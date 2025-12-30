Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
New Year, New You: Είσαι έτοιμος για όλα αυτά που μπορούν να αναβαθμίσουν τον τεχνολογικό σου εξοπλισμό;
Τα Νέα της Αγοράς 30 Δεκεμβρίου 2025 | 14:25

New Year, New You: Είσαι έτοιμος για όλα αυτά που μπορούν να αναβαθμίσουν τον τεχνολογικό σου εξοπλισμό;

Η κατάλληλη στιγμή για να αποκτήσεις αγαπημένα Samsung προϊόντα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιορτινό τραπέζι: 5 +1 tips φιλοξενίας που έκαναν οι γιαγιάδες μας…για σίγουρη επιτυχία

Γιορτινό τραπέζι: 5 +1 tips φιλοξενίας που έκαναν οι γιαγιάδες μας…για σίγουρη επιτυχία

Spotlight

Κάθε νέα αρχή, όπως η αρχή του χρόνου, φέρνει μαζί της την επιθυμία για αλλαγή και την ανάγκη για εργαλεία που κάνουν τη ζωή εύκολη και δημιουργική. Για αυτό και η Samsung σε προσκαλεί με το «New Year, New You» να υποδεχθείς το νέο έτος αναβαθμίζοντας τον τεχνολογικό σου εξοπλισμό. Μέσα από μια προσεκτικά επιλεγμένη γκάμα προϊόντων που συνδυάζουν την καινοτομία με το στυλ, μπορείς να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου ή στους αγαπημένους σου.

Δες τι διαλέξαμε για αγορές από το Samsung.com/gr :

Ξεχωρίσαμε τα Galaxy Z Fold7 με εκπληκτικό σχεδιασμό και 200 MP camera[1]  καθώς και το Galaxy Z Flip7 που συνδυάζει ομορφιά και απόδοση σε ένα compact σχεδιασμό. Με αγορά Galaxy S25 Series|Z Fold7|Z Flip7|Z Flip7 FE | S24 , έχεις όφελος 30% σε Galaxy wearable[2] .

Επιπλέον, το Galaxy Watch Ultra (2025) από τον καρπό του χεριού σου, δίνει ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τη φυσική κατάσταση και τη γενική ευεξία μέσω της εφαρμογής Samsung Health[3],[4]. Αν το επιλέξεις για χριστουγεννιάτικη αγορά, μπορείς μέσω Samsung Members να αποκτήσεις δώρο ένα Galaxy Watch Band[5].

Το οικοσύστημα Galaxy της Samsung, συμπληρώνεται αρμονικά με τα επανασχεδιασμένα Galaxy Buds3 Pro με κρυστάλλινη καθαριότητα, και δώρο θήκη «Keith Haring Clear», μέσω Samsung Members[6].

Αν επιθυμείς να ανανεώσεις την ψυχαγωγία στο σπίτι, η Samsung Electronics Hellas προτείνει 65″ & 77″ OLED S90F 4K AI Smart TV (2025) με δώρο +3 χρόνια επέκταση εγγύησης μέσω Allianz Partners[7] . Οι OLED S90F 4K AI Smart TV διαθέτουν τον με επεξεργαστή NQ4 AI Gen3 που προσαρμόζει το περιεχόμενο σε ανάλυση έως 4K[8], διατηρώντας την ποιότητα εικόνας καθαρή και ευκρινή.

Οι προσφορές επεκτείνονται και σε επιλεγμένες Bespoke AI Ψυγεία Ντουλάπες, με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης για “smart” ζωή στο σπίτι  και εκπληκτική εμπειρία χρήστη[9].

Και μην ξεχνάς πως στο Samsung.com/gr έχεις:

  • Δωρεάν Standard Παράδοση[10] για κινητές συσκευές, τηλεοράσεις, projectors, συσκευές ήχου, αξεσουάρ, οθόνες υπολογιστή.
  • Για αγορές άνω των 50 ευρώ, έως 36 άτοκες δόσεις[11]με πιστωτική κάρτα ή έως 3 άτοκες δόσεις μέσω Klarna με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα [12].
  • Samsung Rewards πόντοι με κάθε αγορά μέσω του λογαριασμού σας Samsung account και εγγραφή στο Samsung Rewards [13].
  • Δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών εγκατάστασηςγια τηλεοράσεις και οικιακές συσκευές[14].
  • Δυνατότητα αγοράς ασφαλιστικής κάλυψης Samsung Protect για ασφαλιστική κάλυψη και επέκταση εγγύησης[15].
  • Δυνατότητα Trade-In της παλιάς σας κινητής συσκευής (Smartphones, Tablets, Ρολόγια, Galaxy Buds, Αξεσουάρ) [16] καιαγορές χωρίς Φ.Π.Α. για επαγγελματίες[17].

Οι γιορτές θέλουν ανανέωση, για αυτό μην χάσεις την ευκαιρία να επενδύσεις στην άνεση και στην αναβάθμιση όλων αυτών των συσκευών που θα φτιάξουν για σένα μία ακόμα καλύτερη καθημερινότητα. Η Samsung φροντίζει άλλωστε ώστε η μετάβαση αυτή να είναι απόλυτα προσιτή και ασφαλής, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών που καλύπτει κάθε σου ανάγκη.

Ήρθε αυτή η στιγμή να αφήσεις πίσω το παλιό και να φέρεις το New Year, New You στο παρόν!

Περισσότερες Πληροφορίες: https://www.samsung.com/gr/offer/new-year-new-you/

[1] Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών αντικειμένων, των συνθηκών χαμηλού φωτισμού, της εστίασης ή των κινούμενων αντικειμένων.

[2] Ισχύει για αγορές από το samsung.com/gr έως 04.01.2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η έκπτωση 30% εφαρμόζεται στην τιμή μόνο ενός από τα διαθέσιμα προς πώληση Wearables (Galaxy Buds, Smartwatches, Ring), με ταυτόχρονη αγορά ενός ή περισσοτέρων από τα Galaxy S25 Series|Z Fold7|Z Flip7|Z Flip7 FE | S24. Σε περίπτωση που προστεθούν στο καλάθι περισσότερα Wearables, η έκπτωση εφαρμόζεται στο ακριβότερο. Οι προσφορές δεν ισχύουν για αγορές από το ειδικό ηλεκτρονικό κατάστημα Samsung για επιχειρήσεις.

[3] Το Galaxy Watch Ultra πρέπει να συζευχθεί με ένα smartphone Samsung Galaxy με Android 11.

[4] Απαιτεί έκδοση 6.24 ή μεταγενέστερη της εφαρμογής Samsung Health

[5] Η προσφορά ισχύει για αγορές κωδικών SM-L705FAW2EUE, SM-L705FZA2EUE, SM-L705FZB2EUE, SM-L705FZS2EUE, SM-L310NZGAEUE, SM-L315FZGAEUE, SM-L315FZSAEUE, SM-L300NZGAEUE, SM-L300NZEAEUE, SM-L305FZEAEUE, SM-L305FZGAEUE έως 04.01.2026 ή μέχρι εξάντλησης αποθεμάτων και δηλώσεις συμμετοχής μέσω Samsung Members έως 25.01.2026 . Όροι και προϋποθέσεις εδώ  https://www.samsung.com/gr/offer/galaxy-watch7-watch-ultra-holiday-promo/

[6] Η προσφορά ισχύει για αγορές κωδικών SM-R630NZAAEUC, SM-R630NZWAEUC, SM-R530NZAAEUC, SM-R530NZWAEUC έως 04.01.2026 ή μέχρι εξάντλησης αποθεμάτων και δηλώσεις συμμετοχής μέσω Samsung Members έως 25.01.2026 . Κωδικός δώρου GP-FPR630SBARW. Όροι και προϋποθέσεις εδώ  https://www.samsung.com/gr/offer/galaxy-buds3-buds3-pro-holiday-promo/

[7] Ισχύει για αγορές από το Samsung.com/gr, έως 11/01/2026 ή μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. Η προσφορά δεν ισχύει για αγορές από το ειδικό ηλεκτρονικό κατάστημα Samsung για επιχειρήσεις. Συμμετέχοντες κωδικοί, Όροι και Προϋποθέσεις:

[8] Η εμπειρία προβολής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τους τύπους και τη μορφή του περιεχομένου. Το Upscaling δεν ισχύει για σύνδεση PC και σε λειτουργία Game Mode.

[9] Ισχύει για αγορές των κωδικών RS80F66KCTEF, RS90F66BEFEF, RS80F64KEFEF, RS90F64EETEF, RS90F64EDFEF και κωδικό δώρου VS15A6031R1/GE από το Samsung.com/gr έως 11/01/2026, ή μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. Η προσφορά δεν ισχύει για αγορές από το ειδικό ηλεκτρονικό κατάστημα Samsung για επιχειρήσεις.

[10] Η δωρεάν standard παράδοση δεν ισχύει για Ψυγεία, Πλυντήρια, Πλυντήρια-Στεγνωτήρια, Στεγνωτήρια, Πλυντήρια Πιάτων, Φούρνους μικροκυμάτων, Ηλεκτρικές σκούπες. Μάθετε περισσότερα εδώ https://www.samsung.com/gr/shop-faq/paradoseis/

[11] 0 -50€ -> 0 δόσεις, 50,01€ – 250€ -> Έως 12 μήνες , 250,01€ – 500€ -> Έως 24 μήνες, 500,01€ και άνω -> Έως 36 μήνες. Μάθετε περισσότερα εδώ https://www.samsung.com/gr/shop-faq/tropoi-pliromis/pliromi-me-doseis/

[12] Ισχύει για παραγγελίες έως 1.300€ (συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων μεταφορικών και άλλων υπηρεσιών και εκπτώσεων). Οι δόσεις είναι άτοκες εφόσον τηρηθούν οι όροι πληρωμής. Σε περίπτωση που χάσετε μία πληρωμή, ενδέχεται να ισχύσουν χρεώσεις καθυστέρησης. Μάθετε περισσότερα εδώ https://www.samsung.com/gr/shop-faq/tropoi-pliromis/klarna/

[13] Οι πελάτες που δημιούργησαν λογαριασμό Samsung Account μετά τις 10 Δεκεμβρίου 2024, έχουν εγγραφεί αυτομάτως και στο Samsung Rewards. Μάθετε περισσότερα εδώ: https://www.samsung.com/gr/support/apps-services/know-more-about-samsung-rewards/

[14] Μάθετε περισσότερα εδώ   https://www.samsung.com/gr/shop-faq/ipiresies-egatastasis/

[17] Μάθετε περισσότερα εδώ https://www.samsung.com/gr/shop-faq/apallagi-fpa-timologia/ekdosi-timologiou-xoris-fpa/

Διαφημιστική καταχώριση της Samsung Electronics Ελλάς Μ.Α.Ε. με έδρα επί της Λ. Κηφισίας 24Α, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ.15125 και αρ. ΓΕΜΗ 009349401000

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μπλάκ τζακ για τις μετοχές των τραπεζών

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μπλάκ τζακ για τις μετοχές των τραπεζών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιορτινό τραπέζι: 5 +1 tips φιλοξενίας που έκαναν οι γιαγιάδες μας…για σίγουρη επιτυχία

Γιορτινό τραπέζι: 5 +1 tips φιλοξενίας που έκαναν οι γιαγιάδες μας…για σίγουρη επιτυχία

Economy
Επενδύσεις: Το νέο στοίχημα μετά το RRF 

Επενδύσεις: Το νέο στοίχημα μετά το RRF 

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 30.12.25

Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup

Το Super Cup επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο ύστερα από 18 ολόκληρα χρόνια, σηματοδοτώντας την αναβίωση ενός θεσμού που στο παρελθόν πρόσφερε σπουδαίες στιγμές και έντονες συγκινήσεις.

Σύνταξη
Gift card από τα Public: Χριστούγεννα χωρίς το άγχος της επιλογής
Τα Νέα της Αγοράς 29.12.25

Gift card από τα Public: Χριστούγεννα χωρίς το άγχος της επιλογής

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Σύνταξη
Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις
Τα Νέα της Αγοράς 29.12.25

Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις

Οι πιο χαλαρές μέρες των γιορτών είναι ιδανικές για εξορμήσεις ή ολιγοήμερες αποδράσεις παρέα με τους αγαπημένους σου και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να σου μείνουν αξέχαστες!

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς 24.12.25

The art of aura

A journey through senses, meaningful moments and connections

Σύνταξη
Το Σπίτι μας Αλλάξει την Πόλη: Ένα πρόγραμμα της Praktiker Hellas για ένα πιο «πράσινο» 2025 εντός του αστικού ιστού
Τα Νέα της Αγοράς 23.12.25

Το Σπίτι μας Αλλάξει την Πόλη: Ένα πρόγραμμα της Praktiker Hellas για ένα πιο «πράσινο» 2025 εντός του αστικού ιστού

Σχολικοί λαχανόκηποι, δεντροφυτεύσεις και βιωματική εκπαίδευση φέρνουν τη φύση στις πόλεις και μας δείχνουν το δρόμο για πιο «πράσινα» αστικά κέντρα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το 2025 η Gen Z τα ‘βαλε με την εξουσία – Τι θα ακολουθήσει;
Κόσμος 30.12.25

Το 2025 η Gen Z τα ‘βαλε με την εξουσία – Τι θα ακολουθήσει;

Το 2025 σημαδεύτηκε από ένα κύμα διαδηλώσεων της Gen Z, καθώς νέοι από την Αφρική έως την Ασία βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν τη διαφθορά, την ανεργία και την κατάρρευση των δημόσιων υπηρεσιών, αμφισβητώντας κυβερνήσεις και εδραιωμένες εξουσίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της
Το 'πε και το 'κανε 30.12.25

Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της

Η Γαλλίδα ιέρεια του κινηματογράφου και του στυλ, Μπριζίτ Μπαρντό, είπε κάποτε ότι θα «προτιμούσε να γεννήσει ένα σκυλάκι» όταν ρωτήθηκε για τον γιο της.

Σύνταξη
Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 30.12.25

Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup

Το Super Cup επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο ύστερα από 18 ολόκληρα χρόνια, σηματοδοτώντας την αναβίωση ενός θεσμού που στο παρελθόν πρόσφερε σπουδαίες στιγμές και έντονες συγκινήσεις.

Σύνταξη
Betsson Super Cup: Ο Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ στον τελικό – Έκανε πίσω ο Λανουά με το VAR
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Betsson Super Cup: Ο Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ στον τελικό – Έκανε πίσω ο Λανουά με το VAR

Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ για τον αγώνα του Betsson Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ – Γιατί έκανε πίσω ο Στεφάν Λανουά με τους ρέφερι στο VAR.

Σύνταξη
Απαίτηση των ομάδων να συνεχιστεί η τηλεκριτική
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Απαίτηση των ομάδων να συνεχιστεί η τηλεκριτική

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ζήτησαν να συνεχιστεί το βίντεο και ο Λανουά απάντησε ότι θα το συζητήσει με τους συνεργάτες του. Απίθανες δικαιολογίες ΕΠΟ, ΚΕΔ για την κακή εικόνα της διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων
Αυτοδιοίκηση 30.12.25

Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων

Στο νοσοκομείο βρέθηκαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Χανίων οι οποίοι εισέπνευσαν, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τοξικές ουσίες.

Σύνταξη
Έμμα Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ
«Στο υπόσχομαι...» 30.12.25

Αναβιώνει η υπόθεση της Έμμας Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ

Νέα δικαστική διάσταση δίνεται στο τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη που, τον Νοέμβριο του 2022, έκοψε το νήμα της ζωής της 21χρονης φοιτήτριας Έμμας Καρυωτάκη.

Σύνταξη
Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»
Euroleague 30.12.25

Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»

Ο πρώην συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Χοσέπ Ισκιέρδο εξαπέλυσε επίθεση κατά της Παρτιζάν, τονίζοντας πως ξαφνικά οι ασπρόμαυροι βρήκαν χρήματα για να αποκτήσουν έναν παίκτη όπως ο Κάμερον Πέιν.

Σύνταξη
Οι υπερπαραγωγές που κατέληξαν σε «ναυάγιο»: Αυτές είναι οι ταινίες – απογοήτευση του 2025
Box office bombs 30.12.25

Οι υπερπαραγωγές που κατέληξαν σε «ναυάγιο»: Αυτές είναι οι ταινίες – απογοήτευση του 2025

Ξεκίνησαν με πολλά όνειρα - να κάνουν τη διαφορά, να πουν την ιστορία τους, να σαρώσουν στο box office. Στο τέλος απέτυχαν είτε να βγάλουν τα λεφτά τους είτε να κερδίσουν κοινό και κριτικούς - είτε και τα δύο μαζί. Αυτές είναι οι ταινίες που απογοήτευσαν μέσα στο 2025.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Να φύγει ο Λανουά ζήτησε ο Ολυμπιακός – «Κεραυνοί» Καραπαπά!
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Να φύγει ο Λανουά ζήτησε ο Ολυμπιακός – «Κεραυνοί» Καραπαπά!

Ο Ολυμπιακός εξέθεσε τον Λανουά στην συνεδρίαση της ΕΕΠ/ΕΠΟ, όπου ο Κώστας Καραπαπάς ζήτησε την αντικατάστασή του, ενώ τόνισε και τις ευθύνες της ΕΠΟ για την τραγική αποτυχία της διαιτησίας στην Ελλάδα.

Βάιος Μπαλάφας
Γιατί οι Ρώσοι δεν ξεσηκώθηκαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Τέσσερις λόγοι 30.12.25

Γιατί οι Ρώσοι δεν ξεσηκώθηκαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ερευνήτρια στο King’s College του Λονδίνου εξηγεί τους τέσσερις λόγους που οι Ρώσοι ιθύνοντες απολαμβάνουν της λαϊκής στήριξης, τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο