Σχέδιο μυστικής χρηματοδότησης της Χαμάς μέσω οργανώσεων που επισήμως δραστηριοποιούνταν στον τομέα εθελοντισμού και αποστολής βοήθειας στον δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό αποκαλύφθηκε στην Ιταλία.

Ο Μοχάμαντ Χανούν χρησιμοποίησε πάνω από το 70% των χρημάτων για την οικονομική στήριξη της Χαμάς

Στο πλαίσιο της εν λόγω επιχείρησης της ιταλικής αστυνομίας και του ειδικού σώματος της οικονομικής αστυνομίας της χώρας, πραγματοποιήθηκαν σήμερα Σάββατο εννέα συλλήψεις με την κατηγορία χρηματοδότησης της Χαμάς με πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ συνολικά.

Τα χρήματα αποστέλλονταν μέσω οργανώσεων για τον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιστινίων της Ιταλίας, Μοχάμαντ Χανούν. Σύμφωνα με τους Ιταλούς εισαγγελείς, το συγκεκριμένο σύστημα κεκαλυμμένης χρηματοδότησης της Χαμάς λειτουργούσε επί είκοσι χρόνια.

Ο Χανούν φέρεται, βάσει των στοιχείων της έρευνας, να είναι ένα από τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς και να χρησιμοποίησε πάνω από το 70% των χρημάτων που εξασφάλισε κατά τη διάρκεια εκστρατειών υπέρ του άμαχου παλαιστινιακού πληθυσμού, για την άμεση οικονομική στήριξη της ίδιας της οργάνωσης ή άλλων που συνδέονται έμμεσα με αυτήν.

Secondo le indagini della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, in Italia sono stati raccolti sette milioni di euro tramite tre associazioni di beneficenza per il popolo palestinese, poi dirottati verso Hamas. pic.twitter.com/BmItZoJBMP — Vincenzo D’Arienzo (@vinc_darienzo) December 27, 2025

Σε κεντρικό ρόλο ο Μοχάμαντ Χανούν

Όπως αναφέρει η Unità, η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες, σε μια επιχείρηση που συντονίστηκε από την Εθνική Εισαγγελία κατά της Μαφίας και της Τρομοκρατίας σε συνεργασία με την εισαγγελία της Γένοβας, είναι ότι πίσω από τη φιλανθρωπική δράση υπέρ του παλαιστινιακού λαού, που έχει υποστεί σφοδρά πλήγματα από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023, κρυβόταν στην πραγματικότητα ένα σχέδιο μυστικής χρηματοδότησης της ισλαμιστικής οργάνωσης που είχε εξαπολύσει την επίθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών, τα ποσά της χρηματοδότησης διοχετεύονταν στα ταμεία της Χαμάς μέσω τριών φιλανθρωπικών οργανώσεων υπέρ των Παλαιστινίων. Ο πρόεδρος της Ένωσης Παλαιστινίων στην Ιταλία, Μοχάμαντ Χανούν, φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο, με τις ιταλικές Αρχές να τον χαρακτηρίζουν «επικεφαλής» της οργάνωσης στην Ιταλία και «μέλος του δικτύου της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στο εξωτερικό».

Το ιταλικό μέσο αναφέρει ειδικότερα ότι ο Χανούν, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της European Palestinians Conference, κατηγορείται ότι «συνέβαλε στην καταβολή, άμεσα ή έμμεσα, προς την τρομοκρατική οργάνωση, από τις 18 Οκτωβρίου 2001 και έως σήμερα – ιδίως μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023 – μεγάλων χρηματικών ποσών, ύψους 7.288.248,15 ευρώ, αποσπώντας τα κονδύλια αυτά από τους δηλωμένους σκοπούς για τις πραγματικές ανάγκες του άμαχου πληθυσμού της Γάζας».