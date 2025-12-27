newspaper
Ιταλία: Εννέα συλλήψεις για κεκαλυμμένη χρηματοδότηση της Χαμάς, ύψους άνω των 7 εκατ. ευρώ
Κόσμος 27 Δεκεμβρίου 2025 | 14:33

Ιταλία: Εννέα συλλήψεις για κεκαλυμμένη χρηματοδότηση της Χαμάς, ύψους άνω των 7 εκατ. ευρώ

Τα χρήματα αποστέλλονταν στη Χαμάς μέσω οργανώσεων που δήλωσαν ότι δραστηριοποιούνται στην αποστολή βοήθειας στους αμάχους - Ο Μοχάμαντ Χανούν του Συνδέσμου Παλαιστινίων ανάμεσα στους συλληφθέντες

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Σχέδιο μυστικής χρηματοδότησης της Χαμάς μέσω οργανώσεων που επισήμως δραστηριοποιούνταν στον τομέα εθελοντισμού και αποστολής βοήθειας στον δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό αποκαλύφθηκε στην Ιταλία.

Ο Μοχάμαντ Χανούν χρησιμοποίησε πάνω από το 70% των χρημάτων για την οικονομική στήριξη της Χαμάς

Στο πλαίσιο της εν λόγω επιχείρησης της ιταλικής αστυνομίας και του ειδικού σώματος της οικονομικής αστυνομίας της χώρας, πραγματοποιήθηκαν σήμερα Σάββατο εννέα συλλήψεις με την κατηγορία χρηματοδότησης της Χαμάς με πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ συνολικά.

Τα χρήματα αποστέλλονταν μέσω οργανώσεων για τον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιστινίων της Ιταλίας, Μοχάμαντ Χανούν. Σύμφωνα με τους Ιταλούς εισαγγελείς, το συγκεκριμένο σύστημα κεκαλυμμένης χρηματοδότησης της Χαμάς λειτουργούσε επί είκοσι χρόνια.

Ο Χανούν φέρεται, βάσει των στοιχείων της έρευνας, να είναι ένα από τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς και να χρησιμοποίησε πάνω από το 70% των χρημάτων που εξασφάλισε κατά τη διάρκεια εκστρατειών υπέρ του άμαχου παλαιστινιακού πληθυσμού, για την άμεση οικονομική στήριξη της ίδιας της οργάνωσης ή άλλων που συνδέονται έμμεσα με αυτήν.

Σε κεντρικό ρόλο ο Μοχάμαντ Χανούν

Όπως αναφέρει η Unità, η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες, σε μια επιχείρηση που συντονίστηκε από την Εθνική Εισαγγελία κατά της Μαφίας και της Τρομοκρατίας σε συνεργασία με την εισαγγελία της Γένοβας, είναι ότι πίσω από τη φιλανθρωπική δράση υπέρ του παλαιστινιακού λαού, που έχει υποστεί σφοδρά πλήγματα από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023, κρυβόταν στην πραγματικότητα ένα σχέδιο μυστικής χρηματοδότησης της ισλαμιστικής οργάνωσης που είχε εξαπολύσει την επίθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών, τα ποσά της χρηματοδότησης διοχετεύονταν στα ταμεία της Χαμάς μέσω τριών φιλανθρωπικών οργανώσεων υπέρ των Παλαιστινίων. Ο πρόεδρος της Ένωσης Παλαιστινίων στην Ιταλία, Μοχάμαντ Χανούν, φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο, με τις ιταλικές Αρχές να τον χαρακτηρίζουν «επικεφαλής» της οργάνωσης στην Ιταλία και «μέλος του δικτύου της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στο εξωτερικό».

Το ιταλικό μέσο αναφέρει ειδικότερα ότι ο Χανούν, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της European Palestinians Conference, κατηγορείται ότι «συνέβαλε στην καταβολή, άμεσα ή έμμεσα, προς την τρομοκρατική οργάνωση, από τις 18 Οκτωβρίου 2001 και έως σήμερα – ιδίως μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023 – μεγάλων χρηματικών ποσών, ύψους 7.288.248,15 ευρώ, αποσπώντας τα κονδύλια αυτά από τους δηλωμένους σκοπούς για τις πραγματικές ανάγκες του άμαχου πληθυσμού της Γάζας».

Economy
Ελληνικές εξαγωγές: Το ταβάνι των 50 δισ. και η κρυφή δύναμη της Ασίας 

Ελληνικές εξαγωγές: Το ταβάνι των 50 δισ. και η κρυφή δύναμη της Ασίας 

Business
Μόδα: Τα deals της αγοράς που άφησαν το στίγμα τους το 2025

Μόδα: Τα deals της αγοράς που άφησαν το στίγμα τους το 2025

Νέα Υόρκη: Ακραία χιονοθύελλα «σαρώνει» την πόλη – Πάνω από 1.600 ακυρώσεις πτήσεων, προβλήματα στους δρόμους
Δύσκολες συνθήκες 27.12.25

Ακραία χιονοθύελλα «σαρώνει» τη Νέα Υόρκη - Πάνω από 1.600 ακυρώσεις πτήσεων, προβλήματα στους δρόμους

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η Νέα Υόρκη θα βιώσει τις πιο έντονες χιονοπτώσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών, με ρυθμούς που σε ορισμένα σημεία φτάνουν τα 5 εκατοστά ανά ώρα

Σύνταξη
Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση το 1/3 του Κιέβου μετά τις ρωσικές επιθέσεις – 320.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα
Κόσμος 27.12.25

Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση το 1/3 του Κιέβου μετά τις ρωσικές επιθέσεις – 320.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην Ουκρανία με σχεδόν 500 drones και 40 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, θέτοντας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τον Ζελένσκι

Σύνταξη
Το εδαφικό στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ με Ζελένσκι – Ο Πούτιν παρακολουθεί και σφυροκοπά την Ουκρανία 
Κόσμος 27.12.25

Το εδαφικό στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ με Ζελένσκι – Ο Πούτιν παρακολουθεί και σφυροκοπά την Ουκρανία 

Ο Ζελένσκι σκοπεύει να συζητήσει με τον Τραμπ το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας - Οι δύο ηγέτες σήμερα θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία, στην οποία θα συμμετάσχουν η φον ντερ Λάιεν και Ευρωπαίοι ηγέτες

Σύνταξη
Η Πολωνία έκλεισε προσωρινά δύο αεροδρόμια λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία
Κόσμος 27.12.25

Η Πολωνία έκλεισε προσωρινά δύο αεροδρόμια λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία

Ταυτόχρονα η Πολωνία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη ενώ αντιαεροπορικά συστήματα και αναγνωριστικά συστήματα ραντάρ από το έδαφος τέθηκαν σε κατάσταση ετοιμότητας.

Σύνταξη
Πώς διαμόρφωσε ο Τραμπ το 2025 – Ο ανταποκριτής που μπήκε στον Λευκό Οίκο απαντά
Ένας έτος Τραμπ 27.12.25

Πώς διαμόρφωσε ο Τραμπ το 2025 – Ο ανταποκριτής που μπήκε στον Λευκό Οίκο απαντά

Τι είναι αυτό που αιφνιδίασε έναν από τους πλέον έμπειρους ανταποκριτές στον Λευκό Οίκο, όσον αφορά την πρώτη χρονιά της δεύτερης θητείας Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νιγηρία: Ο Τραμπ είχε αναβάλει την επίθεση για να δώσει «ένα χριστουγεννιάτικο δώρο» στους τζιχαντιστές
«Δεν το περίμεναν» 27.12.25

Ο Τραμπ είχε αναβάλει την επίθεση στη Νιγηρία για... «ένα χριστουγεννιάτικο δώρο»

Τα πλήγματα στη Νιγηρία επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, αλλά ο Τραμπ είπε «ας τους δώσουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο» και η επιχείρηση αναβλήθηκε για την επομένη.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Σφυρηλατήθηκαν «δεσμοί αίματος» με τη Ρωσία, λέει ο Κιμ σε ευχετήριο μήνυμά του στον Πούτιν
Βόρεια Κορέα 27.12.25

Σφυρηλατήθηκαν «δεσμοί αίματος» με τη Ρωσία, λέει ο Κιμ

Το 2025 ήταν μια «πραγματικά σημαντική χρονιά» στη συμμαχία μεταξύ Πιονγιάνγκ και Μόσχας, η οποία σφυρηλατήθηκε από «δεσμούς αίματος», αναφέρει ο Κιμ Γιονγκ Ουν σε ευχετήριο μήνυμά του στον Πούτιν.

Σύνταξη
Νιγηρία: Με πυραύλους από drones MQ-9 Reaper οι επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των τζιχαντιστών
Θανατηφόρες επιθέσεις 27.12.25

Πώς χτύπησαν οι ΗΠΑ τους τζιχαντιστές στη Νιγηρία

Οι επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των τζιχαντιστών στη Νιγηρία εξαπολύθηκαν ύστερα από «εκτεταμένη συλλογή πληροφοριών, επιχειρησιακό σχεδιασμό και αναγνώριση», με τη συνδρομή της αφρικανικής χώρας.

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: «Επικίνδυνο προηγούμενο» η αναγνώρισή της από το Ισραήλ, προειδοποιεί η Αφρικανική Ενωση
«Επικίνδυνο προηγούμενο» 27.12.25

Η Αφρικανική Ενωση απορρίπτει «οποιαδήποτε αναγνώριση της Σομαλιλάνδης»

«Επικίνδυνο προηγούμενο», χαρακτηρίζει η Αφρικανική Ενωση την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, ενέργεια που «απειλεί να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο».

Σύνταξη
Αναγνώριση της Σομαλιλάνδης: Οι Σεμπάμπ αντιδρούν στην ισραηλινή παρέμβαση εδαφών
Οικονομικές Ειδήσεις 27.12.25

Αναγνώριση της Σομαλιλάνδης: Οι Σεμπάμπ αντιδρούν στην ισραηλινή παρέμβαση εδαφών

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες ότι αναγνωρίζει επισήμως ως ανεξάρτητο κράτος τη Σομαλιλάνδη, την αποσχισθείσα επαρχία τη Σομαλίας που μέχρι τώρα δεν αναγνωριζόταν από καμία άλλη χώρα του κόσμου.

Σύνταξη
Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν (vids)
Euroleague 27.12.25

Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν (vids)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στα… κάγκελα με την Παρτιζάν, η σχέση του με τον κόσμο της ομάδας είναι στα χειρότερα της και τα σενάρια για το μέλλον του δίνουν και παίρνουν – Ποια είναι τα δεδομένα για το συμβόλαιο του.

Σύνταξη
Κρήτη: Κινητοποίηση στο Ρέθυμνο από αγρότες και κτηνοτρόφους – Μοίρασαν κρεατόσουπα στους πολίτες
Agro-in 27.12.25

Κρήτη: Κινητοποίηση στο Ρέθυμνο από αγρότες και κτηνοτρόφους – Μοίρασαν κρεατόσουπα στους πολίτες

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο Ρέθυμνο, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας βράζοντας σε καζάνια κρέας, το οποίο μοίρασαν στον κόσμο

Σύνταξη
Αηδία κι απόλαυση – Το ελβετικό τυρί που μυρίζει σαν βρώμικη κάλτσα και λατρεύεται τις γιορτές
Γούστα είναι αυτά 27.12.25

Αηδία κι απόλαυση – Το ελβετικό τυρί που μυρίζει σαν βρώμικη κάλτσα και λατρεύεται τις γιορτές

«Θέλετε να δοκιμάσετε το τυρί που μυρίζει σαν τον ίδιο τον θάνατο; Μπείτε στην ουρά» γράφει σχετικό άρθρο στην Washington Post. Το Raclette, το δύσοσμο λιωμένο ελβετικό τυρί, προσβάλλει και ενθουσιάζει μια ολόκληρη νέα γενιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Προπονητής Μπράιτον για Κωστούλα: «Είμαι ικανοποιημένος με την εξέλιξή του»
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Προπονητής Μπράιτον για Κωστούλα: «Είμαι ικανοποιημένος με την εξέλιξή του»

Νέα αποθέωση για τον Μπάμπη Κωστούλα από τον προπονητή του στη Μπράιτον, Φάμπιαν Χιρτσέλερ, με τον Γερμανό τεχνικό να εκθειάζει την πρόοδο του νεαρού φορ τους τελευταίους μήνες.

Σύνταξη
Αγρότες: Οι αποφάσεις κλιμάκωσης του μπλόκου της Νίκαιας – Σε απόπειρα διάσπασης επενδύει το Μαξίμου
Agro-in 27.12.25

Αγρότες: Οι αποφάσεις κλιμάκωσης του μπλόκου της Νίκαιας – Σε απόπειρα διάσπασης επενδύει το Μαξίμου

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα είναι οι αγρότες. Τα επόμενα βήματά τους μέχρι την Πρωτοχρονιά όρισαν σε μαζική συνέλευση οι παραγωγοί του μπλόκου της Νίκαιας ενώ η κυβέρνηση επενδύει σε απόπειρα διάσπασης, με το αρμόδιο υπουργείο να ανακοινώνει ότι έλαβε φάκελο με... «τεκμηριωμένα αιτήματα» από Κορίνθιους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 27.12.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Βαρδούσια: Σε εξέλιξη η ανάσυρση των ορειβατών από τα 2.000 μέτρα – Στο νοσοκομείο Ιτέας η πρώτη σορός
Τραγωδία στα Βαρδούσια 27.12.25

Σε εξέλιξη η ανάσυρση των ορειβατών από τα 2.000 μέτρα - Στο νοσοκομείο Ιτέας η πρώτη σορός

Η ανάσυρση των τεσσάρων σορών στα Βαρδούσια γίνεται με Super Puma - Σύμμαχος είναι ο καλός καιρός, που διευκολύνει το έργο των δυνάμεων - Στόχος η ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν πέσει το σκοτάδι

Σύνταξη
Γιατί δεν έχει νόημα να φωνάζουμε στον σκύλο – Οι αρνητικές επιπτώσεις στον χαρακτήρα του
Καταστρεπτική συνήθεια 27.12.25

Πόσο ανούσιο είναι να φωνάζουμε στον σκύλο – Τι καταλαβαίνει και πόσο κακό του κάνουμε

Υπάρχουν αμέτρητες έρευνες που δείχνουν ότι, όταν τιμωρούμε τον σκύλο κατά την εκπαίδευσή του, τον «σημαδεύουμε» αρνητικά, όπως και την ψυχολογία του

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
ΑΙ: Πώς άλλαξε καθοριστικά την υγεία το 2025 – Ο αντίλογος για τα κενά ασφαλείας και τα ηθικά διλήμματα
Νέα εποχή 27.12.25

Πώς η AI άλλαξε καθοριστικά την υγεία το 2025 - Ο αντίλογος για τα κενά ασφαλείας και τα ηθικά διλήμματα

Πέντε τρόποι με τους οποίους η υγεία στην Ευρώπη άλλαξε μέσω εφαρμογών AI για πρόβλεψη κινδύνων, διαγνώσεις, αποσυμφόρηση γιατρών από διοικητικό φόρτο κ.ά. - Γιατί οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ειρήνη για τα Χριστούγεννα: Υπάρχει η διπλωματία των γιορτών ή είναι απλά θέατρο;
Stories 27.12.25

Ειρήνη για τα Χριστούγεννα: Υπάρχει η διπλωματία των γιορτών ή είναι απλά θέατρο;

Τα Χριστούγεννα η πολιτική σκηνή μεταμορφώνεται: οι γιορτές φέρνουν μαζί τους όχι μόνο δώρα αλλά και ευκαιρίες για ειρήνη — ή για στρατηγικούς υπολογισμούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βαρδούσια: «Πιθανότατα έχασαν τον προσανατολισμό τους» – Με συνδρομή ελικοπτέρου η μεταφορά των νεκρών ορειβατών
Τραγωδία στα Βαρδούσια 27.12.25

«Πιθανότατα έχασαν τον προσανατολισμό τους» - Με συνδρομή ελικοπτέρου η μεταφορά των νεκρών ορειβατών

Οι τρεις άνδρες και η μία γυναίκα εντοπίστηκαν αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι στα Βαρδούσια όρη - Σκοπός τους ήταν να προσεγγίσουν την κορυφή του Κόρακα, όπου το ανάγλυφο του βουνού αλλάζει δραματικά

Σύνταξη
Η Κέιτι Πέρι στο διάστημα, τα Labubu εκατομμυριούχοι – Οι στιγμές της ποπ κουλτούρας που τρέλαναν το διαδίκτυο το 2025
Τι ζήσαμε! 27.12.25

Η Κέιτι Πέρι στο διάστημα, τα Labubu εκατομμυριούχοι – Οι στιγμές της ποπ κουλτούρας που τρέλαναν το διαδίκτυο το 2025

Το περασμένο ημερολογιακό έτος είδε την Κέιτι Πέρι να εκτοξεύεται στο διάστημα, την πανταχού παρουσία μιας αφράτης κούκλας γκρέμλιν και μια σειρά από συναρπαστικές στιγμές που έδωσαν τροφή στα μιμίδια και σημάδεψαν τους τελευταίους 12 μήνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνεχίζεται το θρίλερ στις Σέρρες: Δεν ανήκει στον αγνοούμενο πυροσβέστη το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε
Ελλάδα 27.12.25

Συνεχίζεται το θρίλερ στις Σέρρες: Δεν ανήκει στον αγνοούμενο πυροσβέστη το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε

Ο 45χρονος διοικητής του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροΐων στις Σέρρες, αγνοείται από το πρωί της Τρίτης, με τις έρευνες να συνεχίζονται προς πάσα κατεύθυνση.

Σύνταξη
Καιρός: Έρχονται χιόνια στην Πάρνηθα – Τα δύο σενάρια για την Πρωτοχρονιά
Θα το στρώσει; 27.12.25

Έρχονται χιόνια στην Πάρνηθα - Τα δύο σενάρια για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς

Ο καιρός θα «δείξει τα δόντια» του σε πολλές περιοχές της χώρας τις επόμενες ημέρες, με πτώση της θερμοκρασίας, έντονο κρύο και ισχυρούς ανέμους - Πώς θα κάνουμε Πρωτοχρονιά

Σύνταξη
Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση το 1/3 του Κιέβου μετά τις ρωσικές επιθέσεις – 320.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα
Κόσμος 27.12.25

Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση το 1/3 του Κιέβου μετά τις ρωσικές επιθέσεις – 320.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην Ουκρανία με σχεδόν 500 drones και 40 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, θέτοντας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τον Ζελένσκι

Σύνταξη
