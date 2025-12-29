Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς

Ο Λεμπρόν Τζέιμς βρέθηκε για ακόμα μια φορά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αλλά όχι για τις επιδόσεις του σε κάποιον αγώνα των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο λόγος ήταν η αντίδραση του Αμερικανού σούπερ σταρ κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, στο παιχνίδι των Λέικερς με τους Χιούστον Ρόκετς.

Τα βίντεο «έπιασαν» τον Λεμπρόν να κάνει ασκήσεις προθέρμανσης την στιγμή που ακούγονταν ο αμερικανικός Εθνικός ύμνος και τα επικριτικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν… αμέτρητα.

Σε κάποιο στιγμιότυπο μάλιστα ο Αμερικανός άσος φαίνεται να… εξασκεί τα χτυπήματα του στο γκολφ, προσποιούμενος ότι χτυπάει το μπαλάκι με το μπαστούνι του και οι αντιδράσεις δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους.

LeBron James is accused of ‘disrespecting’ the national anthem in behind the scenes footage from Lakers game https://t.co/VSyMW6cpfb — Daily Mail Sport (@MailSport) December 29, 2025

Πολλοί ήταν αυτοί που κατηγόρησαν τον Λεμπρόν Τζέιμς για ασέβεια, τονίζοντας πως το μεγάλο αστέρι της ομάδας του Λος Άντζελες θα έπρεπε να σεβαστεί την στιγμή και να σταματήσει την προθέρμανση.

«Ως συνήθως, ο συγκεκριμένος παίκτης δεν σεβάστηκε τον Εθνικό μας ύμνο», έγραψε ένας φίλαθλος στο διαδίκτυο, ενώ ένας άλλος ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι ο πιο αντιπαθής αθλητής στην ιστορία».

Υπάρχει όμως και συνέχεια, καθώς όπως προαναφέραμε, τα σχόλια εναντίον του Λεμπρόν Τζέιμς ήταν… αμέτρητα.

«Κανένας σεβασμός στην χώρα που τον έκανε εκατομμυριούχο» έγραψε ένας άλλος φίλαθλος.

Ο ίδιος ο σούπερ σταρ της ομάδας του Λος Άντζελες μίλησε μετά τον αγώνα με τους Ρόκετς, τονίζοντας χαρακτηριστικά.

«Θέλω να είμαι ειλικρινής με όλους. Θα προτιμούσα αυτή την μέρα να είμαι σπίτι μου με την οικογένεια μου. Αλλά αφού το πρόγραμμα έχει παιχνίδι έπρεπε να είμαι εδώ για να βοηθήσω την ομάδα μου.

Τα παιχνίδια μέσα στις γιορτές είναι πάντα ιδιαίτερα και θυμάμαι πως όταν ήμουν μικρός περίμενα με ανυπομονησία αυτούς τους αγώνες».

Κι όσο για την αγάπη του Λεμπρόν για το γκολφ; Ο Αμερικανός σούπερ σταρ έχει «τρελαθεί» με το συγκεκριμένο σπορ και δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του. Περνάει πολλές ώρες σε γήπεδα του γκολφ και σε κάθε ευκαιρία τονίζει πως περνά υπέροχα.

Θυμίζουμε ότι και ο Μάικλ Τζόρνταν είχε ασχοληθεί πολύ «ζεστά» με το γκολφ, όπως και ο Στεφ Κάρι.