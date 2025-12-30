newspaper
Τραμπ: Εξετάζει την πώληση F-35 στην Τουρκία
Κόσμος 30 Δεκεμβρίου 2025 | 10:08

Τραμπ: Εξετάζει την πώληση F-35 στην Τουρκία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τις σχετικές δηλώσεις κατά την επίσκεψη του Νετανιάχου στις ΗΠΑ

Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Τύπο χθες Δευτέρα ότι εξετάζει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών χαμηλής παρατηρησιμότητας F-35 στην Τουρκία, παρά τις ενστάσεις του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, στενού συμμάχου του, στη Φλόριντα.

«Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά», απάντησε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ερωτηθείς για την ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών του τύπου στην Άγκυρα, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Η Ουάσιγκτον απέκλεισε την Τουρκία από το πρόγραμμα ανάπτυξης των F-35 το 2019 κι έναν χρόνο αργότερα επέβαλε κυρώσεις στη χώρα, παρότι είναι σύμμαχος των ΗΠΑ στο NATO, εξαιτίας του ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις απέκτησαν ρωσικής κατασκευής σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-400.

Ο Τραμπ διατηρεί καλή προσωπική σχέση με τον τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο υποδέχθηκε στα τέλη του Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο.

Αναστάτωση στο Ισραήλ

Και μόνο η ιδέα τέτοιας συμφωνίας προκαλεί αναστάτωση στο Ισραήλ, που θεωρεί ότι τα F-35 θα μετέτρεπαν σε πολύ σοβαρή απειλή την Τουρκία σε περίπτωση ξεσπάσματος πολέμου ανάμεσά τους, με φόντο τις διμερείς εντάσεις που καταγράφονται τελευταία όσον αφορά τη Συρία αλλά και τον πιθανό ρόλο της Άγκυρας στην μεταπολεμική Γάζα.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι «πολύ καλός φίλος». «Δεν θα έχουμε προβλήματα», πρόσθεσε, «δεν θα γίνει τίποτα».

Τα F-35 (Lockheed Martin), τα πιο προηγμένα από τεχνολογική άποψη μαχητικά των ΗΠΑ, αναπτύχθηκαν από την αμερικανική κατασκευάστρια σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη του NATO, στο πλαίσιο του λεγόμενου προγράμματος Joint Strike Fighter (JSF).

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας στην προεδρία, ο κ. Τραμπ είχε συμφωνήσει να υπογραφτεί συμφωνία για την πώληση μαχητικών του τύπου στα ΗΑΕ, αφού τα Εμιράτα αναγνώρισαν το Ισραήλ.

Έδωσε τον Νοέμβριο πράσινο φως σε πελώριο πακέτο πώλησης στρατιωτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων F-35, στη Σαουδική Αραβία.

