Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από επίθεση Παλαιστίνιου στο βόρειο Ισραήλ.

Η ισραηλινή Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης τελικά «αντιμετωπίστηκε από έναν πολίτη» που βρισκόταν στην κοντινή πόλη Αφούλα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισραηλινής Αστυνομίας, ο δράστης χρησιμοποίησε αυτοκίνητο και μαχαίρι.

Ο δράστης είναι Παλαιστίνιος από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την ισραηλινή Αστυνομία, ο οποίος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 68χρονο Ισραηλινό πεζό στην πόλη Μπέιτ Σεάν και στη συνέχεια μαχαίρωσε μια 17χρονη Ισραηλινή κοντά στο κιμπούτς Έιν Χαρόντ, σε ένα περιστατικό που η αστυνομία χαρακτήρισε ως «εξελισσόμενη τρομοκρατική επίθεση».

Ένας 16χρονος νεαρός τραυματίστηκε στην επίθεση, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης MDA.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε τα ονόματα των θυμάτων: ο 68χρονος λεγόταν Σίμσον Μόντερχαϊ και η 17χρονη Αβίβ Μαόρ.

Εκπρόσωπος των IDF δήλωσε ότι η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι «ο τρομοκράτης είναι παράνομος κάτοικος που διείσδυσε στο ισραηλινό έδαφος πριν από μερικές ημέρες».

Η Αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης τελικά «αντιμετωπίστηκε από έναν πολίτη» που βρισκόταν στην κοντινή πόλη Αφούλα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε μέτρια κατάσταση όσον αφορά τα τραύματά του.

Εντολή του Κατζ για επιδρομή στην Καμπατίγια

Λίγο μετά την επίθεση, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, διέταξε ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη Καμπατίγια (από όπου καταγόταν ο δράστης) της Δυτικής Όχθης, κοντά στη Τζενίν.

Σε ανακοίνωσή του, ο Κατζ ανέφερε ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό «να δράσει με ισχύ και αμεσότητα για να εντοπίσει και να εξουδετερώσει κάθε τρομοκράτη και τρομοκρατική υποδομή» στην πόλη, προσθέτοντας ότι «όποιος βοηθά την τρομοκρατία ή παρέχει χρηματοδότηση και υποστήριξη στην τρομοκρατία θα πληρώσει το πλήρες τίμημα».