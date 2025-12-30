New Year, New You: Είσαι έτοιμος για όλα αυτά που μπορούν να αναβαθμίσουν τον τεχνολογικό σου εξοπλισμό;

Κάθε νέα αρχή, όπως η αρχή του χρόνου, φέρνει μαζί της την επιθυμία για αλλαγή και την ανάγκη για εργαλεία που κάνουν τη ζωή εύκολη και δημιουργική. Για αυτό και η Samsung σε προσκαλεί με το «New Year, New You» να υποδεχθείς το νέο έτος αναβαθμίζοντας τον τεχνολογικό σου εξοπλισμό. Μέσα από μια προσεκτικά επιλεγμένη γκάμα προϊόντων που συνδυάζουν την καινοτομία με το στυλ, μπορείς να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου ή στους αγαπημένους σου.

Δες τι διαλέξαμε για αγορές από το Samsung.com/gr :

Ξεχωρίσαμε τα Galaxy Z Fold7 με εκπληκτικό σχεδιασμό και 200 MP camera[1] καθώς και το Galaxy Z Flip7 που συνδυάζει ομορφιά και απόδοση σε ένα compact σχεδιασμό. Με αγορά Galaxy S25 Series|Z Fold7|Z Flip7|Z Flip7 FE | S24 , έχεις όφελος 30% σε Galaxy wearable[2] .

Επιπλέον, το Galaxy Watch Ultra (2025) από τον καρπό του χεριού σου, δίνει ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τη φυσική κατάσταση και τη γενική ευεξία μέσω της εφαρμογής Samsung Health[3],[4]. Αν το επιλέξεις για χριστουγεννιάτικη αγορά, μπορείς μέσω Samsung Members να αποκτήσεις δώρο ένα Galaxy Watch Band[5].

Το οικοσύστημα Galaxy της Samsung, συμπληρώνεται αρμονικά με τα επανασχεδιασμένα Galaxy Buds3 Pro με κρυστάλλινη καθαριότητα, και δώρο θήκη «Keith Haring Clear», μέσω Samsung Members[6].

Αν επιθυμείς να ανανεώσεις την ψυχαγωγία στο σπίτι, η Samsung Electronics Hellas προτείνει 65″ & 77″ OLED S90F 4K AI Smart TV (2025) με δώρο +3 χρόνια επέκταση εγγύησης μέσω Allianz Partners[7] . Οι OLED S90F 4K AI Smart TV διαθέτουν τον με επεξεργαστή NQ4 AI Gen3 που προσαρμόζει το περιεχόμενο σε ανάλυση έως 4K[8], διατηρώντας την ποιότητα εικόνας καθαρή και ευκρινή.

Οι προσφορές επεκτείνονται και σε επιλεγμένες Bespoke AI Ψυγεία Ντουλάπες, με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης για “smart” ζωή στο σπίτι και εκπληκτική εμπειρία χρήστη[9].

Και μην ξεχνάς πως στο Samsung . com / gr έχεις:

Δωρεάν Standard Παράδοση[10] για κινητές συσκευές, τηλεοράσεις, projectors, συσκευές ήχου, αξεσουάρ, οθόνες υπολογιστή.

Για αγορές άνω των 50 ευρώ, έως 36 άτοκες δόσεις[11]με πιστωτική κάρτα ή έως 3 άτοκες δόσεις μέσω Klarna με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα [12].

Samsung Rewards πόντοι με κάθε αγορά μέσω του λογαριασμού σας Samsung account και εγγραφή στο Samsung Rewards [13].

Δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών εγκατάστασηςγια τηλεοράσεις και οικιακές συσκευές[14].

Δυνατότητα αγοράς ασφαλιστικής κάλυψης Samsung Protect για ασφαλιστική κάλυψη και επέκταση εγγύησης[15].

Δυνατότητα Trade-In της παλιάς σας κινητής συσκευής (Smartphones, Tablets, Ρολόγια, Galaxy Buds, Αξεσουάρ) [16] καιαγορές χωρίς Φ.Π.Α. για επαγγελματίες[17].

Οι γιορτές θέλουν ανανέωση, για αυτό μην χάσεις την ευκαιρία να επενδύσεις στην άνεση και στην αναβάθμιση όλων αυτών των συσκευών που θα φτιάξουν για σένα μία ακόμα καλύτερη καθημερινότητα. Η Samsung φροντίζει άλλωστε ώστε η μετάβαση αυτή να είναι απόλυτα προσιτή και ασφαλής, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών που καλύπτει κάθε σου ανάγκη.

Ήρθε αυτή η στιγμή να αφήσεις πίσω το παλιό και να φέρεις το New Year, New You στο παρόν!

Περισσότερες Πληροφορίες: https://www.samsung.com/gr/offer/new-year-new-you/

[1] Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών αντικειμένων, των συνθηκών χαμηλού φωτισμού, της εστίασης ή των κινούμενων αντικειμένων.

[2] Ισχύει για αγορές από το samsung.com/gr έως 04.01.2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η έκπτωση 30% εφαρμόζεται στην τιμή μόνο ενός από τα διαθέσιμα προς πώληση Wearables (Galaxy Buds, Smartwatches, Ring), με ταυτόχρονη αγορά ενός ή περισσοτέρων από τα Galaxy S25 Series|Z Fold7|Z Flip7|Z Flip7 FE | S24. Σε περίπτωση που προστεθούν στο καλάθι περισσότερα Wearables, η έκπτωση εφαρμόζεται στο ακριβότερο. Οι προσφορές δεν ισχύουν για αγορές από το ειδικό ηλεκτρονικό κατάστημα Samsung για επιχειρήσεις.

[3] Το Galaxy Watch Ultra πρέπει να συζευχθεί με ένα smartphone Samsung Galaxy με Android 11.

[4] Απαιτεί έκδοση 6.24 ή μεταγενέστερη της εφαρμογής Samsung Health

[5] Η προσφορά ισχύει για αγορές κωδικών SM-L705FAW2EUE, SM-L705FZA2EUE, SM-L705FZB2EUE, SM-L705FZS2EUE, SM-L310NZGAEUE, SM-L315FZGAEUE, SM-L315FZSAEUE, SM-L300NZGAEUE, SM-L300NZEAEUE, SM-L305FZEAEUE, SM-L305FZGAEUE έως 04.01.2026 ή μέχρι εξάντλησης αποθεμάτων και δηλώσεις συμμετοχής μέσω Samsung Members έως 25.01.2026 . Όροι και προϋποθέσεις εδώ https://www.samsung.com/gr/offer/galaxy-watch7-watch-ultra-holiday-promo/

[6] Η προσφορά ισχύει για αγορές κωδικών SM-R630NZAAEUC, SM-R630NZWAEUC, SM-R530NZAAEUC, SM-R530NZWAEUC έως 04.01.2026 ή μέχρι εξάντλησης αποθεμάτων και δηλώσεις συμμετοχής μέσω Samsung Members έως 25.01.2026 . Κωδικός δώρου GP-FPR630SBARW. Όροι και προϋποθέσεις εδώ https://www.samsung.com/gr/offer/galaxy-buds3-buds3-pro-holiday-promo/

[7] Ισχύει για αγορές από το Samsung.com/gr, έως 11/01/2026 ή μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. Η προσφορά δεν ισχύει για αγορές από το ειδικό ηλεκτρονικό κατάστημα Samsung για επιχειρήσεις. Συμμετέχοντες κωδικοί, Όροι και Προϋποθέσεις:

[8] Η εμπειρία προβολής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τους τύπους και τη μορφή του περιεχομένου. Το Upscaling δεν ισχύει για σύνδεση PC και σε λειτουργία Game Mode.

[9] Ισχύει για αγορές των κωδικών RS80F66KCTEF, RS90F66BEFEF, RS80F64KEFEF, RS90F64EETEF, RS90F64EDFEF και κωδικό δώρου VS15A6031R1/GE από το Samsung.com/gr έως 11/01/2026, ή μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. Η προσφορά δεν ισχύει για αγορές από το ειδικό ηλεκτρονικό κατάστημα Samsung για επιχειρήσεις.

[10] Η δωρεάν standard παράδοση δεν ισχύει για Ψυγεία, Πλυντήρια, Πλυντήρια-Στεγνωτήρια, Στεγνωτήρια, Πλυντήρια Πιάτων, Φούρνους μικροκυμάτων, Ηλεκτρικές σκούπες. Μάθετε περισσότερα εδώ https://www.samsung.com/gr/shop-faq/paradoseis/

[11] 0 -50€ -> 0 δόσεις, 50,01€ – 250€ -> Έως 12 μήνες , 250,01€ – 500€ -> Έως 24 μήνες, 500,01€ και άνω -> Έως 36 μήνες. Μάθετε περισσότερα εδώ https://www.samsung.com/gr/shop-faq/tropoi-pliromis/pliromi-me-doseis/

[12] Ισχύει για παραγγελίες έως 1.300€ (συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων μεταφορικών και άλλων υπηρεσιών και εκπτώσεων). Οι δόσεις είναι άτοκες εφόσον τηρηθούν οι όροι πληρωμής. Σε περίπτωση που χάσετε μία πληρωμή, ενδέχεται να ισχύσουν χρεώσεις καθυστέρησης. Μάθετε περισσότερα εδώ https://www.samsung.com/gr/shop-faq/tropoi-pliromis/klarna/

[13] Οι πελάτες που δημιούργησαν λογαριασμό Samsung Account μετά τις 10 Δεκεμβρίου 2024, έχουν εγγραφεί αυτομάτως και στο Samsung Rewards. Μάθετε περισσότερα εδώ: https://www.samsung.com/gr/support/apps-services/know-more-about-samsung-rewards/

[14] Μάθετε περισσότερα εδώ https://www.samsung.com/gr/shop-faq/ipiresies-egatastasis/

[17] Μάθετε περισσότερα εδώ https://www.samsung.com/gr/shop-faq/apallagi-fpa-timologia/ekdosi-timologiou-xoris-fpa/

