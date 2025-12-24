Ζήστε τις πιο λαμπερές και «viral» γιορτές στην Πάρνηθα Season XMAS στο Regency Casino Mont Parnes

Τα Χριστούγεννα φέτος αποκτούν νέο σημείο αναφοράς. Ψηλά στην κορυφή της Πάρνηθας, το Regency Casino Mont Parnes μεταμορφώνεται στο απόλυτο festive hotspot της Αττικής και προσκαλεί το κοινό να ζήσει μια γιορτινή εμπειρία που συνδυάζει λάμψη, διασκέδαση και μοναδική ατμόσφαιρα.

Από την πρώτη στιγμή της άφιξης στον κάτω σταθμό του τελεφερίκ, το εορταστικό mood γίνεται αισθητό. Live DJ sets ανεβάζουν τη διάθεση, ενώ η θρυλική ανάβαση των 7 λεπτών, με την Αθήνα φωτισμένη στα πόδια σας, λειτουργεί ως ιδανική εισαγωγή σε μια βραδιά γεμάτη εμπειρίες.

Η έναρξη της φετινής γιορτινής σεζόν σηματοδοτήθηκε με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, σε ένα σκηνικό γεμάτο φως, μουσική και πανοραμική θέα στην πόλη. Αγαπημένα πρόσωπα της ελληνικής showbiz έδωσαν το παρών, αντάλλαξαν ευχές και απόλαυσαν τη βραδιά σε μια ατμόσφαιρα απόλυτα festive. Το XMAS live DJ set έδωσε τον ρυθμό, ενώ το εορταστικό χορευτικό από τις «Αγιοβασιλίτσες» του Mont Parnes πρόσθεσε χρώμα και χαμόγελα στη βραδιά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, το Regency Casino Mont Parnes έχει σχεδιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγίας. Μουσική, δράση, ενέργεια, εκπλήξεις και μεγάλα δώρα συνθέτουν μια εμπειρία που δεν περιορίζεται μόνο στο παιχνίδι. Με κάθε δωρεάν είσοδο στο καζίνο, οι επισκέπτες συμμετέχουν αυτόματα στις μεγάλες εορταστικές κληρώσεις*, διεκδικώντας αυτοκίνητο, μετρητά, πλούσια δώρα και δωροεπιταγές.

Η γιορτινή εμπειρία ολοκληρώνεται με signature γαστρονομία και live εμφανίσεις. Στο Monte Vista, τις Παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ειδικά εορταστικά menus συνδυάζονται με αγαπημένους καλλιτέχνες, ενώ στο εστιατόριο 1055, το πλούσιο brunch και τα festive dinner buffet δημιουργούν τον ιδανικό χώρο για παρέες και οικογένειες.

Στο Regency Casino Mont Parnes οι γιορτές δεν είναι απλώς μια περίοδος. Είναι εμπειρία. Είναι διάθεση. Είναι το απόλυτο festive getaway της πόλης.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ – ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ

