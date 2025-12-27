newspaper
Συχνές εμφανίσεις, δραματικές δηλώσεις, κραυγαλέες στιλιστικές επιλογές – Συνεργάτες του Τραμπ τον αντιγράφουν
Κόσμος 27 Δεκεμβρίου 2025 | 20:10

Συχνές εμφανίσεις, δραματικές δηλώσεις, κραυγαλέες στιλιστικές επιλογές – Συνεργάτες του Τραμπ τον αντιγράφουν

Αρκετά μέλη της ομάδας εθνικής ασφάλειας που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους για όλους τους λάθος λόγους

Spotlight

Αρκετά μέλη της ομάδας εθνικής ασφάλειας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν αποκτήσει ασυνήθιστα μεγάλη δημοσιότητα, γράφει το Axios.

Το… αντιανεμικό μπουφάν του Πάτελ έχει προκαλέσει εσωτερική κριτική στο FBI

Κάνουν συχνές εμφανίσεις στην τηλεόραση και δραματικές δηλώσεις, ενώ αρέσκονται να ντύνονται έτσι ώστε να προκαλούν εντύπωση.

Το αμερικάνικο μέσο σχολιάζει ότι ο Τραμπ επιθυμεί οι διορισμένοι του να μοιάζουν σαν να βγήκαν από κάστινγκ για ηθοποιούς, ωστόσο σε θέσεις εθνικής ασφάλειας η θεατρικότητα μπορεί να γίνει γρήγορα μειονέκτημα.

Τα φώτα σε Πάτελ, Χέγκσεθ και Νόεμ

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πάτελ, για παράδειγμα, έχει τραβήξει την προσοχή πολύ περισσότερο από τους προκατόχους του — συχνά για όλους τους λάθος λόγους.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ φαίνεται να συνδυάζει την παλιά του δουλειά ως προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης με τη νέα του θέση ως επικεφαλής του αμερικανικού στρατού.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ έγινε η πρωταγωνίστρια μιας καλά χρηματοδοτούμενης εκστρατείας στα μέσα ενημέρωσης — συχνά φωτογραφίζεται με στρατιωτική στολή παρά τον γραφειοκρατικό της ρόλο.

Δεν ντρέπονται για τις επιλογές τους

Η εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Κίνγκσλεϊ Γουίλσον, δήλωσε στο Axios ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Χέγκσεθ έχει γίνει ο «πιο δημοφιλής» υπουργός που υπήρξε ποτέ.

«Από την ανάληψη των καθηκόντων του, επικοινωνεί απευθείας με τον αμερικανικό λαό και όχι μέσω του παραμορφωμένου φακού των μέσων ενημέρωσης, τα οποία είναι αποφασισμένα να τον καταστρέψουν», υποστήριξε.

«Σε σύγκριση με την προηγούμενη κυβέρνηση, η παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι άμεση, ελκυστική και ασύγκριτη», πρόσθεσε.

Ένας εκπρόσωπος του DHS δήλωσε ότι η Νόεμ «φοράει τις στολές της υπηρεσίας της για να τιμήσει τους άνδρες και τις γυναίκες που ηγείται, οι οποίοι τις φορούν καθημερινά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους».

Το FBI δεν απάντησε σε αίτημα του Axios για σχόλιο.

Οι μεγάλες αστοχίες του Πάτελ

Σε δύο από τα πιο γνωστά περιστατικά που έχει χειριστεί ως διευθυντής — η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και η ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν — ο Πάτελ χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ανακοινώσει τη σύλληψη του δράστη, μόνο και μόνο για να αποκαλυφθεί στη συνέχεια ότι ο δράστης παρέμενε ελεύθερος.

Δεδομένης της κριτικής που δέχτηκε για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση με το Πανεπιστήμιο Μπράουν, ήταν ιδιαίτερα ατυχής η στιγμή που δημοσιεύθηκε μια συνέντευξη σε podcast (η οποία είχε ηχογραφηθεί πριν από το μακελειό) στην οποία ο Πάτελ και η φίλη του, τραγουδίστρια κάντρι, μιλούσαν για τη μακροχρόνια σχέση τους, γράφει το Axios.

Η ασυνήθιστα μεγάλη παρουσία του Πάτελ στα μέσα ενημέρωσης και η βιασύνη του να βρεθεί στο προσκήνιο έχουν προκαλέσει την οργή ορισμένων μελών του FBI.

Ένας πρόσφατα συνταξιοδοτημένος πράκτορας είπε στο Axios ότι η τάση του Πάτελ να εμφανίζεται μπροστά στις κάμερες φορώντας αντιανεμικό μπουφάν του FBI είχε προκαλέσει εσωτερικές αντιδράσεις: «Είσαι ο διευθυντής του FBI. Φόρα ένα γ@@@@@@ο κοστούμι», του είπαν.

Ο Πάτελ έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από δυσμενή ρεπορτάζ σε ΜΜΕ τις τελευταίες ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της είδησης ότι το FBI προσέλαβε τον προσωπικό του δημοσιοσχετίστα και ότι παρήγγειλε ένα νέο στόλο θωρακισμένων BMW για τη μεταφορά του.

Μια πηγή που γνώριζε για τον σχεδιασμό μιας πρόσφατης επιχείρησης του FBI ανέφερε ότι αυτή περιελάμβανε ένα ασυνήθιστο θέμα: τι να κάνουμε αν εμφανιστεί το αφεντικό.

Το γραφείο του Πάτελ ζητούσε πάντα προειδοποίηση για κάθε σύλληψη που είχε ειδησεογραφικό ενδιαφέρον, και οι πράκτορες αναρωτιόνταν αν θα εμφανιστεί στον τόπο του συμβάντος.

Σύμφωνα με την πηγή, τους συμβούλεψαν να κρατήσουν χαμηλό προφίλ και να μην εμπλακούν. Τελικά, ο Πάτελ δεν εμφανίστηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Ο Κας Πάτελ.

Ο Χέγκσεθ νομίζει ότι είναι ακόμη τηλεοπτικός παρουσιαστής

Ο Χέγκσεθ εμφανίζεται επίσης τακτικά στην τηλεόραση — κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου του παρελθόντος του ως τηλεοπτικός παρουσιαστής.

Τόσο το «Saturday Night Live» όσο και το «South Park» τον έχουν σατιρίσει.

Από τις ενδυματολογικές του επιλογές — πατριωτικά μαντήλια τσέπης, κάλτσες με στρατιωτικά μοτίβα — έως τα άστοχα σχόλιά του για τη φυσική κατάσταση («fit not fat») και τη «woke» ιδεολογία, ο Χέγκσεθ δίνει έμφαση στις πτυχές της δουλειάς του που δεν έχουν να κάνουν με την ουσία.

«Ξέρω κάτι για το πώς να γεμίζεις τα δελτία ειδήσεων των καλωδιακών καναλιών», είπε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Reagan National Defense Forum στην Καλιφόρνια. «Πρέπει να το κάνεις», τόνισε.

Το Πεντάγωνο δημοσιεύει συνεχώς βίντεο με πρωταγωνιστή τον Χέγκσεθ, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τις συνεντεύξεις Τύπου.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε νωρίτερα φέτος, ο υπουργός, με ανασηκωμένα μανίκια, βιδώνει τη νέα πινακίδα «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ».

YouTube thumbnail

Η κορύφωση — τουλάχιστον μέχρι στιγμής — ήταν η ομιλία του Χέγκσεθ για τον πολιτισμικό πόλεμο που απηύθυνε στους ανώτερους στρατηγούς και ναυάρχους της Αμερικής, οι οποίοι ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο στο Κουάντικο της Βιρτζίνια τον Σεπτέμβριο, όπως γράφει το Axios.

Νόεμ, το πρόσωπο της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ ή «ICE Barbie»

Εν τω μεταξύ, η Νόεμ έγινε κυριολεκτικά το πρόσωπο της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ, πρωταγωνιστώντας σε μια διαφημιστική καμπάνια αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Όπως γράφει το Axios, εδώ και έναν χρόνο κυκλοφορεί η φήμη ότι η Νόεμ θα επιδιώξει να χρησιμοποιήσει το αντιμεταναστευτικό πρόγραμμα του Τραμπ για να προωθήσει μια δική της μελλοντική πολιτική εκστρατεία.

Ένας από τους δημιουργούς της διαφήμισης, η Strategy Group, είχε εργαστεί στο παρελθόν στις προεκλογικές εκστρατείες της Νόεμ για την κυβερνητική θέση.

Η Νόεμ κέρδισε επίσης το παρατσούκλι «ICE Barbie» από τα ταμπλόιντ λόγω των συχνών παρουσιών της με την ICE, τη Συνοριακή Φρουρά και την Ακτοφυλακή, ντυμένη με τις στολές αυτών των μονάδων.

Η Κρίστι Νόεμ.

Η διαφορά με την πρώτη θητεία του Ρεπουμπλικανού προέδρου

Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, ήταν αυτονόητο ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσει κανείς μακροβιότητα ήταν να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και κανένας από τους τρεις δεν φαίνεται να βρίσκεται σε ιδιαίτερα επισφαλή θέση, σημειώνει το Axios.

Μία από τις πρώτες υψηλού προφίλ αποχωρήσεις από την εποχή Τραμπ 2.0 είναι ένας άλλος αξιωματούχος με έντονη δημόσια δραστηριότητα, ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Νταν Μποντζίνο.

Ο Τραμπ ευχήθηκε καλή τύχη στον Μποντζίνο, λέγοντας ότι ο πρώην podcaster «ήθελε να επιστρέψει στην εκπομπή του».

