Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χιλιάδες διαγραφές φοιτητών στο όνομα μιας δεξιάς ιδεολογικής εμμονής
Opinion 31 Δεκεμβρίου 2025 | 11:00

Χιλιάδες διαγραφές φοιτητών στο όνομα μιας δεξιάς ιδεολογικής εμμονής

Οι διαγραφές φοιτητών δεν επιλύουν κανένα πρόβλημα. Θα δημιουργήσουν, όμως, πολλά

Παναγιώτης Σωτήρης
ΆποψηΠαναγιώτης Σωτήρης
A
A
Vita.gr
Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Spotlight

Για όποια και όποιον έχει εργαστεί έστω και για μια εβδομάδα σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, ένα πράγμα είναι απολύτως σαφές. Τα ίδια τα Πανεπιστήμια ουδέποτε είχαν πρόβλημα «αιωνίων φοιτητών». Πράγμα που σημαίνει πολύ απλά ότι οι διαγραφές φοιτητών, για τις οποίες πανηγυρίζει η κυβέρνηση και ορισμένα φιλοκυβερνητικά μέσα, δεν θα λύσουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Αντιθέτως, θα στερήσουν από χιλιάδες φοιτητές που θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους τη δυνατότητα να το κάνουν.

Οι «αιώνιοι φοιτητές» δεν κοστίζουν τίποτα στα Πανεπιστήμια. Ούτε σημαίνουν παραπάνω κόπο για τις γραμματείες. Δεν έχουν δωρεάν συγγράμματα, ούτε σίτιση και στέγαση. Δεν υπολογίζονται για τη χρηματοδότηση. Ούτε υπολογίζονται στις στατιστικές που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή κατάταξη των πανεπιστημίων.

Ουδέποτε τα ίδια τα Πανεπιστήμια ζήτησαν να λυθεί το πρόβλημα των «αιώνιων φοιτητών» ή να γίνουν διαγραφές, γιατί δεν αποτελούσε για αυτά πρόβλημα.

Οι «αιώνιοι φοιτητές» είναι ένα πρόβλημα που κατασκευάστηκε, πρωτίστως για ιδεολογικούς λόγους.

Γιατί εάν κοιτάξουμε λίγο στο παρελθόν, θα δούμε ότι το ζήτημα αυτό αρχίζει να συζητιέται στη Μεταπολίτευση, πρωτίστως από δεξιούς και συντηρητικούς κύκλους.

Είναι η εποχή που το φοιτητικό κίνημα, πολιτικοποιημένο και με το κύρος που είχε στην κοινωνία μετά την ηρωική εξέγερση του Πολυτεχνείου, είχε έναν πολύ ευρύτερο αντίκτυπο σε μια κοινωνία που αναζητούσε ριζοσπαστικούς δρόμους.

Σε αυτό το πλαίσιο, «στοχοποιήθηκε» η φιγούρα του «επί πτυχίω» φοιτητή που δεν έπαιρνε πτυχίο γιατί συνέχιζε να κάνει πολιτική και συνδικαλιστική δουλειά στα πανεπιστήμια. Ας μην ξεχνάμε ότι για τα κόμματα της Αριστεράς και τις εξωκοινοβουλευτικές οργανώσεις, αυτοί οι φοιτητές ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα και σημαντικά στελέχη και έπαιζαν ρόλο στη διαμόρφωση του όλου πολιτικού κλίματος. Επιπλέον, ήταν εποχές όπου η στράτευση γινόταν αντιληπτή με διαφορετικό (και πιο ολόψυχο) τρόπο.

Γι’ αυτό και διαμορφώθηκε ένα κλίμα εναντίον τους. Μόνο που ήταν ένα κλίμα συντηρητικό, αντιδραστικό και αυταρχικό. Αποτύπωνε εχθρότητα προς τον συνολικότερο εκδημοκρατισμό που εκπροσωπούσε η Μεταπολίτευση.

Αποκορύφωμα αυτών των προσπαθειών, ο Νόμος 815/1978, το κατεξοχήν νομοθέτημα που προσπάθησε να «πειθαρχήσει» τους φοιτητές και το οποίο εκτός όλων των άλλων, προέβλεπε ότι «η φοιτητική ιδιότης δεν δύναται να διαρκέσει επί χρονικόν διάστημα μεγαλύτερον των υπο των κειμένων διατάξεων προβλπομένων κατά Σχολήν ετών φοιτήσεως προσηυξημένων κατά το ήμισυ τούτων».

Ο νόμος θα πυροδοτήσει ένα πανελλαδικό κύμα καταλήψεων στα τέλη του 1979 που θα οδηγήσει στην πλήρη αναστολή του, πάνω από έναν χρόνο μετά την ψήφισή του, με απόφαση του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Έκτοτε το ζήτημα θα επανέρχεται διαρκώς αλλά πάντα με την ίδια ιδεολογική εμμονή και πάντοτε με τρόπο επί της ουσία εξωτερικό προς αυτό που ήθελαν τα ίδια τα πανεπιστήμια.

Θα επανέλθει στον Ν.3549/2007, σχεδόν τριάντα χρόνια μετά, χωρίς επί της ουσίας να εφαρμοστεί, θα ανασταλεί αργότερα και τώρα εφαρμόζεται. Πάντα χωρίς καμία πειστική εξήγηση ως προς το γιατί αυτό θα ωφελήσει όντως τα Πανεπιστήμια.

Και τώρα παρουσιάζεται ως βήμα εκσυγχρονισμού, με τους σχετικούς πανηγυρισμούς σε συγκεκριμένα ΜΜΕ, ένα μέτρο που από τη μια αφορά φοιτητές που ήταν απλώς ένα ψηφιακό ίχνος σε ένα μητρώο και από την άλλη αφορά φοιτητές που στερούνται οριστικά το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές του, παρότι θα το μπορούσαν. Φοιτήτριες και φοιτητές που διέκοψαν τις σπουδές τους λόγω βιοποριστικών αναγκών, οικογενειακών προβλημάτων (ενίοτε και τραγωδιών) και υποχρεώσεων, αδυναμίας να καλύψουν το κόστος φοίτησης μακριά από την κατοικία τους, προβλημάτων υγείας, και σε κάποιες περιπτώσεις βαθμολογικών αδικιών από διδάσκοντες που έκαναν περιττές επιδείξεις αυστηρότητας. Φοιτήτριες και φοιτητές που αποθαρρύνθηκαν, προφανώς και μπορούσαν να συγκεντρώσουν γρήγορα τις όποιες προϋποθέσεις για παράταση και που εάν τους είχε δοθεί η δυνατότητα και υποστήριξη θα είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.

Με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε ένα σημείο όπου από τη μια κάθε χρόνο προβάλλουμε – και ορθά – αυτές και αυτούς που αποφασίζουν να σπουδάσουν και να πάρουν πτυχίο σε μεγάλη ηλικία και από την άλλη διαγράφουμε τριαντάρηδες ή ακόμη και σαραντάρηδες που θα μπορούσαν όντως να πάρουν πτυχίο.

Και μάλιστα σε μια περίοδο όπου ακόμη και το δεξιό ιδεολογικό αντανακλαστικό που γέννησε το «ζήτημα» για τους αιώνιους φοιτητές, μοιάζει να μην έχει αντικείμενο, καθώς πολύ απλά δεν υπάρχουν πια παραδείγματα πολιτικοποιημένων φοιτητών που παρατείνουν τις σπουδές τους για να «κάνουν συνδικαλισμό».

Όλα αυτά δεν αποτυπώνουν μόνο τις επιπτώσεις από το παλαιότερο μίσος για το φοιτητικό κίνημα. Αποτυπώνεται και ένα ιδιότυπο μίσος για το δημόσιο πανεπιστήμιο και ότι εκπροσωπεί: την αντίληψη ότι η γνώση είναι δικαίωμα και όχι εμπόρευμα, την αντίληψη της έρευνας ως κοινωνικού αγαθού, την επιμονή ότι το πανεπιστήμιο πρέπει να βουλεύεται (και όχι να «βολεύεται») και να είναι χώρος πολιτικοποίησης γιατί είναι το «εργαστήρι σκέψης» της κοινωνίας.

Φαίνεται αυτό και από το πώς οι διαπρύσιοι υπερασπιστές της «Αριστείας» δεν είχαν κανένα πρόβλημα να χαμηλώσουν ως εκεί που δεν πήγαινε άλλο τον πήχη για τα ιδιωτικά ΑΕΙ που ετοιμάζονται να πουλήσουν ακαδημαϊκούς τίτλους, αμφιβόλου ποιότητας, την ώρα που τα δημόσια πανεπιστήμια δίνουν καθημερινή μάχη για να μπορέσουν απλώς να κάνουν καλά τη δουλειά τους και που αντί να λάβουν οικονομική ενίσχυση, προσωπικό, υποδομές, λαμβάνουν εντολές να κάνουν διαγραφές φοιτητών που τα ίδια ουδέποτε ζήτησαν.

Το δημόσιο πανεπιστήμιο παραμένει ουσιωδώς εν κινδύνω στη χώρα μας. Δηλαδή, παραμένει εν κινδύνω το δικαίωμα της ελληνικής κοινωνίας να έχει χώρους που προάγουν τη γνώση, την έρευνα, την κριτική σκέψη, τη δημοκρατική δημόσια συζήτηση. Και θα παραμείνει εξίσου, αν όχι περισσότερο, εν κινδύνω και μετά τις διαγραφές φοιτητών.

Και το ζήτημα δεν αφορά απλώς τα Πανεπιστήμια ούτε τις/τους πανεπιστημιακούς. Αφορά την κοινωνία και το μέλλον της, απέναντι σε πολιτικές και ιδεολογίες που δεν αντιμετωπίζουν τη γνώση ω μοχλό χειραφέτησης, ούτε καν κοινωνικής προσφοράς, αλλά μόνο ως ένα από τα πεδία όπου μπορεί να υπάρξει κερδοφορία και όπου σε τελική ανάλυση δίκιο έχουν μόνο ο πελάτης και ο επενδυτής.

Μόνο που τις γνωσιακές ανάγκες της κοινωνίες, πολύ περισσότερο τις ανάγκες για ιδέες, σχέδια, τεχνολογίες, κοινωνικές διαρρυθμίσεις για ένα καλύτερο μέλλον δεν θα μας τις δώσει καμιά εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης. Θα μας τη δώσει μόνο το είδος έρευνας και παραγωγής γνώσης και ιδεών και συζήτησης και κριτικού διαλόγου που μπορεί να υπάρξει μέσα σε δημόσια πανεπιστήμια, που έχουν υψηλό επίπεδο, δημοκρατικό ήθος και αντίληψη της της ακαδημαϊκότητας πρωτίστως ως ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και το μέλλον της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στην «πίστα» του upstream από το 2026 και η Ελλάδα

Υδρογονάνθρακες: Στην «πίστα» του upstream από το 2026 και η Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Ακίνητα
Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος να μείνουν αδιάθετα 800 εκατ. ευρώ από δράσεις για την κατοικία

Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος να μείνουν αδιάθετα 800 εκατ. ευρώ από δράσεις για την κατοικία

inWellness
inTown
Opinion
Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…
Editorial 30.12.25

Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…

Υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη συναγωνίζονται σε ακροδεξιό οίστρο και τα βάζουν με το διεθνές δίκαιο και τα όργανά του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης
Editorial 29.12.25

Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης

Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μεγαλύτερο επίτευγμά της τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. «Ξεχνάει» ότι αυτοί θα κρατήσουν μόνο για έναν χρόνο ακόμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μακεδονικά φαντάσματα
Πατριδοκαπηλία 28.12.25

Μακεδονικά φαντάσματα

Κάποιοι θέλουν να επενδύσουν ξανά σε έναν άνευ αντικειμένου εθνικισμό σε σχέση με το «Μακεδονικό»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά
Editorial 23.12.25

Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά

Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως «αντικοινωνικές» μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει ότι επί της ουσίας δεν θα ικανοποιήσει κανένα αίτημά τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το βάθος της κρίσης
Ολιγαρχικός μετασχηματισμός 19.12.25

Το βάθος της κρίσης

Η πολιτική κρίση στη χώρα μας παίρνει τη μορφή της μετάβασης σε μια αυταρχική μεταδημοκρατία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ο πειρασμός της αντιπολιτικής
Editorial 18.12.25

Ο πειρασμός της αντιπολιτικής

Σε καιρούς βαθιάς κρίσης του πολιτικού συστήματος υπάρχει πάντα ο πειρασμός της δημιουργίας «αντιπολιτικών σχημάτων»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» – Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις
Αγάπη 31.12.25

«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» - Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις

Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια, παντρεύτηκε το 2009 και έχει δύο κόρες. Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις γιορτάζει μια σημαντική στιγμή με τον έρωτα της ζωής της, Μπρους Γουίλις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μόντριτς: «Αυτός είναι ο στόχος της Μίλαν»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Μόντριτς: «Αυτός είναι ο στόχος της Μίλαν»

Ο Λούκα Μόντριτς έδωσε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης σε μεγάλο μέσο του εξωτερικού και μίλησε για την απόφαση του να αγωνιστεί στη Μίλαν, αλλά και για την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Είναι οι εξηντάρηδες οι νέοι σαραντάρηδες; Τα 7 «υπερατού» όσων μεγάλωσαν στα ‘60s και ‘70s
Ασημένια Οικονομία 31.12.25

Είναι οι εξηντάρηδες οι νέοι σαραντάρηδες; Τα 7 «υπερατού» όσων μεγάλωσαν στα ‘60s και ‘70s

Όσοι μεγάλωσαν τις δεκαετίες του '60 και '70, δηλαδή πάνω κάτω οι σημερινοί εξηντάρηδες, έχουν ψυχικές δυνάμεις που στους νεότερους σπανίζουν, υποστηρίζει αναλυτής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Gen Z: Γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο – Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο
Και... τεστ δεξιοτήτων 31.12.25

Η Gen Z γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο - Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο

Η Gen Z εγκαταλείπει το πανεπιστήμιο για να πρωτοπορήσει στην εναλλακτική μάθηση, ενώ οι εργοδότες προτιμούν τα τεστ δεξιοτήτων από τα βιογραφικά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Άρης παίρνει τον Χόνγκλα, συμφωνία με τη Γρανάδα για τον δανεισμό του Καμερουνέζου
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Ο Άρης παίρνει τον Χόνγκλα, συμφωνία με τη Γρανάδα για τον δανεισμό του Καμερουνέζου

Ο Άρης τα βρήκε με την ισπανική ομάδα για τον δανεισμό του Καμερουνέζου χαφ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς 1.300.000 ευρώ, ενώ ο παίκτης αναμένεται να ταξιδέψει τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Ακόμα δεν βρήκε «αυτό που θέλουν οι γυναίκες»: Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χώρισαν
9 χρόνια σχέσης 31.12.25

Ακόμα δεν βρήκε «αυτό που θέλουν οι γυναίκες»: Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χώρισαν

Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος βάζουν «τελεία» στη σχέση τους μετά από 9 χρόνια σχέσης. «Θα συνεχίσουμε να είμαστε οι καλύτεροι δυνατοί γονείς», δήλωσαν για τον χωρισμό μεταξύ άλλων

Σύνταξη
Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου: «Την έβριζε χυδαία» – Τι έλεγε ο γιος στο «Τούνελ»
Ελλάδα 31.12.25

Το μαρτύριο που ζούσε η Ελένη Παπαδοπούλου πριν τη δολοφονία της - «Την έβριζε χυδαία, την κλείδωνε στο σπίτι»

Όσα αποκάλυψε η Αγγελική Νικολούλη στο έκτακτο «Φως στο Τούνελ» για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου - «Μου έλεγε ότι τον εξόργιζε, την έβριζε χυδαία»

Σύνταξη
Σενάρια από την Ισπανία για τον Τζόουνς-Γκαρσία: Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός και το NBA (vids)
Μπάσκετ 31.12.25

Σενάρια από την Ισπανία για τον Τζόουνς-Γκαρσία: Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός και το NBA (vids)

Ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία μπορεί να ανήκει στους Σπερς, όμως στην Ισπανία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός «παραμονεύει» για την περίπτωση του, καθώς αρέσει πολύ στον Γιώργο Μπαρτζώκα

Σύνταξη
«Τα ελληνικά νοσοκομεία καταρρέουν. Κυριολεκτικά» – Ξανά στον ξένο Τύπο η κατάντια του ΕΣΥ του Γεωργιάδη
Δημόσια Υγεία 31.12.25

«Τα ελληνικά νοσοκομεία καταρρέουν. Κυριολεκτικά» – Ξανά στον ξένο Τύπο η κατάντια του ΕΣΥ του Γεωργιάδη

«Αλίμονο σε όποιον αρρωστήσει στην Ελλάδα», προειδοποιεί η Neue Zürcher Zeitung. «Στα ελληνικά νοσοκομεία κινδυνεύεις να σου πέσει η οροφή στο κεφάλι - κυριολεκτικά», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ. Η κατάρρευση του ΕΣΥ, που για τον Άδωνι Γεωργιάδη κατακρίνει μόνο η «αριστερή μιζέρια», γίνεται ξανά θέμα στον ξένο Τύπο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γκράντι – ΟΗΕ: Ανησυχία για την «αυξανόμενη εχθρότητα» κυβερνήσεων απέναντι στους πρόσφυγες
Κόσμος 31.12.25

Ανησυχία ΟΗΕ για την «αυξανόμενη εχθρότητα» των κυβερνήσεων απέναντι στους πρόσφυγες

Στην τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε ως επικεφαλής της UNHCR, ο Γκράντι έκανε λόγο για «κούρσα προς τον πάτο», καθώς πολλές κυβερνήσεις σκληραίνουν τη νομοθεσία του απέναντι στους πρόσφυγες

Σύνταξη
Μια τυπική μέρα του Ελ Κααμπί γεμάτη… ψαλιδάκια – Το απίθανο βίντεο στο TikTok για τον Μαροκινό φορ (vid)
Επικό! 31.12.25

Μια τυπική μέρα του Ελ Κααμπί γεμάτη… ψαλιδάκια – Το απίθανο βίντεο στο TikTok για τον Μαροκινό φορ (vid)

Ένας χρήστης του TikTok ανέβασε ένα βίντεο στην γνωστή πλατφόρμα στην οποία δείχνει πως θα μπορούσε να είναι μία μέρα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, κάνοντας τα πάντα με το αγαπημένο του bicycle kick.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο