Καθησυχαστικός ο Ρομπέρτο Κάρλος για την υγεία του: «Δεν έπαθα έμφραγμα…»

Τα πράγματα στη θέση τους έβαλε ο Ρομπέρτο Κάρλος όσον αφορά το θέμα της υγείας του, με ανάρτηση που έκανε μέσα από το νοσοκομείο Vila Nova Star στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας όπου και νοσηλεύεται.

Ο θρυλικός αριστερός μπακ, παγκόσμιος πρωταθλητής το 2002 με την Εθνική Βραζιλίας και κάτοχος τριών Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσίευματα περί καρδιακής προσβολής που φερόταν να έχει υπέστη. Συγκεκριμένα ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για προγραμματισμένη, προληπτική ιατρική επέμβαση, στην οποία υπεβλήθη πρόσφατα και πλέον αναρρώνει.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Ρομπέρτο Κάρλος

«Θα ήθελα να διευκρινίσω πρόσφατες πληροφορίες που κυκλοφορούν.

Πρόσφατα υποβλήθηκα σε προληπτική ιατρική επέμβαση, προγραμματισμένη εκ των προτέρων με την ιατρική μου ομάδα. Η επέμβαση ήταν επιτυχής και είμαι καλά. Δεν υπέστη καρδιακή προσβολή.

Ανάρρωσα καλά και ανυπομονώ να επιστρέψω σε πλήρη φυσική κατάσταση και να ξαναρχίσω σύντομα τις επαγγελματικές και προσωπικές μου υποχρεώσεις.

Ευχαριστώ ειλικρινά όλους για τα μηνύματα υποστήριξης, φροντίδας και ανησυχίας. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Ευχαριστώ θερμά όλη την ιατρική ομάδα που με φρόντισε», αναφέρει ο θρύλος της Εθνικής Βραζιλίας και της Ρεάλ Μαδρίτης.

Όσον αφορά την είδηση περί εμφράγματος, έγινε γνωστή μέσα από την πρωινή εκπομπή Espejo Público του ισπανικού τηλεοπτικού δικτύου Antena 3, με την παρουσιάστρια Γκέμα Λόπεθ να διακόπτει τη ροή της εκπομπής για να μεταφέρει την είδηση.

Από εκεί και πέρα, ο Ρομπέρτο Κάρλος φέρεται να είχε έντονο πόνο και την ώρα που έφτασε στο νοσοκομείο υποβλήθηκε σε άμεση επέμβαση για να ξεπεράσει το πρόβλημα.

Εν τέλει όπως διευκρίνισε ο ίδιος o 52χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής τα παραπάνω δεν ίσχυαν, είναι καλά στην υγεία του και η επέμβαση που υπεβλήθη ήταν προγραμματισμένη από την ιατρική ομάδα που τον φροντίζει.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση που έκανε ο Ρομπέρτο Κάρλος από το νοσοκομείο