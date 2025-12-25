«Καλά Χριστούγεννα Παναθηναϊκέ μου! Πάντα δίπλα σου»: Το βίντεο της πράσινης ΠΑΕ
Ο Παναθηναϊκός ανήμερα των Χριστουγέννων ανέβασε στα Social Media το δικό του Χριστουγεννιάτικο μήνυμα.
Το δικό του μήνυμα και τις ευχές του για χαρούμενα Χριστούγεννα στέλνει ο Παναθηναϊκός με ένα όμορφο βίντεο στο οποίο παρουσιάζονται παίκτες από την ακαδημία αλλά και την πρώτη ομάδα του «τριφυλλιού», με τον Τάκη Φύσσα.
Στο προπονητικό κέντρο στο Κορωπί ένα πράσινο κουτί που γράφει «Ανοίξτε το όλοι μαζί», από τα χέρια των νεαρών ποδοσφαιριστών πηγαίνει στον Τάκη Φύσσα και αυτός το μεταφέρει στους παίκτες της πρώτης ομάδας με τον Τάσο Μπακασέτα, να το ανοίγει και να βλέπει μια κάρτα με το εξής μήνυμα για τις γιορτές: «Kαλά Χριστούγεννα Παναθηναϊκέ μου, πάντα δίπλα σου»!
Και μετά τον Μπακασέτα να λέει: «Το καλύτερο δώρο, είναι η αγάπη των παιδιών και τα όνειρά τους, η μεγαλύτερή μας ευθύνη».
Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
A small gift carrying a big message.
Merry Christmas 🎄
Ένα μικρό δώρο που κουβαλά ένα μεγάλο μήνυμα.
Καλά Χριστούγεννα 🎄#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/WtzvBo4RTz
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) December 25, 2025
- Οι κατηγορίες της FA στον Ρομέρο για ανάρμοστη συμπεριφορά στο Τότεναμ – Λίβερπουλ
- «Καλά Χριστούγεννα Παναθηναϊκέ μου! Πάντα δίπλα σου»: Το βίντεο της πράσινης ΠΑΕ
- Τι ισχύει με το συμβόλαιο του Κλοπ – Μπορεί να επιστρέψει στους πάγκους;
- Mάνατζερ Σαλάχ: «Αυτές είναι οι δύο επιλογές για το μέλλον του…»
- O Καρέτσας απασχολεί όλα τα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό
- Τι είπε μέλος του ΔΣ της Φενέρμπαχτσε για την αναβολή του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό και το NBA Europe
- CIES: Μουζακίτης και Καρέτσας ανάμεσα στους κορυφαίους Κ20 για το 2025 (pics)
- Νέα σενάρια από τη Βραζιλία για Τετέ και Γκρέμιο – «Η πρόταση στον Παναθηναϊκό»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις