λίμνης στη Σέττα
Εύβοια 03.01.26

Αίσιο τέλος για τέσσερις νέους που εγκλωβίστηκαν για ώρες στα χιόνια στην περιοχή της Λίμνης στη Σέττα

Μία περιπέτεια έζησαν δύο αγόρια και δύο κορίτσια, που εγκλωβίστηκαν από το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου στην περιοχή της Λίμνης στη Σέττα στην Εύβοια.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητη δήλωση Μητσοτάκη – Επικίνδυνοι και κυνικοί όσοι χαϊδεύουν τον Τραμπ
«Υποκρισία» 04.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητη δήλωση Μητσοτάκη – Επικίνδυνοι και κυνικοί όσοι χαϊδεύουν τον Τραμπ

Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει επικίνδυνο πολιτικό κυνισμό στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα. Και τονίζει ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας.

Σύνταξη
Η στιγμή που ο Μαδούρο κατεβαίνει σιδηροδέσμιος στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης
Κόσμος 04.01.26

Η στιγμή που ο Μαδούρο κατεβαίνει σιδηροδέσμιος στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης

Λίγα λεπτά μετά τις 00:00 ξημερώματος Κυριακής ώρα Ελλάδας, ο Νικολάς Μαδούρο βγήκε σιδηροδέσμιος από το αεροπλάνο που τον μετέφερε σε στρατιωτικό αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΠΑΣΟΚ: Ντροπιαστική και προβληματική η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
Δύο μέτρα και σταθμά 04.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ντροπιαστική και προβληματική η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Σφοδρή κριτική απόί το ΠΑΣΟΚ. Τονίζει ότι ο Μητσοτάκης εναρμονίζεται με την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και την εγκατάλειψη κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας. Με αναφορά στην Κύπρο, μιλά για ντροπιαστική δήλωση για τον πρωθυπουργό χώρας που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων.

Σύνταξη
Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Δυσκολεύτηκαν αλλά πήραν το καταλανικό ντέρμπι οι «Μπλαουγκράνα»
Ποδόσφαιρο 04.01.26

Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Δυσκολεύτηκαν αλλά πήραν το καταλανικό ντέρμπι οι «Μπλαουγκράνα»

Η Εσπανιόλ έβαλε δύσκολα στη Μπαρτσελόνα, η οποία όμως χάρη σε τέρματα του Όλομο (86') και του Λεβαντόφσκι (90\) επικράτησε με 2-0 - εκτός έδρας- κι έτσι ξέφυγε με επτά βαθμούς από τη δεύτερη Ρεάλ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Επικίνδυνη στροφή Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική – Ντροπιάζει τη χώρα λέει ο Χαρίτσης
«Πολιτική σκοπιμότητα» 03.01.26

Νέα Αριστερά: Επικίνδυνη στροφή Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική – Ντροπιάζει τη χώρα λέει ο Χαρίτσης

Σφοδρή αντίδραση από τη Νέα Αριστερά για τη δήλωση του πρωθυπουργού, σχετικά με την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Αλέξης Χαρίτσης: «Δεν είναι θέμα αρχών. Είναι θέμα υποτέλειας και υποταγής»

Σύνταξη
Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην Αράχωβα
Ελλάδα 03.01.26

Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην Αράχωβα

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ στην Αράχωβα από φωτιά που ξέσπασε σε διώροφη κατοικία και έλαβε μεγάλες διαστάσεις.

Σύνταξη
Άρης: Επαφές με τον Φεντερικό Μπάρμπα για τα στόπερ
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Άρης: Επαφές με τον Φεντερικό Μπάρμπα για τα στόπερ

Ο 32χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός Φεντερικό Μπάρμπα αποτελεί μια από τις περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει για τον Άρη ο Ρέγες. Έχουν ήδη γίνει επαφές με τον ποδοσφαιριστή και τον εκπρόσωπο του.

Σύνταξη
Ένα σπίτι-ρέπλικα, ένας πράκτορας της CIA και Ειδικές Δυνάμεις: Έτσι έγινε η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
«Απόλυτη Αποφασιστικότητα» 03.01.26

Ένα σπίτι-ρέπλικα, ένας πράκτορας της CIA και Ειδικές Δυνάμεις: Έτσι έγινε η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Η επιχείρηση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα δεν ήταν εντελώς έκπληξη. Για να υλοποιηθεί χρειάστηκαν μήνες προετοιμασίας και ειδικός σχεδιασμός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο εκπλήρωσε το μεγαλύτερο του όνειρο, τη δημιουργία του «Φρανκενστάιν»
«Γενική πρόβα» 03.01.26

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο εκπλήρωσε το μεγαλύτερο του όνειρο, τη δημιουργία του «Φρανκενστάιν»

Η μεταφορά του «Φρανκενστάιν» στη μεγάλη οθόνη ήταν ένα όνειρο ζωής για τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ο οποίος διάβασε για πρώτη φορά το κλασικό έργο της Μαίρη Σέλλεϋ σε ηλικία 11 ετών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)
Μπάσκετ 03.01.26

Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)

Αν και αγωνίστηκε με απουσίες, η ΑΕΚ νίκησε με 94-86 τον Προμηθέα στην Πάτρα. Έτσι η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτς εδραιώθηκε στην 4άδα ενώ εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ο Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης, καταπιεστικής δικτατορίας – Στους Έλληνες της Βενεζουέλας η προσοχή μας
Πολιτική Γραμματεία 03.01.26

Μητσοτάκης: Ο Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης, καταπιεστικής δικτατορίας – Στους Έλληνες της Βενεζουέλας η προσοχή μας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «προτεραιότητα είναι η ειρηνική και ταχεία μετάβαση σε μία συμπεριληπτική κυβέρνηση με πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»
«Να μείνουμε ενωμένοι» 03.01.26

Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»

Η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες κατήγγειλε την αμερικανική επέμβαση στη χώρα και τη σύλληψη Μαδούρο. Τόνισε ότι η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα είχε προειδοποιήσει για όσα συνέβησαν. «Οι μάσκες έπεσαν», είπε.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο [Βίντεο]
Κόσμος 03.01.26

Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο

Πολλά βίντεο δείχνουν με σαφήνεια τις προπαρασκευαστικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε στρατόπεδα αεράμυνας και τα ελικόπτερα να κινούνται προς το Καράκας για την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπόρνμουθ – Άρσεναλ 2-3: Ασταμάτητοι «κανονιέρηδες», συνεχίζουν ακάθεκτοι για τον τίτλο!
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ασταμάτητη η Άρσεναλ, νίκησε με ανατροπή τη Μπόρνμουθ (3-2)

Η Άρσεναλ μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ από την Μπόρνμουθ, αλλά κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει εν τέλει με 3-2 εκτός έδρας, αποκτώντας μεγαλύτερη διαφορά από τους διώκτες της

Σύνταξη
Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους
Απολογισμός 03.01.26

Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους

Παγίωση του πολέμου και κούρσα εξοπλισμών, ανθρωπιστική κρίση και μετανάστευση, γεωοικονομικός κατακερματισμός και κρίση χρέους - Οι βαθιές πληγές που παραμένουν ανοιχτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα
Εν αναμονή 03.01.26

Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα

Το υπουργείο Εξωτερικών θα ενεργοποιήσει τη μονάδα διαχείρισης κρίσεων, στην περίπτωση που υπάρξει αίτημα από την ελληνική κοινότητα στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Betsson Super Cup με 3-0 επί του ΟΦΗ και λίγη ώρα αργότερα οι παίκτες του έστησαν μια γιορτή στα αποδυτήρια του Παγκρήτιου, πανηγυρίζοντας μία ακόμη επιτυχία της ομάδας.

Σύνταξη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε ιστορία (pics)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε ιστορία (pics)

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είναι ο παράγοντας με τους περισσότερους τίτλους στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση 19 τροπαίων

Σύνταξη
