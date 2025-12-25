«Καλά Χριστούγεννα Παναθηναϊκέ μου! Πάντα δίπλα σου»: Το βίντεο της πράσινης ΠΑΕ

Το δικό του μήνυμα και τις ευχές του για χαρούμενα Χριστούγεννα στέλνει ο Παναθηναϊκός με ένα όμορφο βίντεο στο οποίο παρουσιάζονται παίκτες από την ακαδημία αλλά και την πρώτη ομάδα του «τριφυλλιού», με τον Τάκη Φύσσα.

Στο προπονητικό κέντρο στο Κορωπί ένα πράσινο κουτί που γράφει «Ανοίξτε το όλοι μαζί», από τα χέρια των νεαρών ποδοσφαιριστών πηγαίνει στον Τάκη Φύσσα και αυτός το μεταφέρει στους παίκτες της πρώτης ομάδας με τον Τάσο Μπακασέτα, να το ανοίγει και να βλέπει μια κάρτα με το εξής μήνυμα για τις γιορτές: «Kαλά Χριστούγεννα Παναθηναϊκέ μου, πάντα δίπλα σου»!

Και μετά τον Μπακασέτα να λέει: «Το καλύτερο δώρο, είναι η αγάπη των παιδιών και τα όνειρά τους, η μεγαλύτερή μας ευθύνη».

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός