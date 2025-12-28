newspaper
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς η κουλτούρα και τα social media γίνονται ο «Δούρειος Ίππος» της ακροδεξιάς
Κόσμος 28 Δεκεμβρίου 2025 | 10:49

Πώς η κουλτούρα και τα social media γίνονται ο «Δούρειος Ίππος» της ακροδεξιάς

Τα εξτρεμιστικά μηνύματα έχουν πλέον ενσωματωθεί στη μουσική και τα βίντεο στα social media - «Μπορείς να ριζοσπαστικοποιηθείς καθισμένος στον καναπέ σου»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στρες: 7 στρατηγικές ευεξίας για να το νικήσεις

Στρες: 7 στρατηγικές ευεξίας για να το νικήσεις

Spotlight

Στην εποχή των social media, η πολιτιστική παραγωγή έχει αναδειχθεί σε ένα ισχυρό εργαλείο για την εξάπλωση ιδεολογιών, συχνά με τρόπους που δεν γίνονται άμεσα αντιληπτοί από το κοινό.

Σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με τον Guardian, δύο άνδρες κόβουν πιπεριές, τεμαχίζουν μελιτζάνες και γελάνε στην κάμερα καθώς εμβαθύνουν στην τέχνη της vegan μαγειρικής. Και οι δύο φορούν σκι μάσκες και μπλουζάκια με ναζιστικά σύμβολα.

Τα γερμανικά βίντεο – με τίτλο Balaclava Kitchen – ξεκίνησαν το 2014 και προβλήθηκαν για μήνες πριν το YouTube καταργήσει το κανάλι για παραβίαση των κανόνων.

Ωστόσο, έδωσαν μια γεύση του τρόπου με τον οποίο οι ακροδεξιές ομάδες έχουν αξιοποιήσει την δημοφιλή κουλτούρα – από μάρκες ρούχων έως μουσική– για να κανονικοποιήσουν τις ιδέες τους, σε μια διαδικασία που, σύμφωνα με τους ερευνητές, έχει φτάσει σε νέα ύψη.

YouTube thumbnail

«Ειλικρινά, είναι τρομακτικό», δήλωσε η Katherine Kondor, ερευνήτρια στο Νορβηγικό Κέντρο Μελετών για το Ολοκαύτωμα και τις Μειονότητες.

«Μπορείς να ριζοσπαστικοποιηθείς καθισμένος στον καναπέ σου».

Η ποπ κουλτούρα ως όπλο της ακροδεξιάς

Σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας για τον Εξτρεμισμό (C-REX), η Kondor ηγείται ενός προγράμματος σε έξι χώρες που εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η ακροδεξιά χρησιμοποιεί την αισθητική, από influencers του fitness έως memes και αυτοκόλλητα, για να διαδώσει τις απόψεις της σε όλη την Ευρώπη.

Από τη Σουηδία έως την Ισπανία, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα εξτρεμιστικά μηνύματα ήταν συνυφασμένα με πολιτισμικά στοιχεία της καθημερινής ζωής, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου.

«Στην Ουγγαρία έχουμε μερικά παραδείγματα ακροδεξιών συγκροτημάτων που έχουν γίνει mainstream επειδή βρίσκονται στο top 40 των charts. Εννοώ, τι πιο φυσιολογικό από το να είσαι στο top 40;», δήλωσε η Kondor.

«Έχω έναν θετό γιο που μερικές φορές μου στέλνει βίντεο και τότε αρχίζω να ψάχνω για να δω ποιος τα δημιούργησε και τελικά αποδεικνύεται ότι είναι ένας ακροδεξιός influencer».

YouTube thumbnail

Η άνοδος της tradwife στα social media

Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι λεγόμενες «tradwives», που αναφέρονται σε γυναίκες δημιουργούς περιεχομένου που προωθούν τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων στα κοινωνικά μέσα.

Καθώς ο αριθμός των γυναικών που υιοθετούν την ιδέα στο διαδίκτυο αυξάνεται, οι ακροδεξιές ρίζες του περιεχομένου γίνονται όλο και πιο ασαφείς.

Παρόλα αυτά, οι απόψεις που προωθούν συχνά – από τον αντιφεμινισμό έως τη νοσταλγία για ένα φαντασιακό παρελθόν – συνεχίζουν να ενισχύουν τους στόχους της ακροδεξιάς.

Αυτά τα πολιτισμικά στοιχεία λειτουργούν ως πύλες, βοηθώντας μερικές φορές να παρασύρουν τους ανθρώπους στον εξτρεμισμό, είπε η Kondor.

«Νομίζω ότι υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη ότι οι άνθρωποι προσχωρούν στην ακροδεξιά επειδή πιστεύουν σε αυτή την ιδεολογία και θέλουν να συναντήσουν ομοϊδεάτες», είπε.

« Αλλά δεν λειτουργεί έτσι».

@janeaelizabethh Where’s my trad wives at? 🤍 #wife #relatable #controversy #feminineenergy #girl #tradwife ♬ Baby I’m Yours (Digitally Remastered) – Cass Elliot

Η δύναμη της υποκουλτούρας

Ενώ υπάρχουν κάποιοι που οδηγούνται από προκαταλήψεις εναντίον ορισμένων ομάδων ή συγκεκριμένων πεποιθήσεων πολλοί προσελκύονται από τις υποκουλτούρες που περιβάλλουν αυτά τα κινήματα, είπε.

«Αρχίζουν να ακούνε ένα συγκρότημα που τους αρέσει πολύ και αρχίζουν να πηγαίνουν σε συναυλίες αυτού του συγκροτήματος. Στη συνέχεια, αρχίζουν να συναντούν ανθρώπους εκεί και έτσι μπορεί να κλιμακωθεί η κατάσταση», εξήγησε η Kondor.

«Όταν οι άνθρωποι βρίσκουν πράγματα που ταιριάζουν με την αισθητική ή την ατμόσφαιρα τους, ή βρίσκουν μουσική που τους αρέσει πραγματικά, αυτό μπορεί να επηρεάσει πραγματικά ένα άτομο».

Η σχέση μεταξύ των ακραίων ιδεών και των πολιτιστικών εργαλείων που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν δεν είναι πάντα απλή, πρόσθεσε, αναφέροντας το παράδειγμα μιας ομάδας ακροδεξιών εξτρεμιστών στην Ολλανδία με μια τάση να διοργανώνουν εκδηλώσεις γευσιγνωσίας κρασιού.

@dil_maz #tradwifecontroversy #popculture #tiktok @Media Matters for America ♬ Relaxed and gentle fashionable jazz piano for a long time(982576) – Single Origin Music

«Έχουν επίσης ξεκινήσει τη δική τους υπηρεσία κέιτερινγκ», είπε.

«Είναι απίστευτο ότι μπορείς να παραγγέλνεις φαγητό από την ακροδεξιά και να μην το ξέρεις».

Οι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν από καιρό τον πολιτισμό για να καλλιεργήσουν ένα αίσθημα ανήκει μεταξύ των μελών τους και να προσελκύσουν την προσοχή του ευρύτερου κοινού, είπε η Greta Jasser, ερευνητική συνεργάτης στο Ινστιτούτο για τη Δημοκρατία και την Κοινωνία των Πολιτών της Γερμανίας.

Παλαιότερα, ωστόσο, η δύναμή τους σε αυτό βασιζόταν στο ταλέντο των μελών τους, καθώς χρειάζονταν μουσικούς, καλλιτέχνες και εικονολήπτες για να δημιουργήσουν περιεχόμενο.

Όμως με την έλευση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, αυτό δεν ισχύει πλέον.

@galageorgette If you’re wondering how the Sydney Sweeney ad happened… we’re already decades into it. #history #politics #politicalhistory #mediaanalysis #culturewar #sydneysweeney #ironyculture #aesthetics #politicsandpopculture #anticapitalism ♬ original sound – Gala Georgette

Μία νέα εποχή πολιτισμικής προπαγάνδας

«Τώρα υπάρχει τεχνολογία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε μια εικόνα ή ένα βίντεο σε μια στιγμή ή μουσική μέσα σε λίγα λεπτά», δήλωσε η Jasser.

«Το εγχειρίδιο είναι παλιό, αλλά η ταχύτητα είναι πολύ μεγαλύτερη».

Η οικονομία των social media έχει επίσης μεταμορφώσει τη διαδικασία, οδηγώντας σε ερωτήματα σχετικά με το ποιος δημιουργεί περιεχόμενο ακροδεξιάς και τα κίνητρά του.

«Θα μπορούσε να δημοσιεύεται από ένα bot. Θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε και οτιδήποτε θέλει να αποκομίσει έσοδα από την παραγωγή όσο το δυνατόν περισσότερων βίντεο και εικόνων τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Jasser.

«Αυτό, τότε, θέτει το ενδιαφέρον ερώτημα πόσο ιδεολογικά καθοδηγούνται πολλά από αυτά τα λογαριασμάτα ή αν είναι ένας τρόπος για να αποκομίσουν έσοδα».

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, η Kondor και η ομάδα της εξετάζουν τον καλύτερο τρόπο για να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με τα ευρήματά τους, μελετώντας στρατηγικές όπως διαδικτυακό περιεχόμενο ή εργαλεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν καλύτερα την ακροδεξιά και τα μυριάδες πολιτιστικά στοιχεία που παράγουν.

«Νομίζω ότι συχνά αυτό σοκάρει τους ανθρώπους», δήλωσε η Kondor.

«Αυτή τη στιγμή είναι επικίνδυνο, επειδή παρατηρούμε μια σταθερή άνοδο της ακροδεξιάς σε κάθε πτυχή της κοινωνίας. Είναι πιο σημαντικό από ποτέ να βρούμε τρόπους για να μετριάσουμε αυτό το φαινόμενο».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Το βουνό του χρέους δεν τελειώνει με τις πρόωρες αποπληρωμές

Δημόσιο Χρέος: Το βουνό του χρέους δεν τελειώνει με τις πρόωρες αποπληρωμές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στρες: 7 στρατηγικές ευεξίας για να το νικήσεις

Στρες: 7 στρατηγικές ευεξίας για να το νικήσεις

World
Ευρωπαϊκά ομόλογα: Η μεγάλη αλλαγή και τι σηματοδοτεί η στροφή της Ολλανδίας 

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Η μεγάλη αλλαγή και τι σηματοδοτεί η στροφή της Ολλανδίας 

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πυρηνικά: Οι συμφωνίες ελέγχου διάδοσης όπλων οδεύουν προς τέλμα το 2026 – Αυξάνεται ο κίνδυνος κρίσης
Στο κατώφλι του 2026 28.12.25

Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρηνικής κρίσης - Στον αέρα οι συμφωνίες ελέγχου διάδοσης των πυρηνικών όπλων

Τα πυρηνικά όπλα συνεχίζουν να διαδίδονται και πλέον οι Διεθνείς Συνθήκες που υποτίθεται ότι εξασφάλιζαν ένα πλαίσιο προστασίας οδηγούνται σε κατάρρευση

Σύνταξη
Συμβούλιο Ασφαλείας: Έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ
Κόσμος 28.12.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ

Την Δευτέρα θα συνέλθει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, καθώς είναι η πρώτη χώρα που αναγνωρίζει έδαφος της Σομαλίας ως ανεξάρτητο

Σύνταξη
Γουινέα: Ομάδα ενόπλων «εξουδετερώθηκε» στην πρωτεύουσα Κονακρί, λίγες ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες
Κόσμος 28.12.25

Γουινέα: Ομάδα ενόπλων «εξουδετερώθηκε» στην πρωτεύουσα Κονακρί, λίγες ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες

Λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες στη Γουινέα, ομάδα ενόπλων με «ανατρεπτικές προθέσεις» με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας «εξουδετερώθηκε» στην πρωτεύουσα Κονακρί.

Σύνταξη
Χιόνι και πάγος δημιουργούν προβλήματα στις συγκοινωνίες των ΗΠΑ – Στα λευκά η Νέα Υόρκη
Κόσμος 28.12.25

Χιόνι και πάγος δημιουργούν προβλήματα στις συγκοινωνίες των ΗΠΑ – Στα λευκά η Νέα Υόρκη

Ο χειμερινός καιρός στις βορειοανατολικές ΗΠΑ προκαλεί χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, την ώρα που χιλιάδες πολίτες διασκέδασαν με το χιόνια σε πάρκα στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Μιανμάρ: Οι εκλογές διεξάγονται σε ένα κλίμα βίας και καταστολής λέει ο ΟΗΕ
Κόσμος 28.12.25

Μιανμάρ: Οι εκλογές διεξάγονται σε ένα κλίμα βίας και καταστολής λέει ο ΟΗΕ

Οι εκλογές στη Μιανμάρ ξεκινούν με τον εμφύλιο πόλεμο να συνεχίζεται χωρίς ελπίδα για δημοκρατική μετάβαση, με το κόμμα που υποστηρίζεται από τη χούντα να είναι το φαβορί για τη «νίκη»

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Συμφώνησε με Αγκόλα και Ναμίμπια για επιστροφές «παράτυπων μεταναστών»
Απελάσεις - Εξπρές 28.12.25

Μεγάλη Βρετανία: Συμφώνησε με Αγκόλα και Ναμίμπια για επιστροφές «παράτυπων μεταναστών»

Η Μεγάλη Βρετανία φέρεται να προχώρησε σε συμφωνία με την Αγκόλα και την Ναμίμπια και την Αγκόλα σε σχέση με απελάσεις μεταναστών υπό την απειλή της ακύρωσης έγκρισης βίζα.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ανησυχούν για το βεληνεκές κινεζικών βαλλιστικών πυραύλων εναντίον πλοίων – Φτάνουν στην Δυτική Ακτή
Χάρτης 28.12.25

Οι ΗΠΑ ανησυχούν για το βεληνεκές κινεζικών βαλλιστικών πυραύλων εναντίον πλοίων – Φτάνουν στην Δυτική Ακτή

Η Κίνα διαθέτει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατά πλοίων, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν μέχρι την δυτική ακτή των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Σύνταξη
«Ένταση» ανάμεσα σε Νετανιάχου και την ομάδα του Τραμπ πριν τη συνάντηση της Δευτέρας
Γάζα / Ιράν 28.12.25

«Ένταση» ανάμεσα σε Νετανιάχου και την ομάδα του Τραμπ πριν τη συνάντηση της Δευτέρας

Αμερικανικά και διεθνή μέσα μεταδίδουν πως η συνάντηση ανάμεσα στους Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν αναμένεται ήρεμη καθώς υπάρχει «εκνευρισμός» στην αμερικανική πλευρά.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει πως μετά την συνάντηση με τον Τραμπ θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες
Κόσμος 28.12.25

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει πως μετά την συνάντηση με τον Τραμπ θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε με ευρωπαίους ηγέτες το Σάββατο πριν την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και αναμένεται να τους ενημερώσει και μετά από τις συνομιλίες στο Μαϊάμι

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρέσει στον Ολυμπιακό – Παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Παρτιζάν οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Euroleague 28.12.25

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρέσει στον Ολυμπιακό – Παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Παρτιζάν οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Από... κοντά παρακολουθεί ο Ολυμπιακός τις εξελίξεις στην Παρτιζάν και την υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς, αφού ο παίκτης αρέσει πολύ στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Σύνταξη
Ivan Greko: «Δεν έχει βραχιολάκι» λέει ο δικηγόρος του τράπερ μετά τη σύλληψή του
Ελλάδα 28.12.25

Ivan Greko: «Δεν έχει βραχιολάκι» λέει ο δικηγόρος του τράπερ μετά τη σύλληψή του

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του τράπερ Ivan Greko από τις 17 Δεκεμβρίου ο κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση που του είχε επιβληθεί, έχει ήδη αντικατασταθεί με άλλους όρους

Σύνταξη
Πυρηνικά: Οι συμφωνίες ελέγχου διάδοσης όπλων οδεύουν προς τέλμα το 2026 – Αυξάνεται ο κίνδυνος κρίσης
Στο κατώφλι του 2026 28.12.25

Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρηνικής κρίσης - Στον αέρα οι συμφωνίες ελέγχου διάδοσης των πυρηνικών όπλων

Τα πυρηνικά όπλα συνεχίζουν να διαδίδονται και πλέον οι Διεθνείς Συνθήκες που υποτίθεται ότι εξασφάλιζαν ένα πλαίσιο προστασίας οδηγούνται σε κατάρρευση

Σύνταξη
«Κίτρινος πυρετός» στο ηλεκτρονικό εμπόριο – Τα στατιστικά της «απόβασης» στο… «ελληνικό καλάθι»
Τα στατιστικά της «απόβασης» 28.12.25

«Κίτρινος πυρετός» στο ηλεκτρονικό εμπόριο - Η οικονομία του scroll στο... «ελληνικό καλάθι»

Το εύρος της διείσδυσης, τα κίνητρα, οι συνήθειες και οι αντιλήψεις γύρω από την αγορά προϊόντων από πλατφόρμες εκτός ΕΕ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι απώλειες για την ελληνική οικονομία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κρήτη: Μεθυσμένος άνδρας έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε – Τη σορό του εντόπισαν πολίτες
Στην Κρήτη 28.12.25

Μεθυσμένος άνδρας έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε - Τη σορό του εντόπισαν πολίτες

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη - Ο 72χρονος Γερμανός είχε καταναλώσει πολύ αλκοόλ το βράδυ της Παρασκευής και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σήμερα το πρωί

Σύνταξη
Κρήτη: Νέα διάσωση 108 μεταναστών νότια της Γαύδου – Πάνω από 800 άνθρωποι στο κέντρο της Αγυιάς
Στην Κρήτη 28.12.25

Νέα διάσωση 108 μεταναστών νότια της Γαύδου - Πάνω από 800 άνθρωποι στο κέντρο της Αγυιάς

Η κατάσταση στα Χανιά στην Κρήτη έχει επανέλθει σε κρίσιμο επίπεδο καθώς δυσκολεύει περαιτέρω η διαχείριση του χώρου και των εκατοντάδων διασωθέντων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές

Σύνταξη
Αγρότες: Δεν πτοούνται από τις διασπαστικές κινήσεις και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα – Κλείνουν από σήμερα δρόμους
Απέλπιδες προσπάθειες 28.12.25

Δεν πτοούνται από τις «διασπαστικές κινήσεις» οι αγρότες και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα - Κλείνουν από σήμερα δρόμους

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα ετοιμάζονται να κάνουν οι αγρότες που εντείνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους με κλεισίματα δρόμων μετά τη μερική αναστολή λόγω Χριστουγέννων

Σύνταξη
Καυγάς στη λήξη του Μπουλς – Μπακς λόγω καρφώματος του Αντετοκούνμπο (vid)
NBA 28.12.25

Καυγάς στη λήξη του Μπουλς – Μπακς λόγω καρφώματος του Αντετοκούνμπο (vid)

Η επιλογή του Γιάννη Αντετοκούνμπο να καρφώσει εντυπωσιακά στην τελευταία φάση του Μπουλς - Μπακς και ενώ το παιχνίδι είχε κριθεί υπέρ της ομάδας του, έγινε αιτία για να ανάψουν τα αίματα...

Σύνταξη
Δημόσια πανεπιστήμια: Προς διαγραφή 280.000 φοιτητές – 35.000 αιτήθηκαν παράταση σπουδών
Οι εξαιρέσεις 28.12.25

Προς διαγραφή 280.000 φοιτητές στα δημόσια πανεπιστήμια - 35.000 αιτήθηκαν παράταση σπουδών

Όσοι φοιτητές δεν εκκίνησαν τη διαδικασία της «δεύτερης ευκαιρίας», θα διαγραφούν αυτόματα στο τέλος του ημερολογιακού έτους - Ποιοι εξαιρούνται - Τι ισχύει για γονείς, εργαζομένους και αθλητές

Σύνταξη
Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας
Αμερικανική έρευνα 28.12.25

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς στις ΗΠΑ ενέταξαν εργαλεία AI στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων το 2025, έδειξε έρευνα της Society for Human Resource Management

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε
Ελλάδα 28.12.25

«Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε» - Παρέμβαση Ράμμου για Φλώρινα

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, πήρε θέση για το περιστατικό στη Φλώρινα σημειώνοντας ότι «σήμερα απαγορεύεται ένα τραγούδι αύριο μπορεί να απαγορευτεί η ελευθερία του λόγου»

Σύνταξη
Μακεδονικά φαντάσματα
Πατριδοκαπηλία 28.12.25

Μακεδονικά φαντάσματα

Κάποιοι θέλουν να επενδύσουν ξανά σε έναν άνευ αντικειμένου εθνικισμό σε σχέση με το «Μακεδονικό»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο