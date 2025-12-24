Ζήστε τις πιο λαμπερές και «viral» γιορτές στην Πάρνηθα Season XMAS στο Regency Casino Mont Parnes
Τα Χριστούγεννα φέτος αποκτούν νέο σημείο αναφοράς.
- Δένδιας: Δημιουργούμε τη δεύτερη μονάδα παραγωγής drones στην Ελλάδα – Δυνατότητα κατασκευής χιλίων ανά μήνα
- ΟΗΕ: Ο ναυτικός αποκλεισμός της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο
- Το 65% των παιδιών που ξεκινούν σήμερα το δημοτικό θα εργαστεί σε επαγγέλματα που δεν έχουν καν επινοηθεί
- 24 Δεκεμβρίου 1947: «Όλοι στ' άρματα»
Τα Χριστούγεννα φέτος αποκτούν νέο σημείο αναφοράς. Ψηλά στην κορυφή της Πάρνηθας, το Regency Casino Mont Parnes μεταμορφώνεται στο απόλυτο festive hotspot της Αττικής και προσκαλεί το κοινό να ζήσει μια γιορτινή εμπειρία που συνδυάζει λάμψη, διασκέδαση και μοναδική ατμόσφαιρα.
Από την πρώτη στιγμή της άφιξης στον κάτω σταθμό του τελεφερίκ, το εορταστικό mood γίνεται αισθητό. Live DJ sets ανεβάζουν τη διάθεση, ενώ η θρυλική ανάβαση των 7 λεπτών, με την Αθήνα φωτισμένη στα πόδια σας, λειτουργεί ως ιδανική εισαγωγή σε μια βραδιά γεμάτη εμπειρίες.
Η έναρξη της φετινής γιορτινής σεζόν σηματοδοτήθηκε με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, σε ένα σκηνικό γεμάτο φως, μουσική και πανοραμική θέα στην πόλη. Αγαπημένα πρόσωπα της ελληνικής showbiz έδωσαν το παρών, αντάλλαξαν ευχές και απόλαυσαν τη βραδιά σε μια ατμόσφαιρα απόλυτα festive. Το XMAS live DJ set έδωσε τον ρυθμό, ενώ το εορταστικό χορευτικό από τις «Αγιοβασιλίτσες» του Mont Parnes πρόσθεσε χρώμα και χαμόγελα στη βραδιά.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, το Regency Casino Mont Parnes έχει σχεδιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγίας. Μουσική, δράση, ενέργεια, εκπλήξεις και μεγάλα δώρα συνθέτουν μια εμπειρία που δεν περιορίζεται μόνο στο παιχνίδι. Με κάθε δωρεάν είσοδο στο καζίνο, οι επισκέπτες συμμετέχουν αυτόματα στις μεγάλες εορταστικές κληρώσεις*, διεκδικώντας αυτοκίνητο, μετρητά, πλούσια δώρα και δωροεπιταγές.
Η γιορτινή εμπειρία ολοκληρώνεται με signature γαστρονομία και live εμφανίσεις. Στο Monte Vista, τις Παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ειδικά εορταστικά menus συνδυάζονται με αγαπημένους καλλιτέχνες, ενώ στο εστιατόριο 1055, το πλούσιο brunch και τα festive dinner buffet δημιουργούν τον ιδανικό χώρο για παρέες και οικογένειες.
Στο Regency Casino Mont Parnes οι γιορτές δεν είναι απλώς μια περίοδος. Είναι εμπειρία. Είναι διάθεση. Είναι το απόλυτο festive getaway της πόλης.
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ – ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ
*Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο
Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών | Παίξτε υπεύθυνα
- Μπενφίκα και Παυλίδης μοίρασαν δώρα στους μικρούς φίλους της ομάδας (vid)
- «PAN-PAN, PAN-PAN»: Όλη η δραματική συνομιλία του πιλότου του Falcon με τον πύργο ελέγχου
- NASA: Αυτός είναι ο νέος χάρτης του σύμπαντος – Τα 102 χρώματα του ουρανού
- Ισραήλ: Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μοχάμεντ Μπάκρι – Γνωστός από το ντοκιμαντέρ «Τζενίν, Τζενίν»
- Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και στην Αττική παραμονή των Χριστουγέννων – Δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική
- Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Φερέρο για τον Αλκαράθ: «Πονάω…»
- Εύβοια: Αυτοκίνητο με 4 άτομα έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι στα Νέα Στύρα
- Ξέσπασε για το «βαρύ» πρόγραμμα ο Γιασικεβίτσιους: «Στο αποκορύφωμα της εξάντλησης οι παίκτες»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις