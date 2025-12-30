Γιατί όταν οδηγείτε είναι καλύτερα να κρατάτε το στόμα σας κλειστό

Το να μιλάτε ενώ οδηγείτε μπορεί να μην απαγορεύεται όπως οι κλήσεις τηλεφωνήματα στο κινητό, στην πραγματικότητα όμως μειώνει τους χρόνους αντίδρασης και αυξάνει έτσι τον κίνδυνο ατυχημάτων, διαπιστώνει νέα μελέτη.

Τα αποτελέσματα που δημοσιεύονται στην επιθεώρηση PLoS ONE υποδεικνύουν ότι η ομιλία αυξάνει τον φόρτο του εγκεφάλου και καθυστερεί τις κινήσεις των ματιών με τις οποίες αξιολογούμε τον δρόμο και αναγνωρίζουμε εμπόδια.

«Οι γνωσιακές απαιτήσεις που συνδέονται με την ομιλία παρεμβαίνουν στους μηχανισμούς που ευθύνονται για την έναρξη και τον έλεγχο της κίνησης των ματιών, η οποία αποτελεί το κρίσιμο πρώτο βήμα της οπτικοκινητικής επεξεργασίας στην οδήγηση» δήλωσε ο Σιντάρο Ουέχαρα, μέλος της ερευνητικής ομάδας στο Πανεπιστήμιο Υγείας «Φουτζίτα» στην Ιαπωνία.

Το βλέμμα του οδηγού παίζει κρίσιμο ρόλο στην οδική ασφάλεια δεδομένου ότι περίπου το 90% των πληροφοριών που απαιτεί η οδήγηση προσλαμβάνονται με την όραση. Οποιαδήποτε επιβράδυνση του οπτικού συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην αναγνώριση κινδύνων και τις αντιδράσεις που απαιτούνται.

Πείραμα όρασης

Στη μελέτη συμμετείχαν 30 υγιείς εθελοντές που συμμετείχαν σε πείραμα κίνησης των ματιών την ώρα που μιλούσαν, την ώρα που άκουγαν ή την ώρα που δεν έκαναν τίποτε άλλο. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να στρέφουν το βλέμμα όσο γινόταν πιο γρήγορα σε αντικείμενα που εμφανίζονταν στο περιφερικό οπτικό πεδίο τους σε οκτώ διαφορετικές θέσεις μιας οθόνης.

Οι εθελοντές που μιλούσαν καλούνταν να απαντήσουν σε ερωτήσεις γενικών γνώσεων, ενώ άλλοι άκουγαν αποσπάσματα από ένα ιαπωνικό βιβλίο και άλλοι κοίταγαν απλά την οθόνη. Στις τρεις ημέρες που διήρκεσε η μελέτη όλοι οι εθελοντές χωρίστηκαν τυχαία και συμμετείχαν και στις τρεις παραλλαγές ο καθένας.

Η ακρόαση αποσπασμάτων δεν έδειξε να επηρεάζει τους χρόνους αντίδρασης, ενώ αντίθετα η ομιλία προκαλούσε σε όλους τους εθελοντές καθυστερήσεις σε τρεις παραμέτρους: τον χρόνο που απαιτείται για την έναρξη της κίνησης μετά την εμφάνιση του στόχου (χρόνος αντίδρασης), το χρόνο που απαιτείται για να φτάσει το βλέμμα στον στόχο (χρόνος κίνησης) και τον χρόνο που απαιτείται για να σταθεροποιηθεί το βλέμμα στον στόχο (χρόνος προσαρμογής).

Η διαφορά ήταν μικρή αλλά δυνητικά επικίνδυνη, επισημαίνουν οι ερευνητές, δεδομένου ότι ι οδηγοί πρέπει να κοιτάζουν συνεχώς για πεζούς ή εμπόδια στον δρόμο.

Αν και το στατιστικό δείγμα της μελέτης είναι μάλλον μικρό για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι συνομιλίες την ώρα της οδήγησης δεν είναι καλή ιδέα, ακόμα και αν ο οδηγός μιλά στους συνεπιβάτες του αντί στο κινητό.

Η πιο ασφαλής πρακτική είναι επομένως η σιωπή.