Αιχμές για τον Ανδρουλάκη από τον Νικήτα Κακλαμάνη για το ζήτημα του ορισμού προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές

Να ανοίξει τη συζήτηση για αλλαγή του τρόπου εκλογής των επικεφαλής στις Ανεξάρτητες Αρχές επιχείρησε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη.

Με φόντο τις ακέφαλες Ανεξάρτητες Αρχές –που αποτελούν πεδίο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης, με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ να καταγγέλλει τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για «λογικές πολιτικού παζαριού»– ο κ. Κακλαμάνης υποστήριξε ότι σε περίπτωση μη εκλογής νέων προέδρων των Ανεξάρτητων Αρχών στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής πρέπει να τεθεί ζήτημα αναθεώρησης της διαδικασίας εκλογής τους. Όπως τόνισε, «αν ατυχήσουμε και πάλι να εκλεγούν οι πρόεδροι, όταν θα γίνει η αναθεώρηση του Συντάγματος θα πρέπει ενδεχομένως να δούμε -όχι εξ’ αρχής- αλλά στην τρίτη ψηφοφορία αφού θα έχουν αποτύχει οι δύο πρώτες ψηφοφορίες με αυξημένη πλειοψηφία να εκλέγεται με απλή πλειοψηφία».

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, υπογράμμισε ότι «ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ακέφαλος για 2.5 χρόνια. Παρότι μειώσαμε την πλειοψηφία στα 3/5, παρά ταύτα δεν υπάρχει μέχρι στιγμής συναίνεση». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιστολή που –όπως είπε– έλαβε το καλοκαίρι από τον κ. Ανδρουλάκη, με την οποία ζητούσε να προκηρυχθούν οι θέσεις των προέδρων και να κατατεθούν υποψηφιότητες, «Αιτιολογώντας το ότι έτσι θα είναι πιο πλουραλιστικό, πιο διαφανές κτλ. Παρότι ούτε το Σύνταγμα ούτε ο εκτελεστικός νόμος του άρθρου του Συντάγματος το προβλέπει αυτό».

Ο πρόεδρος της Βουλής επιτέθηκε στον κ. Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι «κατόρθωσα, όμως, και πήρα ομόφωνη απόφαση από τη Διάσκεψη των Προέδρων, γιατί χωρίς ομόφωνη απόφαση θα κινδύνευε, εάν δεν γινόταν εκλογή, ένας που δεν την πήρε να την προσβάλει και να την ακυρώσει και το κάναμε αυτό». Όπως σημείωσε, «έχουμε για την κάθε μία περίπου 15-20 υποψηφιότητες. Εγώ το λέω θετικά αυτό, εξού έσπευσε η κυβέρνηση να συμφωνήσει και να το κάνει».

Καταλήγοντας, έστρεψε εκ νέου τα πυρά του προς τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, λέγοντας ότι «δεν μπορεί, λοιπόν, τώρα ο κ. Ανδρουλάκης να λέει ‘δεν ψηφίζω τίποτα μαζί με τη ΝΔ’. Ήταν δική του πρόταση», προσθέτοντας πως «εγώ θα συγκαλέσω τη Διάσκεψη και το κάθε κόμμα να αναλάβει τις ευθύνες του».

ΠΑΣΟΚ: Ο Κακλαμάνης επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής διοικητών των Ανεξάρτητων Αρχών

Αργότερα, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ εξέδωσε ανακοίνωση για τις συγκεκριμένες δηλώσεις του κ. Κακλαμάνη, κατηγορώντας τον ότι «επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες ενώ όφειλε να είναι ο θεσμικός θεματοφύλακας».

Όπως τόνιζε η Χαριλάου Τρικούπη, «μετά την προ εβδομάδων πρωτοφανή παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας μέσω διαρροών σε κυριακάτικη εφημερίδα συνδέοντας την επιλογή στις ανεξάρτητες αρχές με την προοπτική διακυβέρνησης της χώρας, σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες ενώ όφειλε να είναι ο θεσμικός θεματοφύλακας. Όλα αυτά προκαλούν αρνητική εντύπωση για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται κάποιοι τις κατοχυρωμένες θεσμικές διαδικασίες».

Συνέχισε λέγοντας πως «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με την πρόταση του για ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος συνέβαλε ώστε η διαδικασία επιλογής των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών να γίνει πιο αξιοκρατική και πιο διαφανής».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «τα θεσμικά αντίβαρα δεν νοείται να υπακούουν στη λογική του πολιτικού παζαριού. Δεν θα επιτρέψουμε τον ευτελισμό των διαδικασιών και των θεσμικών λειτουργιών».

Τέλος, ανέφερε πως «το ΠΑΣΟΚ όπως και κάθε άλλο κόμμα, θα καταθέσει τις προτάσεις του στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής που είναι η μόνη αρμόδια να λάβει τις σχετικές αποφάσεις όπως ορίζεται ρητώς στο Σύνταγμα. Καλούμε εκ νέου τον πρόεδρο της Βουλής να ορίσει τη συνεδρίαση εντός του μήνα».