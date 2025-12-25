newspaper
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Gen Z: Οι εργαζόμενοι προσδοκούν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ – Τα αφεντικά όμως διαφωνούν
25 Δεκεμβρίου 2025

Gen Z: Οι εργαζόμενοι προσδοκούν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ – Τα αφεντικά όμως διαφωνούν

Η Gen Z μπορεί να ελπίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορέσει επιτέλους να αναλάβει την αγγαρεία τους τη νέα χρονιά — να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
A
A
Spotlight

Είναι γνωστό ότι η Gen Z έχει κατατάξει τον χρόνο που περνάει με την οικογένεια και τους φίλους ως κορυφαία φιλοδοξία ζωής, υπερτερώντας των επαγγελματικών στόχων.

Τα μέλη της Γενιάς Ζ, που γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012, έχουν δηλώσει την αντίθεσή τους στο γεγονός ότι οι παλαιότερες γενιές θυσίαζαν την προσωπική ζωή και την ευημερία για την εργασία.

Η Gen Z δεν είναι αντίθετη στην εργασία, αλλά αντιδρά σε αυτό που έχει γίνει η σύγχρονη εργασία σε πολλά μέρη: ασταθής, κακοπληρωμένη και συναισθηματικά εξαντλητική.

Αντίθετα, αναγνωρίζουν τη δύναμη της ξεκούρασης και του unplugging από τη δουλειά και δεν φοβούνται να το εκφράσουν.

H Gen Z θεωρεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα τους… χαλαρώσει

Στην παρούσα φάση οι εργαζόμενοι μπορεί να ελπίζουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορέσει επιτέλους να αναλάβει την αγγαρεία τους τη νέα χρονιά — να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας τους και να συντομεύσει την εργάσιμη εβδομάδα ή τουλάχιστον να δημιουργήσει περισσότερο χώρο για τη ζωή εκτός γραφείου.

Και είναι κάτι που ιδιαίτερα οι νέοι επιθυμούν: το 74% της Γενιάς Ζ κατατάσσει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ως κορυφαία παράμετρο κατά την επιλογή εργασίας το 2025 – η υψηλότερη από οποιαδήποτε γενιά – σύμφωνα με την παγκόσμια εταιρεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Randstad.

Και στα περισσότερα από 20 χρόνια που εκπονείται η έκθεση Workmonitor που αναλύει τις τάσεις της αγοράς, είναι η πρώτη φορά που η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής υπερτερεί της αμοιβής ως ο κορυφαίος παράγοντας για όλους τους εργαζόμενους.

Καθώς όμως η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αναδιαμορφώσει τις εταιρικές δομές και έχει βελτιώσει τα επίπεδα παραγωγικότητας, τα αφεντικά εργάζονται σκληρότερα από ποτέ — και περιμένουν από όλους τους άλλους να ακολουθήσουν.

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι δεν συμφωνούν…

Τα αφεντικά, πάντως διαμορφώνουν μια κουλτούρα όπου τα όρια μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής είναι δυσδιάκριτα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, για παράδειγμα, δήλωσε ότι εργαζόταν επτά ημέρες την εβδομάδα φέτος – συμπεριλαμβανομένων των αργιών. Ο διευθύνων σύμβουλος της Zoom, Eric Yuan, παραδέχτηκε απλά: «η εργασία είναι ζωή».

Και κοιτάζοντας προς το 2026, δεν είναι σαφές εάν τα όνειρα για ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής θα πραγματοποιηθούν.

Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έχει πολλά στο μυαλό του, με την χαλάρωση, πάντως να μην συγκαταλέγεται ανάμεσα σε αυτά.

Το πρόγραμμα εργασίας του είναι εξαιρετικά αυστηρό —ξεκινώντας από τη στιγμή που ξυπνάει μέχρι να κοιμηθεί το βράδυ, — επτά ημέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των αργιών.

Είναι μια κούραση που τροφοδοτείται όχι μόνο από την ένταση του αγώνα δρόμου της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και από έναν επίμονο φόβο για το τι θα συμβεί αν ποτέ τα παρατήσει.

«Ξέρετε τη φράση «30 ημέρες πριν την πτώχευση» που χρησιμοποιώ εδώ και 33 χρόνια», είπε ο Χουάνγκ, σε ένα επεισόδιο του The Joe Rogan Experience που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο.

«Αλλά το συναίσθημα δεν αλλάζει. Η αίσθηση αβεβαιότητας, η αίσθηση ανασφάλειας – δεν σε εγκαταλείπουν», είπε.

Αυτή η νοοτροπία εκτείνεται πέρα ​​από τον ίδιο τον Χουάνγκ. Τα δύο παιδιά του, που εργάζονται και τα δύο στην Nvidia, ακολουθούν τα βήματά του και εργάζονται καθημερινά για τον γίγαντα των ημιαγωγών. Για την οικογένεια Χουάνγκ η εργασία δεν είναι απλώς μια δουλειά – είναι ένας τρόπος ζωής.

Διευθύνων Σύμβουλος της Zoom, Έρικ Γιουάν

Ο γίγαντας των βιντεοεπικοινωνιών Zoom είχε μία από τις μεγαλύτερες έμμεσες επιπτώσεις στη συζήτηση για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, χάρη στο ότι έδωσε τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να συνδέονται από την άνεση ενός κρεβατιού, στην παραλία ή οπουδήποτε ενδιάμεσα.

Ωστόσο, η πορεία προς την κλιμάκωση της εταιρείας σε κεφαλαιακή επάρκεια άνω των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων αποκάλυψε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Zoom, Έρικ Γιουάν, ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι μια φάρσα.

«Λέω στην ομάδα μας, «Παιδιά, ξέρετε, δεν υπάρχει τρόπος να ισορροπήσουμε. Η δουλειά είναι ζωή, η ζωή είναι δουλειά»», είπε ο Γιουάν σε συνέντευξή του στο podcast Grit το καλοκαίρι.

Ο Γιουάν παραδέχτηκε μάλιστα ότι δεν έχει χόμπι, καθώς όλα όσα κάνει τα αφιερώνει στην «οικογένεια και το Zoom».

Ωστόσο, όταν υπάρχει σύγκρουση και πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στα δύο, ο 55χρονος δίνει στη ζωή του λίγη ελευθερία: «Όποτε υπάρχει σύγκρουση, μαντέψτε; Πρώτα η οικογένεια. Αυτό είναι όλο».

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Τζεφ Μπέζος

Ο Τζεφ Μπέζος μπορεί να μην διευθύνει πλέον την Amazon καθημερινά, αλλά παραμένει ενεργά ενεργός ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ενώ παράλληλα αναπτύσσει την Blue Origin και υποστηρίζει νέες επιχειρήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως αρκετοί από τους συναδέλφους του, ο Μπέζος έχει από καιρό διαφωνήσει με την ίδια την ιδέα της ισορροπίας.

«Δεν μου αρέσει η λέξη «ισορροπία» επειδή υπονοεί μια ανταλλαγή», δήλωσε ο Μπέζος στην Ιταλική Εβδομάδα Τεχνολογίας τον Οκτώβριο. «Συχνά με ρωτούν άνθρωποι: «Πώς αντιμετωπίζεις την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής;» Και εγώ απαντώ: «Μου αρέσει η αρμονία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής γιατί αν είσαι ευτυχισμένος στο σπίτι, θα είσαι καλύτερος στη δουλειά. Αν είσαι καλύτερος στη δουλειά, θα είσαι καλύτερος στο σπίτι». Αυτά τα πράγματα πάνε μαζί. Δεν είναι μια αυστηρή ανταλλαγή».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπέζος εκφράζει τα παράπονά του για την έννοια της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Το 2018, ο Μπέζος την αποκάλεσε «εξουθενωτική φράση» επειδή υπονοούσε ότι ο ένας πρέπει να δίνει, για να ευδοκιμήσει ο άλλος. Αντ’ αυτού, του αρέσει να χρησιμοποιεί τη λέξη «αρμονία» και παρομοίασε την έννοια με έναν «κύκλο».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον

Ο Τζέιμι Ντάιμον υπήρξε ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της πλήρους απασχόλησης, εντός γραφείου, στη Γουόλ Στριτ.

Στις αρχές του έτους, κάλεσε ξανά τους περισσότερους από τους 300.000 υπαλλήλους της JPMorgan αυτοπροσώπως και ολοκλήρωσε την προσπάθεια ανοίγοντας τα νέα κεντρικά γραφεία της τράπεζας, αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο Μανχάταν.

Ωστόσο, ακόμη και αν ο Ντάιμον έχει υιοθετήσει μια αυστηρή γραμμή σχετικά με το πού γίνεται η εργασία, υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η διατήρηση της ισορροπίας είναι τελικά ατομική ευθύνη – όχι εταιρική.

«Είναι δική σου δουλειά να φροντίζεις το μυαλό σου, το σώμα σου, το πνεύμα σου, την ψυχή σου, τους φίλους σου, την οικογένειά σου, την υγεία σου. Η δουλειά σου, δεν είναι δική μας δουλειά», είπε σε ένα βίντεο που τραβήχτηκε αρχικά από το 2024 και επανεμφανίστηκε φέτος.

