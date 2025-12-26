AI κάτσε λίγο στην άκρη… – Πότε πατάμε pause για να δουλέψει ο εγκέφαλος

Η AI (Τεχνητή Νοημοσύνη) είναι παντού και μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα για μας. Κι όμως, πολλοί άνθρωποι επιλέγουν συνειδητά να τη βάζουν στην άκρη. Όχι από φόβο ή άρνηση της τεχνολογίας, αλλά από την ανάγκη να διατηρήσουν τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και τις ουσιαστικές ανθρώπινες στιγμές.

Δεν υπάρχουν πολλές επιστημονικές αποδείξεις ότι η AI μας κάνει τεμπέληδες ή λιγότερο έξυπνους. Υπάρχουν όμως αποδείξεις ότι οι άνθρωποι είναι «προγραμματισμένοι» να παίρνουν συντομεύσεις όταν τους δίνεται η ευκαιρία.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε τη χρήση του πιο ενεργοβόρου μέρους του σώματός μας, που είναι ο εγκέφαλος», λέει στο Axios ο μηχανικός, επενδυτής και ιδρυτής τεχνολογικών εταιρειών Paul Kedrosky.

Η γενετική AI είναι απίστευτα δελεαστική για να τη χρησιμοποιεί κανείς συνέχεια και για τα πάντα, αλλά κανείς δεν θέλει να καταλήξει slopper (ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη συνεχώς για τα πάντα).

Το να ξέρεις πότε να πάρεις τη συντόμευση —και πότε να «κάψεις» αυτές τις εγκεφαλικές θερμίδες— είναι προσωπική επιλογή.

Αν και εργοδότες μπορεί να επιβάλλουν τη χρήση AI στον χώρο εργασίας, οι περισσότεροι χρήστες εξακολουθούν να παίρνουν συνειδητές αποφάσεις για το πότε, πού και πώς θα αφήσουν τα chatbots να μπουν στη ζωή τους.

AI στο περιθώριο:

Για έργα όπως η τέχνη και η γραφή

Ο ηθοποιός, μουσικός και κωμικός Jon Lajoie είπε στο Axios ότι δοκιμάζει εργαλεία AI κυρίως για να δει τι έχει να αντιμετωπίσει.

«Άρχισα να ανησυχώ λίγο μήπως με αφήσουν πίσω», λέει ο Lajoie. «Νιώθω ότι αυτό πιθανότατα θα είναι μεγάλο κομμάτι της διαδικασίας δημιουργίας, στο μέλλον».

Στις αρχές του 2025, ο Lajoie χρησιμοποίησε Τεχνητή Νοημοσύνη για να δημιουργήσει μια viral σειρά podcast με πρωταγωνιστές ένα μωρό και έναν σκύλο. Ήταν διασκεδαστικό στην αρχή, είπε. Αλλά «γρήγορα συνειδητοποιείς ότι οι άπειρες δυνατότητες δεν είναι καλές για τη δημιουργικότητα. Οι περιορισμοί είναι πολύ καλοί για τη δημιουργικότητα».

Αναρωτιέται γιατί οποιοσδήποτε καλλιτέχνης θα παρέδιδε πλήρως το έργο του στην AI. «Ξέρεις ότι δεν κάνεις αυτό που αγαπάς να κάνεις και θέλεις να κάνεις», είπε.

Για τη δουλειά που έχεις εκπαιδευτεί και για συζητήσεις με φίλους

Άλλοι αποφεύγουν την Τεχνητή Νοημοσύνη για τη δουλειά για την οποία έχουν εκπαιδευτεί και τη θεωρούν βασικό μέρος της ταυτότητάς τους.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι εξαιρετική σαν… ασκούμενος για την αγγαρεία, για τη βαρετή δουλειά, λέει η Sarah Dooley, παρουσιάστρια του podcast AI-Empowered Mom. Όμως οι επαγγελματίες με τους οποίους έχει μιλήσει δεν τη χρησιμοποιούν για δεξιότητες που έχουν καλλιεργήσει επί χρόνια, όπως ο προγραμματισμός ή η δημιουργική καθοδήγηση.

«Δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ AI για να γράψω τη στήλη μου, για ημερολόγιο ή για να βρω αστεία. Αν δεν μπορώ να το σκεφτώ εγώ, δεν θα βάλω το όνομά μου από κάτω», λέει ο Carlos Garbiras, υπεύθυνος επιχειρηματικής ανάπτυξης και αρθρογράφος στην Petaluma Argus-Courier.

Για συζητήσεις με φίλους

«Προσπαθώ όσο μπορώ να μη χρησιμοποιώ AI στις συζητήσεις με φίλους και οικογένεια», λέει η Cara Masessa, αντιπρόεδρος στη Method Communications.

«Είναι πολύ εύκολο, σε μια φιλική αντιπαράθεση, να πεις “Α, ας ρωτήσω απλώς το ChatGPT”. Αλλά αυτό τελειώνει αμέσως τη συζήτηση και μοιάζει με μεγάλη απώλεια», είπε.

Για ανάλυση δεδομένων

Οι επιστήμες, τα μαθηματικά και η ανάλυση δεδομένων ήταν ανάμεσα στα κορυφαία θέματα για τα οποία οι αναγνώστες του AI+ είπαν ότι δεν χρησιμοποιούν AI.

«Δεν είναι ακόμα σε σημείο να κάνει ανάλυση δεδομένων», λέει η Kelly Soderlund, επικεφαλής insights στη Samsara.

Η Ruqaiya Shipchandler Akbari, ιδρύτρια της startup εκπαίδευσης AI Ammi.ai, δεν χρησιμοποιεί AI για μαθηματικά ή ακριβείς υπολογισμούς.

«Τα εργαλεία AI δεν μπορούν ακόμη να διακρίνουν την ποιότητα των επιστημονικών αποδείξεων, τα κενά στην έρευνα, την αντιπροσωπευτικότητα των συμμετεχόντων ή τις πηγές μεροληψίας στις μεθόδους ή στον σχεδιασμό των πειραμάτων», έγραψε σε email η αναγνώστρια του Axios Heidi King, οικονομολόγος. Δεν τη χρησιμοποιεί για οτιδήποτε θέλει να είναι σωστό.

«Τη λατρεύω όμως για τον έλεγχο γραμματικής και στίξης», πρόσθεσε.