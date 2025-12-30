Επίθεση στο Σίδνεϊ: Οι δυο δράστες ενήργησαν μόνοι, λέει η αρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας

Οι δυο δράστες της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 άνθρωποι κι ο ένας εξ αυτών, εν μέσω εβραϊκής εορτής, δεν πιστεύεται πως δέχθηκαν εξωτερική βοήθεια, ούτε πως ήταν ενταγμένοι σε τρομοκρατική οργάνωση, ανακοίνωσε σήμερα η αρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας της Αυστραλίας.

«Τα πρόσωπα αυτά φέρονται να έδρασαν μόνα», δήλωσε στον Τύπο η Κρίσι Μπάρετ, η επίτροπος της αυστραλιανής ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού ζητούν οι συγγενείς

Εν τω μεταξύ χθες, οι οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης στη διάσημη παραλία του Σίδνεϊ, Μποντάϊ, έκαναν έκκληση στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, να συστήσει επιτροπή για να ερευνήσει την «ραγδαία άνοδο του αντισημιτισμού» στη χώρα.

Σε επιστολή τους που δημοσιεύθηκε , 17 οικογένειες κάλεσαν τον πρωθυπουργό να «συστήσει άμεσα μια Βασιλική Επιτροπή της Κοινοπολιτείας για την ταχεία άνοδο του αντισημιτισμού στην Αυστραλία» και να διερευνήσει τυχόν παραλείψεις των υπηρεσιών πληροφοριών που να συνδέονται με την επίθεση στο Μποντάϊ.

Ζητούν απαντήσεις μετά την επίθεση στο Μποντάϊ

«Οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε σχέση με τη σφαγή στο Μπόνταϊ δεν επαρκούν…Μας οφείλετε απαντήσεις. Μας οφείλετε λογοδοσία. Και οφείλετε στους Αυστραλούς την αλήθεια», αναφέρει η ανακοίνωση των οικογενειών, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου.

Στην Αυστραλία, οι βασιλικές επιτροπές είναι τα υψηλότερα δημόσια όργανα έρευνας με ευρείες εξουσίες για τη διερεύνηση της διαφθοράς, της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και της προστασίας του περιβάλλοντος.