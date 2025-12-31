science
Τι μισθό δίνει η OpenAI για την πιο αγχωτική δουλειά στην ΑΙ
31 Δεκεμβρίου 2025 | 22:50

Τι μισθό δίνει η OpenAI για την πιο αγχωτική δουλειά στην ΑΙ

Ο «επικεφαλής ετοιμότητας» στην OpenAI θα είναι άμεσα υπεύθυνος για την άμυνα έναντι κινδύνων από ολοένα και πιο ισχυρές οντότητες ΑΙ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο κατασκευαστής του ChatGPT προκήρυξε μια κενή θέση αξίας 555.000 δολαρίων ετησίως με μια τρομακτική περιγραφή καθηκόντων που θα έκανε τον Σούπερμαν να κοντοσταθεί και να πάρει ανάσα.

Σε μια θέση τα καθήκοντα της οποίας μπορεί να είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθούν, ο «επικεφαλής ετοιμότητας» στην OpenAI θα είναι άμεσα υπεύθυνος για την άμυνα έναντι κινδύνων από ολοένα και πιο ισχυρές οντότητες Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανθρώπινη ψυχική υγεία, την κυβερνοασφάλεια και τα βιολογικά όπλα.

Αυτό πριν καν ο «τυχερός» που θα επιλεγεί αρχίσει να ανησυχεί για την πιθανότητα η ΑΙ που θα αρχίσει σύντομα να αυτό-εκπαιδεύεται θα μπορούσε να «στραφεί εναντίον μας», όπως φοβούνται ορισμένοι ειδικοί.

«Αυτή θα είναι μια αγχωτική δουλειά και θα μπείτε στα βαθιά σχεδόν αμέσως», δήλωσε ο Σαμ Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, καθώς ξεκίνησε την αναζήτηση για να καλύψει «έναν κρίσιμο ρόλο» ώστε να «βοηθήσει τον κόσμο».

Όποιος επιλεγεί θα είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών και την «παρακολούθηση και προετοιμασία για δυνατότητες αιχμής που δημιουργούν νέους κινδύνους σοβαρής βλάβης». Ορισμένα προηγούμενα στελέχη στη θέση αυτή έχουν «επιβιώσει» μόνο για σύντομα χρονικά διαστήματα, σημειώνει ο Guardian.

τεχνητή νοημοσύνη

Οι κίνδυνοι από ολοένα και ισχυρότερη AI

Η έναρξη λειτουργίας έρχεται σε αντίθεση με τις προειδοποιήσεις από το εσωτερικό της βιομηχανίας Τεχνητής Νοημοσύνης σχετικά με τους κινδύνους της ολοένα και πιο ικανής τεχνολογίας. Τη Δευτέρα, ο Μουσταφά Σουλεϊμάν, διευθύνων σύμβουλος της Microsoft AI, δήλωσε στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4: «Ειλικρινά πιστεύω ότι αν δεν φοβάσαι λίγο αυτή τη στιγμή, τότε δεν δίνεις προσοχή».

Ο Ντέμης Χασάμπης, ο βραβευμένος με Νόμπελ συνιδρυτής της Google DeepMind, προειδοποίησε αυτόν τον μήνα για κινδύνους που περιλαμβάνουν τον «εκτροχιασμό της Τεχνητής Νοημοσύνης με τρόπο που βλάπτει την ανθρωπότητα».

Εν μέσω της αντίστασης από τον Λευκό Οίκο υπάρχει ελάχιστη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Ο Γιοσούα Μπέντζιο, ένας επιστήμονας υπολογιστών γνωστός ως ένας από τους «νονούς της Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε πρόσφατα: «Ένα σάντουιτς έχει περισσότερη ρύθμιση από την Τεχνητή Νοημοσύνη». Το αποτέλεσμα είναι ότι οι εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης σε μεγάλο βαθμό αυτορυθμίζονται.

Ο Άλτμαν δήλωσε στο X καθώς ξεκινούσε την αναζήτηση υποψηφίων: «Έχουμε μια ισχυρή βάση για τη μέτρηση των αυξανόμενων δυνατοτήτων, αλλά μπαίνουμε σε έναν κόσμο όπου χρειαζόμαστε πιο λεπτομερή κατανόηση και μέτρηση του πώς αυτές οι δυνατότητες θα μπορούσαν να καταχραστούν και πώς μπορούμε να περιορίσουμε αυτά τα μειονεκτήματα τόσο στα προϊόντα μας όσο και στον κόσμο, με τρόπο που να μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε όλοι τα τεράστια οφέλη. Αυτά τα ερωτήματα είναι δύσκολα και υπάρχει ελάχιστο προηγούμενο».

Ένας χρήστης απάντησε δηκτικά: «Ακούγεται αρκετά χαλαρό, περιλαμβάνονται διακοπές;»

Αυτό που περιλαμβάνεται είναι ένα απροσδιόριστο μερίδιο μετοχικού κεφαλαίου στην OpenAI, μια εταιρεία που έχει αποτιμηθεί στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σαμ Άλτμαν

Ο Σαμ Άλτμαν

Βάσιμες ανησυχίες

Τον περασμένο μήνα, η ανταγωνίστρια εταιρεία Anthropic ανέφερε τις πρώτες κυβερνοεπιθέσεις με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης, στις οποίες η τεχνητή νοημοσύνη ενήργησε σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα υπό την επίβλεψη ύποπτων κινεζικών κρατικών φορέων για να παραβιάσει με επιτυχία τα εσωτερικά δεδομένα των στόχων και να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά. Αυτόν τον μήνα, η OpenAI δήλωσε ότι το τελευταίο της μοντέλο ήταν σχεδόν τρεις φορές καλύτερο στην παραβίαση από ό,τι τρεις μήνες νωρίτερα και δήλωσε «αναμένουμε ότι τα επερχόμενα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσουν σε αυτήν την πορεία».

Η OpenAI υπερασπίζεται επίσης μια αγωγή από την οικογένεια του Άνταμ Ρέιν, ενός 16χρονου από την Καλιφόρνια που αυτοκτόνησε μετά από φερόμενη ενθάρρυνση από το ChatGPT. Υποστήριξε ότι ο Ρέιν έκανε κακή χρήση της τεχνολογίας. Μια άλλη υπόθεση, που κατατέθηκε αυτόν τον μήνα, ισχυρίζεται ότι το ChatGPT ενθάρρυνε τις παρανοϊκές αυταπάτες ενός 56χρονου στο Κονέκτικατ, του Στάιν-Έρικ Σέλμπεργκ, ο οποίος στη συνέχεια δολοφόνησε την 83χρονη μητέρα του και αυτοκτόνησε.

Ένας εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε ότι εξετάζει τα αρχεία στην υπόθεση Σέλμπεργκ, τα οποία χαρακτήρισε ως «απίστευτα σπαρακτικά» και ότι βελτιώνει την εκπαίδευση του ChatGPT «να αναγνωρίζει και να ανταποκρίνεται σε σημάδια ψυχικής ή συναισθηματικής δυσφορίας, να αποκλιμακώνει τις συζητήσεις και να καθοδηγεί τους ανθρώπους προς υποστήριξη στον πραγματικό κόσμο».

Πηγή: ΟΤ

Ψηφιακή μετάβαση: Ποιους παρασέρνει ο αυτός ο «χείμαρρος»; Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι
«Ωμή αυτοματοποίηση» 31.12.25

Ποιους παρασέρνει ο χείμαρρος της ψηφιακής μετάβασης - Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι

Την εκτίμηση ότι μπαίνουμε σε μια χρονιά που θα είναι επίσης δραματική ως προς τις αλλαγές που θα περιλαμβάνει, επαληθεύουν τα επιστημονικά δεδομένα και οι οικονομικές εκθέσεις που περιγράφουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα όχι απλώς ως μια φάση περαιτέρω τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά ως σημείο καμπής: αυτό της ακόμη μεγαλύτερης μετάλλαξης της εργασίας από την ψηφιακή μετάβαση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί
«Συνεργοί στο παραλήρημα» 30.12.25

Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί

Οι άνθρωποι και οι σύντροφοί τους με την τεχνητή νοημοσύνη αλληλοενισχύουν κοινές παραληρηματικές ιδέες, λένε οι ψυχίατροι και τα chatbot μπορεί να είναι «συνένοχοι».

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας
Αμερικανική έρευνα 28.12.25

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς στις ΗΠΑ ενέταξαν εργαλεία AI στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων το 2025, έδειξε έρευνα της Society for Human Resource Management

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
ΑΙ: Πώς άλλαξε καθοριστικά την υγεία το 2025 – Ο αντίλογος για τα κενά ασφαλείας και τα ηθικά διλήμματα
Νέα εποχή 27.12.25

Πώς η AI άλλαξε καθοριστικά την υγεία το 2025 - Ο αντίλογος για τα κενά ασφαλείας και τα ηθικά διλήμματα

Πέντε τρόποι με τους οποίους η υγεία στην Ευρώπη άλλαξε μέσω εφαρμογών AI για πρόβλεψη κινδύνων, διαγνώσεις, αποσυμφόρηση γιατρών από διοικητικό φόρτο κ.ά. - Γιατί οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Gen Z: Οι εργαζόμενοι προσδοκούν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ – Τα αφεντικά όμως διαφωνούν
Για το 2026 25.12.25

H Gen Z προσδοκά ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ - Τα αφεντικά όμως διαφωνούν

Η Gen Z μπορεί να ελπίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορέσει επιτέλους να αναλάβει την αγγαρεία τους τη νέα χρονιά — να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
