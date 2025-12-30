science
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
science

Γιατί όταν οδηγείτε είναι καλύτερα να κρατάτε το στόμα σας κλειστό
Επιστήμες 30 Δεκεμβρίου 2025 | 12:56

Γιατί όταν οδηγείτε είναι καλύτερα να κρατάτε το στόμα σας κλειστό

Η ομιλία την ώρα της οδήγησης καθυστερεί τις κινήσεις των ματιών με τις οποίες αξιολογούμε τον δρόμο και αναγνωρίζουμε εμπόδια, υποδεικνύει μελέτη στην Ιαπωνία.

Το να μιλάτε ενώ οδηγείτε μπορεί να μην απαγορεύεται όπως οι κλήσεις τηλεφωνήματα στο κινητό, στην πραγματικότητα όμως μειώνει τους χρόνους αντίδρασης και αυξάνει έτσι τον κίνδυνο ατυχημάτων, διαπιστώνει νέα μελέτη.

Τα αποτελέσματα που δημοσιεύονται στην επιθεώρηση PLoS ONE υποδεικνύουν ότι η ομιλία αυξάνει τον φόρτο του εγκεφάλου και καθυστερεί τις κινήσεις των ματιών με τις οποίες αξιολογούμε τον δρόμο και αναγνωρίζουμε εμπόδια.

«Οι γνωσιακές απαιτήσεις που συνδέονται με την ομιλία παρεμβαίνουν στους μηχανισμούς που ευθύνονται για την έναρξη και τον έλεγχο της κίνησης των ματιών, η οποία αποτελεί το κρίσιμο πρώτο βήμα της οπτικοκινητικής επεξεργασίας στην οδήγηση» δήλωσε ο Σιντάρο Ουέχαρα, μέλος της ερευνητικής ομάδας στο Πανεπιστήμιο Υγείας «Φουτζίτα» στην Ιαπωνία.

Το βλέμμα του οδηγού παίζει κρίσιμο ρόλο στην οδική ασφάλεια δεδομένου ότι περίπου το 90% των πληροφοριών που απαιτεί η οδήγηση προσλαμβάνονται με την όραση. Οποιαδήποτε επιβράδυνση του οπτικού συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην αναγνώριση κινδύνων και τις αντιδράσεις που απαιτούνται.

Πείραμα όρασης

Στη μελέτη συμμετείχαν 30 υγιείς εθελοντές που συμμετείχαν σε πείραμα κίνησης των ματιών την ώρα που μιλούσαν, την ώρα που άκουγαν ή την ώρα που δεν έκαναν τίποτε άλλο. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να στρέφουν το βλέμμα όσο γινόταν πιο γρήγορα σε αντικείμενα που εμφανίζονταν στο περιφερικό οπτικό πεδίο τους σε οκτώ διαφορετικές θέσεις μιας οθόνης.

Οι εθελοντές που μιλούσαν καλούνταν να απαντήσουν σε ερωτήσεις γενικών γνώσεων, ενώ άλλοι άκουγαν αποσπάσματα από ένα ιαπωνικό βιβλίο και άλλοι κοίταγαν απλά την οθόνη. Στις τρεις ημέρες που διήρκεσε η μελέτη όλοι οι εθελοντές χωρίστηκαν τυχαία και συμμετείχαν και στις τρεις παραλλαγές ο καθένας.

Η ακρόαση αποσπασμάτων δεν έδειξε να επηρεάζει τους χρόνους αντίδρασης, ενώ αντίθετα η ομιλία προκαλούσε σε όλους τους εθελοντές καθυστερήσεις σε τρεις παραμέτρους: τον χρόνο που απαιτείται για την έναρξη της κίνησης μετά την εμφάνιση του στόχου (χρόνος αντίδρασης), το χρόνο που απαιτείται για να φτάσει το βλέμμα στον στόχο (χρόνος κίνησης) και τον χρόνο που απαιτείται για να σταθεροποιηθεί το βλέμμα στον στόχο (χρόνος προσαρμογής).

Η διαφορά ήταν μικρή αλλά δυνητικά επικίνδυνη, επισημαίνουν οι ερευνητές, δεδομένου ότι ι οδηγοί πρέπει να κοιτάζουν συνεχώς για πεζούς ή εμπόδια στον δρόμο.

Αν και το στατιστικό δείγμα της μελέτης είναι μάλλον μικρό για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι συνομιλίες την ώρα της οδήγησης δεν είναι καλή ιδέα, ακόμα και αν ο οδηγός μιλά στους συνεπιβάτες του αντί στο κινητό.

Η πιο ασφαλής πρακτική είναι επομένως η σιωπή.

Stream science
Η Επιστήμη το 2026 – Τι προβλέπει το περιοδικό Nature για τη χρονιά που έρχεται
Μελλούμενα της έρευνας 30.12.25

Η Επιστήμη το 2026 – Τι προβλέπει το περιοδικό Nature για τη χρονιά που έρχεται

Από τη δοκιμή ενός τεστ που ανιχνεύει τον καρκίνο πριν εμφανιστούν συμπτώματα, μέχρι τις εξελίξεις στην ΑΙ και τη διεθνή κούρσα για τη Σελήνη, η ερπιστήμη έχει πολλά να περιμένει από το 2026.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τι είναι αυτές οι γιγάντιες τρύπες που εμφανίστηκαν ξαφνικά στην Τουρκία;
Επιστήμες 23.12.25

Τι είναι αυτές οι γιγάντιες τρύπες που εμφανίστηκαν ξαφνικά στην Τουρκία;

Οι δολίνες, όπως ονομάζονται οι κοιλότητες που εμφανίζονται λόγω υποχώρησης του εδάφους, πολλαπλασιάζονται στην επαρχία του Ικονίου στην Τουρκία, καθώς τα υπόγεια ύδατα εξαντλούνται.

Σύνταξη
GLP-1: Θεραπεία αδυνατίσματος σε χάπι έλαβε έγκριση στις ΗΠΑ
GLP-1 23.12.25

Θεραπεία αδυνατίσματος τώρα και σε χάπι - Ίδια απώλεια βάρους με τις ενέσεις

Το χάπι GLP-1 της Novo Nordisk περιέχει σεμαγλουτίδη, την ίδια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται ως ένεση. Οι εθελοντές της κλινικής μελέτης έχασαν κατά μέσο όρο το 16,6% του σωματικού βάρους τους,

Σύνταξη
«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών
Έκτη αίσθηση 22.12.25

«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών

Έχει περάσει ένας αιώνας από τότε οι επιστήμονες άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάποια ζώα προσανατολίζονται με βάση το μαγνητικό πεδίο της Γης. Όμως η βιολογική πυξίδα των πτηνών βρέθηκε μόλις τώρα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
H Επιστήμη το 2025 – Αυτές ήταν οι σημαντικότερες εξελίξεις σύμφωνα με το περιοδικό Science
Απολογισμός της χρονιάς 22.12.25

H Επιστήμη το 2025 – Αυτές ήταν οι σημαντικότερες εξελίξεις σύμφωνα με το περιοδικό Science

Η επανάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιλέχθηκε ως εξέλιξη της χρονιάς. Εξατομικευμένες θεραπείες για γενετικές παθήσεις, η εισβολή της ΑΙ στην επιστήμη και η μεγαλύτερη κάμερα του κόσμου ακολουθούν στο Top10.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ξεχάστε τα διπλά τζάμια – Αυτή η λεπτή διαφανής μεμβράνη υπόσχεται να κρατήσει το σπίτι σας ζεστό
Αόρατη θερμομόνωση 15.12.25

Ξεχάστε τα διπλά τζάμια – Αυτή η λεπτή διαφανής μεμβράνη υπόσχεται να κρατήσει το σπίτι σας ζεστό

Τα τζάμια δεν είναι διαφανή μόνο στο ορατό φως αλλά και στη θερμική ακτινοβολία. Ένα νέο υλικό που αποτελείται κατά 90% από αέρα μπλοκάρει τις διαρροές.

Σύνταξη
Τι οφέλη προσφέρει η ιατρική κάνναβη; Μπορεί και κανένα, δείχνει η βιβλιογραφία
Επιστήμες 12.12.25

Τι οφέλη προσφέρει η ιατρική κάνναβη; Μπορεί και κανένα, δείχνει η βιβλιογραφία

Οι κλινικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί ως σήμερα για την κάνναβη δεν δικαιολογούν τη χρήση της για τον πόνο, την αϋπνία και άλλες παθήσεις για τις οποίες διαφημίζεται το χόρτο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα
Πανευρωπαϊκή έρευνα 10.12.25

Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα

Το σπέρμα ενός δότη με μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο διανεμόταν σε κλινικές επί 17 χρόνια. Αρκετά παιδιά έχουν ήδη πεθάνει.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
