Σημαντική είδηση:
26.12.2025 | 16:16
Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία – Αυξήθηκαν στους 8 οι νεκροί, πολλοί τραυματίες
Ισραήλ: Δύο νεκροί μετά από επίθεση Παλαιστίνιου – Η ανακοίνωση της Αστυνομίας
Κόσμος 26 Δεκεμβρίου 2025 | 17:10

Ισραήλ: Δύο νεκροί μετά από επίθεση Παλαιστίνιου – Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων μετά την επίθεση στο βόρειο Ισραήλ

Σύνταξη
A
A
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από επίθεση Παλαιστίνιου στο βόρειο Ισραήλ.

Η ισραηλινή Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης τελικά «αντιμετωπίστηκε από έναν πολίτη» που βρισκόταν στην κοντινή πόλη Αφούλα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισραηλινής Αστυνομίας, ο δράστης χρησιμοποίησε αυτοκίνητο και μαχαίρι.

Ο δράστης είναι Παλαιστίνιος από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την ισραηλινή Αστυνομία, ο οποίος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 68χρονο Ισραηλινό πεζό στην πόλη Μπέιτ Σεάν και στη συνέχεια μαχαίρωσε μια 17χρονη Ισραηλινή κοντά στο κιμπούτς Έιν Χαρόντ, σε ένα περιστατικό που η αστυνομία χαρακτήρισε ως «εξελισσόμενη τρομοκρατική επίθεση».

Ένας 16χρονος νεαρός τραυματίστηκε στην επίθεση, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης MDA.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε τα ονόματα των θυμάτων: ο 68χρονος λεγόταν Σίμσον Μόντερχαϊ και η 17χρονη Αβίβ Μαόρ.

Η 17χρονη που σκοτώθηκε:

Εκπρόσωπος των IDF δήλωσε ότι η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι «ο τρομοκράτης είναι παράνομος κάτοικος που διείσδυσε στο ισραηλινό έδαφος πριν από μερικές ημέρες».

Η Αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης τελικά «αντιμετωπίστηκε από έναν πολίτη» που βρισκόταν στην κοντινή πόλη Αφούλα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε μέτρια κατάσταση όσον αφορά τα τραύματά του.

Εντολή του Κατζ για επιδρομή στην Καμπατίγια

Λίγο μετά την επίθεση, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, διέταξε ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη Καμπατίγια (από όπου καταγόταν ο δράστης) της Δυτικής Όχθης, κοντά στη Τζενίν.

Σε ανακοίνωσή του, ο Κατζ ανέφερε ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό «να δράσει με ισχύ και αμεσότητα για να εντοπίσει και να εξουδετερώσει κάθε τρομοκράτη και τρομοκρατική υποδομή» στην πόλη, προσθέτοντας ότι «όποιος βοηθά την τρομοκρατία ή παρέχει χρηματοδότηση και υποστήριξη στην τρομοκρατία θα πληρώσει το πλήρες τίμημα».

Business
Εστίαση: Η νέα γενιά κάνει την Ελλάδα hotspot διεθνών γεύσεων – Τα νέα ανοίγματα

Εστίαση: Η νέα γενιά κάνει την Ελλάδα hotspot διεθνών γεύσεων – Τα νέα ανοίγματα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδυτικοί οίκοι «ψηφίζουν Ελλάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδυτικοί οίκοι «ψηφίζουν Ελλάδα

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Τρεις νεκρούς άφησε πίσω της η σαρωτική καταιγίδα
Ατμοσφαιρικός ποταμός 26.12.25

Καλιφόρνια: Τρεις νεκρούς άφησε πίσω της η σαρωτική καταιγίδα

Σύμφωνα με τοπικές αρχές, οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε μεγάλες περιοχές της Καλιφόρνια προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς μέχρι τη νύχτα των Χριστουγέννων.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο – Τουλάχιστον 15 τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης
Σήμανε συναγερμός 26.12.25

Επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο στην Ιαπωνία - Τουλάχιστον 15 τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

Τουλάχιστον πέντε άτομα έχουν μεταφερθεί και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σε σοβαρή κατάσταση - Kατά την επίθεση έγινε χρήση και «υγρού σε μορφή σπρέι», που πιστεύεται ότι ήταν χλωρίνη

Σύνταξη
Εντείνονται οι βομβαρδισμοί στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης – Σε εξέλιξη συνομιλίες με τον Ρούμπιο
Κόσμος 26.12.25

Εντείνονται οι βομβαρδισμοί στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης – Σε εξέλιξη συνομιλίες με τον Ρούμπιο

Η Καμπότζη και η Ταϊλάνδη εμπλέκονται για δεκαετίες σε διένεξη για την κυριαρχία σε εδάφη κατά μήκος των συνόρων τους, είχαν ήδη αναμετρηθεί στρατιωτικά τον Ιούλιο

Σύνταξη
Υπερτουρισμός: Νέοι κανόνες στην Ευρώπη – Τι αλλάζει στα ταξίδια το 2026 και τι ισχύει στην Ελλάδα
Δέκα δημοφιλείς προορισμοί 26.12.25

Υπερτουρισμός και νέοι κανόνες στην Ευρώπη: Τι αλλάζει στα ταξίδια το 2026 και τι ισχύει στην Ελλάδα

Οι ταξιδιώτες που σχεδιάζουν τις διακοπές τους το 2026 σε δημοφιλείς προορισμούς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να κατανοήσουν πώς αυτές οι αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν το ταξίδι τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μήπως ο Τραμπ είναι… ανισόρροπος; – Μια αναδρομή στην ασυνήθιστη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου το 2025
Λιγάκι... 26.12.25

Μήπως ο Τραμπ είναι… ανισόρροπος; – Μια αναδρομή στην ασυνήθιστη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου το 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει μια ακανόνιστη και παράξενη συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την πνευματική του οξύτητα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τι γνωρίζουμε για το χριστουγεννιάτικο χτύπημα του Τραμπ σε βάση του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία
«ειρηνοποιός» 26.12.25

Τι γνωρίζουμε για το χριστουγεννιάτικο χτύπημα του Τραμπ σε βάση του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία

«Καλά Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των νεκρών τρομοκρατών, οι οποίοι θα γίνουν πολύ περισσότεροι αν συνεχίσουν να σφαγιάζουν αθώους χριστιανούς», έγραψε μεταξύ άλλων ο Τραμπ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κίνα: Κυρώσεις σε αμερικάνικες εταιρείες άμυνας λόγω πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν
Νέα ένταση 26.12.25

Η Κίνα επέβαλε κυρώσεις σε αμερικάνικες εταιρείες άμυνας λόγω πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν

Η κίνηση αυτή από την Κίνα ακολουθεί την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα για πώληση όπλων αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κυβέρνηση που φάσκει και αντιφάσκει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 26.12.25

Κυβέρνηση που φάσκει και αντιφάσκει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Είναι ή δεν είναι σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ; Στην κυβέρνηση επιμένουν στις «διαχρονικές παθογένειες» με τις επιδοτήσεις αλλά την ίδια ώρα γίνεται λόγος για οικονομικό σκάνδαλο και επιχειρείται να εμφανιστούν οι αγρότες ως οι απόλυτα ευνοημένοι.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Όταν οι Judas Priest κατηγορήθηκαν ότι ώθησαν δύο θαυμαστές τους να αυτοκτονήσουν
Heavy metal 26.12.25

Όταν οι Judas Priest κατηγορήθηκαν ότι ώθησαν δύο θαυμαστές τους να αυτοκτονήσουν

To χρονικό της πιο διαβόητης δίκης στην ιστορία της μουσικής: Τον Δεκέμβριο του 1985, οι απόπειρες αυτοκτονίας δύο νέων (ένας από τους οποίους πέθανε) αποδόθηκαν στα υποσυνείδητα μηνύματα που υποτίθεται ότι περιείχε το τραγούδι «Better by You Better than Me».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Τζόλης νίκησε τον Καρέτσα (5-3) και έγινε 4ος σε ασίστ στον κόσμο το 2025!
Ποδόσφαιρο 26.12.25

O Τζόλης νίκησε τον Καρέτσα (5-3) και έγινε 4ος σε ασίστ στον κόσμο το 2025!

Η Μπριζ νίκησε 5-3 τη Γκενκ το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) σε ένα τρομερό ματς για την 20η αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος, με τον Χρήστο Τζόλη να μοιράζει τρεις ασίστ και να περνάει τέταρτος στη συνολική λίστα για το 2025 στον κόσμο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της τέχνης: Η χαμένη τοιχογραφία του Τσιμαμπούε στην Ασίζη μπορεί να επιστρέψει
Βασιλική Αγίου Φραγκίσκου 26.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της τέχνης: Η χαμένη τοιχογραφία του Τσιμαμπούε στην Ασίζη μπορεί να επιστρέψει

Σχεδόν 30 χρόνια μετά τους σεισμούς στην Ασίζη, ειδικοί εξετάζουν αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανασυνθέσει 120.000 θραύσματα της κατεστραμμένης τοιχογραφίας του Τσιμαμπούε.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αχαΐα: 16 ετών το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου στην Πατρών-Πύργου – Πώς έγινε το δυστύχημα
Αχαΐα 26.12.25

16 ετών το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου στην Πατρών-Πύργου - Πώς έγινε το δυστύχημα

Επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό ιδιωτικής χρήσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο 17χρονος συνεπιβάτης του 16χρονου, ο οδηγός του ΙΧ, καθώς και οι επιβαίνοντες στο φορτηγό

Σύνταξη
Προθεσμία για την Τρίτη πήρε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου – Τα ευρήματα που «έδεσαν» την υπόθεση
Ελλάδα 26.12.25

Προθεσμία για την Τρίτη πήρε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου - Τα ευρήματα που «έδεσαν» την υπόθεση

Ο γιος της 87χρονης, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, κλείδωνε τη μητέρα του στο σπίτι της και κλειδιά είχε μόνον ο ίδιος.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
«Κινείται για τον Αντράντε ο ΠΑΟΚ…»
Ποδόσφαιρο 26.12.25

«Κινείται για τον Αντράντε ο ΠΑΟΚ…»

Ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση στην Μπάλτικα για την απόκτηση του 26χρονου Κολομβιανού στόπερ, Κέβιν Αντράντε.

Σύνταξη
Ελένη Παπαδοπούλου: Στην Ευελπίδων ο γιος της που συνελήφθη για τη δολοφονία της – Όταν έλεγε ότι «ήταν ατύχημα από τσιγάρο»
Έπαιζε θέατρο 26.12.25

Στην Ευελπίδων ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου που συνελήφθη για τη δολοφονία της - Όταν έλεγε ότι «ήταν ατύχημα από τσιγάρο»

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου συνελήφθη σήμερα για τη δολοφονία της τον Ιανουάριο του 2022 στο Κολωνάκι - Ο 60χρονος επιχειρούσε να θολώσει τα νερά, μιλώντας άλλοτε για ατύχημα από τσιγάρο και άλλοτε για αυτοκτονία

Σύνταξη
Μέσα στη «Φωλιά του Λύκου», το κρυφό αρχηγείο στο δάσος από όπου ο Χίτλερ διεύθυνε τον πόλεμο
Πολωνία 26.12.25

Μέσα στη «Φωλιά του Λύκου», το κρυφό αρχηγείο στο δάσος από όπου ο Χίτλερ διεύθυνε τον πόλεμο

Στα πυκνά δάση της βορειοανατολικής Πολωνίας, ένα φαινομενικά γαλήνιο τοπίο κρύβει το μυστικό αρχηγείο από όπου ο Αδόλφος Χίτλερ σχεδίασε μερικές από τις πιο σκοτεινές σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
