Ισραήλ: Δύο νεκροί μετά από επίθεση Παλαιστίνιου – Η ανακοίνωση της Αστυνομίας
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων μετά την επίθεση στο βόρειο Ισραήλ
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από επίθεση Παλαιστίνιου στο βόρειο Ισραήλ.
Η ισραηλινή Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης τελικά «αντιμετωπίστηκε από έναν πολίτη» που βρισκόταν στην κοντινή πόλη Αφούλα
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισραηλινής Αστυνομίας, ο δράστης χρησιμοποίησε αυτοκίνητο και μαχαίρι.
Ο δράστης είναι Παλαιστίνιος από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την ισραηλινή Αστυνομία, ο οποίος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 68χρονο Ισραηλινό πεζό στην πόλη Μπέιτ Σεάν και στη συνέχεια μαχαίρωσε μια 17χρονη Ισραηλινή κοντά στο κιμπούτς Έιν Χαρόντ, σε ένα περιστατικό που η αστυνομία χαρακτήρισε ως «εξελισσόμενη τρομοκρατική επίθεση».
Ένας 16χρονος νεαρός τραυματίστηκε στην επίθεση, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης MDA.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Two killed in northern Israel by Palestinian stabbing, car ramming attack
➡ https://t.co/nyo9gp6QOJ pic.twitter.com/Bd5U5AekFS
— FRANCE 24 English (@France24_en) December 26, 2025
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε τα ονόματα των θυμάτων: ο 68χρονος λεγόταν Σίμσον Μόντερχαϊ και η 17χρονη Αβίβ Μαόρ.
Η 17χρονη που σκοτώθηκε:
Aviv Maor, z”l, only 19 years old, was the woman murdered this morning in a stabbing terror attack in northern Israel. She was waiting at a bus stop.
May her memory be a blessing 💔 pic.twitter.com/vLZxhnQNfw
— Hen Mazzig (@HenMazzig) December 26, 2025
Εκπρόσωπος των IDF δήλωσε ότι η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι «ο τρομοκράτης είναι παράνομος κάτοικος που διείσδυσε στο ισραηλινό έδαφος πριν από μερικές ημέρες».
Η Αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης τελικά «αντιμετωπίστηκε από έναν πολίτη» που βρισκόταν στην κοντινή πόλη Αφούλα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε μέτρια κατάσταση όσον αφορά τα τραύματά του.
Εντολή του Κατζ για επιδρομή στην Καμπατίγια
Λίγο μετά την επίθεση, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, διέταξε ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη Καμπατίγια (από όπου καταγόταν ο δράστης) της Δυτικής Όχθης, κοντά στη Τζενίν.
Σε ανακοίνωσή του, ο Κατζ ανέφερε ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό «να δράσει με ισχύ και αμεσότητα για να εντοπίσει και να εξουδετερώσει κάθε τρομοκράτη και τρομοκρατική υποδομή» στην πόλη, προσθέτοντας ότι «όποιος βοηθά την τρομοκρατία ή παρέχει χρηματοδότηση και υποστήριξη στην τρομοκρατία θα πληρώσει το πλήρες τίμημα».
