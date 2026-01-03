Συγκλονιστικά βίντεο με τη διάσωση του Βούλγαρου ψαρά στις εκβολές του Στρυμόνα – Νεκρός ανασύρθηκε ο φίλος του
Οι δύο ερασιτέχνες ψαράδες βρέθηκαν στη θάλασσα όταν η βάρκα τους ανατράπηκε λόγω των ισχυρών ανέμων στις εκβολές του Στρυμόνα
- Βενεζουέλα: Ουρές σε ΑΤΜ και σουπερμάρκετ – Άδειοι δρόμοι στο Καράκας
- Νew Year’s (Non) Resolutions: Γιατί οι Πρωτοχρονιάτικες Μη Αποφάσεις είναι η μόδα του 2026
- Το Ιράν καταδικάζει «την αμερικανική στρατιωτική επίθεση» εναντίον της Βενεζουέλας
- Η ΕΕ μπροστά στην αυταρχική έλξη των ΗΠΑ – Αν δεν ενωθεί, θα περιθωριοποιηθεί
Συγκλονίζουν τα βίντεο με τους δύο Βούλγαρους ψαράδες που βρέθηκαν στη θάλασσα όταν ανατράπηκε η βάρκα τους λόγω των θυελλωδών ανέμων στις εκβολές του Στρυμώνα.
Δυστυχώς ο ένας έχασε τη ζωή του ενώ ο δεύτερος σώθηκε από έναν σέρφερ που βούτηξε στη θάλασσα και τον ανέσυρε ημιλιπόθυμο.
Συγκλονιστικό βίντεο
Τις δραματικές στιγμές ανάρτησαν στο facebook μέλη του Αλιευτικού Συλλόγου Ποσειδών Στρυμονικού Κόλπου.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η ερασιτεχνική βάρκα με τους δύο αλιείς ανατράπηκε την ώρα που προσέγγιζε το λιμάνι λόγω ισχυρών νοτιάδων. Ο ένας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ο δεύτερος ανασύρθηκε με τις αισθήσεις του, με υποθερμία από δύτες στην ακτή.
Για το συμβάν ενημερώθηκε το Λιμενικό και υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση. Στις έρευνες υπό τον συντονισμό του ΕΣΚΕΔ, συμμετείχαν 3 αλιευτικά σκάφη και όχημα του Λιμενικού, από ξηράς.
Επίσης συμμετέχει και ελικόπτερο Super Puma, για την πιθανότητα να υπάρχει τρίτο άτομο.
- ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητη δήλωση Μητσοτάκη – Επικίνδυνοι και κυνικοί όσοι χαϊδεύουν τον Τραμπ
- Η στιγμή που ο Μαδούρο κατεβαίνει σιδηροδέσμιος στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης
- ΠΑΣΟΚ: Ντροπιαστική και προβληματική η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
- Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Δυσκολεύτηκαν αλλά πήραν το καταλανικό ντέρμπι οι «Μπλαουγκράνα»
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 04.01.2026]
- Νέα Αριστερά: Επικίνδυνη στροφή Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική – Ντροπιάζει τη χώρα λέει ο Χαρίτσης
- Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην Αράχωβα
- Άρης: Επαφές με τον Φεντερικό Μπάρμπα για τα στόπερ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις