Το επιβατικό τρένο Interoceánico εκτροχιάστηκε στην θέση Ίστμος, 5 χιλιόμετρα νότια της Νιζάντα, που βρίσκεται στην περιφέρεια της Οαχάκα στο Μεξικό. Αναφέρονται τουλάχιστον 13 νεκροί και 98 τραυματίες. Το τρένο είχε αναχωρήσει από την Σαλίνα Κρουζ της Οαχάκα και κατευθυνόταν προς το Κοατζακοάλκος της Βερακρούζ. Μονάδες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται κοντά στην περιοχή, αλλά η δύσκολη πρόσβαση στο σημείο περιπλέκει τις εργασίες διάσωσης σύμφωνα με την Excelsior.

Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι τουλάχιστον 13 άτομα σκοτώθηκαν μετά την εκτροχίαση ενός υπερατλαντικού τρένου στη νότια πολιτεία της Οαχάκα. Το μεξικανικό ναυτικό ανέφερε ότι το τρένο μετέφερε 250 άτομα, μεταξύ των οποίων εννέα μέλη του πληρώματος και 241 επιβάτες. Από τους επιβαίνοντες, 193 αναφέρθηκαν ως εκτός κινδύνου, ενώ 98 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 36 που έλαβαν ιατρική βοήθεια.

Al menos 15 lesionados por descarrilamiento del tren interoceánico en Asunción, Ixtaltepec, Oaxaca.

Los hechos ocurrieron esta mañana de domingo alrededor de las 11 horas cuando el convoy transportaba 241 pasajeros.

Los lesionados fueron trasladados para recibir atención médica. pic.twitter.com/ftXd83WjmG — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) December 28, 2025

Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε την Κυριακή ότι πέντε από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η Εισαγγελία του Μεξικού έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελέας Ερνεστίνα Γοδόι Ράμος σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Luego de los hechos ocurridos en el Corredor Interoceánico, la @FGRMexico inició una carpeta de investigación para conocer las causas de lo sucedido. Agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la #AIC se coordinan con… pic.twitter.com/438pQHGeMi — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) December 28, 2025

To ναυτικό ανέλαβε την διαχείριση του συμβάντος στο Μεξικό

Ως εκ τούτου, το Μεξικανικό Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό ατύχημα. Επιπλέον, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να παρέχει άμεση υποστήριξη στους πληγέντες με τη μέγιστη υπευθυνότητα, διαφάνεια και τήρηση του νόμου.

Το κείμενο αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων αναζήτησης και εντοπισμού, χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 360 μέλη του ναυτικού προσωπικού, 20 οχήματα, τέσσερα ασθενοφόρα, τρία αεροασθενοφόρα (χωρίς να διευκρινίζεται αν επρόκειτο για αεροπλάνα ή ελικόπτερα) και ένα drone.

Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε υποστήριξη λέει η πρόεδρος του Μεξικού

Λίγα λεπτά μετά την έκδοση δήλωσης από το Μεξικανικό Πολεμικό Ναυτικό (Semar) σχετικά με τον εκτροχιασμό του τρένου στην Οαχάκα, η Κλαούδια Σεϊνμπάουμ, πρόεδρος του Μεξικού, δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σχετικά με αυτό, η πρόεδρος σημείωσε ότι η κυβέρνησή της παρακολουθεί στενά τις προσπάθειες του Μεξικανικού Ναυτικού (Semar) να υποστηρίξει τους χρήστες αυτής της σιδηροδρομικής υπηρεσίας επιβατών, η οποία εμπλέκεται σε ένα ατύχημα κοντά στη Νιζάντα, μια πόλη των Ζαποτέκων στην Οαχάκα.

Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 29, 2025

«Παρακολουθούμε στενά το έργο της Γραμματείας του Ναυτικού για την υποστήριξη των χρηστών του Διαωκεάνιου Διαδρόμου (σ.σ. της νέας γραμμής του τρένου που εγκαινιάστηκε το 2023)», είπε.

Επιπλέον, η επικεφαλής του Μεξικό διευκρίνισε ότι στις εργασίες έκτακτης ανάγκης και γενικής υποστήριξης συμμετέχει προσωπικό του υπουργείου Υποδομών, Επικοινωνιών και Μεταφορών (SICT), του IMSS-Bienestar (σ.σ. πρόγραμμα κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης) και της κυβέρνησης της πολιτείας της Οαχάκα.