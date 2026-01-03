Συγκλονιστικά βίντεο με τη διάσωση του Βούλγαρου ψαρά στις εκβολές του Στρυμόνα – Νεκρός ανασύρθηκε ο φίλος του

Συγκλονίζουν τα βίντεο με τους δύο Βούλγαρους ψαράδες που βρέθηκαν στη θάλασσα όταν ανατράπηκε η βάρκα τους λόγω των θυελλωδών ανέμων στις εκβολές του Στρυμώνα.

Δυστυχώς ο ένας έχασε τη ζωή του ενώ ο δεύτερος σώθηκε από έναν σέρφερ που βούτηξε στη θάλασσα και τον ανέσυρε ημιλιπόθυμο.

Συγκλονιστικό βίντεο

Τις δραματικές στιγμές ανάρτησαν στο facebook μέλη του Αλιευτικού Συλλόγου Ποσειδών Στρυμονικού Κόλπου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η ερασιτεχνική βάρκα με τους δύο αλιείς ανατράπηκε την ώρα που προσέγγιζε το λιμάνι λόγω ισχυρών νοτιάδων. Ο ένας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ο δεύτερος ανασύρθηκε με τις αισθήσεις του, με υποθερμία από δύτες στην ακτή.



Για το συμβάν ενημερώθηκε το Λιμενικό και υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση. Στις έρευνες υπό τον συντονισμό του ΕΣΚΕΔ, συμμετείχαν 3 αλιευτικά σκάφη και όχημα του Λιμενικού, από ξηράς.

Επίσης συμμετέχει και ελικόπτερο Super Puma, για την πιθανότητα να υπάρχει τρίτο άτομο.



