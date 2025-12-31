Τι αποκαλύπτει ο Έλληνας kickboxer για τον επεισοδιακό τελικό στη Σερβία: «Γι’ αυτό δέχτηκα επίθεση…»

Άγρια επίθεση δέχθηκε ο Έλληνας πρωταθλητής Γιάννης Τσουκαλάς στη Σερβία μετά τη λήξη του τελικού του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος kick boxing, όταν δεκάδες άτομα εισέβαλαν στο ρινγκ και τον χτύπησαν, προκαλώντας σοκ στον χώρο των μαχητικών αθλημάτων.

Μιλώντας στο MEGA, ο Τσουκαλάς εξήγησε ότι το αποτέλεσμα του αγώνα αιφνιδίασε πλήρως την αντίπαλη πλευρά, γεγονός που πυροδότησε την ένταση. «Δεν περίμεναν αυτό το αποτέλεσμα με τίποτα. Εκεί είναι που έχασαν την ψυχραιμία τους», ανέφερε, προσθέτοντας πως είχε προετοιμαστεί εντατικά με τον προπονητή του για τη νίκη με νοκ άουτ. «Από την αρχή ήμουν επιβλητικός, έδειξα την ανωτερότητά μου πάνω στο ρινγκ», σημείωσε.

Ο Έλληνας αθλητής τόνισε ότι, παρά τη δημοσιότητα που πήρε το περιστατικό, το σημαντικότερο για τον ίδιο ήταν ότι όλοι επέστρεψαν ασφαλείς. «Δόξα τω Θεώ τέλειωσε όλη αυτή η ιστορία. Δυστυχώς, έγινα γνωστός και “viral” για τους λάθος λόγους. Παρόλα αυτά, αφού γυρίσαμε όλοι ασφαλείς, αυτό μου αρκεί», ανέφερε. Θύμισε επίσης ότι την ίδια ζώνη είχε διεκδικήσει και ο Μιχάλης Ζαμπίδης πριν από δέκα χρόνια.

Η στιγμή της επίθεσης στον Έλληνα kickboxer

Περιγράφοντας τα γεγονότα στον τρίτο γύρο, όταν πέτυχε το νοκ άουτ, ο Τσουκαλάς είπε: «Στον γ΄ γύρο που κατάφερα να τον ρίξω κάτω, ήταν σε μία κατάσταση που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Μπαίνει μέσα στο ρινγκ ο αδερφός του και με χτύπησε». Όπως πρόσθεσε, στη συνέχεια παρατήρησε ότι ένα μέρος της κερκίδας κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του και προσπάθησε να αποχωρήσει δείχνοντας σεβασμό προς το κοινό.

Ο πρωταθλητής ξεκαθάρισε ότι δεν έκανε καμία αντιαθλητική κίνηση. «Δεν έκανα κάποια αντιαθλητική κίνηση σε βάρος του αντιπάλου μου. Η διαιτησία ευνοούσε τον αντίπαλο, ήταν στην έδρα του και τον αντιμετώπιζαν ως τοπικό ήρωα», δήλωσε. Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος για πέντε γύρους, όμως ο Τσουκαλάς πέτυχε νοκ άουτ στον τρίτο.

«Με κλωτσούσαν στο έδαφος»

Αναφερόμενος στις στιγμές που ακολούθησαν, περιέγραψε: «Έγιναν όλα τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβα να συνειδητοποιήσω. Αμέσως έπεσα κάτω και με κλωτσούσαν, δεν ξέρω αν ήταν 20-30 ή 70 άτομα». Όπως είπε, με την αδρεναλίνη δεν καταλάβαινε τον πόνο, αλλά συνειδητοποίησε αργότερα τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Ήταν ένα πρωτόγνωρο γεγονός και στο δικό μας το άθλημα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες. «Έχουν ήδη τιμωρηθεί από την Ομοσπονδία και έχουν κινηθεί νομικά. Έγιναν πολλές συλλήψεις», επισήμανε, σημειώνοντας ότι συμβουλεύεται ειδικούς για τα επόμενα νομικά βήματα.

Οι συνθήκες και το μήνυμα του αθλητή

Ο Τσουκαλάς αποκάλυψε ότι είχε αντιληφθεί τον έντονο φανατισμό ενός μέρους της κερκίδας. «Είχε γύρω στα 1.500 άτομα ο χώρος αλλά ένα κομμάτι ήταν πιο φανατισμένο. Από τη στιγμή της εισόδου μου, μπήκα με την ελληνική σημαία αλλά την κατέβασα για να μην υπάρξει πρόκληση», ανέφερε. Παράλληλα, επαίνεσε την ταχύτητα επέμβασης των αρχών, λέγοντας πως «η αστυνομία έδρασε άμεσα μέσα σε τρία λεπτά».

Τέλος, έστειλε μήνυμα υπέρ του ήθους και του σεβασμού στον αθλητισμό. «Αυτό ήταν ένα πρωτόγνωρο και μεμονωμένο σκηνικό. Οι αθλητές πρεσβεύουν τις αξίες του αθλήματος, τη πειθαρχία και τον σεβασμό. Ο αθλητισμός έχει αλλάξει και πρέπει να παραμείνει σε πλαίσιο κανόνων», κατέληξε ο Έλληνας πρωταθλητής.