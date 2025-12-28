Πώς η κουλτούρα και τα social media γίνονται ο «Δούρειος Ίππος» της ακροδεξιάς

Στην εποχή των social media, η πολιτιστική παραγωγή έχει αναδειχθεί σε ένα ισχυρό εργαλείο για την εξάπλωση ιδεολογιών, συχνά με τρόπους που δεν γίνονται άμεσα αντιληπτοί από το κοινό.

Σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με τον Guardian, δύο άνδρες κόβουν πιπεριές, τεμαχίζουν μελιτζάνες και γελάνε στην κάμερα καθώς εμβαθύνουν στην τέχνη της vegan μαγειρικής. Και οι δύο φορούν σκι μάσκες και μπλουζάκια με ναζιστικά σύμβολα.

Τα γερμανικά βίντεο – με τίτλο Balaclava Kitchen – ξεκίνησαν το 2014 και προβλήθηκαν για μήνες πριν το YouTube καταργήσει το κανάλι για παραβίαση των κανόνων.

Ωστόσο, έδωσαν μια γεύση του τρόπου με τον οποίο οι ακροδεξιές ομάδες έχουν αξιοποιήσει την δημοφιλή κουλτούρα – από μάρκες ρούχων έως μουσική– για να κανονικοποιήσουν τις ιδέες τους, σε μια διαδικασία που, σύμφωνα με τους ερευνητές, έχει φτάσει σε νέα ύψη.

«Ειλικρινά, είναι τρομακτικό», δήλωσε η Katherine Kondor, ερευνήτρια στο Νορβηγικό Κέντρο Μελετών για το Ολοκαύτωμα και τις Μειονότητες.

«Μπορείς να ριζοσπαστικοποιηθείς καθισμένος στον καναπέ σου».

Η ποπ κουλτούρα ως όπλο της ακροδεξιάς

Σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας για τον Εξτρεμισμό (C-REX), η Kondor ηγείται ενός προγράμματος σε έξι χώρες που εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η ακροδεξιά χρησιμοποιεί την αισθητική, από influencers του fitness έως memes και αυτοκόλλητα, για να διαδώσει τις απόψεις της σε όλη την Ευρώπη.

Από τη Σουηδία έως την Ισπανία, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα εξτρεμιστικά μηνύματα ήταν συνυφασμένα με πολιτισμικά στοιχεία της καθημερινής ζωής, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου.

«Στην Ουγγαρία έχουμε μερικά παραδείγματα ακροδεξιών συγκροτημάτων που έχουν γίνει mainstream επειδή βρίσκονται στο top 40 των charts. Εννοώ, τι πιο φυσιολογικό από το να είσαι στο top 40;», δήλωσε η Kondor.

«Έχω έναν θετό γιο που μερικές φορές μου στέλνει βίντεο και τότε αρχίζω να ψάχνω για να δω ποιος τα δημιούργησε και τελικά αποδεικνύεται ότι είναι ένας ακροδεξιός influencer».

Η άνοδος της tradwife στα social media

Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι λεγόμενες «tradwives», που αναφέρονται σε γυναίκες δημιουργούς περιεχομένου που προωθούν τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων στα κοινωνικά μέσα.

Καθώς ο αριθμός των γυναικών που υιοθετούν την ιδέα στο διαδίκτυο αυξάνεται, οι ακροδεξιές ρίζες του περιεχομένου γίνονται όλο και πιο ασαφείς.

Παρόλα αυτά, οι απόψεις που προωθούν συχνά – από τον αντιφεμινισμό έως τη νοσταλγία για ένα φαντασιακό παρελθόν – συνεχίζουν να ενισχύουν τους στόχους της ακροδεξιάς.

Αυτά τα πολιτισμικά στοιχεία λειτουργούν ως πύλες, βοηθώντας μερικές φορές να παρασύρουν τους ανθρώπους στον εξτρεμισμό, είπε η Kondor.

«Νομίζω ότι υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη ότι οι άνθρωποι προσχωρούν στην ακροδεξιά επειδή πιστεύουν σε αυτή την ιδεολογία και θέλουν να συναντήσουν ομοϊδεάτες», είπε.

« Αλλά δεν λειτουργεί έτσι».

Η δύναμη της υποκουλτούρας

Ενώ υπάρχουν κάποιοι που οδηγούνται από προκαταλήψεις εναντίον ορισμένων ομάδων ή συγκεκριμένων πεποιθήσεων πολλοί προσελκύονται από τις υποκουλτούρες που περιβάλλουν αυτά τα κινήματα, είπε.

«Αρχίζουν να ακούνε ένα συγκρότημα που τους αρέσει πολύ και αρχίζουν να πηγαίνουν σε συναυλίες αυτού του συγκροτήματος. Στη συνέχεια, αρχίζουν να συναντούν ανθρώπους εκεί και έτσι μπορεί να κλιμακωθεί η κατάσταση», εξήγησε η Kondor.

«Όταν οι άνθρωποι βρίσκουν πράγματα που ταιριάζουν με την αισθητική ή την ατμόσφαιρα τους, ή βρίσκουν μουσική που τους αρέσει πραγματικά, αυτό μπορεί να επηρεάσει πραγματικά ένα άτομο».

Η σχέση μεταξύ των ακραίων ιδεών και των πολιτιστικών εργαλείων που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν δεν είναι πάντα απλή, πρόσθεσε, αναφέροντας το παράδειγμα μιας ομάδας ακροδεξιών εξτρεμιστών στην Ολλανδία με μια τάση να διοργανώνουν εκδηλώσεις γευσιγνωσίας κρασιού.

«Έχουν επίσης ξεκινήσει τη δική τους υπηρεσία κέιτερινγκ», είπε.

«Είναι απίστευτο ότι μπορείς να παραγγέλνεις φαγητό από την ακροδεξιά και να μην το ξέρεις».

Οι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν από καιρό τον πολιτισμό για να καλλιεργήσουν ένα αίσθημα ανήκει μεταξύ των μελών τους και να προσελκύσουν την προσοχή του ευρύτερου κοινού, είπε η Greta Jasser, ερευνητική συνεργάτης στο Ινστιτούτο για τη Δημοκρατία και την Κοινωνία των Πολιτών της Γερμανίας.

Παλαιότερα, ωστόσο, η δύναμή τους σε αυτό βασιζόταν στο ταλέντο των μελών τους, καθώς χρειάζονταν μουσικούς, καλλιτέχνες και εικονολήπτες για να δημιουργήσουν περιεχόμενο.

Όμως με την έλευση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, αυτό δεν ισχύει πλέον.

Μία νέα εποχή πολιτισμικής προπαγάνδας

«Τώρα υπάρχει τεχνολογία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε μια εικόνα ή ένα βίντεο σε μια στιγμή ή μουσική μέσα σε λίγα λεπτά», δήλωσε η Jasser.

«Το εγχειρίδιο είναι παλιό, αλλά η ταχύτητα είναι πολύ μεγαλύτερη».

Η οικονομία των social media έχει επίσης μεταμορφώσει τη διαδικασία, οδηγώντας σε ερωτήματα σχετικά με το ποιος δημιουργεί περιεχόμενο ακροδεξιάς και τα κίνητρά του.

«Θα μπορούσε να δημοσιεύεται από ένα bot. Θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε και οτιδήποτε θέλει να αποκομίσει έσοδα από την παραγωγή όσο το δυνατόν περισσότερων βίντεο και εικόνων τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Jasser.

«Αυτό, τότε, θέτει το ενδιαφέρον ερώτημα πόσο ιδεολογικά καθοδηγούνται πολλά από αυτά τα λογαριασμάτα ή αν είναι ένας τρόπος για να αποκομίσουν έσοδα».

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, η Kondor και η ομάδα της εξετάζουν τον καλύτερο τρόπο για να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με τα ευρήματά τους, μελετώντας στρατηγικές όπως διαδικτυακό περιεχόμενο ή εργαλεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν καλύτερα την ακροδεξιά και τα μυριάδες πολιτιστικά στοιχεία που παράγουν.

«Νομίζω ότι συχνά αυτό σοκάρει τους ανθρώπους», δήλωσε η Kondor.

«Αυτή τη στιγμή είναι επικίνδυνο, επειδή παρατηρούμε μια σταθερή άνοδο της ακροδεξιάς σε κάθε πτυχή της κοινωνίας. Είναι πιο σημαντικό από ποτέ να βρούμε τρόπους για να μετριάσουμε αυτό το φαινόμενο».